Pourquoi attendre la Garmin Fenix 9 ? Voici 10 excellentes montres d’aventure déjà disponibles et probablement moins chères

La Garmin Fenix 9, qui devrait être l’une des grandes montres d’aventure de l’année, est attendue prochainement. Mais si les précédentes générations de Fenix donnent une indication, son prix risque d’être particulièrement élevé.

Pour profiter de cartes GPS, d’une lampe torche au poignet, de statistiques sportives à la demande et d’un véritable compagnon de navigation, nul besoin pour autant de dépenser une fortune dans une Fenix 9 flambant neuve. La plupart des utilisateurs n’exploiteront jamais toutes les fonctions de ces montres et pourront parfaitement se contenter d’un modèle moins cher.

La sélection ci-dessous rassemble certaines des meilleures montres connectées selon différents usages. Elle s’adresse aussi bien aux randonneurs occasionnels, qui passent quelques heures dans la nature chaque mois, qu’aux passionnés capables de partir plusieurs jours en pleine nature.

Plusieurs modèles profitent également de réductions en France. Ils devraient ainsi revenir nettement moins cher qu’une Fenix 9 neuve lorsqu’elle arrivera, si les rumeurs se confirment. Tous proposent une cartographie utilisable hors ligne en plus de nombreuses fonctions de suivi sportif, ce qui en fait d’excellents compagnons pour les sentiers.