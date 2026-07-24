Le MacBook OLED se rapproche, un nouveau rapport évoque toujours une sortie possible d’ici fin 2026

Une nouvelle salve d’informations vient de tomber sur les futurs Mac d’Apple, signée Mark Gurman de Bloomberg

Elle évoque notamment un MacBook OLED qui pourrait être lancé plus tard cette année, actuellement testé avec macOS 27.1

L’ordinateur portable embarquerait des puces M5 Pro et M5 Max, avec une version suivante attendue potentiellement dès fin 2027 avec des M7 Pro et Max

Apple devrait lancer un grand nombre de nouveaux Mac au cours des deux prochaines années. Pour le MacBook OLED, tout indique que ce modèle reste en bonne voie pour un lancement possible plus tard cette année.

Mark Gurman a livré de nombreuses informations et mises à jour dans un rapport Bloomberg détaillant les prochaines refontes des Mac d’Apple et leur état d’avancement. Comme toujours, ces éléments restent à prendre avec prudence.

Le modèle qui attire le plus l’attention est ce MacBook OLED haut de gamme, décliné en 14 et 16 pouces. Il proposerait pour la première fois un écran tactile, un choix qui ne fait pas l’unanimité. Ces machines intégreraient des puces M5 Pro et M5 Max, et non des M6.

Selon Gurman, ce MacBook est actuellement testé par Apple avec macOS 27.1. L’appareil resterait « en bonne voie pour une sortie entre la fin de cette année et le début de l’année prochaine ». Le journaliste évoquait auparavant une fenêtre de lancement fin 2026 ou début 2027, avec une nuance qui sera précisée plus loin.

Concernant les MacBook M6, un rafraîchissement du MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme serait prévu cette année avec cette puce. Ce modèle serait le premier à utiliser cette nouvelle génération de silicium. De nouveaux iMac équipés de M6 seraient également attendus, avec des lancements à l’automne, probablement autour d’octobre 2026.

Le MacBook Air ne serait pas oublié. Gurman indique qu’une mise à jour de cette gamme grand public arriverait début 2027, avec des modèles 13 et 15 pouces très proches des versions actuelles. Peu de changements seraient donc à attendre.

Un autre lancement de MacBook Pro serait prévu en 2027. Il s’agirait d’un modèle 14 pouces d’entrée de gamme avec un nouveau design, proche des versions OLED haut de gamme, mais équipé cette fois d’une puce M7 standard.

Sans surprise, une mise à jour du MacBook Neo serait également en cours. Elle intégrerait une puce A19 Pro, plus de mémoire, ainsi que de nouvelles couleurs.

Plus loin dans la feuille de route, un changement plus radical pourrait concerner le MacBook Air avec une version OLED attendue en 2028. De son côté, le successeur du MacBook OLED haut de gamme arriverait entre fin 2027 et début 2028, avec un passage des puces M5 Pro et Max aux M7 Pro et Max.

Apple travaillerait aussi sur un iMac OLED, selon Gurman, une rumeur déjà évoquée auparavant. Une grande partie de ces informations confirme des spéculations existantes, avec des ajustements sur les calendriers.

Gurman évoque également des mises à jour pour les Mac mini et Mac Studio. Le Mac mini serait en test avec des puces M5 Pro et M6. Le Mac Studio utiliserait des M5 Max et M5 Ultra. Ces lancements seraient plus complexes en raison de contraintes sur la mémoire et de besoins en configurations plus robustes. Les calendriers de sortie resteraient donc incertains.

En bonne voie, mais à côté de la plaque ?

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Le pipeline semble chargé, mais l’information la plus marquante concerne ce MacBook OLED haut de gamme. Il resterait en bonne voie, avec un lancement possible plus tard cette année, potentiellement dans quelques mois.

Il y a peu, Gurman semblait hésiter sur une sortie en 2026 pour ce MacBook tactile. Cette piste resterait pourtant d’actualité, sans aucune garantie toutefois.

L’appareil n’aurait toujours pas de nom officiel. Le journaliste ne parle pas de MacBook Ultra, contrairement à d’autres rumeurs. L’intégration des puces M5 Pro et Max paraît logique. Selon ses sources, seule une version standard de la M6 serait prévue. Apple passerait rapidement à la génération M7 pour proposer des capacités d’intelligence artificielle plus avancées. Le successeur du MacBook OLED haut de gamme utiliserait d’ailleurs des puces M7 Pro et Max.

Dans ce rapport, Gurman présente ces nouveaux Mac comme une stratégie visant à « capitaliser sur la demande en ordinateurs puissants portée par le boom de l’intelligence artificielle ». L’importance de l’IA pour Apple est ainsi une nouvelle fois mise en avant.

Sans surprise, cette orientation ne convainc pas tous les utilisateurs. L’idée d’un écran tactile sur un MacBook reste controversée, comme le montrent de nombreux retours sur les réseaux sociaux.

Un utilisateur sur Reddit résume ainsi son point de vue : « Les ordinateurs portables tactiles sont une aberration. Impossible d’imaginer une utilisation réelle. L’ergonomie n’a aucun sens, les traces de doigts sont un problème, et le système n’est pas conçu pour le tactile comme sur tablette ou smartphone. Pourquoi les entreprises continuent-elles dans cette direction en 2026 ? »

Un autre commente : « Apple entre à nouveau dans sa phase Touch Bar. Une mauvaise période s’annonce. Mieux vaut attendre qu’ils reviennent en arrière sur ces choix. »

Si l’écran OLED séduit largement, sa compatibilité tactile freine clairement l’enthousiasme d’une partie du public. Sans oublier que cette fonctionnalité pourrait alourdir la facture, autre point d’inquiétude majeur autour de cet ordinateur.