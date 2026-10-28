Apple lance enfin un MacBook Pro tactile, et le résultat est étonnamment réussi

Confirmant l'un des secrets les moins bien gardés d'Apple, la marque a enfin dévoilé ses tout premiers MacBook Pro tactiles, en versions 14 et 16 pouces, ce mercredi 28 octobre à Los Angeles. L'annonce intervient quelques jours seulement après la présentation des MacBook Pro équipés d'une puce M6. Mais contrairement à ces derniers, les nouveaux modèles tactiles PROLED fonctionnent avec les puces M5 Pro et M5 Max d'Apple.

John Ternus, dirigeant d'Apple, n'a pas perdu de temps sur scène. Après avoir annoncé les nouveaux ordinateurs et présenté leurs principales innovations, dont les écrans OLED tandem baptisés PROLED et leur poids relativement contenu, d'environ 1,4 kg pour le modèle 14 pouces et 1,8 kg pour la version 16 pouces, il a rapidement quitté la scène. Les journalistes, analystes, créateurs et responsables d'Apple présents ont ensuite été invités à rejoindre un espace voisin, où nous avons pu découvrir pour la première fois un MacBook équipé d'un écran tactile.

Une nouveauté attendue depuis si longtemps

S'il ne fallait retenir qu'une seule chose de cette première prise en main, ce serait celle-ci : toucher l'écran d'un MacBook Pro, balayer l'interface, utiliser trois doigts, pincer pour zoomer ou effectuer d'autres gestes semble parfaitement naturel. Après toutes ces années passées à utiliser des MacBook, cette possibilité donne presque l'impression d'avoir toujours dû exister.

L'expérience des PC Windows, et plus particulièrement des appareils Microsoft Surface Pro utilisés depuis longtemps lors de nos essais, avait déjà montré l'intérêt d'un écran tactile sur un ordinateur. Mais celui du nouveau MacBook Pro est particulièrement séduisant.

Pour les personnes qui ne connaissent pas la technologie OLED tandem, introduite par Apple il y a quelques années sur l'iPad Pro, son principe consiste à superposer deux couches OLED extrêmement fines. Cette conception permet d'augmenter la luminosité tout en conservant des noirs d'une profondeur remarquable. Elle autorise également la fabrication d'une dalle beaucoup plus fine, puisqu'aucun système de rétroéclairage n'est nécessaire.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Il existe toutefois désormais une sorte de « rétroéclairage », mais pas là où on pourrait l'attendre. Ces MacBook Pro marquent en effet le retour du logo Apple lumineux à l'arrière de l'écran. Celui-ci s'allume lorsque l'ordinateur est ouvert et s'éteint à sa fermeture. Cette nouveauté a d'ailleurs provoqué des applaudissements parmi les personnes présentes lors de l'événement organisé à Hollywood.

Notre prise en main s'est principalement déroulée sur le grand modèle de 16 pouces. Celui-ci conserve un vaste Magic Keyboard rétroéclairé et un immense trackpad Force Touch. Ce dernier risque toutefois d'être un peu moins sollicité maintenant que l'écran tactile se trouve à quelques centimètres seulement.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Deux grandes grilles de haut-parleurs encadrent le clavier, même si le brouhaha de la salle de démonstration ne permettait pas vraiment d'en évaluer la qualité sonore. Comme sur les précédentes générations de MacBook Pro, on retrouve un lecteur de cartes SD, trois ports Thunderbolt 5, un port USB-4, une sortie HDMI et une prise casque.

En main, le modèle 16 pouces, pesant environ 1,8 kg, nous a paru légèrement plus léger que les précédents MacBook Pro de cette taille. La version 14 pouces, qui pourrait finalement être notre préférée, est particulièrement agréable à manipuler avec ses quelque 1,4 kg.

Un écran qu'on a immédiatement envie de toucher

Mais revenons à l'expérience tactile elle-même.

Nous avons d'abord essayé une application de conception 3D. Deux doigts suffisent pour faire tourner le modèle d'un personnage portant une armure de combat, puis un seul doigt permet de peindre certaines parties de cette armure en doré.

Nous avons ensuite ouvert Plans, fait pivoter la carte avec deux doigts et utilisé le geste de pincement pour effectuer des zooms avant et arrière.

Un balayage à trois doigts permet de passer d'un bureau virtuel à un autre.

Il est également possible de saisir une fenêtre avec deux doigts, de la déplacer vers un bord de l'écran et de la voir instantanément s'y ancrer pour occuper une moitié de l'affichage. Cette manipulation rappelle évidemment ce que permettent depuis longtemps les Microsoft Surface Pro.

Nous avons même joué du piano virtuel sur l'écran tactile, en utilisant tous les doigts.

À aucun moment, nous n'avons hésité en cherchant comment réaliser tel ou tel geste. Tout paraît évident. L'utilisation n'a jamais semblé inconfortable, et le bras ne s'est pas fatigué. Autrement dit, l'écran tactile semble parfaitement adapté à la famille MacBook Pro.

Il n'est toutefois pas possible de rabattre complètement l'écran derrière le clavier, comme sur de nombreux ordinateurs portables Windows convertibles. C'est un peu dommage, car l'écran se prête également au dessin et à la peinture au doigt, même si toutes les possibilités de création n'ont pas encore pu être essayées.

Sur ce point, rien n'indique que le MacBook Pro tactile soit compatible avec l'Apple Pencil. De toute façon, sans la possibilité de mettre l'écran complètement à plat, l'intérêt d'une telle compatibilité resterait limité.

Il existe également une Dynamic Island, très largement inspirée de celle de l'iPhone. Pendant cette première démonstration, elle n'a toutefois pas montré grand-chose de particulièrement remarquable.

Utiliser ce MacBook Pro tactile rappelle à la fois l'expérience des Microsoft Surface Pro et les premières semaines passées sur MacBook après une transition depuis Windows. À l'époque, toucher spontanément l'écran d'un MacBook ne produisait évidemment aucune réaction. Il fallait progressivement perdre cette habitude.

C'est précisément ce qui rend cette nouveauté aussi convaincante. Le tactile était devenu un réflexe naturel sur Surface Pro, et tout indique qu'il le deviendra également sur MacBook Pro. Pour beaucoup d'utilisateurs, l'adaptation devrait être immédiate.

Il faudra toutefois payer le prix fort pour profiter de cette nouvelle expérience. En France, le MacBook Pro tactile de 14 pouces débute à 3 299 €, tandis que le modèle 16 pouces est proposé à partir de 3 899 €. Les précommandes sont ouvertes depuis ce mercredi 28 octobre, et les premières livraisons sont prévues le vendredi 6 novembre 2026.