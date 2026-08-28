J’ai porté la Garmin Fenix 9 Pro pendant 12 km de randonnée et de trail dans les Alpes françaises — voici 3 choses que j’ai adorées (et 1 qui doit encore progresser)

Après des mois de fuites, de rumeurs et d’attente, Garmin a dévoilé l’ensemble de sa gamme de montres connectées Fenix 9, dont la Fenix 9 Pro, et j’étais à Chamonix pour assister à tout cela. Immédiatement après la conférence de presse, j’ai attaché une toute nouvelle Fenix 9 Pro brillante à mon poignet gauche et pris la direction des sentiers pour découvrir si elle pouvait réellement être à la hauteur des attentes.

Depuis deux ans, la Garmin Fenix 8 est largement considérée comme la meilleure montre connectée de performance que l’on puisse acheter. Je l’avais classée comme la meilleure montre premium pour la randonnée après l’avoir portée pendant les 11 jours de trek jusqu’au camp de base de l’Everest, et les choses se sont encore améliorées avec l’arrivée de la Fenix 8 Pro et de sa technologie inReach intégrée.

Ces derniers mois, alors que les rumeurs annonçaient l’arrivée imminente de la Fenix 9, je me suis demandé ce que Garmin pouvait réellement faire pour améliorer un appareil aussi réussi, en dehors d’une meilleure autonomie et d’un boîtier plus fin. L’annonce allait-elle apporter de véritables changements ou seulement des évolutions esthétiques ?

Après seulement quelques heures avec elle, je mentirais en affirmant avoir déjà rendu mon verdict final. Mais j’ai déjà découvert plusieurs fonctions vraiment intéressantes disponibles sur les Fenix 9 et 9 Pro, ainsi que quelques autres avec lesquelles j’ai encore besoin de passer davantage de temps.

Test de la Fenix 9 Pro

(Image credit: Future / Julia Clarke)

J’ai reçu la Fenix 9 Pro avec un boîtier de 43 mm et un bracelet Shell Pink très estival. Alors que la Fenix 8 Pro n’existe qu’en 47 mm ou dans un gigantesque format de 51 mm qui paraît franchement ridicule à mon poignet, le petit boîtier de 43 mm transforme cette montre en un modèle que je porterais tout le temps, et pas seulement sur les sentiers.

Ce modèle possède un boîtier et une lunette en titane, tandis que la Fenix 9 associe polymère renforcé de fibres et titane. Elle utilise une technologie de nano-moulage, et l’ensemble procure une sensation nettement plus légère et épurée. Elle est environ 16 % plus fine que la Fenix 8 de même taille.

L’écran AMOLED est également beaucoup plus facile à consulter et, en comparaison, ma Fenix 8 Pro paraît soudain plutôt terne. La Fenix 9 est deux fois plus lumineuse que sa devancière et la 9 Pro peut atteindre 3 000 nits. Résultat, je n’ai eu à plisser les yeux ni en plein soleil ni dans des conditions de faible luminosité.

Si vous optez pour la version de 51 mm, vous profiterez également d’un écran franchement superbe, puisqu’il s’agit de la première Fenix équipée d’un écran AMOLED de 1,5 pouce.

Une amélioration épique

(Image credit: Future)

De très loin, la fonction qui m’enthousiasme le plus est Garmin Epic, qui permet de regrouper des activités et des données. Si vous aimez les aventures qui durent plusieurs jours ou plusieurs semaines, vous devriez l’adorer également.

Plutôt que de proposer simplement un journal d’aventure comme celui du Coros Nomad, Garmin Epic permet de voir l’impact cumulé de plusieurs entraînements. Cela peut concerner un trail ou une randonnée itinérante sur plusieurs jours, des vacances actives, un séjour au ski ou encore un bloc d’entraînement pour un marathon. Chaque course ou randonnée apparaît également sur une seule carte. Si vous parcourez par exemple le West Highland Way pendant une semaine, vous pourrez ensuite le consulter comme une seule activité.

Pour commencer immédiatement à tester Garmin Epic, j’ai décidé de diviser l’aventure du jour en deux activités distinctes. J’ai utilisé le mode Rucking pour parcourir environ 5 km en montée sur l’un de mes sentiers préférés de Chamonix, puis j’ai terminé l’activité et basculé en mode Trail Running pour la descente.

Une fois en mode Rucking, j’ai créé une nouvelle Epic depuis les paramètres de l’activité, que j’ai simplement appelée Chamonix. De retour à l’hôtel, après quelques recherches, j’ai retrouvé mon Epic Chamonix dans la section Activités de Garmin Connect et ajouté mes deux activités ainsi qu’une petite randonnée effectuée le matin. Je peux déjà consulter d’un coup d’œil la distance et le dénivelé cumulés de ce séjour, voir des données comme les calories et la fréquence cardiaque, et j’aurai également la possibilité d’y ajouter la course du lendemain. Cela crée une petite capsule regroupant tout ce que j’ai fait sur les sentiers pendant ce voyage.

Epic inclut des données comme le sommeil, la récupération et les gains de performance. Il est possible de regrouper des activités dans une même Epic pendant jusqu’à 92 jours, ce qui convient parfaitement à ceux qui travaillent vers un objectif d’entraînement particulier. J’aurais vraiment aimé disposer de cette fonction l’année dernière pendant ma préparation au camp de base de l’Everest, puis pendant le trek lui-même. J’aurais adoré pouvoir consulter mes distances, mon dénivelé et mes données de performance dans une seule présentation cohérente.

Feu vert pour la lumière verte

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Garmin peut proposer certains des meilleurs outils et logiciels d’entraînement du marché, mais la lampe LED reste la fonction préférée de presque tout le monde, moi comprise. Lorsque l’hiver arrive, je dépends énormément de la lumière rouge quand je me lève pour aller courir dans l’obscurité sans réveiller mon partenaire qui dort. Désormais, ma vision nocturne va encore s’améliorer.

Plus tôt cette année, Amazfit a ajouté une lumière verte au T-Rex Ultra 2. L’idée est que la lumière rouge est meilleure pour les yeux, mais que le vert permet de mieux distinguer les objets et la nature du terrain, raison pour laquelle les chasseurs le privilégient. Garmin a visiblement eu la même idée.

Je suis ressortie après la tombée de la nuit pour tester la lumière verte, et elle se montre nettement meilleure que la rouge pour éclairer le sentier. Pour les sorties qui se prolongent réellement dans l’obscurité, je continuerai à utiliser la lumière blanche pour naviguer. Mais pour chercher quelque chose sur un campement pendant la nuit, le vert remporte clairement la partie.

Un changement de perspective

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Les cartes Garmin sont facilement les meilleures parmi toutes les marques de montres connectées que j’ai testées. Je ne peux pas dire que j’estimais qu’elles avaient désespérément besoin d’être améliorées. Pourtant, les cartes de la Fenix 9 s’affichent 30 % plus rapidement que sur la Fenix 8, tandis que la 9 Pro gagne 40 % face à la 8 Pro.

Est-ce que cette différence de vitesse m’a bluffée ? Pas vraiment. Le nouveau moteur cartographique possède néanmoins plusieurs avantages évidents et rend globalement la navigation très fluide.

Pressée de rejoindre le sentier aussi rapidement que possible, j’ai créé mon itinéraire dans Garmin Connect et je suis partie. Même avec le plus petit boîtier disponible, celui de 43 mm, la carte restait parfaitement lisible et facile à suivre. Il n’y avait pratiquement aucun délai lorsque je voulais zoomer ou dézoomer.

Pour le retour, plutôt que d’utiliser la fonction Back to Start, j’ai choisi Explore Nearby afin de voir si je pouvais retrouver mon hôtel et générer un itinéraire jusqu’à celui-ci. Mon hôtel est apparu sans aucun délai et, peu après, je redescendais la montagne en courant.

Une fois revenue en ville, les rues m’ont paru un peu chaotiques. J’ai donc changé l’orientation de la carte, passant du mode North Up par défaut — la vue classique où l’itinéraire est observé d’en haut — au mode Perspective. Celui-ci incline essentiellement légèrement la carte afin de donner davantage l’impression de regarder la route devant soi. Il devient ainsi plus facile de voir ce qui arrive, ce qui me semble d’autant plus important que l’on souhaite se déplacer rapidement.

Quoi d’autre de nouveau ?

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Les améliorations du mode Rucking méritent également d’être mentionnées. L’année dernière, Garmin avait introduit l’enregistrement du poids du sac. Il est maintenant possible de modifier ce poids pendant l’activité, de définir des objectifs de calories et de suivre des entraînements de rucking grâce à une collaboration avec Go Ruck.

J’ai testé la modification du poids du sac et me suis fixé un objectif de 500 calories pour la journée. Tout cela s’est montré très simple, mais je voulais surtout observer la différence entre les calories brûlées par la randonnée elle-même et celles supplémentaires liées au poids de mon sac. Je ne pratique pas le rucking comme une activité à part entière, mais pour les longues sorties avec un sac lourd, cette information pourrait m’aider à adapter correctement mon ravitaillement.

Une chose doit encore s’améliorer

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Je n’ai pas encore réussi à faire fonctionner le recalcul d’itinéraire dans les cartes et je ne vois pas encore beaucoup de données dans le nouveau suivi Stamina. Celui-ci promet d’utiliser des statistiques comme la VO2 max, le seuil lactique et l’historique d’entraînement pour calculer la distance maximale que l’on peut supporter et aider à gérer son rythme. Je vais mettre ces deux problèmes sur le compte du jour zéro et du fait que Garmin déployait encore de nouvelles fonctions pendant mes tests. Mais une chose m’a vraiment déçue : l’autonomie de la montre.

Avec jusqu’à 151 heures en mode Max Battery, il ne fait aucun doute que la Fenix 9 Pro de 51 mm offre une meilleure autonomie que la Fenix 8 Pro de 51 mm. Mais comme j’ai opté pour un boîtier davantage adapté à mon poignet, j’ai perdu encore plus d’autonomie que ce à quoi je m’attendais.

Ma montre a commencé la sortie à 83 % et, après deux heures sur les sentiers, elle était tombée à seulement 66 %. À ce rythme, sur un trek de plusieurs jours, je devrais envisager de la recharger quotidiennement. Elle serait alors encore moins endurante que ma Fenix 8, ce qui réduit sérieusement son potentiel comme montre d’aventure. Il est évidemment possible de contourner le problème en achetant simplement un boîtier plus grand, mais j’aimerais vraiment voir Garmin travailler sur une montre destinée à la fois aux petits poignets et aux grandes aventures.