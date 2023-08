Test Sony WF-1000XM5 : plus petits et dotés d'un son exceptionnel, mais la concurrence gagne du terrain

Sony a mis tout ce qu'il pouvait dans ces écouteurs beaucoup plus compacts et offre un jeu supplémentaire d'embouts en mousse pour qu'ils s'adaptent parfaitement à votre oreille. Le LDAC, l'upscaler DSEE de haut niveau de la firme et le Bluetooth 5.3 sont tous présents, l'autonomie de la batterie est compétitive et le son est d'une qualité 100 % Sony. Cependant, pour nous, les pertes de connectivité, les performances ANC moyennes et une application qui semble un peu chargée viennent ternir le tableau.

Sony WF-1000XM5 : test en deux minutes

Les WF-1000XM5 de Sony sont les écouteurs les plus attendus de l'année, et comme les fuites concernant leur taille réduite se sont avérées exactes, cela constitue un défi relevé pour Sony. Ils sont 25 % plus petits et 20 % plus légers que les anciens modèles, mais offrent les mêmes talents sonores. Les cinq étoiles sont-elles garanties ?

Pas tout à fait. Vous verrez que nous avons enlevé une étoile par rapport à notre précédente évaluation et nous allons vous expliquer pourquoi.

Il s'agit toujours d'une proposition convaincante et d'écouteurs parmi les meilleurs écouteurs antibruit du marché, mais il est de notre devoir de procéder à un examen objectif et approfondi. Si certaines priorités (notamment la quasi-silence au bureau) sont primordiales, il existe peut-être d'autres solutions qui pourraient mieux vous convenir pour le même prix, aussi sacrilège que cela puisse paraître. Nous allons vous expliquer pourquoi.

Tout d'abord, voici un bref aperçu des améliorations trouvées chez les écouteurs derniers-nés de Sony : vous avez désormais du Bluetooth 5.3 et trois micros par oreillette, dont deux micros de retour, ainsi que le nouveau processeur V2 de Sony pour libérer tout le potentiel du processeur QN2e dédié à la suppression de bruit (vous aviez deux micros et un processeur dans le WF-1000XM4). Cette petite configuration est capable de fournir trois fois plus de données qu'auparavant. Vous nous suivez toujours ? Bien.

L'autonomie de la batterie est identique à celle du modèle de l'ancienne génération, avec une durée très respectable de huit heures pour les écouteurs et de 24 heures au total pour l'étui. Une charge rapide de trois minutes permet également de recouvrer une heure d'écoute.

Vous disposez également de quatre paires d'embouts en mousse de polyuréthane au toucher unique et de qualité supérieure, dont une nouvelle taille "SS" pour les petites oreilles, que vous n'aviez pas avec les anciens écouteurs de Sony. Un capteur de conduction osseuse détecte la parole de l'utilisateur et le maillage du micro d'alimentation est amélioré grâce à une nouvelle conception. De plus, l'emballage est désormais zéro plastique et fabriqué à partir de bambou durable, ce qui est une bonne nouvelle.

Malgré l'option supplémentaire d'embouts super petits et l'excellent son Sony, profond, fluide et dynamique, la concurrence en 2023 est incroyablement rude. En particulier, nous avons trouvé que l'annulation active du bruit ne supprimait tout simplement pas autant de bruit que deux autres modèles rivaux. Cela, et le fait que l'équipe - utilisant des échantillons différents sur différents continents - a connu plus d'une ou deux interruptions de connectivité pendant les tests, ce qui ne s'est pas produit avec les concurrents, signifie que nous ne pouvons pas attribuer aux écouteurs Sony une note maximale.

La connectivité multipoint (mais seulement avec deux appareils, pas trois), le LDAC et le contrôle adaptatif du son sont tous présents, comme on peut s'y attendre dans un ensemble d'écouteurs haut de gamme, ce qui signifie que votre emplacement physique ou votre activité peuvent être automatiquement détectés et adaptés, si vous le souhaitez. Vous bénéficiez également du traitement audio 24 bits de Sony et du moteur de mise à l'échelle en temps réel DSEE Extreme, de sorte que les morceaux Spotify sonneront beaucoup mieux, tandis que le 360 Reality Audio propulsera vos morceaux vers de nouveaux sommets.

L'application Sony Connect est très similaire à celle des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4 et des écouteurs supra-auriculaires Sony WH-1000XM5 - et vous avez raison de dire que ces derniers sont parmi les meilleurs écouteurs sans fil de la planète à l'heure actuelle. Cependant, certains membres de l'équipe ont trouvé l'ensemble un peu trop chargé et encombré par rapport à la concurrence, et ont estimé que l'expérience aurait pu bénéficier d'une refonte pour rendre plus rapide l'accès à l'annulation du bruit (qui se trouve sur le deuxième écran, dans un très petit menu déroulant) et aux tests d'ajustement - qui se perdent, par exemple, facilement sous l'en-tête " tutoriel " en haut à droite.

La qualité de fabrication et l'autonomie de la batterie sont exemplaires ; il y a moins de relief qu'avec l'ancien XM4 et le Sony WF-C500, et la fabrication ainsi que la finition semblent plus haut de gamme par rapport à la nouvelle et splendide option d'entrée de gamme Sony WF-C700N à réduction de bruit. Mais c'est là que le bât blesse : les C700N sont tellement bons en termes de son et de fonctionnalités que l'on peut se demander si l'investissement supplémentaire significatif que vous devrez faire pour acquérir le modèle phare WF-1000XM5 en vaut la peine en termes de "son par rapport au poids" - en particulier compte tenu des problèmes mineurs que nous avons rencontrés avec ces appareils.

Sortie le 24 juillet 2023

Prix : 319 €

Les écouteurs phares de Sony ne dérogent pas à la règle : les Sony WF-1000XM4 avaient été lancés au prix de 279,99 euros en 2021 et les nouveaux coûtent 319 euros - jusqu'à présent, tout va bien.

À ce niveau, les concurrents les plus proches sont les excellents Technics EAH-AZ80 (qui offrent une triple connectivité et une qualité d'appel parmi les meilleures que nous ayons jamais connues) et, bien sûr, les écouteurs QuietComfort Earbuds II de Bose, qui sont les meilleurs écouteurs à annulation de bruit que nous ayons jamais eu le plaisir de tester.

Sony WF-1000XM5 : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Drivers 8,4 mm Dynamic driver X : nouvelle structure unique combinant des "parties super souples dans un cadre rigide". Annulation active du bruit Oui Autonomie de la batterie 8 heures pour les écouteurs, 24 heures au total dans l'étui Poids 4,2 g par oreillette Connectivité Bluetooth 5.3, USB-C, Sony 360 Reality Audio, DSEE Extreme upscaling Gamme de fréquences Non indiqué Étanchéité IPX4 Autres caractéristiques Casque Sony Connect application compagnon, son ambiant, micros à conduction osseuse pour la réduction du vent

Sony WF-1000XM5 : fonctions

Excellent son immersif en 360 Reality Audio

L'ANC est standard plutôt qu'excellent

La qualité d'appel s'est nettement renforcée, mais reste perfectible

Les écouteurs de Sony excellent toujours lorsqu'ils jouent des morceaux de Tidal, car cela ouvre la porte à la prise en charge de Sony 360 Reality Audio, c'est-à-dire 24 canaux basés sur des objets disposés dans une scène sonore à 360 degrés, que Sony a lancée en 2019. Oui, vous devez prendre des photos de votre oreille, ce qui est un peu délicat, puis relier votre compte Tidal dans la section "Services" souvent oubliée de l'application. Mais cela en vaut vraiment la peine lorsque le processeur - et donc les détails, les filtres directionnels et le placement - est aussi bon.

Également conseillé : le tutoriel WF-1000XM5 de Sony, qui se trouve sous les trois petits points en haut à droite de l'écran d'accueil, à côté de la photo de votre produit. Il mesure l'" herméticité " des embouts que vous avez choisis et est remarquablement rigoureux.

Vous avez la possibilité de mettre l'audio en pause lorsque vous les retirez (ce que vous n'aurez pas avec les WF-C700N, moins chers) et l'option "capturer la voix pendant un appel téléphonique" est similaire à la technologie "Just My Voice" de Technics, que nous avons vraiment appréciée, car elle permet d'éviter de crier lors d'appels dans une rue animée. La fonction Speak to Chat, qui détecte votre voix et met la lecture en pause lorsque vous entamez une conversation avec quelqu'un à proximité, est également intéressante.

Comme on peut s'y attendre, l'application Headphones Connect de Sony est la star du spectacle. Comme pour le C700N d'entrée de gamme, l'Adaptive Sound Control, optimisé en fonction de ce que vous faites, signifie que ces écouteurs apprennent comment vous les utilisez et essaient de vous aider. Vous n'aimez pas qu'il déploie l'ANC lorsque vous " êtes statique " ? Très bien, appuyez sur le bouton dans les paramètres du casque de l'application et vous pourrez déployer le son ambiant ou désactiver tous les profils de bruit - et jusqu'à ce que vous le changiez, cela devrait se produire chaque fois que vous êtes assis à votre bureau.

Lorsque le son ambiant est déployé, vous pouvez choisir entre 1 et 20 sur un curseur (nous choisissons généralement 12 lorsque nous nous rendons au train en marchant et 20 lorsque nous courons) et cela fonctionne très bien.

Mais l'ANC est-il meilleur grâce à ce nouveau micro et processeur supplémentaire ? Les bruits sont largement atténués et l'ANC est plus performant. Les Bose QCE II sont-ils plus performants ? Oui.

La qualité des appels est bien meilleure dans cette version et vous pouvez même répondre aux appels en hochant la tête (ou les rejeter en la secouant) si vous portez les écouteurs et regardez votre smartphone, ce qui est une touche amusante si c'est votre ennemi juré qui vous appelle. La qualité des appels est-elle aussi bonne que celle des Technics EAH-AZ80 ? Pour nous, pas tout à fait - lors d'une journée très venteuse, la clarté des Technics l'a emporté, mais la course a été serrée.

Fonctions : 4.5/5

Sony WF-1000XM5 : qualité du son

Une écoute dynamique et passionnante

Les pistes de Tidal sont magistralement diffusées grâce au 360 Reality Audio

Les aigus peuvent être battus

Si vous avez sauté directement à la partie sonore, c'est une bonne nouvelle. Sony affirme avoir travaillé dur sur le poids et la puissance des basses et ne plaisante pas. Si vous aimez les basses mais que vous préférez des écouteurs plutôt que des casques, les WF-1000XM5 devrait figurer sur votre liste.

Ceux qui disposent d'un compte Tidal seront particulièrement gâtés grâce à l'Audio 360 Reality, mais même lors de la diffusion de pistes Spotify avec perte (ou de flux Apple Music bien meilleurs), les WF-1000XM5 ont tout absorbé et ont offert une performance fluide, musclée et dynamique.

Lors du streaming de Sprinter de Dave and Central Cee, la texture de la délicate guitare espagnole n'est jamais perdue face aux voix de rap distinctes, nuancées et tridimensionnelles qui rivalisent pour attirer notre attention. Il s'agit d'un mélange magnifiquement structuré et vaste, qui s'étend jusqu'à un impressionnant plancher de basse, avec rapidité et souplesse.

Come To My Window de Melissa Etheridge est une autre vitrine des talents sonores des XM5. Ils révèlent en fait les petites lacunes de cet hymne rock : Melissa était-elle un peu trop près du micro ? Le Wurlizter est-il arrivé un peu trop tôt ? Tout est dans l'enregistrement, mais c'est le genre de détails étonnants qui échappent à des écouteurs de moindre qualité.

Moment's Notice de John Coltrane révèle des trompettes, une batterie, une basse droite et des touches magnifiquement placées et maintenues dans un mixage cohérent, chaque passage musical ayant l'espace nécessaire pour briller tout en étant résolument contrôlé.

En comparaison directe, les Technics EAH-AZ80 sont très proches. Les aigus du produit Technics sont-ils un peu plus présents et pétillants de joie ? Pour nous, oui. Mais les basses fréquences du produit Sony sont-elles un peu plus nuancées sur le plan dynamique ? C'est un débat beaucoup plus serré. Plutôt que d'affirmer catégoriquement qu'une option est meilleure que l'autre, nous vous invitons à vous poser la question suivante : préférez-vous un son hi-fi intégré et précis ? Le produit Technics vous conviendra mieux. Vous voulez de l'enthousiasme, des basses et du plaisir ? Optez pour le Sony.

Qualité sonore : 4.5/5

Sony WF-1000XM5 : design

Des oreillettes ergonomiques et joliment compactes

Le réglage du volume sur l'oreille demande un peu de travail

L'équipe a connu des pertes de connectivité

En termes simples, ces écouteurs nous conviennent. Un membre masculin de l'équipe les a trouvés presque trop petits, et les embouts sont restés dans son oreille lorsqu'il a retiré les unités, mais pour la plupart des auditeurs, nous sommes prêts à dire que ces écouteurs vous conviendront probablement, et de manière confortable.

Ce n'est pas une surprise, car Sony fait de grands progrès en termes de taille de ses écouteurs, avec les WF-C700N et les Sony LinkBuds S, un autre grand favori. L'étui est fonctionnel et se ferme avec un clic rassurant, et le plastique brossé ne laisse pas de traces de doigts. Vous pourriez regarder l'étui Technics EAH-AZ80 et penser que sa plaque supérieure métallique est plus haut de gamme, et vous auriez raison. Sony ne remporte pas de prix de la nouveauté avec cet étui, mais il maintient sa précieuse cargaison en toute sécurité et se glisse très facilement dans une poche.

La plaque supérieure de chaque écouteur est facile à trouver pendant le port et les fonctions tactiles capacitives personnalisables fonctionnent très bien - toutefois, pour nous, quatre pressions rapides pour augmenter ou baisser le volume (ainsi que des tonalités pour signaler la pression) sont un peu difficiles à réaliser et affectent un peu le plaisir que nous avons à écouter de la musique. Il est possible de désactiver certaines notifications et le guidage vocal dans l'application, mais pas ces tonalités.

Il convient également de noter que l'application offre de nombreuses possibilités de réglage de l'égaliseur, grâce au système "Find Your Equalizer", qui vous demande de sélectionner le meilleur son pour vous parmi une sélection de profils numérotés, puis d'autres, et encore d'autres. Le profil optimisé créé peut être appliqué ou ignoré, mais il est amusant de jouer avec.

Notre principal problème avec cette version est étrange : des interruptions occasionnelles lors de l'écoute de musique en streaming. Lors de l'écoute dans le bureau de notre maison d'édition, la musique s'est interrompue et a repris plusieurs fois. Et cela ne s'est pas produit avec nos écouteurs de contrôle (à savoir les modèles Technics et Bose listés ci-dessous).

Sony a déclaré que cela pouvait être dû à la configuration de la connexion et, en effet, dans l'onglet Son de l'application Sony Headphones Connect, vous pouvez sélectionner la qualité de la connexion Bluetooth entre "Priorité à la qualité du son" et "Priorité à la stabilité de la connexion". Mais le fait de devoir réduire la qualité du son pour obtenir une connexion stable semble contre-productif lorsqu'un ensemble d'écouteurs se targue d'un tel talent sonore - et nos problèmes ont persisté même lorsque nous avons opté pour la stabilité. Malheureusement, d'autres membres de l'équipe, dans d'autres territoires, ont également rencontré ce problème. C'est étrange, même si nous devons préciser que l'essentiel de nos tests a été effectué à l'aide d'une version bêta précoce de l'application, ce qui pourrait expliquer certains des problèmes.

Design score: 4/5

Sony WF-1000XM5 : rapport qualité/prix

Les amateurs de Sony et de basses auront du mal à trouver mieux

Les abonnés à Tidal y trouveront également leur compte

La concurrence s'intensifie cependant

Sony reste un leader dans son domaine et sa nouvelle génération doit faire l'objet d'une attention particulière. Si vous connaissez et aimez vos écouteurs Sony actuels et que vous maîtrisez l'application Sony Headphones Connect, vous ne trouverez rien à redire.

Mais il est également important de noter que les concurrents gagnent du terrain, et que certains ont même surpassé la fiche technique des écouteurs Sony cette fois-ci. Prenons par exemple les écouteurs EAH-AZ80 de Technics, qui peuvent être achetés pour le même prix que les WF-1000XM5 de Sony et qui vous offrent une connectivité simultanée à trois appareils, et non deux, avec une application compagnon propre et complète en prime.

Pour nous, les Bose QCE II l'emportent sur les WF-1000XM5 en termes d'annulation active du bruit, ce qui peut avoir une incidence sur la valeur du dernier-né de Sony pour l'acheteur potentiel.

En ce qui nous concerne, la qualité sonore est à la hauteur de l'héritage riche et historique de Sony, mais nous avons connu quelques interruptions de connectivité au cours des tests, ce qui nous éloigne un peu de la perfection. Comme toujours, le client achète avec son portefeuille, mais bien qu'il soit de notre devoir d'indiquer des alternatives viables, nous ne pensons certainement pas que l'achat du dernier né de Sony serait de l'argent mal dépensé.

Rapport qualité/Prix : 3.5/5

Devrais-je acheter les Sony WF-1000XM5 ?

Swipe to scroll horizontally Section Commentaires Évaluation Fonctions L'application est exhaustive mais pour nous, l'ANC peut être battu. 4.5/5 Qualité sonore Excitant dans les basses et amusant dans les fréquences 4.5/5 Design Confortable, compact et doté d'embouts supplémentaires - mais attention aux pertes de connectivité 4/5 Rapport qualité/prix Le son est excellent, mais nous ne sommes pas sûrs à 100 % qu'il s'agisse de l'achat le plus judicieux pour la plupart des gens. 3.5/5

Achetez-les si...

Tidal est le compte de streaming musical que vous avez choisi

Reliez le service de streaming à l'application Sony Headphones Connect (après avoir pris des photos de vos oreilles, le tout guidé par l'application) et vous débloquez le 360 Reality Audio, propriété de Sony, en conjonction avec son upscaling DSEE de premier plan. Et ça, c'est une très bonne chose...

Vous avez des oreilles petites

L'embout SS supplémentaire est idéal pour ceux d'entre nous qui en ont besoin. Il permet à ces écouteurs d'être parmi les plus stables et les plus confortables que nous ayons testés.

Vous voulez l'option la plus récente de Sony ?

Ce sont eux. Le son est certifié Sony et si vous êtes habitué à l'application et que vous voulez les derniers-nés de la marque, vous vous délecterez des oreillettes plus petites et de la qualité dans les basses fréquences.

Ne les achetez pas si...

Vous privilégiez l'annulation active du bruit

Nous opterions ici pour les Bose QCE II (listé ci-dessous). Ce n'est pas que les WF-1000XM5 soient mauvais en matière d'élimination des bruits, mais c'est un point de discorde essentiel pour de nombreux auditeurs et nous pensons que le produit Bose l'emporte sur ce point.

Vous voulez une connectivité à trois appareils

Disons-le clairement : la connexion multipoint à trois appareils n'est pas une caractéristique des WF-1000XM5. En revanche, c'est le cas des Technics EAH-AZ80, dont le prix est similaire.

Vos oreilles sont plus grandes

Il est même possible que ces adorables petits appareils soient trop petits pour vous...

Sony WF-1000XM5 : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Sony WF-1000XM5 Bose QuietComfort Earbuds II Technics EAH-AZ80 Prix 319 € 299,95 € 349,99 € Drivers 8.4mm 9.3mm 10mm Annulation active du bruit Oui Oui Oui Durée de vie de la batterie indiquée 8 heures (écouteurs) ; 24 heures au total avec l'étui 6 heures (écouteurs) ; 3 heures supplémentaires (étui de chargement) Jusqu'à 7 heures ( écouteurs) ; 25 heures (étui de chargement) Poids 4,2 g par écouteur 6,2 g par écouteur 7 g par écouteur Connectivity Bluetooth 5.3, (LDAC, 360 Reality Audio) Bluetooth 5.3, (SBC, AAC) Bluetooth 5.3, (LDAC, LE Audio coming) Frequency range Non spécifié Non spécifié 20Hz - 40kHz Waterproofing Oui, IPX4 Oui, IPX4 Oui, IPX4 Other features Sony 360 Reality Audio CustomTune audio Multipoint vers trois appareils, tonalité latérale pour des appels clairs

Ecouteurs QuietComfort II de Bose

Ils ne sont pas aussi discrets ou confortables (malgré leur nom) que les Sony WF-1000XM5 ou les Technics EAH-AZ80 listés ci-dessous, mais les Bose offrent une écoute assez soutenue, et leur fonction de réduction active du bruit surpasse facilement les Sony et les Technics. C'est la voie à suivre pour les grands voyageurs.



Lisez notre test complet des écouteurs QuietComfort II de Bose.

Technics EAH-AZ80

Ils semblent un peu plus gros à première vue (et oui, ils sont un peu plus lourds), mais le design en forme de conque fonctionne bien. De plus, vous bénéficiez de la fonction multipoint vers trois appareils, ce qui est plus utile qu'il n'y paraît, et pour nous, le son l'emporte sur la proposition de Sony - comme vous pouvez le lire dans notre test complet de la Technics EAH-AZ80.

Testés pendant deux semaines, comparés aux écouteurs QuietComfort Earbuds II de Bose, WF-C700N de Sony, EAH-AZ80 de Technics et Pi7 S2 de Bowers & Wilkins.

Utilisés au travail (au bureau, en marchant dans la rue, dans un train) et à la maison.

Écoute de Tidal Masters, de pistes Apple Music Lossless et de Spotify sur un iPhone XR, un Sony Xperia 1 IV et un MacBook Pro.

Comme toujours lorsqu'on teste des écouteurs ou des casques, il faut investir du temps et de l'énergie. Grâce à Sony, les WF-1000XM5 sont devenus nos compagnons musicaux pendant quatre semaines, après une période de rodage de 48 heures.

Pour mieux tester les niveaux de confort (et l'autonomie de la batterie) du produit phare de Sony, le WF-1000XM5, nous les avons portés tout au long de la journée de travail et dans le métro très fréquenté (c'est-à-dire bruyant). Nous les avons également portés lors d'un cours de yoga pour vérifier ce que nous appelons le risque de perte d'oreillettes.

Ils nous ont accompagnés au travail en semaine (en marchant rapidement jusqu'à la gare, en montant dans un train et dans le métro, au bureau) et lors d'une journée particulièrement venteuse - une excellente façon de tester les interférences du vent avec les micros pendant les appels.

Pour tester la qualité audio sur l'ensemble des fréquences, nous avons écouté diverses listes de lecture (allant du classique au death metal) sur Apple Music et Tidal, mais aussi des podcasts et des albums sur Spotify, ainsi que des tutoriels YouTube à partir d'un MacBook Pro.