Cette ville de Californie valide des drones policiers en première intervention, et la décision inquiète déjà sur fond de surveillance

Stockton a approuvé un investissement de 3,15 millions de dollars dans des drones Flock

Les drones agiront comme premiers intervenants aériens

Des habitants ont exprimé des inquiétudes liées à la vie privée et à la surveillance

La surveillance et la vie privée sont aujourd’hui des sujets majeurs pour les citoyens dans le monde entier, et les responsables municipaux de la ville californienne de Stockton sont les derniers à faire face à des critiques pour un programme d’extension des drones jugé controversé, officiellement mené dans l’intérêt de la sécurité publique.

Comme le rapporte Stocktonia, le conseil municipal a récemment validé un investissement de 3,15 millions de dollars dans des drones fabriqués par Flock, en plus des lecteurs automatiques de plaques d’immatriculation que l’entreprise fournit déjà. Ces drones peuvent agir comme premiers intervenants aériens, en donnant à la police une vision d’une situation liée à un appel au 911 en seulement 30 secondes.

L’argument avancé est que les agents seront mieux informés à leur arrivée, et que certains incidents pourront être gérés à distance. « Cela va vraiment renforcer ce qui existe déjà, avec des déploiements rapides et des mises à jour en temps réel pour les agents sur place », a déclaré le lieutenant de police David Padula lors de l’approbation du projet.

Cependant, si les responsables municipaux ont soutenu le programme, une forte opposition publique s’est manifestée. Des préoccupations liées à la vie privée, à l’application des lois sur l’immigration et à la surveillance de masse ont été soulevées par les habitants, non seulement sur l’utilisation des drones, mais aussi sur la manière dont les données collectées sont stockées et partagées.

Ces drones ne sont pas encore largement utilisés aux États-Unis, mais des programmes existent déjà dans certaines villes, notamment au Texas, dans l’Indiana et dans le Connecticut. Les lecteurs de plaques d’immatriculation sont en revanche bien plus répandus, avec plus de 100 000 dispositifs actuellement en service.

Collecte de données et vie privée

Les drones en essaim sont conçus pour intervenir en quelques minutes en cas d'incident (Image credit: Flock)

« Cela envoie un mauvais signal », a déclaré le groupe militant local The Stockton Community Check-In Booth dans un communiqué publié après la décision du conseil. « Alors que nos habitants continuent de subir les conséquences financières de cette administration et de cette économie, Stockton continue d’investir dans la militarisation et la surveillance. »

« Des organisations privées peuvent contrôler vos données issues des caméras Flock, et comme elles sont privées, il est impossible d’utiliser les lois sur l’accès à l’information pour savoir ce qu’elles détiennent sur vous », a déclaré John McBride, candidat républicain au Congrès pour Stockton, qualifiant l’utilisation de ces drones de « violation totale de la vie privée ».

Selon Flock, les agences locales conservent le contrôle des données. L’entreprise affirme ne pas collaborer avec l’ICE et indique que les agences fédérales sont empêchées d’accéder aux données détenues par Stockton ou d’en faire la demande. Les vols de drones sont enregistrés sur un tableau de bord accessible au public, et la police de Stockton détient 100 % des données collectées.

Cependant, Flock a déjà rencontré des problèmes ailleurs. L’entreprise a été accusée par le passé de partager des accès avec les services américains des douanes et de la protection des frontières dans le Colorado et l’Illinois, bien qu’elle affirme que ces pratiques ont cessé. Au Texas, la police a utilisé un réseau de caméras Flock pour suivre les déplacements d’une femme ayant subi un avortement.

Dans d’autres zones, les autorités se sont montrées moins favorables aux systèmes de Flock. À Mountain View, en Californie, un réseau de caméras Flock a récemment été abandonné en raison de préoccupations liées à des accès non autorisés.