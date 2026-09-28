L’Ukraine utilise des drones bombardiers pour déposer des robots terrestres derrière les lignes russes

Des drones bombardiers ukrainiens ont déposé des robots terrestres à plus de dix kilomètres derrière les lignes russes

Les robots Gryphon ont atteint des positions difficilement accessibles aux forces ukrainiennes

L’Ukraine utilise de plus en plus de machines afin de réduire l’exposition directe de ses soldats au front

Le Troisième corps d’armée ukrainien affirme avoir mené une attaque d’un genre inédit en utilisant de lourds drones bombardiers pour déployer des robots terrestres directement derrière des positions russes.

L’opération s’inscrit dans la contre-offensive Vivaldi, lancée en mai 2026 dans le nord de la région de Donetsk.

Selon l’armée ukrainienne, des soldats appartenant aux unités de systèmes sans pilote du corps ont développé cette tactique de leur propre initiative. Ces affirmations proviennent des forces ukrainiennes et ne constituent pas une vérification indépendante des résultats annoncés.

De lourds drones bombardiers exploités par la Troisième brigade d’assaut ont largué des véhicules terrestres de frappe NC13, surnommés Gryphon, à plus de dix kilomètres derrière les lignes russes.

Ces robots à roues transportaient des caméras ayant enregistré l’ensemble de l’opération. Les forces ukrainiennes affirment que l’attaque a provoqué des pertes du côté russe.

Le fait d’attaquer au niveau du sol dans une zone où aucune offensive terrestre n’était apparemment attendue aurait procuré un avantage tactique aux forces ukrainiennes, selon les informations communiquées par celles-ci.

Le nom Gryphon rend hommage à Hryhorii Bach, mitrailleur porté disparu lors de combats antérieurs autour du village d’Andriivka.

« Il devient ainsi possible d’épargner encore davantage la vie des fantassins, tout en détruisant davantage de personnel et de ressources adverses », a déclaré le Troisième corps d’armée dans un communiqué public.

Dans une autre opération, des robots terrestres ukrainiens ont déminé plus de 29 kilomètres d’itinéraires contenant des mines antipersonnel sans nécessiter la présence sur place d’équipes humaines de démineurs.

Une mission équivalente aurait normalement nécessité deux compagnies complètes du génie travaillant manuellement pendant plusieurs jours, selon l’armée ukrainienne.

Les robots télécommandés et leurs opérateurs assureraient déjà environ 60 % du déminage dans l’ensemble de la zone d’opérations du corps.

Les unités de guerre électronique liées à l’opération auraient également perturbé plus de 20 000 missions de drones russes durant l’ensemble de la contre-offensive. Là encore, ce chiffre est rapporté par la partie ukrainienne.

Les gains revendiqués de Vivaldi et la suite de l’automne

Depuis son lancement, l’armée ukrainienne affirme que l’opération Vivaldi a permis de reprendre jusqu’à environ 249 km² de territoire tout en stoppant l’une des branches d’un mouvement d’encerclement russe.

« L’opération s’appelle “Vivaldi”, et Vivaldi, comme chacun le sait, compte quatre saisons. Il ne s’agit que de la première. […] Il y aura de bonnes nouvelles, mais pour l’instant les actions exigent le silence », a déclaré Andrii Biletskyi, commandant du Troisième corps d’armée.

La campagne ukrainienne de drones contre les approvisionnements russes en carburant aurait parallèlement réduit la disponibilité de diesel destiné aux générateurs alimentant certains systèmes de guerre électronique russes dans la zone.

L’unité russe de drones Rubicon se serait retirée de la région après avoir subi des pertes infligées par les forces ukrainiennes.

Des commandants russes redirigeraient désormais des véhicules blindés et des unités de drones vers Dobropillia en préparation d’éventuels assauts mécanisés plus tard dans l’automne.

Durant l’été, les forces russes ont testé un nouveau système de protection contre les drones sur plusieurs de leurs chars les plus modernes.

Selon les informations rapportées par l’Ukraine, des drones ukrainiens auraient néanmoins réussi à dépasser ces protections supplémentaires.

Le recours croissant de l’Ukraine aux robots terrestres et aériens illustre une évolution plus large visant à réduire l’exposition humaine dans les positions les plus dangereuses de la ligne de front.

À l’approche de l’hiver, les deux armées devraient continuer à adapter leurs tactiques de drones en réponse aux nouvelles contre-mesures déployées par l’autre camp.

Via ArsTechnica