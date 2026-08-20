Ce drone HoverAir se transforme en caméra stabilisée de poche — et pourrait profiter des déboires de DJI

Le Versa est la première caméra de poche stabilisée 2-en-1 capable de se transformer en drone

Il a été lancé sur Indiegogo le 18 août, avec un tarif à partir de 499 dollars

HoverAir affirme que le Versa a reçu l’approbation de la FCC, ce qui devrait permettre sa commercialisation aux États-Unis

DJI domine le marché des drones, ne laissant que très peu de place aux autres acteurs. HoverAir tente pourtant régulièrement de s’y faire une place, en innovant là où le leader du secteur laisse des ouvertures.

Il y a d’abord eu le X1, le premier drone autonome capable de décoller depuis la paume de la main pour réaliser facilement des selfies aériens en 4K. Il a ensuite été suivi par le HoverAir X1 Pro, plus puissant et capable de filmer en 8K. DJI a rapidement réagi avec le Neo, puis le Neo 2, tous deux nettement moins chers que les modèles HoverAir.

Puis HoverAir a lancé l’Aqua, le premier drone étanche au monde, qui reste encore unique aujourd’hui. Voici désormais le nouveau Versa, première caméra stabilisée de poche 2-en-1 capable de devenir un drone. Cela porte à trois le nombre de premières pour la marque.

Le Versa ressemble aux précédents modèles de la série X1 de HoverAir. Ses ailes peuvent toutefois être retirées d’un simple geste, transformant le corps du drone en caméra stabilisée de poche comparable à un DJI Pocket. Les drones et les caméras à nacelle sont deux catégories de plus en plus populaires, et le Versa peut jouer les deux rôles.

L’idée paraît évidente quand on y pense. Après tout, les deux types d’appareils utilisent une caméra soutenue par une nacelle à trois axes. Mais le Versa peut-il réellement remplir correctement ces deux fonctions ? La réponse devrait arriver très bientôt, dès que l’exemplaire de test attendu par TechRadar sera disponible.

HoverAir semble également disposer d’un autre avantage sur DJI. La marque affirme que le Versa a obtenu la certification de la Federal Communications Commission américaine, la FCC. Il peut donc être commercialisé aux États-Unis, alors que DJI ne peut toujours pas y vendre ses nouveaux produits.

Une issue favorable pourrait cependant se dessiner pour DJI. Une décision récente prévoit qu’un juge réexamine les éléments ayant conduit à classer DJI comme entreprise militaire chinoise. DJI a qualifié cette décision d’« étape importante vers la correction d’une désignation injustifiée ».

Pour l’instant, l’interdiction visant DJI reste toutefois en vigueur. Elle constitue un sérieux problème pour le leader du marché des drones, désormais accentué par l’arrivée d’un concurrent prometteur qui pourra être vendu aux États-Unis.

Tout savoir sur le Versa

Le Versa s’est davantage dévoilé lorsque HoverAir a lancé le produit sur Indiegogo le 18 août. Il fera également ses débuts publics lors du salon IFA, organisé à Berlin, en Allemagne, du 4 au 8 septembre.

Cette caméra autonome filme en 4K jusqu’à 60 images par seconde grâce à un capteur de 1/1,3 pouce. Elle propose aussi de la vidéo 4K HDR jusqu’à 30 i/s, avec une profondeur des couleurs sur 10 bits et une plage dynamique pouvant atteindre 17,5 EV. Les photos atteignent 12 Mpx, sans mention d’un format RAW.

Elle dispose de nombreux modes de vol destinés à simplifier les selfies aériens. Parmi eux figurent le décollage et l’atterrissage dans la paume, le suivi de sujet par IA, le cadrage automatique et un mode de vol en vue aérienne. Des commandes vocales et gestuelles sont également disponibles.

Le Versa peut être associé à un smartphone ou au Beacon de HoverAir, lancé avec l’Aqua, afin d’obtenir un son clair. Son autonomie maximale atteint 14 minutes en vol, même si elle sera probablement inférieure en conditions réelles. Sa vitesse maximale atteint 36 km/h et sa résistance au vent correspond au niveau 5.

Le drone et sa caméra de poche pèsent 230 g, soit moins de 250 g. Une fois les protections d’hélices retirées pour l’utiliser comme caméra stabilisée de poche, son poids tombe à seulement 163 g.

En utilisation à la main, le Versa dispose d’un écran OLED haptique rotatif rappelant celui des DJI Pocket. Sa diagonale atteint 1,64 pouce et sa luminosité peut monter jusqu’à 800 nits.

Dans l’ensemble, la fiche technique paraît solide pour un appareil 2-en-1 qui pourrait changer la donne. HoverAir peine cependant à rivaliser avec DJI sur un point : le prix.

Selon la page Indiegogo du Versa, la campagne affiche un tarif de 499 dollars pour le Versa seul. Le Fly More Combo est annoncé à 887 dollars et devrait notamment comprendre des batteries supplémentaires et une station de recharge. Le Creator Combo atteint quant à lui 1 270 dollars. Pendant les 24 premières heures de l’offre, ces tarifs sont réduits pour les premiers contributeurs, qui participent néanmoins à leurs propres risques. HoverAir reste un fabricant de drones reconnu, même si les acheteurs américains ont encore intérêt à rester prudents.

HoverAir a publié une vidéo promotionnelle du produit sur YouTube, visible ci-dessous.