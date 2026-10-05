La plupart des data centers refusent toujours de révéler combien d’eau et d’électricité ils consomment

Aux Pays-Bas, seuls 44 des 186 grands data centers recensés publiaient leur consommation d’électricité et 47 leur consommation d’eau

L’Union européenne publie surtout des labels d’efficacité plutôt que les données brutes, ce qui complique les évaluations locales

L’UE est accusée de contrevenir à la Convention d’Aarhus sur l’accès aux informations environnementales

Une nouvelle enquête de Lighthouse Reports conclut que la plupart des data centers européens continuent de masquer au public l’ampleur réelle de leur impact environnemental, malgré les règles européennes destinées à améliorer la transparence sur leur consommation d’énergie et d’eau.

Parmi les indicateurs concernés figurent la consommation d’eau et d’électricité, la proportion d’énergies renouvelables, la réutilisation de la chaleur produite ou encore l’efficacité des systèmes de refroidissement. Mais même lorsque les opérateurs transmettent ces informations aux autorités, Lighthouse Reports estime qu’il reste extrêmement difficile pour le public d’y accéder.

L’enquête critique également l’approche de l’Union européenne, qui privilégierait la publication de labels d’efficacité, comparables dans leur principe à ceux des appareils électroménagers, plutôt que les données brutes elles-mêmes.

Le reporting des data centers européens reste loin d’être transparent

Sans accès à ces chiffres bruts, les habitants comme les décideurs publics peuvent difficilement évaluer l’impact environnemental réel d’un data center existant ou en projet. Même une immense installation hyperscale particulièrement efficace peut en effet continuer à consommer des quantités considérables d’eau et d’électricité.

L’exemple des Pays-Bas illustre le problème. Parmi les 186 data centers d’une puissance supérieure à 500 kW exploités dans le pays à la fin de 2025, seuls 44 rendaient publics leurs chiffres de consommation électrique et 47 communiquaient leur consommation d’eau.

Lighthouse Reports considère pourtant les Pays-Bas comme l’un des pays les plus transparents de l’Union. Après avoir tenté d’obtenir des données comparables dans les 27 États membres, l’organisation affirme que de nombreuses demandes ont été refusées, soit parce que les autorités indiquaient ne pas posséder les informations demandées, soit parce qu’elles les considéraient comme confidentielles.

Selon Lighthouse Reports, la Commission européenne aurait ainsi cédé aux clauses de confidentialité réclamées par l’industrie.

L’organisation a depuis déposé une plainte au titre de la Convention d’Aarhus, estimant que l’Union européenne ne respecte pas suffisamment les garanties prévues en matière d’accès à l’information environnementale, de participation du public aux décisions et d’accès à la justice.

TechRadar Pro a sollicité la Commission européenne à propos de l’enquête et de cette plainte, sans recevoir de réponse immédiate avant la publication du papier source.