Garmin pourrait révolutionner l’autonomie de ses montres AMOLED grâce à une nouvelle technologie solaire
Une nouvelle approche de la recharge solaire qui préserve la qualité d’affichage
- Garmin travaille sur une nouvelle méthode pour améliorer l’autonomie de ses montres AMOLED
- Le principe consiste à placer des cellules solaires entre les pixels de l’écran
- Cette approche ne réduirait pas la luminosité de l’affichage, contrairement à certaines technologies solaires
Parcourez notre sélection des meilleures montres Garmin et vous y trouverez aussi bien des écrans AMOLED que MIP. Aussi séduisant soit-il, un écran OLED ne peut pas rivaliser avec l’autonomie offerte par la technologie MIP. Mais cette situation pourrait bientôt évoluer. Garmin semble étudier une méthode ingénieuse pour prolonger considérablement l’autonomie des montres OLED.
Un brevet récemment publié, portant le numéro 20260362887, révèle que Garmin étudie la possibilité de loger de minuscules cellules solaires entre les pixels de ses écrans AMOLED. La montre pourrait ainsi récupérer un peu d’énergie pendant vos déplacements, même si la recharge resterait relativement lente. Plus besoin, dans ce cas, de s’arrêter pour chercher une prise.
L’intérêt de cette approche dépasse la seule autonomie. En intégrant les cellules photovoltaïques directement dans l’écran, Garmin éviterait d’avoir à recouvrir l’ensemble de la dalle d’une couche solaire. Or ces couches ont généralement tendance à assombrir l’affichage. Sans elles, l’écran AMOLED pourrait conserver une image plus nette et lumineuse.
Cette solution éviterait également de devoir placer un anneau solaire autour de l’écran, comme le font certaines montres. Ce dispositif n’assombrit pas l’image, mais il peut augmenter la taille du boîtier ou réduire la surface d’affichage disponible. Aucune de ces deux options n’est particulièrement idéale.
Vers un avenir entièrement AMOLED
La publication de ce brevet intervient à un moment intéressant. Il y a quelques semaines, nous avons discuté avec Brad Trenkle, directeur des opérations de Garmin, des différences d’autonomie entre les écrans OLED et MIP utilisés sur les montres de la marque. Durant cet entretien, il avait clairement indiqué que l’écart entre les deux technologies continuerait à se réduire.
Trenkle expliquait alors que cet écart s’était « considérablement réduit, ce qui explique pourquoi l’autonomie de nos produits OLED continue de progresser à chaque génération ». Le dirigeant ajoutait néanmoins que « cet écart n’a pas encore totalement disparu et, tant que ce sera le cas, nous ne pensons absolument pas que les écrans MIP disparaîtront complètement ».
Pourtant, Trenkle avait laissé entendre qu’une technologie comparable à celle décrite dans le brevet pourrait faire partie de l’avenir de Garmin. Lorsqu’on lui avait demandé si la recharge solaire intégrée à l’écran devait nécessairement assombrir une dalle AMOLED, il avait répondu : « Si l’on raisonne dans le cadre d’une expérience de pensée, pas vraiment. »
Trenkle n’avait pas explicitement indiqué que Garmin travaillait sur des cellules solaires placées entre les pixels. Il avait plutôt évoqué la possibilité d’intégrer des éléments photovoltaïques dans un anneau autour du cadran. Il semblait toutefois convaincu que la technologie solaire ne devait pas nécessairement dégrader l’expérience visuelle.
Ce brevet pourrait donc faire partie de l’avenir imaginé par Trenkle, à condition qu’il débouche un jour sur un produit commercialisé. Si Garmin parvient à concrétiser cette approche, la technologie MIP pourrait perdre l’un de ses principaux avantages face à l’OLED. Les amateurs de montres Garmin se rapprocheraient alors d’un avenir entièrement AMOLED.
Alex Blake has been fooling around with computers since the early 1990s, and since that time he's learned a thing or two about tech. No more than two things, though. That's all his brain can hold. As well as TechRadar, Alex writes for iMore, Digital Trends and Creative Bloq, among others. He was previously commissioning editor at MacFormat magazine. That means he mostly covers the world of Apple and its latest products, but also Windows, computer peripherals, mobile apps, and much more beyond. When not writing, you can find him hiking the English countryside and gaming on his PC.
- Adrien Bar Hiyé Senior Editor