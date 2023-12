Comment recharger les AirPods avec l'iPhone 15

There are few sounds more soul-crushing than Apple’s 'out of charge' AirPods jingle. Have you ever boarded the train to work, mentally prepared for the dopamine rush of that first killer Spotify track (or Apple Music track, if you’re that way inclined), only to discover that you did not, in fact, charge your AirPods the night before? Of course you have. We all have. It sucks.

But what if you never had to worry about your AirPods running out of charge again? Or rather, you always had a way to charge them, wherever you are in the world? Well, dear reader, thanks to the reverse charging capabilities of the iPhone 15, you’re now able to do just that using only a USB-C cable, irrespective of which AirPods you own.

Of course, you’ll need a USB-C-equipped iPhone 15 to pull off this trick, but if you do own one of Apple’s new best iPhones, you’ll already own the cable needed to reverse charge your AirPods (since the latter come with a USB-C charging cable). In this article, then, we explain how to charge AirPods using an iPhone 15.

Il y a peu de sons plus angoissants que le jingle des AirPods d'Apple indiquant qu'ils sont "à court de batterie". Vous est-il déjà arrivé de prendre le train pour vous rendre au travail, mentalement préparé à la poussée de dopamine provoquée par le premier morceau de Spotify (ou d'Apple Music, si vous êtes de ceux-là), et de découvrir que vous n'aviez pas, en fait, chargé vos AirPods la veille au soir ? Bien sûr que si. Nous l'avons tous fait. Ça craint.

Mais que se passerait-il si vous n'aviez plus jamais à vous soucier de vos AirPods à court de charge ? Ou plutôt, si vous aviez toujours un moyen de les recharger, où que vous soyez dans le monde ? Eh bien, cher lecteur, grâce aux capacités de charge inversée de l'iPhone 15, vous pouvez désormais le faire à l'aide d'un simple câble USB-C, quels que soient les AirPods que vous possédez.

Bien sûr, il vous faudra un iPhone 15 équipé d'un port USB-C pour réaliser cette opération, mais si vous possédez l'un des nouveaux meilleurs iPhones d'Apple, vous aurez déjà le câble nécessaire pour recharger vos AirPods (puisque ces derniers sont livrés avec un câble de recharge USB-C). Dans cet article, nous vous expliquons donc comment recharger les AirPods à l'aide d'un iPhone 15.

Matériel et conditions requises

Un iPhone 15

Apple AirPods (toutes générations confondues)

Câble USB-C vers USB-C ou câble USB-C vers Lightning

Étapes à suivre pour recharger les AirPods avec l'iPhone 15

Branchez l'extrémité USB-C du câble de charge sur votre iPhone 15

Branchez l'autre extrémité sur vos AirPods

Maintenez les deux appareils connectés jusqu'à ce que le voyant de charge des AirPods devienne vert.

Guide étape par étape

1. 1. Branchez l'extrémité USB-C du câble de charge sur votre iPhone 15 (Image: © Future / Apple) En réalité, la recharge des AirPods à l'aide d'un iPhone 15 est tellement simple qu'il n'est pas nécessaire de développer les étapes rapides ci-dessus. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, voici ce que vous devez faire en premier : branchez l'extrémité USB-C du câble de charge sur votre iPhone 15.

2. Branchez l'autre extrémité sur vos AirPods (Image: © Future / Apple) Ensuite, prenez l'autre extrémité de votre câble de charge - soit l'autre extrémité USB-C, soit l'extrémité Lightning, selon le type d'AirPods que vous possédez - et branchez-la sur vos AirPods.

3. Attendez que le voyant de charge des AirPods passe de l'orange au vert. (Image: © Future / Apple) À ce stade, vos AirPods devraient être en train de se charger (une lumière orange devrait s'être allumée momentanément pour l'indiquer). Vous saurez que vos AirPods sont complètement chargés lorsque ce voyant orange deviendra vert, mais vous devrez appuyer sur le bouton arrière des AirPods vous-même pour vérifier leur état de charge.

Informations complémentaires

Apple n'a pas révélé la vitesse de charge des AirPods via le port USB-C de l'iPhone 15, mais on peut s'attendre à des vitesses plus lentes que celles fournies par un véritable bloc de charge. Ainsi, cette méthode de recharge en déplacement est à privilégier lorsque vos AirPods ont besoin d'une recharge rapide, plutôt que d'une charge complète de 0 à 100 %.

Par ailleurs, vous ne pouvez pas recharger vos AirPods en les plaçant à l'arrière de votre iPhone 15 (ou de tout autre modèle d'iPhone doté d'une fonction de recharge MagSafe). Apple travaillerait sur cette fonctionnalité depuis des années, mais elle n'est pas encore disponible. Pour l'instant, la meilleure solution provisoire consiste donc à recharger vos AirPods via l'USB-C.