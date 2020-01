Test des Sony WF-1000XM3

Si vous avez parcouru notre TOP 2020 des meilleurs casques anti-bruit, alors vous savez déjà que les Sony WF-1000XM3 figurent dans la première partie du classement. Ce qui peut paraître incompréhensible : comment des écouteurs peuvent-ils faire jeu égal avec leurs cousins à arceau ?

Et bien, il ne s’agit pas de n’importe quels écouteurs. Les nouveaux True Wireless du géant japonais font partie intégrante de la célèbre famille des casques antibruit 1000X - qui comprend le Sony WH-1000XM3 maintes fois primé. Comme leurs aînés, ils brillent par une technologie supérieure de réduction du bruit et une conception qui flirte avec le luxe.

Mieux : depuis une mise à jour opérée en novembre 2019, les écouteurs Sony prennent en charge l’assistant Amazon Alexa et ajoute - enfin - le réglage du volume directement via l’oreillette. Des améliorations qui les rendent plus performants, autonomes et différenciants face à la concurrence de plus en plus agressive sur le marché des écouteurs True Wireless.

Les écouteurs Sony WF-1000XM3 sont sortis le 5 juillet 2019, au prix de 250 €. Depuis, ils ont subi une légère baisse de tarif puisque vous pouvez les acheter à 224,99 € dans la majeure partie des enseignes marchandes. Et à moins de 190 € chez certaines marketplaces.

Un coût qui les place sous le seuil de leurs principaux rivaux haut de gamme, les Apple Airpods 2 actuellement à 229€. Mais aussi de nombreux casques antibruit référents tels que le Bose QuietControl 30 (249,95 €) et, leur grand frère, le WH-1000XM3 (299 €).

Design des Sony WF-1000XM3

Nos écouteurs True Wireless sont disponibles en deux coloris très élégants : noir et argent. Ils sont livrés dans un étui qui se révèle, une fois ouvert, un chargeur sans fil. A l’intérieur, les écouteurs sont maintenus en toute sécurité, grâce à des aimants. Le boîtier, en cuivre tendance, s’avère une batterie de secours indispensable si vous vous déplacez fréquemment.

(Image credit: Steve May)

Si les WF-1000XM3 n'étaient jugés que sur leur ergonomie, ils écraseraient lourdement les Sennheiser Momentum True Wireless bien trop épais et le ridicule des Apple Airpods 1 et 2. Les champions de Sony ne pèsent que 8,5 grammes chacun, ne présentant aucune gêne dans le creux de vos oreilles. Toujours ajustés impeccablement grâce à une large sélection d’embouts en silicone, ils ne glissent et ne tombent jamais. Vous ne pouvez pas les perdre même si vous êtes pris d’une envie frénétique de sautiller sur place ou de vous lancer dans un pogo !

(Image credit: Steve May)

Caractéristiques techniques des Sony WF-1000XM3

Les successeurs tardifs des WF-1000X, lancés en 2017, présentent un certain nombre d'améliorations de la qualité sonore et de la suppression du bruit. Cela comprend un système à double capteur présent dans chaque oreillette et l’intégration du moteur d’annulation du bruit QN1, déjà mis en avant au sein du casque WH-1000XM3.

A l’instar des Powerbeats Pro et de tout autre écouteur True Wireless premium, les WF-1000XM3 disposent d’un capteur de proximité qui repère lorsque l’une des oreillettes est retirée. Dès lors, le système met votre écoute sur pause et ne la redémarre qu’à partir du moment où l’unité manquante effleure à nouveau votre tympan.

Il existe également un mode d'attention rapide, activable via une brève pression sur l'oreillette droite. Cette fonctionnalité, héritée des WH-1000X, vous permet d’interrompre votre playlist musicale ou votre podcast quelques secondes, voire minutes, afin de focaliser votre attention sur le son ambiant. Pratique si une personne vous accoste dans les transports en commun ou dans la rue, vous avez la possibilité de lui répondre sans enlever vos écouteurs.

Les commandes tactiles, elles, sont restreintes par manque d’espace. Une sélection drastique qui privilégie la lecture et la mise en pause du flux audio, le zapping des pistes musicales et le contrôle du volume sonore. Comme sur la majorité des écouteurs True Wireless. Jusqu’à la mise à jour de l’automne 2019, le modèle de Sony avait d’ailleurs fait l’impasse sur le réglage du volume, avant de corriger son erreur à la suite de nombreux retours utilisateurs.

L’application compagnon Sony Headphones Connect complète lesdites commandes en mettant à disposition un égaliseur, utile pour paramétrer la scène sonore en fonction de votre environnement et du genre musical écouté.

(Image credit: Steve May)

A vrai dire, il ne manque techniquement pas grand-chose aux Sony WF-1000XM3. Le NFC est supporté, Google Assistant et - c’est récent - Amazon Alexa aussi. Vous pouvez bien évidemment passer et recevoir vos appels téléphoniques en mode mains libres. Quasiment toutes les technologies audio sont compatibles et réactualisées par Sony. Telles que la fonction DSEE HX qui diminue les pertes de flux en convertissant chaque source audio en un fichier haute résolution.

Seule ombre au tableau : le meilleur codec Bluetooth de Sony, le LDAC, est ici absent. Réduisant à minima la connectivité avec les autres appareils du constructeur.

Qualité audio des Sony WF-1000XM3

Le diaphragme des écouteurs True Wireless de Sony a beau être minuscule (6 mm), il produit une scène sonore large, avec des détails spatiaux crédibles et une clarté bluffante. Si vous nourrissez une addiction à l’écoute de podcasts dans les transports en commun, vous allez adorer la diffusion parfaitement lisse des voix. Si vous préférez vous réveiller instantanément au son de guitares rock saturées, vous ne pourrez pas trouver meilleure salle de concert Bluetooth.

Alors que paradoxalement, les morceaux Dance et Pop sonnent plus mollement. Les basses sont en effet appréciables, mais ne vous attendez pas à retrouver toute la richesse de vos mix électros préférés. Pour cela, il vous faudra plutôt miser sur un casque circum-aural comme le Beyerdynamic DT 1990 Pro.

(Image credit: Steve May)

Venons-en à la véritable épreuve dans laquelle les WF-1000XM3 s’affirment sans conteste : leur capacité exceptionnelle de réduction du bruit. Pour les tester, nous les avons portés tout au long d’un trajet extrêmement bruyant intégrant un circuit touristique en tram, en train… et en avion.

Passage réussi dans les transports routiers et ferroviaires : la technologie d’annulation du bruit de Sony est vraiment marquante. Les écouteurs s’avèrent extrêmement efficaces pour mettre en sourdine toutes les discussions et bruits environnants. A l’inverse les WF-1000XM3 n’ont pas réussi à gommer le vacarme de notre avion au décollage, à l’atterrissage et pendant une bonne partie du vol long-courrier. Les écouteurs emploient certes un moteur antibruit identique à celui du casque WH-1000XM3, mais il offre en réalité des performances propres davantage à la génération précédente (le 1000XM2).

Reste la stabilité du mode Bluetooth. Un système de transmission simultanée réduit le temps de latence et vous permet d’associer les écouteurs à votre téléviseur ou à tout autre appareil connecté sans aucun décalage. Vous recevez un appel téléphonique ? Passez sur un seul écouteur sans gêne, ni perte de signal.

Autonomie des Sony WF-1000XM3

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, les WF-1000XM3 garantissent 6 heures d’autonomie avec une charge unique. Ils dépassent sans difficulté leurs concurrents, comme les Apple AirPods (5 heures) et le Momentum True Wireless de Sennheiser (4 heures). Les modèles qui n’embarquent pas la technologie antibruit se veulent plus endurants, avec deux heures supplémentaires d’écoute en moyenne. Oui mais sans suppression des bruits parasites, où est le plaisir ?

Le boîtier de chargement donne droit à un mode de recharge rapide. Branchez-le pendant dix minutes et vous obtiendrez 90 minutes de batterie en rab - parfait si vous avez besoin de regarder le dernier film produit par Netflix pendant une suspension momentanée de votre train ! Le boitier, quant à lui, se charge totalement en trois heures environ.

Pour conclure…

Malgré quelques problèmes mineurs, nous pensons que Sony a frappé très fort avec les WF-1000XM3. Leur technologie antibruit avancée, la qualité audio convaincante et leur apparence très discrète en font les meilleurs écouteurs True Wireless du moment. Et une alternative de premier choix si vous préférez ne pas vous encombrer avec un casque circum-aural pour vos divers trajets, à l’école ou au bureau.

La durée de vie de la batterie est supérieure à la moyenne, et son boitier de chargement sans fil vous sauvera d’un ennui profond à maintes occasions. Attention toutefois : coupant efficacement de tout bruit ambiant, ce modèle n’est pas conseillé pour les sportifs qui doivent conserver un minimum de prudence. Pour les autres, le plaisir auditif est absolu.