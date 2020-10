Meilleur drone 2020 : 10 appareils DJI, Parrot, Powervision qui vous fourniront des prises de vue parfaites

Que vous soyez un pilote novice à la recherche de votre premier appareil de vol ou un passionné d'aviation chevronné désireux d’évoluer sur drone professionnel, nous avons passé en revue, évalué et classé tous les meilleurs drones disponibles en 2020.

Les drones grand public ont considérablement monté en gamme ces dernières années, avec une amélioration considérable de l’autonomie, de la connectivité, de la qualité et de la stabilisation des prises de vue. Même certains des plus petits drones, qui peuvent se replier et tenir dans une poche, sont désormais capables de capturer des images du ciel en résolution 4K.

Il y a toutefois plusieurs critères auxquels il faut penser avant d’acheter le meilleur drone. Si la qualité de l'image sera toujours importante, d'autres facteurs peuvent faire une grande différence. La facilité de prise en main sera essentielle pour ceux qui volent pour la première fois, tandis que des fonctionnalités premium telles que le contournement d'obstacles et le vol stationnaire autonome peuvent progressivement vous donner confiance en vos capacités de pilote. Les plus expérimentés rechercheront, quant à eux, des commandes manuelles fluides pour photographier rapidement leurs objectifs ou encore la capacité de voler par tous les temps.

Quelques compromis sont de même à envisager. Les drones plus légers sont susceptibles d'échapper aux règles d'immatriculation, ce qui vous donne plus de liberté de vol - mais ils seront également plus difficiles à contrôler dans des conditions météorologiques houleuses. En revanche, si les drones plus lourds doivent être enregistrés auprès des autorités compétentes, ils sont susceptibles d'offrir une plus grande stabilité, et un cadrage photo bien plus précis.

Notre meilleur drone à l'heure actuelle est le DJI Mavic Air 2. C'est un fantastique appareil polyvalent qui combine une qualité d'image impressionnante, des modes de vol adaptés aux débutants et un format compact parfait pour l’emporter dans votre valise ou votre sac à dos. Si c'est la meilleure option pour la plupart des gens, il existe peut-être un drone plus adapté à vos besoins spécifiques ou à votre budget : le DJI Mavic Mini, par exemple, est parfait pour les jeunes pilotes, tandis que le DJI Phantom 4 Pro V2.0 reste un excellent choix pour les réalisateurs expérimentés.

Et bien que DJI demeure le leader incontesté sur le marché des drones, plusieurs compétiteurs sont capables de tenir la distance à l’instar des Parrot ou du PowerEgg X étanche. Quoi que vous cherchiez, vous trouverez le drone qui vous convient le mieux dans la liste ci-dessous.

1. DJI Mavic Air 2 La meilleure caméra 4K volante, quel que soit votre niveau de pilotage. Poids : 570 g | Contrôleur : oui | Caméra : 12 Mpx | Batterie : 3 950 mAh | Portée : 10 km 848,99 € Voir à Cdiscount FR Très facile à piloter Batterie grandement améliorée Excellente qualité photo et vidéo (4K/60p) Pas d'écran sur le contrôleur

Une amélioration spectaculaire par rapport au Mavic Air original, le Mavic Air 2 est le meilleur drone polyvalent pour les débutants et les amateurs. Telle une version mini du Mavic 2 Pro, il combine la capacité de réaliser d'excellentes vidéos 4K/60p, une vaste gamme de fonctions de tournage et une durée de vol impressionnante de 34 minutes. Un nouveau capteur 1/2 pouce assure une meilleure performance ISO que son prédécesseur et prend en charge la vidéo 1080p slo-mo jusqu'à 240 images par seconde. Le nouveau contrôleur du Mavic Air 2, quant à lui, supporte la connectivité Ocusync 2.0, qui augmente sa portée jusqu'à 10 km et améliore la stabilité de son signal vers l'application DJI Fly. Avec le suivi verrouillé de sujets et une multitude de modes automatisés, c'est le point d'équilibre parfait entre la série Mavic Mini de DJI, plus basique, et la série Mavic 2, haut de gamme et donc onéreuse.

2. DJI Mavic 2 Pro Toujours le roi des drones premium. Poids : 907 g | Contrôleur : oui | Caméra : 20 Mpx | Batterie : 3 950 mAh | Portée : 8 km 1 408,99 € Voir à Amazon Conception pliable très pratique Capteur de 20 mégapixels performant Facile à piloter Le bruit est un problème au-dessus de 100 ISO

Le DJI Mavic 2 Pro reste le meilleur drone haut de gamme que vous pouvez acheter pour plusieurs raisons : il possède un grand capteur, s’avère un véritable plaisir à piloter, et sa conception pliable le rend vous permet de le transporter n’importe où. Si vous avez besoin d'un drone avec un zoom optique ou une portabilité plus avancée, le Mavic 2 Zoom et le Mavic Mini méritent d'être étudiés. Sinon, le Mavic 2 Pro vous apportera toute la polyvalence requise. Son capteur d'un pouce est capable de prendre des photos brutes et des vidéos 4K à 30 images par seconde, tandis que l'ouverture est réglable entre f/2,8 et f/11, ce qui signifie moins de besoins en filtres ND. De plus, malgré ses compétences impressionnantes, le Mavic 2 Pro est facile à piloter et à contrôler intuitivement à l'aide de son application compagnon. Tandis qu'une large variété de modes de prise de vue et de vols intelligents vous permettra de fournir en permanence des images de qualité professionnelle.

3. DJI Mavic Mini Le plus petit, le plus léger et le moins cher des drones de DJI. Poids : 249 g | Contrôleur : Oui | Caméra : 12 Mpx | Batterie : 2 600 mAh | Portée : 4 km (FCC) ; 2,5 km (SRRC) 352,99 € Voir à Cdiscount FR Design minimaliste et pliable Capture vidéo d'une stabilité incroyable Pas de vidéo 4K ou 2,6K/60 fps Ne verrouille pas les sujets

Le Mavic Mini de DJI est une incroyable prouesse de la marque. En effet, il réussit à conserver la meilleure portée possible malgré le durcissement de la réglementation des drones civils. La législation internationale stipule que les drones de plus de 250 g doivent être enregistrés auprès des autorités aériennes (la France, plus généreuse, ne recense que les drones de plus de 800 g). Ainsi, à l’heure actuelle, DJI s'est assuré un monopole sur le marché des drones poids plumes et haut de gamme… à 1 gramme près ! Ce n'est pas tout à fait le drone de nos rêves car l'absence d'enregistrement vidéo 4K ou 2,6K/60fps se fait sentir, reste que le Mavic Mini de DJI est toujours dans une ligue à part, associant une structure compacte et légère (il peut se glisser dans votre poche) à une expérience de vol pointue, une autonomie de plus de 30 minutes digne d’intérêt et une capture photo de qualité décente.

4. DJI Mavic 2 Zoom Un zoom optique indispensable pour être au plus près de l’action. Poids : 905 g | Contrôleur : oui | Caméra : 12 Mpx | Batterie : 3 950 mAh | Portée : 8 km 1 249 € Voir à Fnac FR 88 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Vol extrêmement intuitif Zoom optique 24-48 mm Petit capteur de 12 Mpx Un peu trop sensible

Le DJI Mavic 2 Zoom ressemble énormément au Mavic 2 Pro, à l'exception d'un critère crucial : sa configuration photo. Alors que les deux drones sont incroyablement portables, partagent le même design léger et pliable, et offrent une gamme de fonctionnalités de haute qualité, le Zoom associe un capteur plus petit de 12 Mpx à un zoom optique de 24-48 mm. Grâce à cette combinaison bien pensée, vous pouvez prendre des photos en gros plan de n’importe quel paysage ou sujet - tout en conservant la distance de sécurité légale de 50 m. En raison du capteur plus petit, la qualité d'image ne correspond pas tout à fait à celle du Mavic 2 Pro et l'ouverture de f/2,8 reste fixe, mais les photos et les vidéos sont toujours plus qu’optimales pour un usage professionnel. Le véritable atout est le zoom, qui ouvre un monde de possibilités de prises de vue créatives. La portée est bonne, la distorsion minimale et le contrôle est intuitif grâce à l'application compagnon. En plus de tout ceci, vous bénéficiez de tous les modes de vol intelligents que vous attendez d'un drone DJI, y compris Active Track et Hyperlapse, ainsi que d'un temps de vol décent de 30 minutes.

5. Ryze Tello Simple, abordable et amusant, bref le drone parfait pour débutants. Poids : 80 g | Contrôleur : facultatif | Caméra : 5 Mpx | Temps de vol : 13 minutes | Portée : 100 m 103 € Voir à Amazon Des commandes de vol réactives Léger et compact Transmission vidéo aléatoire Manque de stabilité sous le vent

Le Ryze Tello a été conçu comme un drone ludique pour tout utilisateur qui vole pour la première fois. Malgré son prix modique, le Tello offre beaucoup d’avantages : la batterie délivre une durée de vol raisonnable de 13 minutes, tandis que les capteurs lumineux orientés vers le bas permettent au Tello de gagner en stabilité et d'effectuer quelques figures automatisées. La qualité d'image de la caméra 5 Mpx est moins impressionnante, avec une plage dynamique limitée et des artefacts de compression notables (lors de la diffusion de vidéos HD 720p). En outre, la transmission vidéo entre le drone et votre smartphone peut être affectée par toute variation du réseau. Cela dit, cette application compagnon est d'une simplicité rafraîchissante et constitue un moyen on ne peut plus basique de piloter le Tello. La portée théorique est de 100 m, mais 30 à 40 m se veut un chiffre plus réaliste, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, étant donné que la moindre brise peut faire dévier le Tello de sa trajectoire.

6. DJI Phantom 4 Pro V2.0 Une bonne option pour les pros qui ont besoin d'un drone rapide et robuste. Poids : 1 375 g | Contrôleur : oui | Caméra : 20 Mpx | Batterie : 6 000 mAh | Portée : 8 km 1 699 € Voir à Amazon Grand capteur de 1 pouce Enregistrement vidéo 4K/60p à 100 Mbps Grand et encombrant A plus de mal à se plier

La série Phantom est celle qui a le plus porté les drones de DJI vers les sommets. L’un de ses modèles les plus complets, le Phantom 4 Pro V2.0, demeure aujourd’hui encore une bonne option pour les professionnels qui ont besoin d’un appareil robuste et précis sous une météo venteuse. Lancé en 2018, il apporte une mise à niveau majeure des modes de vol intelligents, particulièrement sur le contournement d’obstacles et l’ActiveTrack. Son capteur 1 pouce peut également prendre des photos brutes impressionnantes et des vidéos 4K/60p à 100Mbps. Bien sûr, sa taille et son poids (1,375 kg) le rendent moins pratique à transporter que le Mavic 2 Pro pliable. Il a cependant pour lui un mode d’enregistrement vidéo 4K psupérieur à celui de son petit frère. Avec une maniabilité sans défaut et 30 minutes de vol, il vaut certainement la peine d'être considéré si vous avez besoin de prendre des photos et des vidéos aériennes de haute qualité dans des conditions météorologiques difficiles.

7. PowerVision PowerEgg X Une incroyable caméra de poche. Poids : 522 g | Contrôleur : Oui | Caméra : 12 Mpx | Batterie : 3 800 mAh | Portée : 6 km 1 149 € Voir à Amazon Peut voler sous la pluie et atterrir sur l'eau Se convertit en caméra portable La qualité d'image est inférieure à celle de ses rivales Mise au point trop rigide

Il porte le nom d’une friteuse et pourtant, ce n’est pas l’huile qu’il contrôle mais l’eau. le PowerEgg X est capable de voler par temps de pluie et, fait remarquable dans une gamme de produits qui ne brille pas par son étanchéité, il peut amerrir (via le pack Wizard). Certes, la qualité de ses images est quelque peu affectée par la structure en plastique étanche, mais sa singularité aquatique lui ouvre tout un éventail de prises de vue créatives. Plus transformiste encore : ce drone se déploie en caméra de poche autonome, que vous pouvez poser sur un trépied. Il faut tout de même quelques minutes pour procéder à cette « mutation », ce qui peut en décourager plus d’un - néanmoins, elle vaut le coup de main. Côté vidéo, le PowerEgg X produit des films 4K détaillés et décents dans des conditions de forte luminosité, mais le capteur CMOS 1/2,8 pouces à ouverture et mise au point fixes ne peut pas rivaliser avec les drones Mavic de DJI. Il n'est pas non plus possible d'enregistrer en format vidéo brut. Si vous optez pour ce drone étonnant, privilégiez donc les séquences vidéo courtes et nettes, même par mauvais temps.

8. Parrot Anafi Un petit drone avec une résolution vidéo bluffante. Poids : 3 202 g | Contrôleur : oui | Caméra : 21 Mpx | Batterie : 2 700 mAh 699 € Voir à Amazon 86 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Vidéo UHD 4K à 60 images/seconde Caméra verticale à 180 degrés Ne sait pas éviter les obstacles Certains modes de vol sont payants

Ce drone des plus fins, qui ressemble à un insecte, est peut-être minuscule, mais ses prises de vue comptent parmi les plus impressionnantes qui soient. La caméra de l’Anafi a une portée verticale de 180 degrés, ce qui lui permet de prendre des photos directement vers le haut - un exploit qu'aucun autre drone ne peut égaler. Il possède également un objectif avec zoom 2,8x sans réduction de la qualité d'image. Le Parrot Anafi est un choix particulièrement judicieux pour les fans de selfies. Son mode Follow Me suit vos mouvements, s'ajustant automatiquement à des angles plus photogéniques, et ses modes SmartDronies - Orbit, Parabola, Boomerang et Tornado - font voler le drone autour de vous en décrivant divers arcs artistiques. Le principal inconvénient du Parrot Anafi est qu'il ne sait pas contourner les obstacles, ce qui le rend difficile à recommander aux nouveaux pilotes. Il est également dommage que certains modes de vol ne peuvent être débloqués qu’après achats supplémentaires, via l’application mobile.

9. DJI Mavic Pro Toujours dans l’air du temps, mais pas chez tous les détaillants. Poids : 734 g | Contrôleur : oui | Caméra : 12,35 Mpx | Batterie : 3 830 mAh | Portée : 10,5 km 699,99 € Voir à Fnac FR 612 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Mode suivi très utile Application compagnon complète Commandes faciles à adopter Caméra inamovible

Bien que remplacé par le DJI Mavic 2 Pro (voir ci-dessus), il demeure l'un des meilleurs drones grand public à ce jour - d’autant que son prix a depuis été revu à la baisse. Jusqu'à l'arrivée du DJI Spark, le Mavic Pro était le plus petit drone de la marque DJI. Mais ne vous laissez pas tromper par son format, il embarque la majeure partie des fonctionnalités qui ont fait la réputation de plus gros modèles que lui. Sa caméra est montée sur cadran, ce qui est inhabituel pour des drones de cette taille. Il délivre des photos et vidéos fantastiques sous un bon éclairage, moins dans des conditions de faible luminosité (la raison en est la petite taille de son capteur). Le Mavic Pro a une vitesse de pointe d'environ 60 km/h pour un temps de vol estimé à 25 minutes par charge - ce qui vous garantira des films de haute voltige stupéfiants. Comme les autres drones DJI, le Mavic Pro est livré avec une application dédiée qui utilise l'écran de votre smartphone comme viseur de qualité. La portée de l’appareil peut atteindre 10,5 km, ce qui vous permet de capturer des images et des vidéos étonnantes sans vous soucier d’une perte de connexion réseau.

10. DJI Inspire 2 Peut-être le meilleur drone professionnel existant aujourd'hui. Poids : 3440 g | Contrôleur : oui | Caméra : 30 Mpx | Batterie : 4 280 mAh | Portée : 7 km 2 199 € Voir à Fnac FR Qualité de fabrication étonnante Bonne autonomie Caractéristiques premium variées Prix très élevé

Le très impressionnant Inspire 2 ferme le classement des meilleurs drones avec une proposition toujours aussi luxueuse. Avec une élégante carrosserie métallique composite, c'est un kit beaucoup plus attrayant que beaucoup d’autres modèles DJI. De plus, grâce à une technologie plus avancée de contournement des obstacles, vous n'avez pas à vous inquiéter de voir cette belle surface risquée d’être rayée ou, pire, sectionnée. Vous bénéficiez de plus de 25 minutes de vol grâce au système de double batterie, et la possibilité de changer d'objectif signifie que les photographes et vidéastes professionnels ont un contrôle total sur leurs images et leurs vidéos 5K. L'application complète pour smartphone et la radiocommande dédiée rendent ce drone incroyablement facile à contrôler, mais ne vous y trompez pas, il s'agit d'un produit purement professionnel.