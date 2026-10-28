Les nouveaux iMac et MacBook Pro M6 sont là, mais leurs prix réservent une surprise

Apple a dévoilé de nouveaux iMac et MacBook Pro équipés de la puce M6

L'iMac M6 débute à 1 799 € en France, soit le tarif de départ de son prédécesseur juste avant son remplacement

Le MacBook Pro M6 est proposé à partir de 2 299 € en France, contre 2 199 € pour le modèle M5 juste avant son remplacement

Apple vient d'offrir une mise à jour relativement modeste à ses iMac et MacBook Pro d'entrée de gamme, avec de nouvelles versions équipées de la puce M6.

La M6 est la première puce d'Apple gravée en 2 nm, même si elle avait déjà fait ses débuts dans le Mac mini présenté plus tôt cette année. Comme d'habitude, Apple promet des performances nettement supérieures avec ses nouveaux Mac. Le traitement local des tâches d'intelligence artificielle devrait particulièrement profiter de cette évolution, grâce à un double Neural Engine de 16 cœurs, soit 32 cœurs au total.

L'iMac M6 conserve les mêmes couleurs et le même design que son prédécesseur équipé de la puce M4. La principale nouveauté se trouve donc à l'intérieur. Selon Apple, le nouvel ordinateur tout-en-un peut se montrer jusqu'à cinq fois plus rapide pour les tâches d'IA exécutées directement sur l'appareil que le modèle de génération précédente. Un gain de performances particulièrement important, du moins sur le papier.

(Image credit: Apple)

Le GPU peut désormais atteindre 12 cœurs, chacun équipé d'accélérateurs neuronaux, ou Neural Accelerators. Apple annonce des performances graphiques jusqu'à deux fois supérieures à celles de la génération précédente, notamment pour des activités comme la retouche photo.

Le stockage de l'iMac M6 serait également jusqu'à deux fois plus rapide que celui de son prédécesseur. Les nouvelles normes Wi-Fi 7 et Bluetooth 6 sont aussi prises en charge.

Les précommandes du nouvel iMac ouvrent ce mercredi 28 octobre, avec des configurations débutant à 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU. En France, cette version est proposée à partir de 1 799 €, tandis que le modèle doté de 12 cœurs CPU et 12 cœurs GPU coûte au minimum 1 999 €. Ces montants correspondent aux prix affichés pour les configurations équivalentes de l'iMac M4 juste avant son remplacement. Les livraisons et la disponibilité en magasin sont prévues à partir du 6 novembre 2026.

Le MacBook Pro profite lui aussi de la puissance M6

(Image credit: Apple)

Le nouveau MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme suit la même logique que l'iMac. Là encore, l'essentiel de la mise à jour concerne la puce M6, accompagnée de plusieurs gains de performances annoncés par Apple pour différents usages.

Selon le constructeur, le GPU 12 cœurs de la M6 offre des performances graphiques jusqu'à 30 % supérieures à celles de la M5 utilisée dans le précédent MacBook Pro de base. La nouvelle puce promet également une amélioration de 25 % des performances pour les tâches d'IA exécutées localement.

Le double Neural Engine de 16 cœurs permettrait quant à lui de multiplier les performances par 1,9 par rapport à la M5. Il fonctionne avec le GPU pour accélérer certaines opérations liées à l'IA, notamment la création d'images ou l'amélioration de leur définition, mais aussi les techniques d'upscaling destinées à augmenter la fluidité des jeux.

(Image credit: Apple)

Apple met également en avant l'efficacité énergétique de sa puce M6, avec des performances par watt qu'il présente comme les meilleures de l'industrie. Le constructeur annonce jusqu'à 24 heures d'autonomie pour son nouveau MacBook Pro.

Comme sur l'iMac M6, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6 sont au programme. Côté tarif, la situation française mérite toutefois une précision. Alors que les prix de départ restent inchangés sur certains marchés étrangers, le MacBook Pro M6 est affiché à 2 299 € en France, contre 2 199 € pour le MacBook Pro M5 juste avant son remplacement. La différence atteint donc 100 €.

Le MacBook Pro 14 pouces M6 peut être précommandé à partir de ce mercredi 28 octobre, pour des premières livraisons annoncées le 6 novembre. Sa configuration de base comprend 16 Go de mémoire unifiée et coûte 2 299 € en France, ou 2 179 € au tarif Éducation. Le modèle américain débute quant à lui à 1 999 dollars, comme son prédécesseur.