Test des Sony WF-1000XM4

Sony est en grande partie responsable de la popularité des écouteurs sans fil à suppression active du bruit depuis deux ans. Et avec les WF-1000XM4, la société combine performances audio, ergonomie et qualité de fabrication plus efficacement que jamais. Ils ne sont pas parfaits, mais en tant qu'ensemble global, ils sont difficiles à battre.

Les Sony WF-1000XM4 en résumé

Le dernier modèle de la série d’écouteurs sans fil WF-1000 de Sony est plus petit, plus léger et plus écologique que jamais. En outre, les Sony WF-1000XM4 offrent un son encore plus clair et immédiat que leurs prédécesseurs jusqu’ici sur la première marche du podium des meilleurs écouteurs True Wireless.

Il est vrai qu'il n'existe pas un seul domaine dans lequel ils ne sont pas en train d’exceller. Si vous voulez pulvériser leur niveau de qualité sonore, celle de la suppression du bruit et la durée de vie de leur batterie, alors il vous faudra acheter trois paires d'écouteurs sans fil.

À tous les égards, les écouteurs Sony WF-1000XM4 sont soit "très bons", soit "parfaits", et il s’avère très difficile de les prendre en défaut.

Par rapport à leurs prédécesseurs, les Sony WF-1000XM3, les nouveaux écouteurs sans fil offrent suffisamment de caractéristiques supérieures - ce qui légitime leur prix légèrement plus élevé.

Grâce à un design plus compact, les Sony WF-1000XM4 sont plus confortables et plus faciles à transporter, tandis que l'application qui les accompagne permet de régler facilement les commandes et les paramètres d'égalisation.

De plus, les fonctions principales empruntées au casque Sony WH-1000XM4, notamment la fonction Speak-To-Chat, la mise à l'échelle audio DSEE Extreme et l'annulation adaptative du bruit, font que vous aurez du mal à trouver une paire d'écouteurs sans fil plus complète.

Bien que d'autres écouteurs sans fil surpassent les WF-1000XM4 de Sony en délivrant une suppression du bruit plus poussée, aucun modèle True Wireless ne peut aujourd’hui se targuer d'offrir une telle qualité dans tous les domaines. C'est pourquoi les Sony WF-1000XM4 sont sans conteste les meilleurs écouteurs sans fil que vous pouvez acheter dès à présent.

(Image credit: TechRadar)

Prix et disponibilité des Sony WF-1000XM4

Les Sony WF-1000XM4 sont actuellement disponibles à la vente, au prix de 279,99 €. C’est 30 € de plus que celui des Sony WF-1000XM3, à leur sortie en juillet 2019. A noter que ces derniers coûtent à ce jour entre 134 et 169 €, ce qui en fait une belle alternative économique pour les audiophiles au budget plus serré.

Pour autant, le prix des WF-1000XM4 reste assez juste et se compare favorablement à celui de la concurrence, de Bose à Sennheiser en passant par Grado. Ils ont même le luxe de constituer le meilleur rapport qualité-prix face aux excessivement chers Bowers & Wilkins PI7.

(Image credit: TechRadar)

Design et prise en main des Sony WF-1000XM4



Plus petit que ses prédécesseurs

Une application exceptionnelle

Commandes tactiles

Les WF-1000XM3 sortants nous ont livrés de nombreuses raisons de les recommander, mais la "discrétion" ne figurait pas en bonne place sur la liste de leurs qualités. Les oreillettes de ce modèle étaient volumineuses, tout comme leur boîtier de charge, et Sony a judicieusement choisi d'essayer de réduire une partie de cet encombrement avec leurs successeurs.

Le boîtier de charge est ici 40% plus petit, tandis que les écouteurs eux-mêmes sont 10% plus compacts. Le nouveau boîtier de charge peut se glisser dans une poche de pantalon et les écouteurs ne dépassent plus les oreilles de leur propriétaire - à l’apposé des Apple AirPods.

Sony a également supprimé une grande partie de l'emballage. La boîte dans laquelle les WF-1000XM4 arrivent est 40% plus petite que celle des WF-1000XM3, et elle est entièrement en papier, recyclable et écologique.

(Image credit: TechRadar)

Les WF-1000XM4 intègrent certaines des fonctions présentées pour la première fois l'année dernière sur le casque antibruit Sony WH-1000XM4 : la suppression active du bruit qui peut déterminer ce que vous faites et où vous le faites afin de s'adapter à votre situation ; l'appairage rapide pour les appareils Android et Windows ; et la fonction "speak to chat", qui vous demande simplement d’énoncer un ordre vocal pour mettre votre musique en pause - afin de pouvoir discuter brièvement sans retirer les écouteurs. La réduction du bruit est également assurée par de nouveaux embouts en polyuréthane (petits, moyens et grands… tous les formats sont fournis).

Pour contrôler les WF-1000XM4, vous n'avez qu'à utiliser l'application Headphones de Sony, très complète et très stable. Par son biais, vous pouvez paramétrer toutes les fonctions des écouteurs, fonctions partiellement reproduites sur la surface tactile capacitive de chaque oreillette. Dans l'application, vous pouvez définir des raccourcis et choisir quel écouteur (gauche ou droit) les activera. Ils concernent les commandes de volume, les options "lecture/pause/retour/avance" nécessaires pour naviguer au sein de vos playlists musicales et podcasts, l’appel de l’assistant vocal ou encore l’activation / désactivation / adaptation de la suppression active du bruit.

Il est également possible d'ajuster l'égalisation, avec encore assez d’espace pour deux modes prédéfinis personnalisés. Vous pouvez aussi activer ou désactiver la pause automatique et le DSEE Extreme. Voire décider d’optimiser la connexion Bluetooth de l’appareil, en faveur de la qualité du son ou de la fluidité de sa réception.

(Image credit: TechRadar)

Les trois grands assistants vocaux - Siri, Google Assistant et Alexa - peuvent être invoqués via leurs mots de "réveil". Quel que soit l'assistant choisi, les WF-1000XM4 se montrent attentifs à vos instructions, même dans des environnements bruyants.

Chaque écouteur est équipé de trois microphones qui assurent la suppression active du bruit, la qualité des appels et l'interaction avec les assistants vocaux. Une combinaison de micros de type "feed-forward" et "feed-back" capte la voix de l'utilisateur de manière directionnelle (à partir de la bouche). Les micros de type "feed-forward" se coupent automatiquement lorsque des conditions défavorables (bruit du vent, le plus souvent) sont détectées. Sony a de même inclus un capteur de conduction osseuse, qui capte les vibrations de la voix, mais ne les enregistre pas comme un son ambiant.

(Image credit: TechRadar)

Performances audio et suppression du bruit



Son équilibré, dynamique, posé et convaincant

Très bonne suppression du bruit

Grande capacité dynamique et rythmique

Nous avons démarré notre test audio avec un fichier Tidal Masters (Burner par Ross From Friends), et les WF-1000XM4 ont immédiatement impressionné. Ils ne donnent pas une importance excessive à une zone de la gamme de fréquences, ils ne laissent aucun détail passer inaperçu ni les rythmes et tempos s’étendre sans raison. Il y a de la vigueur et de l'enthousiasme dans la scène sonore qui nous est délivrée - mais elle se veut heureusement tempérée par un contrôle incontestable.

Les écouteurs transportent les basses fréquences avec de la substance, de la texture et une quantité absolue de détails. L'entrée et la sortie des notes de basse sont nettes et bien définies, ce qui permet d'éviter qu’elles ne s'étalent dans les moyennes fréquences.

Les médiums sont tout aussi riches en informations : en écoutant Lake Tahoe de Kate Bush, la capacité de la WF-1000XM4 à identifier et à intégrer les plus petits détails ou les notes transitoires les plus fugaces, dans un panel beaucoup plus large, s’opère avec évidence. Le terme "communicatif" peut sembler ronflant lorsqu'on évoque la voix d'un artiste, mais ici, il est tout à fait approprié : les WF-1000XM4 sont communicatifs.

(Image credit: TechRadar)

Le passage des médiums aux aigus se révèle doux et naturel, ces derniers grimpent à en donner le frisson, sans jamais être criards. Kate Bush et Ross From Friends sont plus qu'heureux de s’exprimer via ce support, sans jamais craindre la distorsion.

Bien sûr, cette perfection sonore suppose un égaliseur inchangé, il convient de le préciser. Sony permet à l’utilisateur de configurer le son des WF-1000XM4 comme bon lui semble, mais à l’arrivée, le son le plus naturel et le plus convaincant provient du mode audio par défaut des WF-1000XM4.

Sur le plan dynamique, il n'y a pas grand-chose à redire. Les WF-1000XM4 sont capables de passer d'un son "assourdissant" à un son "presque silencieux" et vice-versa en un instant. Même la dynamique harmonique la plus subtile du jeu de pianiste de Bush est parfaitement interprétée.

(Image credit: TechRadar)

La suppression active du bruit est un succès un peu plus qualifié. Le problème de toutes les autres paires d'écouteurs ANC sans fil est que les QuietComfort Earbuds de Bose ont démontré qu'il s’avère possible de rejeter complètement les sons externes, sans laisser de contre-signal et sans affecter la qualité de la musique que vous écoutez. Les WF-1000XM4 ne parviennent pas à réaliser le même tour de force, mais ils minimisent certainement l'impact du bruit ambiant sur votre expérience d'écoute. Ils ne sont peut-être pas les leaders du marché en matière de suppression du bruit, néanmoins ils demeurent extrêmement performants pour la plupart des auditeurs. La plupart du temps.

(Image credit: TechRadar)

Autonomie et connectivité



Huit heures de batterie embarquée

Chargement sans fil inclus

Le Bluetooth 5.2 répond présent

La taille des Sony WF-1000XM4 a beau être réduite, il y a beaucoup plus d’éléments intégrés qu'auparavant. La connectivité est désormais certifiée Bluetooth 5.2, ce qui signifie une transmission simultanée vers les oreillettes gauche et droite et (en cas d'utilisation du codec LDAC de Sony) la certification Hi-Res Audio Wireless.

En théorie, le Bluetooth 5.2 devrait également permettre d'améliorer la durée de vie de la batterie, mais le scénario le plus optimiste de 24 heures (entre 8 et 12 heures pour les écouteurs, selon que l'annulation active du bruit est activée ou désactivée, plus quelques charges supplémentaires dans le boîtier) n'a rien de spécial. Pour autant, les WF-1000XM4 sont au moins compatibles avec le socle de recharge Qi et cinq minutes branchés sur une prise secteur suffisent pour obtenir une heure d'écoute supplémentaire.

En plus du LDAC, les WF-1000XM4 prennent en charge les codecs SBC et AAC, mais il n'y a aucun signe d'aptX sous aucune de ses formes. Ils embarquent enfin la fonction DSEE Extreme, au cas où vous seriez un adepte de cet algorithme capable d'extraire un son haute résolution d'un fichier audio numérique de définition standard. Personnellement, nous n'avons jamais été entièrement convaincus.

Faut-il acheter les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4 ?

(Image credit: TechRadar)

Achetez-les si...

Vous avez besoin des meilleurs écouteurs sans fil disponibles

Les WF-1000XM4 combinent une qualité sonore démente, une réduction du bruit décente et un confort renforcé par rapport à leurs prédécesseurs. Ils peuvent être surpassés sur un ou deux domaines, comme l’autonomie. Mais difficile de leur voler la couronne.

Vous aimez les petites commodités offertes par la vie

Parler pour chatter. Suppression adaptative du bruit. Attention rapide. IPX4. Les WF-1000XM4 sont conçus pour vous rendre la vie plus facile. Et effectivement, ils y parviennent.

On reconnaît une bonne application compagnon quand on l'utilise

L'application Sony Headphones est un véritable tour de force en termes de stabilité, de fonctionnalités premium et d'utilité générale. Vous ne pourrez plus vous en passer.

Ne les achetez pas si...

Pour vous, la suppression du bruit est plus importante que la qualité sonore

Pris isolément, les WF-1000XM4 annulent bien le bruit. Mais d'autres écouteurs sans fil, notamment les QuietComfort Earbuds de Bose, font mieux.

Vous oubliez fréquemment de recharger vos appareils

L’autonomie de 24 heures dispensée ici - dans le meilleur des cas - n'est pas mauvaise, mais elle n'a rien d'exceptionnel non plus.

Vous pensez qu'aptX est le summum de la qualité audio sans fil

Sony n'est pas d'accord, mais le son LDAC est une bonne alternative, et il est pris en charge par la plupart des nouveaux smartphones Android (désolé pour les propriétaires d'iPhone).