Il y a un an, l’Ukraine frappait au cœur de l’aviation russe avec l’opération Spiderweb, une attaque qui a aussi fait réagir Washington

La frappe, menée le 1er juin 2025 par le SBU ukrainien, a visé 5 bases aériennes russes différentes

Les attaques de drones ont entraîné la destruction de 7 milliards de dollars d’équipements militaires, selon l’Ukraine, tandis que la Russie évoque des dégâts bien moindres, à hauteur de 26 millions de dollars

L’Ukraine affirme que 41 appareils ont été détruits ou endommagés, alors que les chiffres officiels russes ne reconnaissent que 11 pertes

L’opération Spiderweb est largement considérée comme la frappe de drones la plus réussie jamais observée, tant par l’ampleur des dégâts infligés que par le niveau de sophistication démontré par les services de sécurité ukrainiens.

Avec 7 milliards de dollars de pertes revendiquées (selon les estimations ukrainiennes) et des dommages infligés à jusqu’à 41 appareils répartis sur 5 bases aériennes russes, son ampleur et son ambition poussent même les armées non impliquées directement dans le conflit à s’intéresser à la létalité d’une attaque asymétrique correctement menée.

Ce modèle peut être reproduit partout dans le monde, dans la mesure où la plupart des dispositifs de défense sont conçus pour surveiller l’extérieur plutôt que l’intérieur face à des drones FPV contrôlés à distance.

Pourquoi l’attaque de drones la plus sophistiquée à ce jour impose un changement de doctrine

L’opération Spiderweb est comparée par beaucoup au Pearl Harbor de la Russie en raison de l’onde de choc extrême qu’elle a provoquée, tout en rendant une large partie de son aviation inutilisable, souvent de manière irréversible, grâce à des drones coûtant nettement moins cher.

L’opération, qui aurait nécessité 18 mois de préparation minutieuse, a mobilisé jusqu’à 117 drones introduits en Russie sous forme de pièces détachées, assemblés sur place, puis dissimulés dans des cabines mobiles sur des camions avant d’être activés à distance via les réseaux cellulaires russes, afin de ne pas exposer les opérateurs locaux.

La frappe la plus profonde a été menée à Belaya, en Sibérie orientale, à près de 4 300 km de l’Ukraine, suscitant des inquiétudes à l’échelle mondiale quant aux vulnérabilités actuelles des armées modernes, y compris celle des États-Unis, face à ce type d’attaque.

Au-delà de démontrer que des drones bon marché peuvent neutraliser ou rendre obsolètes des équipements militaires valant plusieurs milliards de dollars, cette opération impose aussi une remise en cause des règles de la guerre conventionnelle telles qu’elles sont comprises aujourd’hui.

Elle met en évidence une inquiétude croissante, non seulement face à la vulnérabilité d’actifs de grande valeur insuffisamment protégés sur un champ de bataille moderne, mais aussi face au fait que des attaques à faible coût comme celles-ci pourraient peser de manière décisive dans les conflits futurs, alors que les puissances militaires cherchent encore comment contrer efficacement des essaims de drones, souvent bien moins coûteux que leurs cibles.

Les États-Unis illustrent particulièrement cette problématique, avec 11 porte-avions déployés dans le monde et environ 4 790 sites militaires gérés à l’échelle globale, dont 824 installations majeures sur le territoire national, qui nécessitent tous une protection adéquate.

À titre de comparaison, le drone Shahed produit en série par l’Iran peut coûter aussi peu que 20 000 dollars selon certaines estimations, ce qui en fait un outil de dissuasion à très faible coût face à une armée ayant investi des milliards dans ses opérations et dans la défense contre les drones au Moyen-Orient.

Les États-Unis investissent déjà massivement dans des systèmes de lutte anti-drones (laser, micro-ondes, guerre électronique) et déploient des abris renforcés, entre autres mesures. Toutefois, à mesure que les drones modernes deviennent plus petits, plus sophistiqués et plus difficiles à détecter, un simple empilement de contre-mesures pourrait ne plus suffire. Une évolution doctrinale pourrait s’imposer dans un monde où la supériorité de l’arsenal ne garantit plus la domination sur la durée, tandis que des drones moins chers et plus faciles à produire continuent de transformer les théâtres d’opérations contemporains.