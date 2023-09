Test iPhone 15 : une réussite et un écart avec ses aînés qui se réduit

Design plus lisse et sensation de douceur, vitre arrière teintée dans la masse

Pour la première fois depuis longtemps, l'iPhone le plus abordable d'Apple n'a pas l'air d'être à des kilomètres du modèle phare. Sur l'iPhone 15, cette technologie d'écran polyvalente est associée à de nouveaux matériaux, à de jolis contours, à un puissant processeur A16 Bionic et, bien sûr, au nouveau port USB-C. Même la photographie a été revue à la hausse, avec un appareil photo de 48 Mpx et de nouvelles fonctionnalités de traitement des portraits. Même la photographie a été améliorée, avec un appareil photo de 48 Mpx et de nouvelles capacités de traitement des portraits. Si vous voulez un nouveau modèle d'iPhone, c'est l'option la plus abordable et la meilleure - et vous n'aurez pas l'impression de manquer grand-chose.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

iPhone 15: le test en résumé

Bienvenue à l'iPhone 15 "standard", plus moderne et qui semble désormais plus en phase avec ses frères et sœurs plus haut de gamme.

L'iPhone 15 est équipé du meilleur chipset de l'année dernière (l'A16 Bionic) et du meilleur capteur d'image de 48 Mpx de l'année dernière, mais Apple a également abandonné l'encoche en faveur du même écran avec Dynamic Island que tous les autres modèles iPhone 15, ainsi que les iPhone 14 Pro et Pro Max de l'année dernière.

Ce nouvel écran correspond également à celui du meilleur iPhone, le nouvel iPhone 15 Pro Max (et Pro), avec une luminosité de 2 000 lumens. Même le design correspond pour l'essentiel à ce qui se fait de mieux dans la gamme iPhone 15, avec de nouveaux contours pour une sensation plus ergonomique, et le port USB-C désormais obligatoire (grâce aux régulateurs européens) (bien qu'il ne prenne pas en charge les vitesses USB 3.0 10Gbps).

L'iPhone 15 dispose même d'un élément qu'il peut considérer comme propre à lui : un verre arrière teinté dans la masse qui est désormais brossé et non plus brillant. Il est très esthétique et encore plus agréable au toucher, rendant l'iPhone 15 un peu moins glissant que son prédécesseur.

L'appareil photo principal bénéficie d'une belle amélioration par rapport à celui de l'année dernière, et l'iPhone 15 ne souffre que de la comparaison directe avec les iPhone 15 Pro et Pro Max (pour en savoir plus sur l'iPhone haut de gamme de cette année, lisez notre test complet de l'iPhone 15 Pro Max), qui disposent également d'un capteur de 48 Mpx, mais qui est plus grand et produit donc des images encore plus réussies.

Néanmoins, le nouvel appareil photo principal de 48 Mpx de l'iPhone 15, avec le capteur hérité des iPhone 14 Pro, n'est pas à négliger, et il prend désormais des photos à 24 Mpx par défaut, le traitement assemblant le meilleur d'une image de 12 Mpx combinée par pixel et toutes les données de l'image de 48 Mpx.

L'iPhone 15 est doté d'une sorte de zoom. Vous bénéficiez d'un zoom x2, mais il est obtenu par recadrage dans la partie centrale de 12 Mpixels du capteur de 48 Mpixels. Il s'agit d'un zoom optique, mais il n'est pas comparable au zoom optique 3x de l'iPhone 15 Pro ou au zoom optique 5x du Pro Max, sans parler du zoom optique 10x du Samsung Galaxy S23 Ultra.

Lire notre face à face : iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro : leurs principales différences

Les bords ont été légèrement arrondis (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L'iPhone 15 reste l'un des téléphones d'Apple les plus faciles à emporter (surtout depuis qu'Apple a abandonné l'iPhone mini) et il exige désormais moins de compromis. Vous bénéficiez d'un écran lumineux, sans encoche, d'un processeur mobile de dernière génération très performant et d'un grand nombre de mégapixels pour répondre à tous vos besoins en matière de photographie sur smartphone.

Si vous préférez le même téléphone, mais avec un boîtier et un écran plus grands, vous pouvez opter pour l'iPhone 15 Plus. Ceux qui disposent d'un budget plus confortable peuvent passer au Pro. Mais si vous voulez rejoindre la famille iPhone, sans débourser beaucoup d'argent pour ce privilège, l'iPhone 15 est le meilleur choix en termes de taille.

iPhone 15 test : Prix et disponibilité

iPhone 15 128 Go : 969 euros

iPhone 15 256 Go : 1 099 euros

iPhone 15 512 Go : 1 349 euros

Disponible depuis le 22 septembre

The iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple a dévoilé l'iPhone 15 en même temps que l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max lors de son événement "Wonderlust" le 12 septembre. L'iPhone est disponible à l'achat depuis le 22 septembre.

Bien qu'il ait été question d'une hausse de prix pour l'ensemble de la gamme cette année, le prix de l'iPhone 15 (ainsi que des modèles Plus et Pro) est finalement légèrement moins élevé que celui de l'iPhone 14 qui débutait à 1019 euros.

Rapport qualité-prix : 4.5 / 5

iPhone 15 test : Caractéristiques

Voici les caractéristiques techniques de l'iPhone 15 par rapport aux autres modèles de la gamme :

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Dimensions: 147.6 x 71.6 x 7.80mm 160.9 x 77.8 x 7.80mm 146.6 x 70.6 x 8.25mm 159.9 x 76.7 x 8.25mm Poids: 171g 201g 187g 221g Ecran: 6.1 pouces OLED 6.7 pouces OLED 6.1 pouces OLED 6.7-inch OLED Résolution: 2556 x 1179 pixels 2796 x 1290 pixels 2556 x 1179 pixels 2796 x 1290 pixels Taux de rafraîchissement: 60Hz 60Hz Adaptive 1-120Hz Adaptive 1-120Hz Chipset: A16 Bionic A16 Bionic A17 Pro A17 Pro Caméras arrière: 48MP principal, 12MP ultra grand-angle 48MP principal, 12MP ultra grand-angle 48MP grand-angle, 12MP ultra grand-angle, 12MP téléobjectif avec zoom optique 3x 48MP grand-angle, 12MP ultra grand-angle, 12MP téléobjectif avec zoom optique 5x Caméra avant: 12MP 12MP 12MP 12MP Stockage: 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB

iPhone 15 test: Design

Bords lisses pour un aspect et un toucher plus doux

Verre arrière infusé de couleurs

USB-C

Taille idéale pour les poches et les paumes

Comme les autres modèles de la nouvelle gamme, l'iPhone 15 est immédiatement reconnaissable en tant qu'iPhone. Ses dimensions, 146,7 x 71,6 x 7,8 mm, correspondent pratiquement à celles de l'iPhone 14 (et sont assez proches de celles du Galaxy S23 de Samsung, qui est légèrement plus léger).

Le dos est doté d'un verre coloré. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Mais surtout, l'iPhone 15 fait ce que l'iPhone 14 n'a pas fait : il fait évoluer le modèle de base avec un châssis au design rafraîchi, une toute nouvelle façon de fabriquer le dos en verre du téléphone et, bien sûr, Dynamic Island, qui remplace l'encoche par quelque chose de plus attrayant et de plus polyvalent.

Ajoutons les bords profilés et le nouveau port USB-C, le design de l'iPhone 15 est beaucoup plus aligné sur celui du reste de la nouvelle gamme.

Le nouveau dos en verre teinté dans la masse est une belle amélioration. Son aspect et la façon dont il s'harmonise parfaitement avec les nouveaux contours du smartphone donne une impression générale plus chaleureuse.

Cependant, les teintes pastel disponibles sur tous les iPhone 15 pourraient ne pas faire l'unanimité. Le jaune de notre appareil de test est beaucoup plus discret que le jaune de l'iPhone 14. Les autres couleurs disponibles sont le bleu, le rose, le vert et le noir, mais aucune ne va plus loin que les teintes pastel relativement discrètes. Si vous aimez les couleurs vives, la meilleure option est le rose.

L'iPhone 15 a un nouveau look (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L'écran avant de l'iPhone est toujours protégé par le bouclier en céramique, et le boîtier est composé à 75 % d'aluminium recyclé. L'iPhone 15 contient également d'autres matériaux partiellement recyclés, notamment du cobalt dans la batterie et du cuivre dans un certain nombre de composants.

Hormis les bords profilés, Apple n'a pratiquement pas touché à la coque depuis l'iPhone 14. Le bouton d'alimentation, de mise en veille et de Siri se trouve toujours au même endroit sur le côté droit, et les deux boutons de volume sont à leur place habituelle sur le côté gauche. Si l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sont dotés du nouveau bouton Action, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus sont toujours équipés du classique commutateur sonnerie/silence. Bien qu'il n'y ait rien à redire à ce commutateur analogique, si vous voyez un ami équipé de l'iPhone 15 Pro, vous risquez de lui envier son bouton beaucoup plus polyvalent.

Le classique bouton pour passer du mode silence à la sonnerie est toujours là. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

À première vue, la partie inférieure de l'iPhone 15 ressemble à celle de l'iPhone 14, mais il y a un changement très important : le nouveau port USB-C, légèrement plus grand. Il est identique à celui de tous les modèles d'iPhone 15, même si l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus ne prendront pas en charge les connexions USB 3 à haut débit.

Comme vous l'avez déjà deviné, vos anciens câbles Lighting ne fonctionneront pas avec ce port, mais Apple inclut un câble USB-C vers USB-C dans la boîte.

L'iPhone 15 ne profite donc pas d'une refonte complète de son design, mais d'un rafraîchissement qui améliore l'aspect et la sensation du téléphone par rapport à son prédécesseur.

Le nouveau USB-C port (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Note design : 4 / 5

iPhone 15 test : Ecran

Super Retina XDR amélioré

Aucune modification de la résolution, de la fréquence de rafraîchissement ou de la taille de l'écran

Adieu l'encoche

Toujours pas de ProMotion

L'écran de l'iPhone 15 présente désormais un cadre plus fin. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple n'a pas modifié la résolution de l'écran de l'iPhone 15, mais en réduisant de quelques millimètres le cadre noir entourant l'écran, elle a gagné quelques pixels supplémentaires. Sa résolution est toujours de 460 ppi, mais l'écran est plus grand que celui de l'iPhone 14 (de 2556 x 1179 vs 2532 x 1170).

Les pixels supplémentaires ne sont pas les seuls à rehausser l'écran d'un cran par rapport à celui de l'iPhone 14.

Il y a aussi Dynamic Island, qui transmet des informations sur des sujets tels que votre prochain Uber, un itinéraire en cours ou la musique que vous écoutez. Il suffit d'appuyer dessus pour obtenir encore plus d'informations. Ces fonctionnalités, que les utilisateurs de l'iPhone 14 Pro et Pro Max ont appris à apprécier, font désormais partie de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus.

Image 1 of 2 Dynamic Island sur iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) A tap expands it (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L'autre grande amélioration concerne la luminosité. L'écran de l'iPhone 15 a désormais une luminosité maximale de 2 000 nits et, selon nos tests, il est nettement plus lumineux que celui de l'iPhone 14. Comme les autres écrans OLED Super Retina XDR d'Apple, l'écran de 6,1 pouces de l'iPhone 15 prend en charge une large gamme de couleurs et un rapport de contraste de 2 000 000:1 pour des noirs d'encre.

Il ne prend pas en charge ProMotion, ce qui signifie que le taux de rafraîchissement est bloqué à 60 Hz et qu'il n'y a pas de prise en charge du mode Always On. Le nouveau mode StandBy d'iOS 17 fonctionne toujours lorsque vous connectez votre téléphone latéralement à un chargeur sans fil MagSafe, mais l'écran sera soit allumé, soit éteint.

Mais si voulez des fonctions phares, Apple s'attend à ce que vous payiez des prix phares et pas seulement 969 euros (coût de l'Phone 15 avec 128 Go de stockage). Le ProMotion, avec la possibilité de descendre jusqu'à 1 Hz, est réservé au niveau Pro, du moins si vous vivez dans le monde d'Apple. Le Samsung Galaxy S23 offre lui des taux de rafraîchissement variables de 48 Hz à 120 Hz.

Dans l'ensemble, il s'agit d'un excellent écran de smartphone, avec suffisamment de capacités et de fonctionnalités pour satisfaire la plupart des utilisateurs.

Note écran : 4 / 5

iPhone 15 test : Photo

Nouvel appareil photo de 48 Mpx

Excellentes fonctions de portrait

Zoom 2x

Le bloc photo de l'iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il n'y a toujours que deux objectifs au dos de l'iPhone 15, mais ce ne sont pas les mêmes que sur l'iPhone 14. D'accord, l'objectif ultra grand-angle de 12 Mpixels est pratiquement le même, mais l'appareil photo principal est désormais doté du même objectif de 48 Mpixels que celui de l'iPhone 14 Pro. Mais il ne s'agit pas du même capteur que celui, plus grand, qui se trouve désormais à l'intérieur de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max.

Malgré tout, il s'agit d'une amélioration significative par rapport à l'appareil photo principal de 12 Mpx de l'iPhone 14, et tous les appareils photo sont soutenus par l'A16 Bionic de dernière génération et une technologie de pipeline d'images améliorée (moteur photonique et photographie computationnelle) qui offre quelques nouvelles fonctionnalités photographiques très intéressantes.

Apple a également ajouté des distinctions millimétriques à tous les grossissements de l'appareil photo qui se rapprochent de ce que vous pourriez trouver si vous utilisiez des lentilles physiques. Ainsi, vous pouvez désormais voir que l'appareil photo ultra grand-angle correspond à un objectif de 13 mm (sur les objectifs, le mm définit le champ de vision et le grossissement) et que l'appareil photo 2x correspond à un objectif de 52 mm.

Mais d'abord, tous les appareils photo de l'iPhone 15 :

Principal : 48MP f/1.6

Ultra grand-angle : 12MP f/2.4

TrueDepth face avant : 12MP f/1.9

C'est sans compter le zoom optique 2x qui fait partie de l'objectif 48MP. L'iPhone 15 utilise les 12 pixels du milieu de l'image pour fournir une image avec zoom optique. Cette fonction est plus utile qu'il n'y paraît. C'est un excellent moyen de se rapprocher de l'action sans se déplacer et, contrairement aux photos zoomées numériquement, la qualité de ces images de 12 Mpx est d'une qualité optique même s'il s'agit en fait d'un recadrage intelligent.

Si vous voulez plus de zoom, vous pouvez vous tourner vers le Samsung Galaxy S23, qui comprend un appareil photo 10MP avec un zoom optique 3x.

Toutes les photos provenant de l'appareil photo principal sont également plus belles, car elles sont toutes de 24 Mpx par défaut. Le nouveau traitement des photos d'Apple prend des images composées de 12 Mpx (quatre pixels à la fois du capteur de 48 Mpx) et les combine avec une image pleine grandeur de 48 Mpx.

Il en résulte des photos d'une qualité supérieure à celles obtenues avec l'iPhone 14. En comparant certaines de ces images avec celles que prises avec un Samsung Galaxy S23, l'iPhone 15 offrait systématiquement des restitutions plus fidèles alors que les photos Samsung ont tendance à saturer les couleurs. Les fleurs sont trop vives et le ciel trop bleu.

Image 1 of 3 Photo prise avec le capteur principal... (Image credit: Future / Lance Ulanoff) ... convertie en portrait après coup (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Au moment de l'édition, on obtient encore plus de possibilités de contrôle, comme le changement de la zone de mise au point. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La photographie de portrait sur la gamme iPhone 15 a subi une transformation utile. En principe, toute photo prise avec l'appareil photo principal peut être un portrait, à condition que l'iPhone identifie une personne ou un animal de compagnie et recueille des informations sur la profondeur. D'après mon expérience, c'est souvent le cas.

Cela signifie que vous pouvez prendre une photo et la passer en mode portrait après coup. Vous saurez si une photo peut être modifiée en mode portrait grâce au petit symbole "Portrait f" qui l'accompagne. Vous pouvez appuyer sur ce symbole pour transformer la photo en mode portrait. Si vous modifiez la photo, vous pouvez effectuer d'autres réglages, notamment ajuster la profondeur de champ.

Mieux encore, vous pouvez choisir l'endroit où vous souhaitez faire la mise au point. Il vous suffit de toucher un sujet ou un objet.

La qualité vidéo est toujours excellente et vous pouvez filmer jusqu'à 4K 60 fps. On a apprécié filmer en mode Cinématique, qui vous permet d'ajouter un effet de mise au point rapide à toutes vos vidéos et de choisir le sujet ou l'objet sur lequel vous voulez faire la mise au point pendant que vous filmez. Si vous n'aimez pas votre choix initial, vous pouvez toujours l'éditer et sélectionner un autre sujet.

La photographie en basse lumière est bonne et l'objectif TrueDepth de 12 Mpx est un excellent appareil photo pour selfie. De plus, vous pouvez transformer pratiquement n'importe quel selfie en mode portrait d'une simple pression.

Il s'agit sans conteste du meilleur ensemble d'appareils photo que nous ayons jamais vu sur un modèle de base d'iPhone. Bien sûr, ils ne sont pas aussi performants que ceux de l'iPhone 15 Pro Max, et car il leur manque les fonctions de téléobjectif et de macro.

Note photo : 4 / 5

iPhone 15 : Photos de test

Image 1 of 13 Prise de vue avec l'objectif principal. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Avec le zoom 2x (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Objectif principal en cas d'éclairage difficile. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Ligne d'horizon avec la lentille principale (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Fleurs avec le zoom 2x (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Fleurs avec le zoom 2x (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Capteur principal (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Fleurs avec le zoom 2x (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Fleurs avec le zoom 2x (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Selfie avec caméra frontale (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Selfie qui a commencé comme une photo normale puis transformé en portrait d'une simple pression. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Une photo qui n'a pas été prise initialement en mode portrait (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Une photo difficile en faible luminosité (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 test : Performance et caractéristiques

A16 Bionic

128 Go, est-ce suffisant ?

Il n'est pas surprenant qu'Apple ait associé son iPhone 15 au meilleur processeur mobile de l'année dernière, l'A16 Bionic. Il s'agit d'un puissant processeur doté d'un CPU à 6 cœurs, d'un GPU à 5 cœurs et d'un moteur neuronal à 16 cœurs, le tout soutenu par 6 Go de RAM. Il n'est pas aussi puissant ni, d'après nos tests, aussi rapide que le nouveau A17 Pro de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max, mais il fournit plus qu'assez de puissance pour la plupart des propriétaires d'iPhone.

Dans nos tests Geekbench 6, l'A16 Bionic de l'iPhone 15 a essentiellement égalé les chiffres de l'A16 Bionic de l'iPhone 14 Pro. Il surpasse également le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm qui équipe le Samsung Galaxy S23.

Les chiffres sont intéressants, mais ce sont les performances réelles qui comptent. L'iPhone 15 peut accomplir à peu près toutes les tâches que vous lui confiez. Nous l'avons testé dans différents scénarios, de la lecture de vidéos en continu à la navigation sur le web, en passant par l'édition de vidéos 4K et les jeux d'action.

Jouer à Asphalt 9 : Legends sur iPhone 15. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Asphalt 9 : Legends s'est avéré très agréable et fluide. J'ai toutefois remarqué qu'après quelques minutes de jeu, le dos de l'iPhone 15 chauffait sensiblement. On peut se demander si le boîtier en aluminium transmet cette chaleur plus facilement que le boîtier en acier inoxydable de l'A16 Bionic dans l'iPhone 14 Pro.

Les possesseurs d'iPhone 15 (et d'iPhone 15 Plus) ne devraient toutefois pas avoir à se plaindre des performances de l'appareil.

Note performance : 4 / 5

iPhone 15 test : Logiciel

iOS 17 à bord

Posters de contact

Beaucoup de petits changements utiles

Tous les nouveaux modèles d'iPhone 15 sont livrés avec iOS 17 préinstallé. Il ne s'agit pas de l'une des plus importantes mises à jour de la plateforme mobile d'Apple, mais elle offre quelques améliorations appréciables en termes de qualité de vie.

Certaines sont subtiles, comme le menu iMessage redessiné ou le nouveau contrôle gestuel des emoji à l'écran dans FaceTime. D'autres sont plus importantes, comme les Posters de contact et la fonction "Name Drop" qui vous permet de partager les informations de contact en déplaçant simplement les téléphones à environ un centimètre l'un de l'autre. La fonction "Rapprocher les appareils" d'AirDrop est activée par défaut (nos appareils de test n'arrêtaient pas de se connecter les uns aux autres), il est donc préférable de la désactiver jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser ou que vous la compreniez parfaitement.

Même en l'absence d'un écran toujours allumé, la fonction de mise en veille est un bon moyen de recharger votre iPhone 15 tout en conservant quelque chose d'utile à l'écran (comme l'heure ou un calendrier).

Note du logiciel : 4 / 5

iPhone 15 test : Autonomie

Batterie longue durée

USB-C

Apportez votre propre adaptateur d'alimentation

Apple ne publie pas la taille de la batterie, mais si l'on se réfère aux promesses faites par Apple dans les spécifications, rien n'a vraiment changé. L'iPhone 15 est toujours conçu pour 20 heures de lecture vidéo, 80 heures de lecture audio uniquement et une recharge à 50 % en 30 minutes avec le chargeur 20W optionnel.

D'après nos tests et une utilisation mixte, l'iPhone 15 peut offrir une journée complète d'autonomie, même si cela ne veut pas dire 24 heures. Il semble que l'autonomie soit de l'ordre de 15 heures. Nous avons également constaté que la recharge à l'aide d'un adaptateur de 20 W correspondait aux promesses d'Apple. Nous aurions aimé que la recharge rapide par câble soit plus rapide.

Ce câble est livré avec l'iPhone 15, mais vous devrez fournir votre propre adaptateur d'alimentation. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Au moment de la recharge, vous utiliserez désormais le câble USB-C inclus qui, contrairement aux précédents câbles pour iPhone, est doté d'un revêtement tissé au lieu du plastique, ce qui est une bonne nouvelle.

La batterie de l'iPhone 15 est plus petite que celle de l'iPhone Plus, mais elle utilise également une puce peut-être un peu moins efficace que celle de l'iPhone 15 Pro. Ce dernier est désormais équipé de l'A17 Pro à 3 nanomètres, tandis que l'iPhone 15 utilise l'A16 Bionic à 4 nanomètres.

Si l'autonomie de la batterie est importante pour vous, vous pouvez vous tourner vers l'iPhone 15 Pro (23 heures de lecture vidéo), ou vers l'iPhone 15 Plus qui peut atteindre 26 heures de lecture vidéo.

Note autonomie : 4 / 5

iPhone 15 test : Verdict

Le nouvel iPhone le plus abordable d'Apple ne semble plus être à mille lieues du modèle phare. Il est doté du même Dynamic Island que ses frères et sœurs plus chers et associe cette caractéristique à de nouveaux matériaux, à de jolis contours, à un puissant processeur A16 Bionic et, bien sûr, au port USB-C. Même les capacités photographiques ont été améliorées avec un appareil photo de 48 Mpx et de nouvelles capacités de traitement des portraits.

Si vous voulez un nouveau modèle d'iPhone 15, il s'agit de l'option la plus abordable et la meilleure, et vous n'aurez pas l'impression de manquer quelque chose.

Dois-je acheter l'iPhone 15 ?

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 bilan des notes Header Cell - Column 0 Remarques Note Design Les bords incurvés et le verre lisse et coloré en font un iPhone des plus moderne 4 / 5 Ecran La perte de l'encoche et le gain de Dynamique Island sont un net avantage, tout comme l'écran charmant et désormais plus lumineux. 4 / 5 Performance Il est difficile de demander plus que le A16 Bionic, à moins que vous ne vouliez le A17 Pro, et dans ce cas vous devriez chercher ailleurs. 4 / 5 Photo Un appareil photo principal de bonne taille est associé à une photographie computationnelle vraiment impressionnante. 4 / 5 Autonomie Autonomie correcte 4/ 5 Logiciel iOS 17 est une mise à jour solide 4 / 5 Rapport qualité-prix Apple vous en donne pour votre argent. 4 / 5

Achetez-le si...

Vous voulez un petit iPhone

L'iPhone 15 est désormais un bon mélange de taille modérée, de fonctionnalités innovantes et de performances.

Vous voulez un iPhone abordable

Cet iPhone offre un bon équilibre entre prix et fonctionnalités de pointe.

Vous voulez une mise à niveau de l'appareil photo

Avec son nouvel appareil photo principal de 48 Mpx et ses excellentes capacités de photographie pour les portraits, l'iPhone 15 pourrait bien être une mise à niveau intéressante pour les propriétaires d'iPhone 14.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez un téléphone plus grand

Cet écran de 6,1 pouces peut vous sembler étroit si vous possédez un Pro Max ou un Plus.

Vous voulez un zoom plus puissant

Le zoom optique 2x qui utilise l'appareil photo central de 12 MP n'est pas tout à fait comparable au zoom optique 3x de l'iPhone 14 Pro ou du Samsung Galaxy S23.

iPhone 15 test : Les concurrents

Apple iPhone 14 L'iPhone 15 bénéficie de plusieurs améliorations importantes par rapport à l'iPhone 14, mais si vous recherchez simplement un iPhone de 6,1 pouces performant pour les années à venir, l'iPhone 14 standard est un excellent choix.

Google Pixel 7 Pro



Pour un peu plus d'argent, le dernier fleuron de Google se targue d'un écran plus grand et de meilleurs appareils photo que l'iPhone 15. Vous obtiendrez également une version extrêmement propre d'Android, même s'il convient de noter que le Pixel 8 Pro devrait bientôt débarquer.