Sony lance deux Walkman ultra haut de gamme, mais un mystérieux troisième produit attire toute l’attention

Deux nouveaux baladeurs audio numériques Sony sont commercialisés.

Tous deux sont coûteux et proposent de nombreuses fonctionnalités.

Le public semble davantage enthousiasmé par l’annonce d’un possible casque Walkman.

Bien que la gamme Walkman de Sony ait débuté avec des lecteurs de cassettes et de CD il y a plus de quarante ans, elle se porte toujours aussi bien. Aujourd’hui, les supports physiques ont laissé place aux fichiers musicaux numériques haute résolution. Deux nouveaux Walkman en apportent la preuve.

Il s’agit des NW-WM1AM3 et NW-WM1ZM3, annoncés à la mi-octobre pour une commercialisation en novembre dans la plupart des régions, mais en janvier aux États-Unis. En France, Sony annonce des expéditions à partir du 27 novembre pour les deux modèles, déjà proposés en précommande.

Le plus cher des deux est le NW-WM1ZM3, affiché à 4 999 € en France. Son principal intérêt réside dans sa fabrication, avec notamment du cuivre sans oxygène pour améliorer la conductivité, des vis plaquées or et un câblage signé Kimber Kable, une marque spécialisée dans les câbles audio. Pour le reste, ses caractéristiques sont assez proches de celles du NW-WM1AM3, vendu 2 499 €.

Les deux appareils sont des lecteurs audio numériques équipés d’un écran de 5,5 pouces. Ils proposent jusqu’à 35 heures d’écoute, peuvent lire de la musique stockée localement ou diffusée en Wi-Fi et utilisent le moteur de remastérisation DSD de Sony pour améliorer les fichiers audio PCM. Ils disposent également de deux prises casque. Le NW-WM1ZM3 possède 256 Go de stockage interne, contre 128 Go pour le NW-WM1AM3, avec la possibilité d’étendre cette capacité grâce à une carte microSD.

Ces deux modèles semblent donc destinés aux amateurs de musique qui privilégient une qualité sonore élevée. Pourtant, ils ont été complètement éclipsés par un autre produit Walkman qui n’est même pas encore sorti.

Un mystérieux accessoire Walkman au look rétro

Sur les réseaux sociaux, Sony a commencé à dévoiler un tout nouvel appareil Walkman, qui sera présenté ce 5 novembre.

Les internautes semblent assez convaincus de ce qui se prépare, notamment grâce à la silhouette visible dans le teaser et aux couleurs qui rappellent les anciens modèles. Tout porte à croire qu’il s’agira d’un nouveau casque Walkman, inspiré du célèbre MDR-3, qui accompagnait le premier Sony Walkman TPS-L2 en 1979.

L’audio filaire revient à la mode, tout comme les technologies audio rétro, et Sony joue clairement sur cette nostalgie. La marque devrait donc présenter un nouveau casque supra-auriculaire, mais il faudra attendre demain pour en savoir davantage.

La véritable question est de savoir si Sony compte simplement moderniser le MDR-3, ou si la marque prévoit également de lancer d’autres produits Walkman. Les nouveaux lecteurs de cassettes et de CD se multiplient avec le retour des technologies audio rétro. Il ne serait donc pas surprenant que Sony propose également ce type d’appareils.

Après tout, Walkman reste le nom le plus connu dans l’univers de l’audio portable. Si une marque souhaite profiter de cette nouvelle tendance, Sony est particulièrement bien placée pour le faire.

La présentation d'aujourd'hui permettra de découvrir ce que Sony prépare. Mais quoi qu’il en soit, ce mystérieux produit a déjà volé la vedette aux WM1AM3 et WM1ZM3.