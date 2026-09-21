« Chaque centrale solaire est un data center latent » : cette start-up veut alimenter des GPU avec l’électricité aujourd’hui gaspillée

Rune veut utiliser l’électricité solaire inutilisée pour alimenter des GPU plutôt que de la laisser se perdre

RELIC connecte directement les équipements informatiques à des sites de production solaire déjà en fonctionnement

Le système fonctionne sans raccordement au réseau électrique ni construction traditionnelle d’un data center

Une entreprise de San Francisco baptisée Rune vient de présenter une unité de calcul modulaire conçue pour fonctionner directement grâce à de l’électricité solaire inutilisée.

Baptisé RELIC, cet équipement se raccorde à des installations solaires déjà en activité, sans nécessiter de connexion au réseau électrique ni de nouveaux travaux de construction.

Son lancement accompagne une levée de fonds de série A de 40 millions de dollars pour Rune, portant le financement total obtenu par l’entreprise à 53,5 millions de dollars.

Contourner le goulet d’étranglement du réseau

Selon Rune, les installations solaires peuvent perdre jusqu’à 20 % de l’électricité qu’elles produisent, soit plus de 50 TWh par an à l’échelle des États-Unis.

RELIC prélève directement ce courant inutilisé à la source, évitant ainsi les frais de comptage, les coûts liés aux services publics et les contraintes du réseau électrique qui ralentissent le développement des infrastructures pour l’IA.

« Chaque centrale solaire est un data center latent. L’électricité est déjà là, inutilisée, pendant que les laboratoires d’IA attendent pendant des années des raccordements au réseau qui pourraient ne jamais arriver », affirme William Layden, cofondateur et PDG de Rune.

Rune affirme que RELIC peut être installé en environ 60 minutes et fournir une capacité GPU opérationnelle dans les six semaines suivant la signature d’un contrat.

Ce délai contraste avec les projets traditionnels de construction de data centers, qui peuvent prendre plusieurs années avant d’atteindre leur pleine capacité opérationnelle.

L’entreprise affirme également que RELIC réduit de 85 % les dépenses d’infrastructure hors calcul, soit environ 620 millions de dollars d’économies sur un déploiement de 100 MW.

RELIC fonctionne nativement en courant continu — la forme d’électricité produite directement par les panneaux solaires — ce qui permet d’éviter les pertes énergétiques associées à la conversion en courant alternatif.

Selon Rune, le système ne nécessite pas d’importants travaux de préparation du site, ne laisse aucune trace visible dans le paysage et fonctionne sans consommer d’eau.

La première installation opérationnelle de Rune se trouve sur un site solaire de 200 MW au Texas, où RELIC a été monté sur les infrastructures existantes sans modification de celles-ci.

Répondre à un système sous pression

La construction traditionnelle de data centers peine à suivre la hausse de la demande provenant des développeurs d’intelligence artificielle et des acheteurs d’infrastructures.

L’approche de Rune consiste à placer les équipements de calcul directement à côté de sites de production d’énergie renouvelable existants plutôt que de lancer de nouveaux projets de construction.

« La demande d’infrastructures pour l’IA augmente plus vite que les capacités ne peuvent être déployées. Rune installe les équipements de calcul directement derrière le compteur dans des centrales solaires en activité, transformant une énergie propre en capacité pour l’IA rapidement extensible », déclare Santo Politi, fondateur et associé général de Spark Capital.

« Chaque actif renouvelable en fonctionnement devient un site de déploiement potentiel. Rune représente le chemin le plus rapide vers de nouvelles capacités que nous ayons vu jusqu’ici. »

De nombreux data centers actuellement en activité ont été adaptés à partir de conceptions pensées pour des générations précédentes de besoins informatiques, plutôt que spécifiquement pour les charges de travail liées à l’intelligence artificielle.

« Le problème énergétique de l’IA n’est pas la production, mais l’allocation des ressources », affirme Varun Palivela, cofondateur et directeur technique de Rune.

« Le secteur modernise des data centers conçus pour une autre époque au lieu de repenser entièrement leur architecture. Nous avons construit une toute nouvelle pile technologique à partir de zéro, en associant directement les capacités de calcul à une production d’énergie propre afin que l’IA puisse se développer ici, sur Terre. »

Cette approche doit désormais démontrer si la capacité solaire inutilisée peut réellement soutenir des charges de calcul pour l’IA au rythme exigé par l’augmentation de la demande.