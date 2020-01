Comment utiliser l’Assistant Google pour écouter de la musique ?

L’assistant vocal Google est capable de faire beaucoup de choses ; de répondre à vos questions comme de contrôler le moindre de vos appareils connectés.

L’une des meilleures fonctionnalités de l’Assistant Google est la possibilité de lire et contrôler votre programmation musicale. Que vous utilisiez la fonctionnalité Google Assistant sur votre smartphone, une enceinte Bluetooth ou votre TV Android.

Écouter de la musique avec l’Assistant Google s'avère on ne peut plus facile. Si vous ne savez pas par où commencer, nous avons réalisé ce guide pratique sur la façon d’utiliser ce super DJ pour diffuser vos morceaux.

De quoi ai-je besoin pour écouter de la musique avec l’Assistant Google ?

Avant de commencer, vous devez télécharger l’application Google Assistant sur votre smartphone. Elle est disponible gratuitement sur iOS et est pré-installée sur les smartphones Android éligibles.

Vous aurez également besoin d’une enceinte ou d’un écran connecté avec l’Assistant Google intégré, comme le Google Home Mini, le Google Home Max, le Google Home Hub et le Google Nest Hub Max.

L’Assistant Google est aussi incorporé dans un certain nombre d’enceintes connectées tierces telles que la Sonos One, la Marshall Stanmore II Voice et la JBL Link Bar pour n’en nommer que quelques-unes.

Le temps de configuration varie selon les différents appareils. Vous devrez également ouvrir l’application Google Home sur votre smartphone et suivre les étapes pour paramétrer votre enceinte connectée Assistant Google. Si l’appareil n’apparaît pas automatiquement dans l’application, appuyez sur « Ajouter ». Sélectionnez ensuite « Configurer l’appareil », puis « Configurer de nouveaux appareils ».

Choisissez ensuite votre emplacement et appuyez sur « Suivant ». Achevez le processus en respectant les étapes postérieures.

Une fois la configuration terminée, vous avez la possibilité de définir un nom et de l’attribuer à une pièce spécifique de votre maison – utile si vous avez beaucoup d'appareils connectés ou de pièces à sonoriser.

Pour écouter de la musique sur votre enceinte connectée, vous devez simplement dire « Ok Google » et donner un ordre à l’assistant vocal.

Vous demandez par exemple à Google de « jouer Waterloo Sunset des Kinks sur Spotify » ou « écouter Ariana Grande sur Google Play ». Vous pouvez aussi demander à Google Assistant de mettre de la musique d’un certain genre ou pour une ambiance particulière, comme une playlist pour cuisiner.

Google Assistant permet enfin d’arrêter la musique en cours, de modifier le volume sonore et de sauter des pistes.

Si vous voulez diffuser votre musique depuis un seul endroit, vous pouvez configurer un service de musique par défaut sur votre enceinte connectée. Pour ce faire, vous devez ouvrir l’application Google Home, appuyez sur Paramètres, puis sur Services.

À partir de là, sélectionnez Musique et choisissez votre service musical préféré, que ce soit Spotify, Google Play Music, Amazon Music Unlimited ou Tidal.

Il est aussi possible d’écouter la radio avec l’Assistant Google. Tout comme lorsque vous écoutez de la musique depuis une plateforme de streaming, vous pouvez demander à Google de se connecter à une station de radio spécifique.

Si vous disposez de plusieurs enceintes connectées compatibles avec l’Assistant Google, vous pouvez inonder votre maison de belles notes sonores en diffusant de la musique avec chaque enceinte connectée simultanément. Celles-ci doivent simplement être connectées au même réseau WiFi.

Ouvrez l’application Google Home sur votre smartphone et accédez à l'option Appareils. Appuyez sur le bouton « Menu », puis sur Créer un groupe. Vous pouvez donner un surnom à ce groupe comme « Maison » par exemple ; une fois que vous avez terminé cette mise en place, sélectionnez tous les appareils que vous souhaitez inclure dans le groupe et enregistrez.

Vous pouvez désormais écouter de la musique sur tous ces appareils en même temps. Dites simplement « Ok Google, lancer Beyoncé à la maison » et votre maison sera remplie du son trépidant de Crazy In Love.