DJI transforme sa technologie de drones en aspirateur robot, et le Romo P impressionne

Le Romo P marque la première incursion de DJI dans le nettoyage des sols. Et les années d'expérience du fabricant dans la navigation et la détection d'obstacles se transposent remarquablement bien des airs à la maison.

Mais le critère le plus important reste évidemment la qualité du nettoyage. Sur ce point, le Romo P tient largement tête aux références du marché, notamment Roborock et Dreame. Nos essais montrent un appareil particulièrement convaincant dans presque tous les domaines. C'est pourquoi il a remporté le titre de meilleur appareil pour la maison aux TechRadar Product of the Year Awards 2026.

Les drones DJI proposent une navigation autonome depuis 2016. Cette expérience constitue aujourd'hui l'un des principaux atouts du Romo P. Il combine deux caméras fisheye à un système LiDAR capable de détecter des objets de seulement 2 mm d'épaisseur. Cela lui permet notamment d'éviter les câbles et les lacets susceptibles de s'enrouler autour de ses brosses.

Mais son design futuriste cache également une puissance de nettoyage considérable. Avec une aspiration de 25 000 Pa et des brosses extensibles, il élimine efficacement la saleté, la poussière et les poils d'animaux sur différents types de sols.

Il se montre particulièrement performant sur le parquet, le carrelage et les autres surfaces dures. Les moquettes ne lui posent pas non plus de difficulté majeure, et ses performances restent comparables à celles des robots concurrents.

(Image credit: Future)

Le lavage humide impressionne tout particulièrement. Les deux patins du Romo P sont sensiblement plus épais et absorbants que ceux de nombreux aspirateurs robots testés. Celui de droite peut également s'étendre légèrement pour nettoyer au plus près des meubles et des plinthes.

Cette conception évite les fines bandes de poussière que les aspirateurs robots circulaires laissent souvent le long des murs. Lorsque le Romo P passe sur une moquette, ses patins se soulèvent automatiquement afin de ne pas la mouiller.

Une fois le nettoyage terminé, sa station de charge et d'entretien automatisée prend le relais. Cette base étonnamment compacte aspire les saletés du bac du robot pour les transférer dans un sac hermétique. Elle contribue ainsi à limiter la dispersion de poussière et d'allergènes.

La station lave ensuite les patins et les sèche pour éviter les moisissures et les mauvaises odeurs. Le processus est suffisamment automatisé pour que certaines interventions d'entretien ne soient nécessaires que quelques fois par an.

L'ensemble est contrôlé depuis l'application DJI Home, qui permet d'adapter le fonctionnement du robot à chaque logement. Il est possible de programmer des nettoyages réguliers, de régler la puissance d'aspiration pièce par pièce ou encore d'ajuster la quantité d'eau utilisée pour le lavage.

Comme sur les meilleurs aspirateurs robots, l'application permet également de créer des zones interdites et de surveiller le nettoyage en temps réel.

(Image credit: Future)

Ce n'est pas tout. Grâce aux deux caméras fisheye embarquées, l'application peut afficher une vue de la pièce depuis le niveau du sol. Cette fonction permet, par exemple, de vérifier ce que font les animaux domestiques en l'absence de leurs propriétaires. Une commande vocale complète est également proposée.

Le Romo P se distingue aussi par son esthétique. Son panneau supérieur transparent et sa station assortie laissent voir les composants et les mécanismes à l'œuvre.

L'ensemble tranche radicalement avec les aspirateurs robots habituels, souvent présentés sous la forme de disques noirs ou blancs accompagnés de stations volumineuses.

DJI fait donc une entrée particulièrement réussie dans la maison connectée. Le Romo P associe une navigation remarquable à un nettoyage très efficace, tout en se démarquant sur le plan du design. Il mérite pleinement son titre de meilleur appareil domestique de l'année 2026.