Les meilleurs appareils photo conçus pour la vidéo : 15 modèles indispensables pour réaliser vos films

Included in this guide:

Vous recherchez la meilleure caméra que vous pouvez acheter ? Nous avons testé toutes les meilleures options pour les vidéastes, qu'il s'agisse de caméras portables pour le vlogging ou d'appareils plus imposants pour la réalisation de films. Que vous soyez à la recherche d'une mise à niveau de votre matériel ou que vous fassiez votre premier pas dans le monde de l'édition vidéo, vous trouverez l'appareil photo hybride idéal pour enregistrer les films les plus détaillés et lumineux dans ce guide d'achat.

Les caméscopes sont disponibles dans un large éventail de formes, de tailles et de niveaux de spécifications, mais notre meilleur choix est actuellement l'appareil photo Panasonic Lumix GH6. Il est petit, léger et offre une gamme incroyable d'options d'enregistrement vidéo, y compris la vidéo 5,7K/60p, ainsi que des durées d'enregistrement illimitées. Tout cela lui donne l'avantage sur notre précédent choix, le Sony A7S III, même si cet appareil reste une option très intéressante pour les professionnels.

Bien que ces deux appareils sans miroir se démarquent clairement, il existe peut-être un boîtier hybride mieux adapté à vos besoins spécifiques et à votre budget. Vous voulez un appareil compact et accessible, capable de filmer des clips rapides ? Dans ce cas, les petits outils intelligents comme le DJI Pocket 2 et le GoPro Hero 10 Black pourraient meiux convenir à votre style de tournage.

Sinon, vous recherchez peut-être un boîtier qui combine une conception compacte et des capacités de diffusion impressionnantes à un prix relativement raisonnable. L'excellent ZV-E10 de Sony étant largement épuisé en raison de la pénurie mondiale de puces, le GH5 Mark II de Panasonic répond en partie à ces critères : il ne peut pas être emporté dans votre poche, mais son capteur Micro 4/3 allie d'excellentes performances à un format soigné.

Vous n'êtes pas limité par le coût ? Notre tour d'horizon comprend également quelques options haut de gamme capables de capturer les vidéos les plus nettes possibles, notamment le Canon EOS R5 et le Sony A1, qui peuvent tous deux enregistrer des séquences 8K.

Quels que soient votre budget et vos attentes, le guide ci-dessous vous aidera à trouver l'appareil photo hybride idéal pour enregistrer vos vidéos. Chacun des modèles de notre liste offre quelque chose d'unique qui le rend parfait pour les vidéastes, qu'il s'agisse de portabilité, de performances ou de potentiel créatif - ou d'une combinaison des trois. Ils sont tous conçus pour la vidéo et devraient vous aider à capturer des séquences nettes lorsque vous en avez besoin. Vous ne savez pas comment choisir ? Faites défiler le guide jusqu'en bas et vous trouverez des conseils utiles à garder à l'esprit pour choisir le meilleur appareil photo destiné à la vidéo.

En 2022, quel appareil photo choisir pour enregistrer vos vidéos ?

(Image credit: Future)

Le Panasonic GH6 remet le format Micro 4/3 au goût du jour pour les cinéastes et les vidéastes amateurs. Offrant un large éventail de profils de couleurs, de résolutions, de fréquences d'images et de modes vidéo 10 bits, le GH6 offre un niveau de potentiel créatif incroyable, d'autant plus qu'il n'y a aucune limite d'enregistrement, même en 5,7K à 60 images par seconde.

Les capteurs plein format sont peut-être plus performants en basse lumière, mais la configuration Micro 4/3 plus compacte permet au Panasonic GH6 d'être plus petit, plus léger et plus abordable que ses aînés. Le capteur plus petit peut également être stabilisé plus efficacement. Si l'on ajoute à cela un design soigné, une superbe maniabilité et un cadre robuste en alliage de magnésium, le GH6 s'impose comme une option incontournable pour les vidéastes.

Il est plus cher que les autres modèles Lumix G, notamment le GH5 II. Il est également à la traîne par rapport à ses concurrents en matière de performances autofocus ; si vous avez besoin du système AF le plus rapide et le plus précis, une autre marque pourrait vous convenir davantage. Mais si la vidéo est au cœur de vos préoccupations, le Panasonic GH6 est une véritable merveille dans un emballage particulièrement compact.

Lire notre test complet : Panasonic Lumix GH6

(Image credit: Future)

Le Sony A7S III est l'appareil photo de la série A de Sony le plus axé sur la vidéo. Son capteur plein format rétroéclairé permet de réaliser des vidéos 4K dans des conditions de faible éclairage. Avec une plage dynamique de 15 arrêts et une sensibilité ISO extensible de 40 à 409 600, sans oublier un système efficace de stabilisation d'image intégré au boîtier, il est capable de capturer des vidéos d'une grande beauté dans des conditions qui mettraient en échec la plupart de ses concurrents.

La résolution relativement faible du capteur (12,1 Mpx) exclut l'enregistrement 6K et 8K (et limite les détails pour les photos), mais le puissant processeur Bionz XR permet d'enregistrer des séquences 4K jusqu'à 120 images par seconde pour une lecture fluide au ralenti ; le Full HD peut être enregistré jusqu'à 240 images par seconde. La sortie HDMI grand format, l'autofocus de pointe, la prise en charge de plusieurs profils d'image (dont le très populaire S-Log) et la possibilité d'enregistrer de longs clips (plus de 30 minutes) sans problème de surchauffe sont autant de preuves de la qualité de cette caméra.

En termes d'expérience utilisateur, l'A7S III présente de nombreuses améliorations par rapport à ses prédécesseurs. L'écran tactile est désormais entièrement articulé et peut se retourner, l'autonomie de la batterie a été améliorée, ce qui permet de capturer plus de 75 minutes de séquences 4K avec une seule charge, et l'interface utilisateur simplifiée est beaucoup plus intuitive.

Lire notre test complet : Sony A7S III

(Image credit: TechRadar)

La S1H, la caméra la plus petite et la moins chère approuvée par Netflix pour ses productions originales, est un modèle full-frame extrêmement puissant conçu pour les créateurs exigeants. Bien qu'elle ne puisse pas rivaliser avec la Sony A7S III en termes de fréquence d'images, elle peut enregistrer en résolution 6K à 24 images par seconde (ainsi qu'en 4K jusqu'à 60 images par seconde), ce qui lui donne l'avantage en matière de détails.

Avec les profils d'image V-Log ou V-Gamut de Panasonic, le S1H offre une plage dynamique de 14 stops, tandis que son mode All-I permet d'obtenir un débit binaire stupéfiant de 400 Mbps. Grâce au double ISO natif et à la grande taille du capteur, les prises de vue en basse lumière sont un jeu d'enfant, même si le Sony A7S III conserve un avantage dans ce domaine. La superbe stabilisation d'image intégrée au boîtier est d'une grande aide lors des prises de vue à main levée, mais sachez que le S1H est plus grand et plus lourd que la plupart de ses concurrents, on vous déconseille donc les longues séances à main levée.

L'autofocus est contrasté : sous un bon éclairage, le système DFD (Depth From Defocus) fonctionne bien, mais dans des conditions plus sombres, il semble un peu lent. Néanmoins, si vous pouvez vous accommoder de ses petites imperfections, le S1H est capable de produire des séquences d'une netteté et d'une richesse de détails étonnantes.

Lire notre test complet : Panasonic Lumix S1H

(Image credit: Future)

Les capteurs APS-C ont peut-être moins de cachet que leurs cousins plein format, mais la qualité d'image des appareils photo de la série X de Fujifilm prouve qu'ils sont tout à fait à la hauteur - et ce dans un boîtier plus compact et plus léger que la plupart des modèles plein format. Pour nous, le X-T4 représente non seulement le meilleur modèle de la série X, mais aussi le meilleur appareil photo APS-C du marché.

Cet hybride excelle à la fois en photographie et en vidéo, avec son écran tactile orientable, son système IBIS sur 5 axes, sa colorimétrie convaincante et sa capacité à filmer des séquences 4K 10 bits jusqu'à 60 images par seconde (ou des séquences Full HD jusqu'à 240 images par seconde), ce qui en fait un outil idéal pour le vlogging comme pour la réalisation de films plus "sérieux". Le système autofocus peut également suivre les yeux et les visages, bien que ses performances varient en fonction de l'objectif utilisé et que le système AF de Sony reste supérieur.

Ceci étant dit, le X-T4 s'impose comme un appareil polyvalent, flexible et admirablement conçu - dont les performances conviendront aussi bien aux photographes qu'aux vidéastes.

Lire notre test complet : Fujifilm X-T4

(Image credit: Future)

L'appareil photo sans miroir "prosumer" de Canon est extrêmement puissant. Avec un capteur plein format de 45 Mpx, un autofocus extrêmement précis, une stabilisation IBIS solide, une excellente autonomie et la possibilité de filmer en continu à 20 images par seconde, nous pensons que l'EOS R5 constitue le meilleur appareil photo que Canon ait jamais fabriqué.

Pour les vidéastes, il est un peu plus difficile de le recommander sans hésitation. Pour commencer, si le R5 propose de nombreux modes vidéo haut de gamme (8K ALL-I ou RAW, 4K à 120 images/s, 4K HEVC 10 bits), ils nécessitent une carte CFexpress coûteuse. Les modes vidéo les plus gourmands entraînent également une surchauffe de la caméra, ce qui non seulement limite la durée d'enregistrement mais nécessite un long refroidissement avant de pouvoir enregistrer à nouveau.

Si vous pouvez travailler dans ces conditions, vous trouverez que la qualité vidéo du R5 est excellente : d'une grande netteté et d'une grande flexibilité en matière d'étalonnage des couleurs. Si le prix vous rebute, pensez à la caméra apparentée, la Canon EOS R6, qui possède un capteur de 20,6 Mpx et est limitée à la vidéo 4K, mais qui coûte beaucoup moins cher.

Lire notre test complet : Canon EOS R5

(Image credit: Future)

Il s'agit de la seconde édition du modèle sans miroir plein format de Nikon, et la société a à la fois résolu certains problèmes de l'original et apporté des améliorations modestes dans des domaines clés. Le résultat est un appareil photo polyvalent qui se débrouille aussi bien en photo qu'en vidéo, même si les utilisateurs doivent noter que les performances vidéo sont pratiquement identiques à celles du Z6 original (que vous devriez pouvoir acheter pour beaucoup moins cher).

La maniabilité et la qualité de fabrication du Z6 II sont superbes, ce qui en fait un appareil très agréable à utiliser, même si les vidéastes risquent de déplorer le fait que l'écran ne puisse que s'incliner au lieu d'être entièrement articulé. Le boîtier de l'appareil est assez léger pour ses spécifications, mais robuste et résistant aux intempéries, ce qui en fait un bon choix pour tous ceux qui prévoient de longs tournages à l'extérieur.

Après une mise à jour du firmware, il est possible d'enregistrer des vidéos 4K à une vitesse allant jusqu'à 60 images par seconde, tandis que la Full HD peut être enregistrée à une vitesse allant jusqu'à 120 images par seconde pour la lecture au ralenti. Il est également possible d'enregistrer des séquences en HLG 10 bits, mais uniquement en externe - il faut donc en tenir compte si vous voulez enregistrer dans la meilleure qualité possible.

Lire notre test complet : Nikon Z6 II

(Image credit: Future)

L'appareil phare de Sony, qui allie vitesse et résolution, est proposé à un prix à la hauteur de ses ambitions. Il se veut être le meilleur appareil photo grand public du monde, et il pourrait bien l'être, mais vous devrez vous séparer de ce qui pourrait être plusieurs mois de salaire pour en posséder un.

Capable d'enregistrer des vidéos 8K à 30 images par seconde, 4K à 120 images par seconde et Full HD à 240 images par seconde, avec une multitude d'autres options comme la profondeur de couleur 10 bits, S-Log et S-Cinetone, c'est le rêve de tout vidéaste. Il peut même transmettre des séquences brutes 16 bits à un enregistreur externe, si le 10 bits ne suffit pas. Malheureusement, l'écran est seulement inclinable au lieu de pouvoir être orienté dans toutes les directions, et le système de menus est un véritable labyrinthe.

Doté d'un système autofocus impressionnant, d'une stabilisation IBIS efficace et du viseur OLED le plus net du marché, le A1 est un appareil photo de classe mondiale capable de filmer en continu à 30 images par seconde. Si vous ne faites que de la vidéo, le Sony A7S III est une alternative beaucoup moins chère et presque aussi efficace.

Lire notre test complet : Sony A1

(Image credit: Future)

Le Panasonic GH5 original était probablement le premier appareil photo sans miroir qui réussissait à la fois la vidéo 4K et la photographie, mais son successeur arrive à un moment où de nombreux modèles concurrents partagent cette caractéristique - et il n'offre pas beaucoup plus d'améliorations.

Le Mark II se distingue par ses capacités intégrées de diffusion en direct sans fil, que vous ne trouverez sur aucun autre appareil photo sans miroir à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais ses compétences générales en matière de vidéo restent solides : les séquences 4:2:2 10 bits peuvent être enregistrées en interne ou en externe, il existe une grande variété d'options de fréquence d'images et diverses résolutions vidéo anamorphiques prises en charge et le profil V-Log plat de Panasonic vous offre 12 arrêts de gamme dynamique pour jouer avec en post-production.

Le fait que le GH5 Mark II intègre tout cela dans un boîtier compact, léger et étanche, doté d'un système IBIS efficace, le rend d'autant plus impressionnant. Son capteur est peut-être petit (ce qui limite ses capacités en basse lumière), mais c'est une caméra vidéo puissante. N'oubliez pas, cependant, que le Panasonic GH6 sera également disponible dans le courant de l'année.

Lire notre test complet : Panasonic GH5 Mark II

(Image credit: Future)

Elle ne tient peut-être pas dans votre poche, mais la Pocket Cinema Camera 6K Pro de Blackmagic Design offre une véritable puissance cinématographique dans un boîtier petit, léger et relativement abordable.

Ne vous attendez pas aux luxueuses caractéristiques de confort que vous obtiendriez avec un modèle sans miroir chez les plus grands fabricants : il n'y a pas d'IBIS ici, l'autofocus se déplace comme de la mélasse (oubliez l'AF de suivi) et les capacités d'images fixes sont essentiellement inexistantes. Le viseur est un ajout optionnel. C'est parce que tout a été dépouillé au profit de performances de qualité professionnelle, et parce que l'appareil s'adresse à des personnes qui font des films et disposent de l'équipement ou du savoir-faire nécessaire pour prendre des photos stables et faire la mise au point correctement.

La qualité d'image est exceptionnelle (il est possible d'enregistrer des séquences brutes 12 bits ou ProRes), la monture d'objectif Canon EF est prise en charge et trois filtres ND sont intégrés pour faciliter le tournage dans des conditions d'éclairage difficiles, tandis que les entrées mini-XLR permettent un enregistrement audio de haute qualité en toute simplicité.

Lire notre test complet : Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro

(Image credit: Future)

Ne vous laissez pas tromper par le design plastique et utilitaire ou par l'absence de la stabilisation IBIS, du viseur ou d'un autofocus de suivi : la Pocket Cinema Camera 4K est un dispositif de niveau professionnel à un prix abordable.

Avec une large gamme de connectivité (y compris HDMI grand format, mini-XLR et un connecteur d'alimentation DC), un énorme (et malheureusement non articulé ou inclinable) écran tactile 16:9 et la possibilité de filmer des séquences ProRes ou brutes dans une variété de résolutions et de fréquences d'images, il a presque tout ce dont un vidéaste professionnel a besoin. Il suffit d'ajouter un objectif (il utilise la même monture MFT que les appareils Panasonic et Olympus) et un système de stockage rapide pour être prêt.

Il n'est pas parfait - les performances en matière d'images fixes sont rudimentaires et l'autonomie de la batterie n'a rien d'enthousiasmant - mais la qualité d'image à elle seule fait de l'option d'entrée de gamme de Blackmagic une meilleure caméra que la plupart des modèles sans miroir haut de gamme.

Lire notre test complet : Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

(Image credit: Future)

Vous voulez un outil vidéo performant qui tient dans votre poche ? Le ZV-E10 de Sony n'est pas parfait, mais c'est un appareil portable de qualité pour les vidéastes. Malgré sa conception compacte et légère, le ZV-E10 est doté d'un capteur APS-C de 24 Mpx qui permet de filmer des séquences 4K nettes (bien que limitées à 30 images par seconde) et des ralentis Full HD jusqu'à 120 images par seconde. Les ports d'entrée micro et casque offrent une flexibilité audio appréciable, tandis que la monture à griffe multi-interface vous permet d'accessoiriser facilement votre installation.

Un écran tactile entièrement articulé facilite également le cadrage, et la connectivité informatique UVC/UAC permet de diffuser facilement des flux en direct. Outre l'absence de réglage 4K/60p, sa principale limitation est le rolling shutter lors des panoramiques. Cet effet de gelée met à mal les panoramiques rapides, ce qui découragera les caméramans de type "run-and-gun". Si vous pouvez vous en accommoder, le ZV-E10 de Sony reste un hybride abordable axé sur la vidéo - si vous pouvez le trouver en stock.

Lire notre test complet : Sony ZV-E10

(Image credit: Future)

Le Lumix S5, le plus petit et le plus léger des appareils photo plein format de Panasonic, ressemble davantage à un modèle Micro 4/3 qu'au Lumix S1, dont il partage le même capteur. La portabilité de l'appareil en fait une excellente option pour filmer à la volée (à condition de s'en tenir à des objectifs L plus petits et plus légers), et la stabilisation IBIS sur 5 axes est également très utile dans ce cas.

Les vidéastes ont accès à un large éventail d'options, de résolutions et de fréquences d'images, notamment l'enregistrement interne 4K 10 bits et V-Log (avec sa plage dynamique de 14 stops). L'écran entièrement articulé et la possibilité de filmer en 4K non recadré à 30 images par seconde sont des caractéristiques appréciables.

En revanche, la sortie HDMI est de type micro et l'autofocus DFD n'est pas des plus rapides, mais ce n'est pas un problème.

Lire notre test complet : Panasonic Lumix S5

(Image credit: Future)

Construit autour du même capteur 1/2,3 pouces 23 Mpx que le modèle précédent, la GoPro Hero 10 Black ne réinvente pas la caméra d'action. Au contraire, elle affine l'ensemble pour offrir le modèle le plus abouti de GoPro à ce jour. Beaucoup plus ergonomique, son interface et ses menus sont désormais plus rapides à parcourir à l'aide de l'écran tactile arrière. Une puce GP2 performante est également à l'origine d'un grand nombre d'améliorations, notamment un nouveau mode ralenti 4K/120p, ainsi que la possibilité de filmer 5K à 60fps.

La qualité d'image est légèrement meilleure, même si elle tend à conserver l'aspect grand angle. Le changement le plus important est la correction d'horizon, qui permet désormais de maintenir la vidéo stable même si vous l'inclinez à 45 degrés. Même si elle ne change pas la donne par rapport à la Hero 9 Black, la dernière GoPro est la meilleure à ce jour et constitue une caméra vidéo compacte et réellement polyvalente, utilisable dans toutes les conditions.

Lire notre test complet : GoPro Hero 10 Black

(Image credit: Future)

14. DJI Pocket 2 Une caméra pour le vlogging stable comme le roc Caractéristiques techniques Type: Caméra à stabilisation 3 axes Taille du capteur : 1/1,7 pouce Résolution: 64 Mpx Objectif: équivalent fixe de 20 mm Viseur: N/A Ecran: 1 pouce Mode rafale: N/A Vidéo: 4K/60p Niveau utilisateur: Débutant Les meilleures offres du jour Low Stock Voir à Asgoodasnew FR (opens in new tab) Voir à EBAY_FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Un véritable format de poche + Excellente stabilisation par cardan Pourquoi attendre - Mauvaises performances en basse lumière - Peut chauffer quand on filme en 4K

Oui, le petit capteur de type smartphone de la minuscule caméra portable Pocket 2 de DJI limite quelque peu ses capacités vidéo, notamment par rapport à certains appareils photo sans miroir haut de gamme mentionnés ailleurs dans ce guide. Il est médiocre dans des conditions de faible luminosité et ses performances en matière d'images fixes sont au mieux rudimentaires.

Mais sa petite taille vous permet de l'emmener partout, et la stabilisation mécanique sur 3 axes fournie par son cardan donne à ses vidéos l'aspect d'une prise de vue Steadicam. Pour les vlogueurs, c'est un produit génial, mais même les vidéastes plus exigeants peuvent obtenir de bons résultats grâce à ses capacités 4K et à son profil de couleurs D-Cinelike.

Bien sûr, vous pouvez oublier de changer d'objectif et autres luxes du genre, mais si vous respectez ses limites, le Pocket 2 peut être un outil puissant.

Lire notre test complet : DJI Pocket 2

(Image credit: Future)

15. Insta360 One X2 Une alternative de premier choix pour filmer des vidéos 360° Caractéristiques techniques Type: Compact Taille du capteur : 1/2,3 pouce Résolution: 18,4 Mpx Objectif: f/2.0, équivalent à 7,2 mm Viseur: N/A Ecran: tactile LCD 1,33 pouce Vidéo: 5,7K/30p Niveau utilisateur: Débutant / Amateur Les meilleures offres du jour Voir à Adorama WW (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Voir à EBAY_FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Excellente stabilisation vidéo + Désormais entièrement étanche Pourquoi attendre - Les caméras non 360 offrent une qualité supérieure - La qualité d'image n'est pas vraiment améliorée

Avec des fonctionnalités utiles, un logiciel accessible et des effets vidéo en piqué, l'Insta360 One X était notre caméra préférée pour la capture de contenu 360. La X2 apporte des modifications modestes mais significatives à cet ensemble. Avec un design similaire, légèrement plus grand en forme de pilule, elle utilise le même capteur pour filmer des vidéos 5,7K. Les améliorations comprennent un écran tactile à hublot, petit mais pratique, pour prévisualiser vos prises de vue, ainsi qu'une résistance à l'eau IPX8, qui vous permet de filmer sous l'eau sans boîtier (jusqu'à 10 mètres).

L'autonomie de la batterie est meilleure (80 minutes), tandis que de nouveaux modes de prise de vue permettent d'améliorer les fonctionnalités : Le mode Steady Cam vous permet d'utiliser l'un des deux objectifs comme une caméra d'action standard, tandis que l'outil Auto Frame de l'application analyse les séquences 360 et suggère des points forts à inclure dans votre montage final. Bien que la résolution de l'image soit la même, le X2 bénéficie d'améliorations en matière de traitement, notamment en ce qui concerne le rendu des couleurs au sein de la caméra, l'amélioration des performances en cas de faible luminosité et la réduction des lignes d'assemblage. Le recadrage d'une image 1080p à partir d'une séquence 360 de 5,7K ne produira pas une vidéo à même de perturber les meilleures caméras d'action, mais il offre une polyvalence inégalée, vous permettant de recadrer n'importe quel sujet après coup.

Lire notre test complet : Insta360 One X2

A considérer également...

(Image credit: Future)

Le drone compact et polyvalent de DJI est une fantastique caméra volante, capable d'enregistrer des vidéos d'excellente qualité grâce à son capteur 1 pouce 20 Mpx et son cardan. La résolution peut atteindre 5,7K à 30 images par seconde, mais les vidéos 4K peuvent être enregistrées à 60 images par seconde et les séquences Full HD à 120 images par seconde. Les vidéos sont saisissantes dès leur sortie de l'appareil, mais elles peuvent être enregistrées en 10 bits et/ou avec le profil de couleur D-Cinelike si vous souhaitez bénéficier d'un maximum de possibilités de montage en post-production.

L'ouverture fixe f/2.8 peut poser quelques problèmes en cas de forte luminosité, mais ceux-ci peuvent être atténués par des filtres ND, tandis que les nombreuses fonctions de sécurité, la longue durée de vie de la batterie et la forte résistance au vent font de ce drone un plaisir à piloter.

Lire notre test complet : DJI Air 2S