Garmin travaille sur une nouvelle méthode pour améliorer l’autonomie de ses montres AMOLED

Le principe consiste à placer des cellules solaires entre les pixels de l’écran

Cette approche ne réduirait pas la luminosité de l’affichage, contrairement à certaines technologies solaires

Parcourez notre sélection des meilleures montres Garmin et vous y trouverez aussi bien des écrans AMOLED que MIP. Aussi séduisant soit-il, un écran OLED ne peut pas rivaliser avec l’autonomie offerte par la technologie MIP. Mais cette situation pourrait bientôt évoluer. Garmin semble étudier une méthode ingénieuse pour prolonger considérablement l’autonomie des montres OLED.

Un brevet récemment publié, portant le numéro 20260362887, révèle que Garmin étudie la possibilité de loger de minuscules cellules solaires entre les pixels de ses écrans AMOLED. La montre pourrait ainsi récupérer un peu d’énergie pendant vos déplacements, même si la recharge resterait relativement lente. Plus besoin, dans ce cas, de s’arrêter pour chercher une prise.

L’intérêt de cette approche dépasse la seule autonomie. En intégrant les cellules photovoltaïques directement dans l’écran, Garmin éviterait d’avoir à recouvrir l’ensemble de la dalle d’une couche solaire. Or ces couches ont généralement tendance à assombrir l’affichage. Sans elles, l’écran AMOLED pourrait conserver une image plus nette et lumineuse.

Cette solution éviterait également de devoir placer un anneau solaire autour de l’écran, comme le font certaines montres. Ce dispositif n’assombrit pas l’image, mais il peut augmenter la taille du boîtier ou réduire la surface d’affichage disponible. Aucune de ces deux options n’est particulièrement idéale.

Vers un avenir entièrement AMOLED

(Image credit: Garmin)

La publication de ce brevet intervient à un moment intéressant. Il y a quelques semaines, nous avons discuté avec Brad Trenkle, directeur des opérations de Garmin, des différences d’autonomie entre les écrans OLED et MIP utilisés sur les montres de la marque. Durant cet entretien, il avait clairement indiqué que l’écart entre les deux technologies continuerait à se réduire.

Trenkle expliquait alors que cet écart s’était « considérablement réduit, ce qui explique pourquoi l’autonomie de nos produits OLED continue de progresser à chaque génération ». Le dirigeant ajoutait néanmoins que « cet écart n’a pas encore totalement disparu et, tant que ce sera le cas, nous ne pensons absolument pas que les écrans MIP disparaîtront complètement ».

Pourtant, Trenkle avait laissé entendre qu’une technologie comparable à celle décrite dans le brevet pourrait faire partie de l’avenir de Garmin. Lorsqu’on lui avait demandé si la recharge solaire intégrée à l’écran devait nécessairement assombrir une dalle AMOLED, il avait répondu : « Si l’on raisonne dans le cadre d’une expérience de pensée, pas vraiment. »

Trenkle n’avait pas explicitement indiqué que Garmin travaillait sur des cellules solaires placées entre les pixels. Il avait plutôt évoqué la possibilité d’intégrer des éléments photovoltaïques dans un anneau autour du cadran. Il semblait toutefois convaincu que la technologie solaire ne devait pas nécessairement dégrader l’expérience visuelle.

Ce brevet pourrait donc faire partie de l’avenir imaginé par Trenkle, à condition qu’il débouche un jour sur un produit commercialisé. Si Garmin parvient à concrétiser cette approche, la technologie MIP pourrait perdre l’un de ses principaux avantages face à l’OLED. Les amateurs de montres Garmin se rapprocheraient alors d’un avenir entièrement AMOLED.