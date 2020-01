Comment utiliser l’Assistant Google pour contrôler votre maison connectée ?

Intégré dans des millions d’enceintes, de smartphones et d’appareils connectés à travers le monde, l’Assistant Google occupe une place de choix dans bon nombre de nos foyers – et pour cause.

Les choses que l’Assistant Google peut faire sont incroyablement variées ; il est capable de tout, de répondre à vos questions à programmer vos mails et vos rendez-vous.

Ce qui nous épate sans doute le plus est sa capacité à contrôler une maison connectée, agissant comme un hub à commande vocale unique pour activer des ampoules connectées, un thermostat intelligent et même une caméra de sécurité extérieure.

Tout est paramétrable à partir de l’application Assistant Google installée sur votre smartphone, une enceinte Google Home Mini ou votre TV Android. Notre guide pratique vous aide à configurer l'assistant personnel pour mieux commander vos appareils domestiques connectés. Et faire de vous un pro de la domotique.

Où est-ce que je peux trouver l’Assistant Google ?

Et non, votre assistant Google n’est pas disponible uniquement sur smartphone ! La gamme d’enceintes Google Home – qui comprend le Google Home Mini, le Google Home Max – et les écrans connectés comme le Google Home Hub et Google Nest Hub Max, en sont également équipés. Cette IA peut même occuper certaines voitures connectées.

Google Home hub (Image credit: Google)

Vous devrez en revanche utiliser un smartphone ou une tablette afin de configurer vos appareils domestiques connectés pour qu’ils fonctionnent avec l’Assistant Google.

Premièrement, ouvrez votre application Assistant Google sur votre appareil mobile et appuyez sur « Ajouter ». Ensuite, sélectionnez « Configurer l’appareil » et « Configurer de nouveaux appareils ».

Après cela, sélectionnez votre lieu et appuyez sur « Suivant ». Une fois la configuration achevée, nommez vos appareils et affectez-les aux différentes pièces de votre maison.

Vous devriez désormais être capable de demander à l’Assistant Google de répondre à des requêtes comme « éteindre les lumières dans la chambre », « baisser la température du thermostat », et si vous disposez d’une télé ou d’un écran connecté, de « montrer la caméra de la porte d’entrée » pour une diffusion en direct du champ de votre caméra de sécurité.

De nombreuses marques fonctionnent désormais avec l’Assistant Google, notamment les ampoules Philips Hue, les robots aspirateurs Neato et bien sûr, les thermostats ou caméras Nest.