L’intelligence artificielle va-t-elle faire sauter les plombs de la planète ?

Les nouveaux centres de données pourraient faire grimper la demande énergétique de 2,7 fois d’ici 2035

Ces projets exercent une pression massive sur les réseaux électriques

Cela entraîne une hausse des prix et dégrade les environnements alentour

Une nouvelle vague de demande énergétique déferle sur les réseaux électriques à travers les États-Unis. Les projections actuelles estiment qu’à l’horizon 2035, les centres de données consommeront 2,7 fois plus d’électricité qu’aujourd’hui – soit une hausse de 36 % par rapport aux prévisions publiées il y a seulement sept mois.

De nouvelles recherches menées par BloombergNEF indiquent que cette augmentation massive serait principalement due à l’intelligence artificielle – et pourrait placer certaines régions sous une pression extrême, les zones urbaines saturées devant alors compter sur l’énergie issue des zones rurales.

Cette divergence dans les prévisions viendrait probablement de la multiplication des centres de données annoncés mais pas encore opérationnels, ainsi que de la taille et de la puissance des projets envisagés. À l’heure actuelle, seuls 10 % des centres de données consomment plus de 50 mégawatts, mais cette proportion devrait croître rapidement, avec une moyenne qui pourrait dépasser les 100 mégawatts d’ici la prochaine décennie.

Préoccupations environnementales

Les centres de données sont devenus une source croissante d’émissions, ce qui suscite de vives inquiétudes – en particulier pour les populations vivant à proximité des nouvelles installations prévues. L’intérêt porté aux zones rurales, aux États-Unis comme au Royaume-Uni, risque d’entraîner des atteintes sérieuses aux campagnes – et ce sont probablement les consommateurs qui paieront l’addition pour l’énergie utilisée.

L’étude met également en lumière les zones où les infrastructures améliorées peuvent jouer un rôle clé – les câbles à fibre optique favorisent ce développement. D’anciens sites de minage de cryptomonnaie ont également été repérés comme reconvertis en centres de données pilotés par l’IA.

« Aujourd’hui, les promoteurs construisent des campus hyperscale dans des zones suburbaines et périurbaines, généralement à moins de 50 kilomètres des grandes villes. La Virginie a ouvert la voie, s’appuyant sur son infrastructure robuste et son réseau en fibre. La Géorgie et l’Ohio suivent désormais le mouvement pour capter la prochaine vague de demande numérique », écrit BloombergNEF.

La pression que ces centres pourraient exercer sur des réseaux électriques déjà fragilisés pourrait avoir des conséquences catastrophiques – alors que les infrastructures sont obsolètes et que les tarifs de l’électricité grimpent partout dans le monde.