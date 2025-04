Sigma pourrait lancer le premier 200 mm f/1.8 pour boîtiers hybrides : une optique taillée pour le portrait

Sigma travaillerait sur un téléobjectif 200mm f/1.8

L'objectif plein format pourrait être lancé en monture L et en monture E de Sony

Le premier de ce type pour un système d'appareil photo sans miroir

En 1988, Canon lançait l’EF 200 mm f/1.8L USM, le téléobjectif 200 mm le plus lumineux jamais conçu. Destiné aux reflex à monture EF, il a été retiré du marché en 2004. Depuis, aucun objectif n’a égalé cette combinaison unique de portée et d’ouverture. Cela pourrait bientôt changer : selon des rumeurs en ligne, Sigma préparerait un successeur spirituel pour l’ère hybride.

L-rumors, un site spécialisé dans les appareils photo à monture L, a récemment rapporté que Sigma développerait un objectif inédit 200 mm f/1.8 pour les appareils plein format à monture Sony E et L (Leica, Sigma et Panasonic). Le site précise que la formule optique d’un tel objectif a été brevetée par Sigma en 2020. Sony Alpha Rumors a relayé la même information.

Aucune de ces sources ne donne de détails concrets sur les performances, le tarif ou la date de sortie. Il est simplement avancé que l’objectif pourrait rejoindre la gamme Sports de Sigma. Si l’information se confirme, ce serait un modèle sans équivalent dans l’univers des optiques hybrides actuelles.

Aucun autre objectif ne propose cette combinaison entre une focale fixe téléobjectif et une ouverture f/1.8. Ce type de configuration promet des images nettes avec un flou d’arrière-plan très doux, ce qui séduira aussi bien les photographes de sport que de portrait ou de paysage.

Le département des objectifs de Sigma innove régulièrement - son objectif 28-45 mm (ci-dessus) a été le premier zoom F1.8 pour le plein format. (Image credit: Sigma)

À qui conviendrait un objectif de 200 mm f/1,8 ?

Un téléobjectif fixe de 200 mm peut sembler réservé à un usage de niche, mais il présente de réels atouts pour les photographes de sport et de faune. Il permet un grossissement appréciable, rapprochant nettement les sujets éloignés, tout en laissant une marge de manœuvre suffisante pour suivre l’action latéralement.

C’est également une longueur focale flatteuse pour le portrait, en raison de l’effet de compression qui agrandit l’arrière-plan. Cet effet plaît aussi aux photographes de paysage cherchant à créer des compositions contrastant premier et arrière-plan.

Les objectifs à focale fixe sont réputés pour offrir des ouvertures maximales plus grandes que les zooms. Cela permet de photographier à des vitesses plus rapides en conditions de faible luminosité. On obtient également un bokeh plus doux et plus esthétique. Ces deux avantages sont particulièrement marqués avec une ouverture à f/1.8.

Comme mentionné plus haut, les rumeurs laissent entendre que le Sigma 200 mm f/1.8 rejoindrait la gamme Sports. Une option cohérente : à cette ouverture, les photographes sportifs pourraient figer les mouvements en intérieur ou sous des éclairages artificiels. Les photographes animaliers et de paysages pourraient quant à eux exploiter toute la lumière disponible, même dans des environnements sombres.

Les amateurs de portrait y trouveraient aussi leur compte. L’objectif permettrait de détacher nettement les sujets d’un arrière-plan magnifiquement flouté. Il offrirait la profondeur de champ la plus réduite possible à cette focale pour un appareil hybride moderne. Un choix séduisant, bien que forcément onéreux et plutôt volumineux.