La crise de la RAM fait flamber les prix, et Apple aurait une solution radicale pour rendre ses Mac accessibles

Apple envisagerait de proposer des Macs à la location, ainsi que des iPhone et d’autres appareils, pour les consommateurs

« Apple Upgrade » permettrait de payer sous forme d’abonnement (avec un financement assuré par Klarna), puis d’acheter l’appareil par la suite si souhaité

Ce serait une manière pour Apple de contourner la crise de la RAM et de soutenir les ventes de Mac, alors que des hausses de prix inquiétantes de la mémoire sont également évoquées chez Framework

Les conséquences de la crise de la RAM continuent de se faire sentir, avec Framework qui détaille ses plans face à une forte hausse des coûts de la mémoire, tandis qu’Apple s’apprêterait à dévoiler une nouvelle façon de vendre un Mac pour faire face à des prix toujours plus élevés. Le principe serait simple, proposer l’ordinateur à la location.

Commençons par ce projet attribué à Apple, détaillé dans un rapport de Bloomberg. Mark Gurman y explique qu’un programme de location d’appareils pour le grand public est en préparation, en partenariat avec Klarna pour la partie financement.

Selon ces informations, l’annonce serait prévue le 28 juillet, sous le nom « Apple Upgrade ». L’argument avancé repose sur la possibilité de renouveler régulièrement le matériel loué, tout en évitant un paiement initial élevé devenu courant pour de nombreux Mac.

Cette offre ne concernerait pas uniquement les Mac, mais aussi l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch. La majorité des modèles serait incluse. Le lancement viserait d’abord les États-Unis, avec une extension possible à d’autres régions par la suite.

Apple Upgrade fonctionnerait sous forme d’abonnement sur 36 mois, ou 24 mois pour les iPhone et Apple Watch. Une option permettrait de solder l’appareil plus tôt pour en devenir propriétaire, ou de passer à un modèle plus récent avant la fin. À l’échéance, il serait possible de rendre le Mac pour en louer un nouveau via un autre financement, ou de le conserver avec un paiement final.

Comme indiqué, Klarna gérerait le financement, avec une vérification de crédit simplifiée pour les demandes.

Ce programme remplacerait le programme actuel de mise à niveau de l’iPhone ainsi que les offres de financement classiques d’Apple. Le premier permet déjà d’acheter un iPhone en mensualités sans intérêt, mais aucun équivalent n’existe pour les Mac.

Mark Gurman précise que ce programme serait présenté comme une solution offrant des mensualités plus faibles que les financements actuels. Il ajoute également que l’offre n’inclurait pas AppleCare, contrairement au programme iPhone existant.

Certains appareils d’entrée de gamme ne seraient pas concernés par cette location. Cela inclurait le MacBook Neo, l’Apple Watch SE, l’iPad d’entrée de gamme et l’iPhone 16.

Concernant Framework, ces informations proviennent d’un billet de blog repéré par Tom’s Hardware. Le fabricant explique, à propos du Framework Laptop 13 Pro, avoir reçu une mise à jour de prix de la part de son fournisseur de mémoire LPCAMM2, largement supérieure aux prévisions et difficile à absorber sans risque financier.

Au lieu d’une hausse modérée attendue entre le deuxième et le troisième trimestre, les prix annoncés dépasseraient désormais le double de ceux des stocks précédents.

Framework tente de s’adapter, en toute transparence, en ajustant certaines précommandes. Des commandes de 64 Go seraient ainsi converties en 32 Go au prix initial, et celles de 32 Go passeraient à 16 Go, toujours au même tarif.

Le module 32 Go n’a pas tout à fait doublé, mais progresse de 82 %, une partie de la hausse étant absorbée par Framework. Le module 64 Go augmente de 88 %. Il atteint désormais environ 1 600 dollars aux États-Unis et 1 600 livres au Royaume-Uni, un niveau particulièrement élevé.

Ne rien posséder et s’en satisfaire

(Image credit: Apple)

Le mois de juillet confirme une aggravation de la crise de la RAM. La mémoire DDR5 repart à la hausse après une période de stabilisation, et le dirigeant d’un grand fabricant de puces annonce une dégradation marquée, avec 2027 qui pourrait devenir la pire année de l’histoire du secteur.

L’exemple de Framework, avec un coût de mémoire quasiment doublé, s’ajoute à cette tendance préoccupante. Les hausses de prix appliquées par Apple fin juin restent également en mémoire, notamment pour celles et ceux qui envisageaient l’achat d’un Mac.

Face à cette situation, Apple semblerait proposer une réponse avec ce modèle de location. L’accueil en ligne apparaît toutefois réservé. Certains commentaires évoquent une étape supplémentaire vers un modèle où la possession disparaît progressivement. Il s’agit néanmoins d’une rumeur, même si les détails et la proximité supposée du lancement lui donnent une certaine crédibilité.

L’impact réel dépendra surtout des tarifs appliqués par Apple et Klarna. Les réactions sur les réseaux sociaux traduisent une inquiétude, notamment concernant le montant du paiement final nécessaire pour devenir propriétaire. Ce type de contrat inclut souvent une dernière échéance élevée, et le même principe pourrait s’appliquer en cas de renouvellement anticipé.

La situation reste intéressante à observer. Des inquiétudes récentes évoquaient un ralentissement possible des ventes de Mac, entre reports d’achat, crise persistante de la mémoire et interrogations autour de l’orientation vers l’intelligence artificielle.

Une réponse potentielle apparaît désormais. Si ce programme Apple Upgrade se concrétise, son fonctionnement précis sera déterminant. Pour l’instant, les anticipations restent majoritairement prudentes, avec la crainte de conditions peu favorables.