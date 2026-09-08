La lampe LED des montres Garmin semblait être un gadget — quatre ans plus tard, c’est une fonction de premier ordre

Il faut reconnaître l’erreur. En 2022, lorsque Garmin a annoncé que la grande nouveauté de la Garmin Fenix 7X serait une lampe LED, l’idée pouvait facilement prêter à sourire.

Depuis que Garmin décline sa montre outdoor haut de gamme en plusieurs tailles, les plus grands modèles « X » sont rapidement devenus ceux sur lesquels apparaissent les innovations les plus intéressantes avant qu’elles ne se diffusent ensuite au reste des meilleures montres Garmin. Mais une lampe composée de plusieurs LED sur la partie supérieure du boîtier ne semblait pas vraiment être une raison de s’enthousiasmer.

Garmin affirmait qu’elle changerait « la donne pour le sport, l’aventure et la vie quotidienne ». Durant les premières semaines de test de la 7X, ce n’était pas vraiment le cas. La fonction avait rapidement été classée parmi les gadgets. Une question revenait constamment : pourquoi l’utiliser plutôt que la très correcte lampe LED déjà disponible sur un smartphone ?

Ce n’est véritablement qu’après le mois consacré au test de la 7X, lorsque la montre a commencé à être portée simplement au quotidien, que l’opinion a évolué. Sa lampe était utilisée de plus en plus souvent chaque semaine.

(Image credit: Future / Michael Sawh)

Ce n’est véritablement qu’après le mois consacré au test de la 7X, lorsque la montre a commencé à être portée simplement au quotidien, que l’opinion a évolué. Sa lampe était utilisée de plus en plus souvent chaque semaine.

Elle est devenue la lampe utilisée pour chercher discrètement des câbles de recharge la nuit dans l’appartement sans allumer l’éclairage principal et déranger les autres. Plus besoin non plus de chercher le téléphone puisqu’une lumière exceptionnellement puissante était déjà disponible au poignet. Elle a ensuite servi à éclairer les portions les plus sombres des parcours de course nocturne ou le chemin du retour depuis la salle de sport. Pendant quelques travaux de bricolage, elle s’est également révélée moins gênante qu’un téléphone pour aligner des fixations.

Il est alors devenu évident que Garmin n’avait pas simplement ajouté une lampe parce que cela était techniquement possible. L’objectif était de montrer à quel point une source lumineuse placée au poignet pouvait être utile. La lampe peut être réglée en mode stroboscopique ou synchronisée avec la cadence de course afin d’améliorer la visibilité. Elle peut également passer du blanc au rouge afin de fournir une lumière toujours efficace, mais moins intrusive pour éclairer ce qui se trouve devant et autour de soi.

À mesure que Garmin a étendu cette lampe à d’autres montres de sa gamme, le constructeur a également continué à la rendre plus intelligente. Lors d’une course ou d’une marche après le coucher du soleil, la montre peut désormais proposer d’activer le mode stroboscopique pour améliorer la visibilité à mesure que la nuit tombe. Un mode de détresse peut aussi afficher à l’écran les coordonnées d’un contact d’urgence tout en faisant clignoter la lampe selon un motif SOS, après configuration depuis l’application Garmin Connect.

Il n’est donc pas vraiment surprenant que les fabricants concurrents aient eux aussi jugé l’idée excellente. Suunto, Coros, Amazfit et Polar proposent désormais tous des montres équipées d’une lampe.

(Image credit: Future / Michael Sawh)

Une lampe sur une montre connectée présente-t-elle des inconvénients ? Elle impose d’abord de trouver de la place sur le boîtier. C’est probablement la raison pour laquelle cette fonction apparaît surtout sur des modèles plus grands et robustes comme les Suunto Vertical 2, Amazfit Cheetah 2 Pro et Polar Street X, même si Garmin est parvenu à l’intégrer à ses gammes Forerunner et Venu, plus fines.

L’autonomie constitue un autre élément à prendre en compte. Utiliser une lampe en même temps que le GPS ou d’autres capteurs de la montre contribue nécessairement à vider la batterie, mais à moins de prévoir de la laisser allumée en permanence pendant plusieurs heures, la baisse d’autonomie ne paraît pas suffisamment importante pour devenir une véritable source d’inquiétude.

Comment pourrait-elle devenir encore plus intelligente ? Garmin a notamment montré qu’elle pouvait être davantage intégrée à l’environnement actuel ou à l’heure de la journée. Une intégration plus poussée avec les fonctions de sécurité paraît évidente, notamment pour les personnes qui partent seules à l’aventure. Un mode UV pourrait-il apparaître ? Ou une lampe suffisamment puissante pour permettre d’allumer un feu et renforcer encore son intérêt en plein air ? Alors que les fabricants cherchent sans cesse à augmenter la luminosité des écrans de montres connectées, la même évolution pourrait-elle concerner leurs lampes intégrées ?

À une époque où l’attention se concentre beaucoup sur les nouvelles avancées du suivi de santé ou sur l’accumulation de métriques dans le quotidien et sur les écrans, il est facile d’oublier certains gadgets plus simples qui rendent réellement une montre connectée utile. La lampe LED mérite désormais de figurer parmi les fonctions à espérer sur toute nouvelle smartwatch. Aucun modèle Apple Watch Ultra n’en propose encore, mais cela pourrait venir. Le verdict est désormais clair : cette fonction qui semblait porter le mot « gadget » en toutes lettres s’est révélée bien plus utile que prévu.