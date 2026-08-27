Le nouveau Mac mini d’Apple ne change pas d’apparence, mais sa puce M6 apporte un gros gain de performances — et une hausse de prix

Apple introduit la puce M6, qui fait ses débuts dans le nouveau Mac mini

Il coûte un peu plus cher que son prédécesseur, mais promet de meilleures performances, notamment pour les tâches d’IA

Il peut aussi être configuré avec la M5 Pro, tandis que le dernier Mac Studio accueille les M5 Max et M5 Ultra

Apple avait repensé le Mac mini en octobre 2024 avec un design plus compact et plus dynamique pour accompagner les puces M4. Un peu moins de deux ans plus tard, la génération suivante arrive déjà.

Apple conserve ce format minuscule sans sacrifier les ports et profite de son ordinateur de bureau d’entrée de gamme pour inaugurer sa nouvelle génération de puces : la M6. Le nouveau Mac mini affiche exactement le même design que son prédécesseur, mais promet un important gain de performances avec la M6, première puce Apple gravée en 2 nm, ou la M5 Pro pour ceux qui recherchent une configuration encore plus musclée.

Cette hausse de performances s’accompagne d’une augmentation de prix par rapport au Mac mini M4. En France, le Mac mini M6 débute à 1 049 € avec 256 Go de stockage et 16 Go de RAM, soit 100 € de plus que le tarif du M4 juste avant son remplacement. La version M5 Pro démarre à 1 999 € avec 512 Go de stockage et 24 Go de RAM. Il faudra évidemment payer davantage pour augmenter la RAM ou le stockage.

La M6 n’est pas la seule nouvelle puce lancée par Apple. Le Mac Studio de nouvelle génération conserve lui aussi son design désormais bien connu, mais accueille les M5 Max et M5 Ultra pour offrir des performances extrêmes dans les workflows créatifs ou professionnels, ainsi que pour les traitements liés à l’IA. En France, le Mac Studio M5 Max démarre à 2 999 €, tandis que le modèle M5 Ultra débute à 6 499 €.

Le calendrier de cette annonce s’éloigne quelque peu du cycle habituel de la gamme Mac. Elle intervient quelques semaines seulement avant l’événement de septembre prêté à Apple, durant lequel l’entreprise devrait notamment présenter ses iPhone 18 et d’autres appareils.

Voici donc ce qu’il faut savoir sur la M6 et le nouveau Mac mini, son premier appareil hôte, ainsi que sur le Mac Studio encore plus rapide.

Le Mac mini passe à la vitesse supérieure avec la M6

(Image credit: Apple)

Le design du nouveau Mac mini reste inchangé — ce qui n’a rien de problématique — mais les principales nouveautés se trouvent à l’intérieur. Apple annonce jusqu’à 40 % de performances CPU supplémentaires et des performances jusqu’à quatre fois supérieures pour l’IA avec la M6. Cette dernière affirmation est particulièrement révélatrice, puisque l’IA occupe une place centrale ici. De nombreux utilisateurs choisissent désormais le Mac mini pour exécuter OpenClaw et d’autres modèles en local, à condition de réussir à s’en procurer un. Les problèmes d’approvisionnement de la génération précédente avaient en effet entraîné de longues attentes pour certains clients du Mac mini et du Mac Studio.

Comme indiqué plus haut, la M6 est la première puce Apple gravée en 2 nanomètres et sa fiche technique paraît particulièrement impressionnante. Son CPU compte désormais 12 cœurs, une première pour une puce Apple Silicon de cette catégorie, avec deux Super Cores, quatre cœurs de performance et six cœurs d’efficacité. Côté GPU, elle compte 12 cœurs avec des Neural Accelerators, prend en charge le format FP8 et bénéficie d’un débit géométrique global supérieur, ce qui devrait profiter aux graphismes 3D et au jeu. Le nouveau double Neural Engine à 16 cœurs promet quant à lui jusqu’à deux fois plus de puissance de calcul maximale pour l’IA.

(Image credit: Apple)

Le Mac mini peut également recevoir la M5 Pro, encore plus puissante, déjà disponible dans le MacBook Pro. Dans le Mac mini comme dans le MacBook Pro, la configuration de départ de la M5 Pro combine un CPU 15 cœurs, un GPU 16 cœurs et un Neural Engine 16 cœurs.

Que le choix se porte sur la M6 ou la M5 Pro, le nouveau Mac mini adopte également la puce N1 conçue par Apple pour la connectivité, avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. Un port Ethernet 2,5 Gb/s est désormais fourni de série, avec une option 10 Gb/s. La version M6 dispose de ports Thunderbolt 4, tandis que la M5 Pro bénéficie du Thunderbolt 5, ce qui devrait notamment faciliter la connexion de plusieurs Mac mini entre eux.

Le Mac Studio monte en puissance avec les M5 Max et M5 Ultra

(Image credit: Apple)

La mise à niveau des Mac Studio M4 Max et M3 Ultra se faisait attendre. Les nouvelles versions promettent un bond conséquent qui devrait permettre au Mac Studio de répondre aux besoins des workflows professionnels et créatifs avancés, de l’IA ou même du gaming.

La M5 Max du Mac Studio possède un CPU 18 cœurs et un GPU 40 cœurs. Apple annonce jusqu’à 30 % de performances de calcul supplémentaires et 40 % de performances graphiques en plus par rapport à la M4 Max. La M5 Ultra pousse les choses encore plus loin. Cette nouvelle puce exploitant la dernière génération de technologie UltraFusion d’Apple correspond essentiellement à deux M5 Max reliées dans une architecture à quatre dies. Le résultat combine un CPU 36 cœurs composé de 12 Super Cores et 24 cœurs de performance, un GPU 80 cœurs et un Neural Engine 16 cœurs.

(Image credit: Apple)

Comme sur le Mac mini, Apple utilise sa propre puce N1 pour assurer la connectivité du nouveau Mac Studio, avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. La RAM et le stockage gagnent également en rapidité et en efficacité afin d’améliorer encore les performances.

Toutes ces évolutions visent à rendre ces machines plus puissantes et mieux équipées pour pratiquement toutes les tâches professionnelles ou créatives, que celles-ci impliquent ou non des traitements d’IA.

Le Mac Studio M5 Max démarre avec 512 Go de stockage et 36 Go de RAM, tandis que la version M5 Ultra commence avec 1 To de stockage et 96 Go de RAM. En France, leurs tarifs respectifs débutent à 2 999 € et 6 499 €.

(Image credit: Apple)

D’après les benchmarks et chiffres de performances communiqués par Apple, le Mac mini comme le Mac Studio sont particulièrement armés pour l’IA. Qu’il s’agisse d’utiliser une application pour améliorer la définition d’une image, d’effectuer rapidement un rendu ou même de faire tourner localement de grands modèles de pointe, Apple semble avoir identifié les usages que les utilisateurs font de ses ordinateurs de bureau et leur apporte davantage de puissance.

Comme le Mac mini, les nouveaux Mac Studio s’inscrivent dans un contexte de hausse des prix. En France, le Mac mini M6 coûte 100 € de plus que le M4 juste avant son remplacement. Le Mac Studio M5 Max conserve quant à lui le même tarif de départ de 2 999 € que le M4 Max, tandis que le M5 Ultra passe à 6 499 €, contre 6 299 € pour le M3 Ultra juste avant son remplacement.

Les augmentations de stockage et de RAM resteront coûteuses. Avec 256 Go de stockage dès le départ sur le Mac mini et 512 Go sur le Mac Studio dans leurs versions de base, auxquels s’ajoutent une RAM et des SSD annoncés plus rapides, Apple cherche néanmoins à préserver la proposition de valeur malgré ces nouveaux tarifs.

Les précommandes de ces nouveaux Mac sont ouvertes et les livraisons débuteront le 22 septembre. L’attente sera donc assez longue et ce calendrier pourrait avoir été choisi pour coïncider avec celui d’autres produits qu’Apple pourrait présenter au cours des prochaines semaines. Les nouveaux Mac seront livrés directement avec macOS 27 et plusieurs nouvelles fonctions Apple Intelligence.