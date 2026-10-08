Voici les pays qui construisent le plus de data centers — et ceux où la consommation d’eau inquiète le plus

La croissance des data centers liés à l’IA s’est accélérée au cours des trois dernières années, avec 127 nouvelles installations rien qu’aux États-Unis

Cette progression permet aux États-Unis de compter dix fois plus de data centers que n’importe quel autre pays

Les préoccupations environnementales sont fortes aux États-Unis, mais le Chili et la Belgique présentent les niveaux de stress hydrique les plus élevés

L’expansion des data centers au cours des trois dernières années montre que les États-Unis dominent très largement la croissance, alors que les conséquences environnementales se font sentir dans un ensemble beaucoup plus large de pays.

Les États-Unis ont construit 127 data centers depuis 2023, soit dix fois plus que n’importe quel autre pays. La Russie en a ajouté 77, soit une progression de 44 %, tandis que le Royaume-Uni en a construit 58 supplémentaires, pour une hausse de 12 %.

L’écart total reste gigantesque : les États-Unis comptent 5 427 data centers, contre 251 pour la Russie, soit moins de 5 % du total américain.

Le stress hydrique concerne logiquement les régions où l’eau est déjà rare. Une nouvelle étude montre toutefois que des pays beaucoup plus humides, comme la Belgique, peuvent également être touchés.

Qu’est-ce que le stress hydrique ?

Une grande partie de l’opposition aux data centers porte sur leur impact environnemental et notamment sur leur consommation d’eau.

L’étude de Comparitech reprend la définition du World Resources Institute. Un pays qui utilise plus de 80 % de l’ensemble de ses ressources en eau disponibles se trouve en situation de stress hydrique.

Le rapport de Comparitech attribue une note à ce phénomène. Un faible stress hydrique correspond à 1,0, tandis qu’un niveau compris entre 4 et 5 est considéré comme extrêmement élevé.

Les résultats placent le Chili à 4,5 et la Belgique à 4,4, soit les deux niveaux les plus élevés parmi les pays étudiés.

Les États-Unis obtiennent 2,6 et le Royaume-Uni 1,3.

Le cas belge est particulièrement remarquable. Malgré son climat humide et tempéré, le pays semble développer rapidement un véritable problème lié à la consommation d’eau des data centers.

Douze nouvelles installations ont ouvert depuis 2023. Cette croissance intervient alors qu’un data center peut demander jusqu’à cinq millions de gallons d’eau par jour selon les chiffres repris dans le papier source.

Des actifs stratégiques

L’étude de Comparitech insiste sur la pression exercée par la croissance des data centers liés à l’IA sur l’approvisionnement en eau, mais souligne également une autre conséquence de leur développement : leur importance stratégique.

Le rapport cite les frappes de drones Shahed lancées par l’Iran en mars 2026 contre des sites AWS aux Émirats arabes unis.

Les data centers peuvent désormais constituer des cibles stratégiques. Leur emplacement les uns par rapport aux autres, mais également par rapport aux zones résidentielles et aux autres industries, pourrait donc peser davantage dans les conflits futurs.

Le rapport résume ce risque ainsi :

« Ce type de concentration apporte des avantages évidents en matière d’efficacité électrique et de connectivité, mais concentre également les risques : pression sur les ressources locales, points uniques de défaillance et, à mesure que ces installations deviennent plus centrales pour les économies nationales et les infrastructures d’IA, cibles plus attractives. »

Le rapport cite également les dégâts subis par des installations AWS aux Émirats arabes unis et à Bahreïn pendant le conflit américano-iranien de 2026, ainsi que des attaques russes contre un data center à Kyiv, pour illustrer le rôle de plus en plus stratégique attribué à ces infrastructures.

Plus les data centers continueront à se concentrer dans de grands pôles numériques, plus ce risque de concentration pourrait progresser.