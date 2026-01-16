Sony tease un OVNI audio — voici pourquoi tout le monde en parle

Évolution du prix de la série Ricoh GR

Un événement de lancement Sony est prévu pour le 21 janvier

D’après les rumeurs, il pourrait s’agir des écouteurs LinkBuds Clip

L’attente se prolonge en revanche pour les écouteurs Sony WF-1000XM6

Sony a publié un teaser énigmatique en ligne, annonçant une présentation de produit pour mercredi prochain, le 21 janvier. Le slogan promet une « nouvelle manière d’écouter » : tout laisse penser à l’arrivée de nouveaux écouteurs sans fil.

Le teaser a d’abord été repéré par The Walkman Blog, mais les précisions partagées par les sources de Dealabs suggèrent qu’il s’agirait du lancement des LinkBuds Clip – et non des Sony WF-1000XM6.

Les rumeurs à propos des WF-1000XM6 se multiplient depuis quelques semaines. Au vu du succès des WF-1000XM5, ces nouveaux écouteurs sont très attendus. Leur présentation reste cependant plus probable en février.

D’après les sources bien informées, ce sont donc les LinkBuds Clip qui devraient faire leur apparition. Plusieurs modèles ont déjà été lancés dans la gamme LinkBuds, notamment les Sony LinkBuds Open.

Spécifications supposées

Something new is coming | Set your alarms 21st January ⏰ - YouTube Watch On

D’après Dealabs, les LinkBuds Clip porteraient la référence WF-LC900 et afficheraient un design proche des Huawei FreeClip ou des JBL Soundgear Clips dévoilés récemment au CES 2026.

Cela indiquerait la présence d’un crochet derrière l’oreille pour assurer un bon maintien sur la durée, tout en restant léger. L’architecture ouverte permettrait quant à elle de laisser passer les sons ambiants.

Les écouteurs offriraient trois modes d’écoute, la compatibilité avec l’audio 360 Reality et la personnalisation du son spatial. L’autonomie annoncée serait de neuf heures pour les écouteurs seuls, avec 28 heures supplémentaires via l’étui de recharge.

Ils bénéficieraient d’une certification IPX4 contre les éclaboussures et la transpiration, selon Dealabs. Quatre coloris seraient proposés : noir, vert, violet et crème. Le prix de lancement évoqué dans l’article serait de 229,99 dollars (environ 200 euros).

Quel que soit le produit que Sony dévoilera mercredi prochain, toutes les informations seront à retrouver ici.