Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max : lequel de ces deux flagships choisir ?

Les derniers smartphones phares Galaxy de Samsung sont enfin lancés, avec les Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra officiellement disponibles depuis le 17 février.

En tant qu'option haut de gamme parmi les trois, tous les regards se sont tournés, comme on pouvait s'y attendre, vers le Samsung Galaxy S23 Ultra afin de déterminer à quel point le nouveau téléphone haut de gamme de Samsung est vraiment puissant. Et n'ayez aucun doute, il est très puissant.

Alors, comment se situe-t-il par rapport au smartphone haut de gamme d'Apple, l'iPhone 14 Pro Max ? Ci-dessous, nous avons mis les deux flagships haut de gamme face à face pour découvrir lequel des deux arrive en tête.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max : prix et disponibilité

L'iPhone 14 Pro Max a été lancé en septembre 2022 au prix de 1 479€, ce qui le place clairement dans le haut de la fourchette de prix des smartphones haut de gamme. Le modèle haut de gamme de l'iPhone a toutefois connu son lot de problèmes de production depuis son lancement, la fabrication et la disponibilité de l'iPhone 14 Pro Max ayant été affectées par des perturbations dues à Covid-19. Cela a parfois entraîné de longues attentes, jusqu'à 4-5 semaines, pour les acheteurs potentiels, bien que ces problèmes semblent désormais résolus.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra, quant à lui, est proposé à partir de 1 419€, soit à peine moins cher que l'iPhone 14 Pro Max, mais pas aussi cher qu'on le craignait.

Image de presse du Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Samsung)

Dans le climat économique actuel, une augmentation du prix du nouveau smartphone haut de gamme de Samsung était inévitable, et il est prévu qu'Apple fasse de même avec le successeur de l'iPhone 14 Pro Max lorsqu'il arrivera plus tard cette année. Pourtant, le prix de lancement du Samsung Galaxy S23 Ultra est étonnamment compétitif compte tenu du fait qu'il est livré avec le stylet S Pen et qu'il offre une solide mise à jour du processeur.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max : Design

Esthétiquement parlant, ni le Galaxy S23 Ultra ni l'iPhone 14 Pro Max ne font grand-chose pour se distinguer de leurs prédécesseurs - du moins au premier coup d'œil.

La Dynamic Island remplaçant l'encoche sur l'iPhone 14 Pro Max, la surface de l'écran est un peu plus grande que sur les modèles précédents, sur un appareil qui mesure 160,7 x 77,6 x 7,9 mm. Dans tous les cas, l'iPhone 14 Pro Max ressemble à un iPhone, il est élégant et propre même s'il n'apporte pas trop de changements radicaux à son design.

De même, le Samsung Galaxy S23 Ultra n'apporte que peu de changements à son design, conservant le même aspect angulaire, mais modifiant l'écran juste assez (il est moins incurvé) pour livrer une plus grande surface globale que son prédécesseur. C'est particulièrement intéressant si l'on considère l'espace supplémentaire qu'il offre au stylet S Pen pour travailler.

Avec ses dimensions de 162,5 x 78,7 x 8,9 mm, le Samsung Galaxy S23 Ultra est le plus grand des deux flagships, mais il pèse un peu moins de 8 grammes que l'iPhone 14 Pro Max, ce qui est impressionnant en soi étant donné que sa batterie est près de 700 mAh plus grande que celle de son rival Apple.

Les deux appareils sont également classés IP68 pour leur résistance à la poussière et à l'eau et, tout bien considéré, il est difficile de désigner un vainqueur incontestable entre les deux en matière de design.

Un aperçu de l'écran du Samsung Galaxy S23 Ultra. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Écran du Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max

Compte tenu des dimensions susmentionnées, il n'est pas surprenant que le Galaxy S23 Ultra devance l'iPhone 14 Pro Max en ce qui concerne la taille de l'écran - mais de justesse, puisque l'écran du premier mesure 6,8 pouces, contre 6,7 pouces pour le 14 Pro Max.

Au-delà de la taille, le Galaxy S23 Ultra et l'iPhone 14 Pro Max disposent tous deux de superbes écrans.

La dalle Dynamic AMOLED 2X du S23 Ultra est tout simplement époustouflante, avec une définition de 3088 x 1440 pixels, supérieure à celle de l'écran de 2796 x 1290 pixels de l'iPhone 14 Pro Max. Les deux écrans présentent des taux de rafraîchissement adaptatifs identiques de 1 Hz à 120 Hz, mais l'écran de l'iPhone 14 Pro Max est capable de niveaux de luminosité plus élevés, jusqu'à 2 000 nits, contre 1 750 nits pour le S23 Ultra, ce qui lui confère un léger avantage dans les environnements lumineux.

Le Galaxy S23 Ultra remporte tout de même la mise vis à vis de l'iPhone 14 Pro Max en matière d'affichage, car le nouveau processeur du S23 Ultra permet d'élever l'expérience de son écran juste au-dessus de ce que le 14 Pro Max peut réaliser.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max : Caméras

C'est en comparant les appareils photo des deux appareils que les choses deviennent vraiment intéressantes.

L'ajout d'un capteur de 200 mégapixels à l'appareil photo principal du S23 Ultra, contre 108 mégapixels pour le S22 Ultra, indique clairement que Samsung ne se contente pas de tenter de rivaliser avec ses concurrents. Le résultat obtenu est ce que le vice-président de la gestion des produits mobiles chez Samsung Electronics America, Drew Blackard, appelle "l'appareil photo le plus avancé jamais conçu sur un appareil Galaxy".

Le Samsung Galaxy S23 Ultra monté sur trépied pour la réalisation de films (Image credit: Samsung)

Comme auparavant, la qualité des photos prises avec le Galaxy S23 Ultra est toujours aussi exceptionnelle, capturant des détails riches et conservant son avance sur ce dont sont capables les modèles Pro d'Apple.

Au-delà du capteur principal - qui est un objectif de 48 Mpx sur l'iPhone 14 Pro Max - la différence de matériel photo entre les deux concurrents n'est pas aussi flagrante qu'on pourrait le croire. Aux côtés du capteur de 200 Mpx du S23 Ultra se trouvent un objectif ultra grand-angle de 12 Mpx et deux téléobjectifs de 10 Mpx avec respectivement un zoom 3x et 10x , tandis que le téléphone d'Apple dispose d'un objectif ultra grand-angle de 12 Mpx et d'un seul téléobjectif de 10 Mpx avec son capteur principal de 48 Mpx. Les caméras avant des deux appareils sont identiques (12 Mpx).

Zoom sur le système à trois caméras de la série Pro de l'iPhone 14 (Image credit: Apple)

Grâce aux modes Cinématique et Action de l'iPhone 14 Pro Max, il est devenu la référence pour les cinéastes et vidéastes amateurs ou professionnels.

Le mode Cinématique fonctionne en tirant parti du Dolby Vision HDR et met en œuvre des transitions de mise au point pour garder le sujet d'un enregistrement bien net, améliorant ainsi son aspect visuel en employant des techniques de profondeur de champ pour flouter l'arrière-plan, tandis que le mode Action prend en charge la stabilisation qui permet de filmer de manière stable. L'iPhone 14 Pro Max propose également le format ProRes pour la capture de vidéos de qualité professionnelle, une technique qui utilise une plus grande fidélité des couleurs et une compression moindre.

Pour rivaliser, le Samsung Galaxy S23 Ultra intègre des fonctionnalités Super HDR pour une plus grande gamme de tons clairs et foncés avec une précision supérieure des couleurs. Grâce à ses caméras arrière et avant, le S23 Ultra est capable de filmer en 4K à 60fps Super HDR, ou en 8K à 30fps, tandis que Samsung a encore amélioré les capteurs du S23 Ultra pour absorber 2,5 fois plus de lumière pour une luminosité supérieure.

Grâce à l'ajout d'un nouveau capteur d'image avancé, le S23 Ultra pourrait bien devenir le meilleur photophone que nous ayons vu jusqu'à présent.

L'iPhone 14 Pro Max en action (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max : Autonomie et performances

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est équipé d'une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire rapide de 45 W, ce qui lui donne une nette longueur d'avance sur la batterie de 4 323 mAh de l'iPhone 14 Pro Max avec une charge filaire qui fonctionne avec un adaptateur de 20 W ou plus (en option). D'une manière générale, l'autonomie de la batterie de l'iPhone a toujours été au mieux irrégulière, en fonction de l'utilisation, et l'iPhone 14 Pro Max ne fait pas exception à la règle. Samsung affirme que la batterie du S23 Ultra est désormais 20 % plus efficace qu'auparavant, et les gains en termes d'autonomie ont été évidents lors de notre essai du nouveau téléphone.

Les performances sont moins évidentes en termes de comparaison entre les deux appareils - le processeur A16 Bionic de l'iPhone 14 Pro Max ne peut certainement pas être accusé d'être lent ou de manquer de puissance, alors que l'on peut dire la même chose du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 utilisé dans le Galaxy S23 Ultra. Les deux sont rapides et offrent de bonnes performances, grâce aux écrans de dernière génération des deux téléphones. Cependant, l'utilisation par le S23 Ultra d'une mémoire LPDDR5X plus rapide et plus efficace et d'un espace de stockage UFS 4.0 est très prometteuse sur le papier.

Samsung a également modifié le processeur du S23 Ultra pour l'overclocker à 3,36 GHz au lieu des 3,2 GHz habituels, et sa vitesse et son efficacité nous ont vraiment impressionnés. Très peu de choses séparent l'iPhone 14 Pro Max et le Samsung Galaxy S23 Ultra du point de vue des performances, mais le S23 Ultra l'emporte de justesse grâce à une meilleure efficacité qui permet à sa batterie de durer plus longtemps.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra tenu dans la paume de la main (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Lequel devriez-vous choisir ?

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est le meilleur smartphone Galaxy que nous ayons vu jusqu'à présent et le meilleur téléphone Android, mais est-il également meilleur que l'iPhone 14 Pro Max ? En comparant les deux, nous dirions que oui.

Mais le S23 Ultra est-il à ce point meilleur qu'il va convaincre les utilisateurs actuels d'Apple de quitter le navire ? Difficile à dire, d'autant que l'écosystème Apple est devenu si vaste et si complet qu'il est difficile d'envisager de s'en éloigner. C'est peu probable, et la plupart des fans d'Apple préfèreront probablement attendre de voir ce qu'Apple a en réserve pour la fin de l'année.

Mais pour les photographes et les vidéastes, le Samsung Galaxy S23 Ultra prend un léger avantage et il offre le genre de gains de performance par rapport à son prédécesseur qui valent la peine d'envisager une mise à niveau pour ceux qui ont déjà un smartphone Samsung.