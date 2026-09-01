Les premiers appareils hybrides chinois pourraient bouleverser le marché — et c’est une excellente nouvelle

Insta360 a rendu sa caméra d'action Ace Pro 2 plus adaptée à la photographie grâce à une poignée accessoire — et son PDG a promis que deux appareils photo hybrides suivraient

Presque tous les grands noms de la photo — Canon, Sony, Nikon, Fujifilm, Panasonic, OM System, Sigma, Ricoh, Pentax et d’autres — viennent du Japon, berceau de la photographie numérique.

À l’heure actuelle, à moins d’opter pour Leica ou Hasselblad, les meilleurs appareils hybrides sont eux aussi japonais. Mais une nouvelle puissance monte dans l’industrie de la photo : la Chine.

DJI en offre un excellent exemple. Basée à Shenzhen, l’entreprise a dépassé GoPro sur les ventes de caméras d’action et domine de nombreux autres classements grâce à ses caméras de vlogging de poche et à sa gamme de drones.

Insta360 domine pour sa part le marché des caméras à 360 degrés. Dans les écosystèmes à objectifs interchangeables, le fabricant chinois Viltrox gagne lui aussi rapidement du terrain avec des optiques destinées aux appareils Sony, Nikon et Fujifilm, et plus récemment à la monture L.

Plusieurs rapports et rumeurs récents indiquent désormais que certains fabricants chinois seraient sur le point de franchir une nouvelle étape avec leurs premiers appareils hybrides. Une évolution susceptible d’apporter précisément le bouleversement dont cette industrie a besoin.

Image 1 of 2 Dans un autre clin d'œil à la photographie, Insta360 a conçu un kit « rétro » pour sa caméra d'action modulaire 4K Go 3S, équipée d'un viseur optique à hauteur de taille. (Image credit: Insta360) Viltrox propose une large gamme d'objectifs pour les appareils photo Sony, Nikon, Fujifilm et à monture L. Son propre appareil photo sans miroir serait-il le prochain sur la liste ? (Image credit: Tim Coleman) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Quels appareils hybrides chinois peut-on attendre ?

Les informations les plus concrètes concernent Insta360. Son PDG Jingkang « JK » Liu a révélé que le spécialiste des caméras 360 travaillait non pas sur un, mais sur deux appareils hybrides.

Liu décrit l’un d’eux comme adoptant « une forme à laquelle personne n’a pensé » et possédant « le potentiel de complètement changer la manière de prendre des photos ». Des images ayant fuité du second modèle montrent quant à elles un boîtier Micro Four Thirds minimaliste.

Cette référence à une nouvelle forme d’appareil prend encore plus de relief après la récente publication du PDG d’Insta360 concernant son ambition de remplacer les photographes par des « robots photographes intelligents ». Ses déclarations ont depuis été quelque peu précisées, mais elles renforcent l’hypothèse d’un type d’appareil totalement nouveau.

Et Insta360 n’est pas seul. Viltrox fabrique d’excellents objectifs pour plusieurs systèmes, dont certains modèles récents particulièrement compacts. L’entreprise paraît idéalement placée pour venir perturber la domination de Canon et Sony, qui représentent à eux deux plus de 70 % du marché des appareils photo numériques.

Pour de nombreuses personnes, les appareils hybrides sont tout simplement devenus inabordables, et Viltrox pourrait changer cette situation.

Viltrox propose des objectifs de grande qualité pour une fraction du prix des optiques propriétaires. La marque ne commercialise encore aucun zoom, même si une arrivée dans ce segment paraît logique. Si la même philosophie tarifaire était appliquée à un boîtier de qualité équivalente, Viltrox pourrait potentiellement s’imposer sur le segment débutant, tout en disposant déjà de sa propre gamme d’objectifs.

Pour de nombreux acheteurs, les appareils hybrides sont simplement devenus trop chers. Viltrox pourrait donc changer considérablement la situation.

Il est même possible que certains objectifs destinés à un futur appareil Viltrox existent déjà. La marque produit actuellement des optiques plein format et APS-C. Aucun modèle Micro Four Thirds n’a encore été commercialisé, malgré un teaser qui laissait penser que cela aurait déjà dû être le cas.

L’hypothèse la plus crédible serait celle d’un hybride Viltrox d’entrée de gamme au format APS-C et doté d’une monture L. Plusieurs rapports ont en effet évoqué deux nouvelles focales fixes Viltrox APS-C en monture L.

Deux objectifs ne signifient pas grand-chose à eux seuls. Mais aucun boîtier APS-C actuel n’utilise la monture L. Une question s’impose donc : pourquoi fabriquer des optiques qu’aucun appareil actuel ne peut exploiter, sauf si le boîtier correspondant est lui aussi en préparation ?

Cette hypothèse reste évidemment spéculative. Mais une industrie façonnée depuis longtemps par les trois géants Canon, Sony et Nikon — rejoints plus récemment par Fujifilm, qui a pris la troisième place à Nikon après avoir relancé l’intérêt pour les appareils rétro — pourrait profiter d’un sérieux renouvellement.

Pas nécessairement un nouveau bouleversement alimenté par l’IA, comme celui proposé par le Caira équipé de Nano Banana et capable de modifier directement les photos à partir de commandes textuelles. Le changement le plus intéressant pourrait être beaucoup plus simple : des appareils hybrides plus abordables, ainsi que des designs et des ergonomies qui abandonnent les règles établies depuis des décennies.