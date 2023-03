Test du Samsung Galaxy S23 : un champion qui tient dans la paume de la main

Samsung a suffisamment mis à jour le look et les composants de son dernier-né pour offrir un produit Android séduisant. Toutefois, le Galaxy S23 standard n'est pas indispensable si vous êtes en possession de son prédécesseur.

Samsung Galaxy S23 : test en deux minutes

Le Samsung Galaxy S23 est un excellent smartphone Android, aux proportions quasi parfaites, qui répond à toutes les attentes, voire les dépasse.

Cela étant dit, le marché de la téléphonie mobile est rude et le Galaxy S23 est inévitablement jugé par rapport à l'ensemble des meilleurs smartphones, y compris son propre grand frère, le robuste Samsung Galaxy S23 Ultra, et son plus proche concurrent chez Apple, l'iPhone 14 Pro.

Dans cette optique, le dernier flagship de Samsung s'acquitte bien de sa tâche, avec un excellent appareil photo, le SoC Qualcomm le plus puissant à ce jour, un écran magnifique et une multitude d'autres capacités. Mais il ne surpasse pas le S23 Ultra ou l'iPhone 14 Pro. Dans certains cas, nous avons trouvé que le S23 était égal à tout ce qu'Apple pouvait offrir. Dans d'autres, nous nous sommes demandés pourquoi le Galaxy S23 était - si l'on fait abstraction de son design raffiné - si semblable au Galaxy S22 et si peu performant par rapport au Galaxy S23 Ultra.

Samsung aurait pu, au minimum, équiper le Galaxy S23 du capteur de la caméra principale S22 Ultra 108MP de l'année dernière. Au lieu de cela, il a choisi de ne oas changer les caméras (sauf la caméra selfie). Ne vous méprenez pas, le S23 prend de belles photos, mais Samsung aurait pu ne pas toucher à l'autonomie de la batterie (200 mAh de plus, ce n'est pas très excitant), ajouter un zoom périscopique de 10 Mpx et améliorer ainsi radicalement les capacités du Space Zoom de l'appareil.

Naturellement, il est difficile de recommander à quelqu'un qui possède le Samsung Galaxy S22 (surtout celui équipé du Snapdragon 8 Gen 1, hélas indisponible en France ), toujours aussi remarquable, de passer au S23, car il n'y a pas vraiment d'amélioration. Cela dit, les nouveaux venus chez Samsung ou dans l'espace Android (ainsi que les utilisateurs de modèles Galaxy S beaucoup plus anciens) auront du mal à trouver un meilleur équilibre entre design, taille, puissance, utilisation, communication, autonomie et performances photographiques.

Le format 6,1 pouces s'avèrent être le format idéal pour la plupart des mains et on se demande pourquoi le S23+ de 6,6 pouces - qui n'offre qu'une plus grosse batterie et une plus grande capacité d'absorption de la chaleur - existe.

Quel que soit le téléphone S23 que vous choisirez, vous obtiendrez les mêmes performances, grâce à la nouvelle plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy de Qualcomm. Les tests GeekBench 5 placent le SoC mobile à une courte distance du A16 Bionic d'Apple, leader du secteur, mais en réalité, les chiffres ne disent pas tout. Il n'y a guère d'usages pour lesquels le Galaxy S23 ne peut pas tenir tête à un iPhone 14 Pro.

Les appareils photo du téléphone peuvent effectuer un zoom optique 3x et un zoom spatial 30x amélioré par un processeur d'images. Il peut également filmer des vidéos 8K, sur lesquelles vous pouvez effectuer un léger montage dans l'application appareil photo du téléphone. C'est un appareil capable de jouer, de consommer du contenu et d'être productif, avec un solide support de la 5G.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Si vous avez aimé l'appareil photo du S22, vous serez également satisfait par le Galaxy S23. Il est tout aussi performant que son prédécesseur, mais il bénéficie en plus d'un meilleur traitement d'image et de nouvelles astuces de l'application Appareil photo pour la photographie de nuit et l'astrophotographie.

Au moins, l'appareil photo frontal a bénéficié d'une belle augmentation de 2 Mpx, passant à 12 Mpx, et prend d'impressionnantes photos de selfie standard et portrait.

L'écran plat Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ de 6,1 pouces (qui comporte un poinçon parfaitement rond en haut, au centre pour la caméra selfie) est, pour l'essentiel, une réplique de celui du S22, mais avec des taux de rafraîchissement variables améliorés, entre 48 et 120 Hz, et un nouveau revêtement Gorilla Glass Victus 2 en façade (même chose pour le verre brossé à l'arrière).

Hormis le dos redessiné qui ne présente plus le contour surélevé autour des caméras, les dimensions sont pratiquement inchangées par rapport au Galaxy S22. Le smartphone est toujours aussi solide et agréable à tenir. Nous avons aimé le dos en verre brossé, car il donne l'impression que le téléphone est un peu moins susceptible de glisser. Comme auparavant, le téléphone est classé IP68 pour la protection contre la poussière et les chutes dans 1,5 mètre d'eau douce pendant 30 minutes.

Il s'agit sans conteste de l'un des meilleurs smartphones de 2023, mais il n'offre peut-être pas encore suffisamment de raisons pour remplacer votre Galaxy S22, qui est également excellent.

Samsung Galaxy S23 : prix et disponibilité

Prix de départ : 959 €

Samsung a lancé le Samsung Galaxy S23 (ainsi que le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra) le 1er février. La précommande a été mise en place le même jour et les expéditions ont débuté le 17 février.

Nous reconnaissons à Samsung le mérite d'avoir renforcé le processeur, d'avoir affiné le design, d'avoir agrandi la batterie et d'avoir mis à jour la caméra selfie sans trop augmenter le prix. Il ne s'agit tout de même pas d'une refonte majeure du téléphone, donc c'est assez normal.

La seule raison pour laquelle vous pourriez choisir de dépenser plus est si vous voulez un plus grand écran et un stockage de base plus important (256 Go par opposition à 128 Go) du Samsung Galaxy S23+, qui commence à 1219 €. L'ultime mise à niveau de cette gamme, cependant, est le Samsung Galaxy S23 Ultra (1419 €), avec un appareil photo de 200 Mpx, un zoom spatial 100x, une énorme batterie et le stylet S Pen inclus. Il convient également de noter que le Galaxy S23 coûte 370 € de moins que l'iPhone 14 Pro. Son prix est plus proche de celui de l'iPhone 14 (1019 €), mais la comparaison des caractéristiques penche vraiment vers le Pro.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Rapport qualité/prix : 4/5

Samsung Galaxy S23 : Caractéristiques

Le Samsung Galaxy S23 est proposé en deux variantes de stockage, 128 Go et 256 Go, toutes deux dotées de 8GM de RAM.

Swipe to scroll horizontally The specs of the Samsung Galaxy S23 128 GB model 256 GB model Prix : 959 € 1019 € Dimensions : 70.86 x 146.3 x 7.62 mm 70.86 x 146.3 x 7.62 mm Poids : 168g 168g OS : Android 13 Android 13 Taille de l'écran: 6.1 pouces 6.1 pouces Résolution : 2340 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels CPU : Plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 pour Galaxy Plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 pour Galaxy RAM : 8GB 8GB Stockage : 128GB 256GB Batterie : 3,900 mAh 3,900 mAh Caméra arrière : 50MP Wide, 12MP Ultrawide, 10MP téléobjectif 50MP Wide, 12MP Ultrawide, 10MP téléobjectif Caméra avant : 12MP 12MP

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 : design

Le contour du bloc photo a disparu, l'apparence est plus raffinée.

Excellents look, sensation et matériaux

Belle protection avec la mise à jour Gorilla Glass Victus 2

Samsung n'a pas redessiné ses téléphones Galaxy S. Au lieu de cela, sur les Galaxy S23 et S23+, elle a supprimé le contour métallique en relief qui entoure les trois caméras du téléphone. Cela donne un aspect plus net et plus attrayant, même si cela fait presque ressembler le Galaxy S23 à d'autres smartphones Android et à la gamme iPhone 14. En même temps, le cerclage des objectifs en aluminium légèrement incurvé qui ressemble à de l'acier inoxydable confère au téléphone un soupçon d'esthétique rétro qui rappelle les humbles débuts de la série Galaxy.

Ce ciselage du contour donne également l'impression que les caméras du Galaxy S23 sont plus grandes, même si ce n'est pas le cas. Ces objectifs sont de la même taille que l'année dernière.

Le Samsung Galaxy S23 éclaboussé par l'eau (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il s'agit d'un appareil magnifiquement conçu, conforme à la norme IP68 (1,5 m d'eau pendant 30 minutes) et doté de matériaux haut de gamme, du verre Gorilla Glass Victus 2 brossé au dos, à la version brillante de ce matériau recouvrant l'écran bord à bord de 6,1 pouces.

Samsung a également modifié la position de certaines antennes et des boutons, mais vous ne remarquerez peut-être pas la différence. Il y a toujours une fente de haut-parleur très fine sur le bord supérieur de l'écran et une grille de haut-parleur le long du bord inférieur. La gamme Samsung Galaxy S23 prend en charge l'eSIM, mais tous les appareils disposent d'un double emplacement SIM physique. Comme pour les dernières générations, il n'y a pas non plus de prise jack 3,5 mm. Pendant nos tests, nous avons couplé le téléphone avec un bel ensemble d'écouteurs Bluetooth Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Avec ses dimensions de 70,86 x 146,3 x 7,62 mm, le Galaxy S23 a sensiblement la même taille et le même poids (168 g) que son prédécesseur. Nous pensons que c'est la taille idéale pour un smartphone. Le S23+ et surtout, le puissant S23 Ultra sont plus difficiles à manipuler et ne rentrent pas dans une poche de jean.

Il convient également de mentionner ici que si le téléphone est livré avec un câble de charge et de données USB-C, l'adaptateur secteur est vendu séparément. Le S23 prend en charge la charge filaire rapide (il est donc préférable d'investir dans un chargeur de 25 W), mais pas la charge filaire super rapide, que l'on trouve sur le S23+ et le S23 Ultra, qui atteignent tous deux 45 W.

Notre appareil de test était de couleur crème mais vous pouvez choisir aussi les coloris vert, noir ou lavande. Il existe d'autres options de couleurs disponibles uniquement sur Samsung.com, notamment Lime et Graphite.

Durabilité

Pour la première fois, certaines parties externes de l'appareil sont fabriquées, en partie, à partir de matériaux recyclés, notamment les boutons de volume et d'alimentation et la grille de haut-parleur susmentionnée, située tout en haut de l'écran. En outre, le Gorilla Glass Victus 2 comprend du verre recyclé et une partie de l'emballage du téléphone est fabriquée à partir de matériaux recyclés. Même le film en plastique que vous décollerez de l'écran est partiellement recyclé.

Design : 4/5

Samsung Galaxy S23 : affichage

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Des images nettes et colorées

Mouvements fluides grâce à la fréquence de rafraîchissement élevée

Assez lumineux pour une bonne visibilité en plein soleil

L'écran Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ de Samsung est en grande partie inchangé par rapport au Galaxy S22. Parce qu'il comprime le même nombre de pixels dans un espace plus restreint, le Galaxy S23 bat son grand frère - le S23+ - en termes de pixels par pouce : 425ppi contre 393ppi. C'est un bel écran avec une luminosité de 1 750 nits en plein soleil. Nous avons pris plaisir à l'utiliser à l'intérieur comme en extérieur.

La fréquence de rafraîchissement dynamique va de 48 Hz à 120 Hz (si vous optez pour le modèle S23 Ultra, plus onéreux, elle peut descendre jusqu'à 1 Hz, ce qui permet d'économiser la batterie). Dans la plupart des cas, cependant, le Samsung Galaxy S23 est un peu en retrait par rapport à l'iPhone 14 Pro d'Apple, qui offre une résolution d'écran plus élevée (2556x1179), une meilleure densité de pixels (460ppi) et une plage de fréquence de rafraîchissement adaptative plus large (1Hz à 120Hz). D'un autre côté, même dans les tests comparatifs, il est difficile de remarquer une grande différence.

Tout, des photos aux vidéos, en passant par les applications et les jeux, est superbe sur l'écran du S23 et le taux de rafraîchissement de 120 Hz permet aux jeux d'être fluides et ultra réactifs. Nous avons désactivé le rafraîchissement adaptatif automatique qui, à une fréquence fixe de 60 Hz, permet d'économiser la batterie (ce que nos tests confirment), et nous avons remarqué la différence. Le défilement du texte sur une longue page Web peut donner l'impression de sauter des images lorsque vous passez de haut en bas et les jeux semblent un peu moins fluides à 60 Hz. Encore une fois, ce n'est pas une différence majeure, mais si vous voulez un peu plus de temps de jeu, de visualisation et d'utilisation, réduire le taux de rafraîchissement est une solution simple et pas du tout pénible.

L'écran du Samsung Galaxy S23 est parfaitement utilisable en extérieur (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Le nouvel Advanced Vision Booster ajuste automatiquement l'écran pour optimiser la précision des couleurs et le contraste dans certaines conditions d'éclairage ambiant (trois, pour être exact). C'est le genre de fonction qui, lorsqu'elle fonctionne bien, est à peine perceptible.

Naturellement, il y a un mode sombre qui, dans les applications de base, est très efficace. Il est presque plus agréable que le mode standard et, avec moins de lumière affichée à l'écran, cela permet d'économiser un peu de batterie.

Paramètres d'affichage du Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Affichage : 4.5/5

Samsung Galaxy S23 : appareils photo

La même excellente caméra arrière que l'année dernière

Une nouvelle caméra selfie

Une plus grande amélioration aurait été la bienvenue

Appareil photo du Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung a laissé son appareil photo arrière pratiquement inchangé par rapport au S22. Si l'appareil photo est quasiment irréprochable, on regrette que Samsung n'ait pas au moins pris le capteur de 108 Mpx du Samsung Galaxy S22 Ultra et ne l'ait pas transféré sur les Galaxy S23 et S23+.

Pratiquement toutes les améliorations photographiques peuvent être attribuées au traitement d'image sur la nouvelle plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy et la plupart d'entre elles concernent les performances en basse lumière.

Les trois principales caméras arrière sont :

Appareil principal de 50 Mpx f1,8 avec OIS et champ de vision de 85 degrés

12MP, f2.2 ultra grand-angle avec un champ de vision de 120 degrés

Téléobjectif 10MP f2.4 (3x) avec OIS et FoV 36 degrés

Ce sont trois excellents capteurs qui prennent des photos qui n'ont rien à envier à ce qu'Apple peut offrir de mieux dans sa gamme d'iPhone 14.

Samsung adopte toujours par défaut une vision trop vibrante du monde. Les bleus sont plus bleus, les verts sont plus brillants et, en général, tout est " explosif " avec un contraste accentué. D'un certain point de vue, cela permet d'obtenir des images vraiment excellentes dès la sortie de l'appareil, mais on ne peut pas échapper au fait qu'elles ne sont pas une représentation parfaite du monde réel. Si l'on compare les photos du même sujet avec celles de l'iPhone 14 Pro, l'image est plus détaillée et plus réaliste avec le smartphone d'Apple.

Cette photo rétroéclairée d'un philodendron en est un parfait exemple. On pourrait dire que les deux photos prises avec le téléobjectif de chaque téléphone sont excellentes. En fait, l'image du S23 est peut-être plus agréable, mais si vous regardez les feuilles, vous remarquerez que certains détails de la plante sont perdus et que la couleur est plus uniformément verte. Même le ciel extérieur est plus bleu qu'il ne devrait l'être.

Les résultats sont les mêmes avec l'objectif principal de 50 Mpx, qui utilise par défaut un système de regroupement de pixels 4-en-1, ce qui signifie que chaque "pixel" de l'image finale a été rendu en utilisant l'information de 4 pixels. Sur ces photos d'orchidée, le Galaxy S23 de Samsung privilégie un violet vibrant par rapport aux détails précis capturés dans la photo de l'iPhone 14 Pro. Oui, cette dernière est plus terne, mais elle est aussi plus fidèle à la teinte réelle de la plante.

Pour être clair, il n'y a rien à redire des appareils photo Samsung Galaxy S23 et vous réaliserez d'excellents clichés. Certaines d'entre eux, cependant, ne rivaliseront pas avec ce que vous pourriez obtenir d'un iPhone 14, surtout en matière d'authenticité.

C'est au niveau des capacités de zoom que la gamme S23 commence à surpasser l'iPhone. Le S23 est doté d'un zoom optique 3x (10 Mpx), mais aussi d'un Space Zoom assisté par l'IA qui, par intervalles de 10x, peut aller jusqu'à 30x. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un zoom optique, le zoom numérique dépasse de loin ce que vous pouvez obtenir en zoomant numériquement jusqu'à 15x sur l'iPhone 14 Pro.

Il y a beaucoup de trucages de traitement d'image utilisés ici pour vous apporter de très bonnes photos 30x et nous nous demandons quelle est la part de l'IA dans le résultat final, mais il n'existe actuellement rien de tel dans le domaine de la photographie sur smartphone. Bien sûr, le zoom spatial 100x du S23 Ultra est l'élément le plus excitant, si vous êtes prêt à payer plus. Des sociétés comme Xiaomi ont été assez audacieuses pour défier l'Ultra de Samsung, mais en général, les alternatives sont rares, lorsque l'on compare les capacités de zoom de toute la gamme S23.

Une autre chose que le Galaxy S23 fait extrêmement bien est la stabilisation optique et électronique de l'image. Vous auriez du mal à capturer quoi que ce soit d'utilisable à 30x sans cette assistance.

L'ultra grand-angle de 12 Mpx (avec son champ de vision de 120 degrés) fait un bon travail, mais nous pensons qu'il est temps pour Samsung de mettre un capteur de 48 Mpx ou plus derrière pour maintenir certains détails sur ces photos ultra grand-angles ; il est coincé avec ce qui est censé être le même capteur de 12 Mpx depuis plus de deux générations.

Nous avons été particulièrement impressionné par le mode Portrait de la caméra principale arrière et de la nouvelle caméra selfie de 12 Mpx du S23. Les deux objectifs ont fait un excellent travail pour séparer les bons éléments de l'arrière-plan. Vous pouvez régler le niveau de l'effet de flou avant ou après la prise de vue. Grâce à l'amélioration des performances en basse lumière, les photos en mode portrait sont également plus belles, mais vous remarquerez le grain si vous zoomez sur les photos.

Comme nous l'avons mentionné, le Galaxy S23 est un appareil photo plus efficace en basse lumière et de nuit, cette année. Nous avons pris des photos dans un large éventail de conditions d'éclairage et nous avons toujours été satisfaits des résultats.

Selon nous, le mode astrophotographie, dont le nom est quelque peu inexact, est le véritable point fort. Nous avons créé une série de séquences de ciel nocturne qui montrent des étoiles, des avions, des satellites et des nuages traversant le ciel. Pour ce faire, vous devez utiliser le paramètre Hyperlapse dans la rubrique "Plus" de l'application appareil photo. C'est là que vous trouverez des éléments tels que le ralenti, les commandes de photographie professionnelle, la photographie RAW experte (si vous souhaitez modifier des images de 50 Mpx dans, par exemple, Adobe Lightroom), la photographie de nuit fixe pour une vue des étoiles, la vidéo de portrait (comme la vidéo cinématique d'Apple) et les photos panoramiques.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Après avoir sélectionné 300x - qui est la bonne vitesse, selon Samsung, pour enregistrer le mouvement des étoiles - et une minuscule icône "Star Trails", nous avons installé le téléphone sur un trépied pendant deux à quatre heures pour capturer 14 secondes de vidéo en timelapse. Les résultats sont tout de même assez étonnants, pour un appareil photo de smartphone.

Dans l'ensemble, il s'agit d'un système de caméra extrêmement polyvalent, capable de filmer dans la plupart des conditions d'éclairage. Pour ce qui est de la vidéo, il prend en charge des vidéos jusqu'à 8K 30fps (qui semblent fluides mais ne sont pas toujours modifiables dans des applications tierces) et le mode vidéo Super Steady est un concurrent sérieux du mode Action de l'iPhone 14. En tenant les deux téléphones, nous avons couru pour voir dans quelle mesure le mode Steadicam numérique de chaque téléphone pouvait supprimer les secousses. Ils ont tous deux fait un travail correct - bien qu'imparfait - pour supprimer les principales secousses.

Image 1 of 17 Photographié avec la caméra Ultrawide du Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Photographié avec la caméra Ultrawide du Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Photographié avec le zoom 3X du Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Photographié avec le Space Zoom 30X du Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Photographié avec la caméra principale du Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Photographié avec le Space Zoom 10x du Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Photographié avec le Space Zoom 20x du Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Photographié avec le Space Zoom 30x du Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Photographié avec la caméra principale du Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Photographié avec le Zoom 10x du Samsung Galaxy S23 Space (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Photographié avec le Space Zoom 20x du Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Photographié avec le Space Zoom 30x du Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Photographié avec la caméra principale du Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Photographié avec le Space Zoom 20x du Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Photographié avec la caméra principale du Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Photographié avec le zoom 3X du Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Appareils photo : 4/5

Samsung Galaxy S23 : performances et audio

Le silicone personnalisé donne beaucoup de peps

Faites du bruit !

Les Samsung Galaxy S23 fonctionnent tous sur la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, une version personnalisée et légèrement plus rapide (overclockée à 3,36 GHz) du processeur mobile standard que l'on trouve dans des téléphones comme le OnePlus 11.

Les scores Geekbench 5 battent largement ceux du Snapdragon 8 Gen 1, avec des scores OpenCL qui font un bond massif. Si les scores graphiques sont plus facilement comparables d'une plateforme à l'autre, les scores mono et multicœurs du Galaxy S23 restent toutefois en deçà de ceux de l'A16 Bionic de l'iPhone 14 Pro. Pourtant, Qualcomm comble l'écart. Le fait que Samsung dote son Snapdragon 8 Gen 2 de 8 Go de RAM (une RAM LPDDR5X plus rapide et plus économe en énergie, contre 6 Go de RAM LPDDR5 pour l'iPhone 14 Pro) n'est pas un mal.

Samsung Galaxy S23 : benchmarks (Image credit: Future)

Dans nos tests en laboratoire, la puce Qualcomm semble avoir autant de marge de manœuvre que l'A16 Bionic, et a atteint le maximum de nos tests Adobe Premiere Rush. Dans le rendu Extreme, les temps et les scores globaux étaient juste un peu inférieurs à ceux du A16 Bionic.

En ce qui concerne le stockage, le Galaxy S23 est livré avec 128 Go. Si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez acheter la version 256 Go ou vous tourner vers le S23+ ou le S23 Ultra, qui commencent tous deux à 256 Go.

Il est également intéressant de noter, pour les utilisateurs des marchés moins chanceux que les États-Unis, qu'il n'y a plus de différence au niveau du silicium : tous les S23 dans le monde fonctionnent avec du matériel Qualcomm, plutôt qu'avec un mélange de Snapdragon et de Samsung Exynos (toujours inférieur en performances), qui variait selon les pays.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Le Galaxy S23 offre un son stéréo satisfaisant, net, clair et, naturellement, dépourvu de véritables basses. Samsung cache curieusement ses capacités Dolby Atmos dans les paramètres, mais vous voudrez les activer si vous prévoyez d'utiliser ces haut-parleurs pour regarder un film. Nous ne pouvons pas qualifier le son de surround, mais il est bon. Dans l'ensemble, cependant, nous préférons connecter le téléphone, qui n'a pas de prise audio, à une paire de Galaxy Buds 2 Pro, qui offre un excellent son et une suppression du bruit.

Le Galaxy S23 s'est connecté à la 5G, qui offre une connexion constante dans la plupart des cas. Nous avons pu télécharger des applications, regarder Netflix en qualité HD pendant nos déplacements et envoyer des messages multimédia. Nous avons également utilisé le téléphone comme hotspot personnel, ce qui nous a permis d'effectuer un certain nombre de tâches pendant le trajet. À domicile, nous n'avons eu aucun problème à nous connecter au réseau Wi-Fi 5GHz. Malheureusement, nous n'avons pas accès à un réseau WiFi 6E pour tester les capacités WiFi de pointe du S23.

Pour l'instant, Samsung n'est pas sur un pied d'égalité avec Apple en ce qui concerne la connectivité par satellite. Ce dernier a lancé Emergency SOS via Satellite avec la gamme iPhone 14 et Qualcomm a montré comment un appareil de démonstration équipé de Snapdragon 8 Gen 2 pouvait envoyer et recevoir des textes par satellite au CES 2023. Le S23 et le S23+ associent tous deux le Snapdragon 8 Gen 2 au modem X70 5G, dont Qualcomm a dit qu'il était capable d'assurer des communications par satellite, mais cette fonction n'est pas encore disponible.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Performances: 4.5/5

Samsung Galaxy S23 : Logiciel

À présent, nous sommes habitués à la superposition de l'interface One UI de Samsung et nous nous y sentons à l'aise. Nous évitons toujours la plupart de ses applications maison, y compris le navigateur, mais nous utilisons l'application Galerie et, bien sûr, l'application Appareil photo, riche et polyvalente. Nous avons essayé d'utiliser l'application de messagerie de Samsung, mais nous avons abandonné lorsqu'elle n'a pas voulu envoyer plus de deux images à la fois. L'application de messagerie de Google, par contre, n'avait pas cette limitation.

Il y a quelques mises à jour notables comme Samsung Notes, le co-watching dans Google Meet, et des fonctions de sécurité améliorées. Ce dernier point ajoute la possibilité de mettre votre S23 en mode maintenance (ajouté dans One UI 5.0), de sorte que toutes vos données sont protégées pendant que quelqu'un utilise votre téléphone. Il y a aussi un tableau de bord de la vie privée amélioré.

Samsung promet également quatre générations de mises à jour du système d'exploitation pour ces téléphones lancés sous Android 13 et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Samsung Galaxy S23 (gauche) et Samsung Galaxy S23+ (droite) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Logiciel : 4.5/5

Samsung Galaxy S23 : autonomie de la batterie

Samsung a réussi à intégrer une batterie légèrement plus grande dans le Galaxy S23, passant de 3 700 mAh dans le S22 à 3 900 mAh dans le S23 (toujours 100 mAh de moins que la batterie du Galaxy S21).

A titre indicatif, la batterie a tenu de 7 heures du matin à 22 heures, puis une matinée supplémentaire le lendemain avec la même charge.

Lors de nos tests en laboratoire, le Galaxy S23 a eu une autonomie de 10 h 27 en mode de fréquence de rafraîchissement adaptative et de 11 h 20 en mode 60 Hz.

Lors de nos tests de charge, nous avons obtenu plus de 50 % de charge en 30 minutes avec un chargeur de 25 W, ce qui correspond à nos tests en laboratoire, où nous avons constaté que nous pouvions atteindre 55 % de charge en 30 minutes.

Le téléphone prend en charge la même charge filaire de 25 W que son prédécesseur, ainsi que la charge sans fil rapide et le PowerShare sans fil, si vous souhaitez recharger vos Galaxy Buds 2 Pro, votre Galaxy Watch 5, ou même un autre téléphone, en les posant à l'arrière de votre nouveau S23.

Comme d'autres fonctions intéressantes du S23, la fonction Wireless PowerShare n'est pas activée par défaut, mais il est assez facile de la trouver en effectuant une recherche dans les paramètres. Nous l'avons utilisé pour recharger nos Galaxy Buds 2 Pro. Seul bémol : il faut faire glisser l'étui un peu partout pour trouver le point de charge idéal.

Autonomie de la batterie : 4.5/5

Samsung Galaxy S23 avec le reste de la gamme derrière lui (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nous avons beaucoup aimé le Samsung Galaxy S23 et nous le recommandons volontiers à tous ceux qui recherchent un nouveau téléphone Android, de taille parfaite, puissant, durable et attrayant.

Il dispose d'un écran exceptionnel, de superbes caméras et du design le plus épuré de tous les téléphones Galaxy. Bien sûr, nous avions dit à peu près la même chose à propos du Samsung Galaxy S22, et si nous avions un reproche à formuler, c'est que Samsung n'a pas vraiment mis la barre très haut. Nous applaudissons le nouveau processeur puissant, la batterie plus grande et le design plus épuré, mais nous aurions aimé que Samsung franchisse une nouvelle étape dans le domaine de la photographie et trouve le moyen d'intégrer un zoom optique 10x et un capteur 108 Mpx dans ce qui sera probablement le deuxième téléphone le plus populaire de l'année.

Cela signifie que le Galaxy S23 n'est pas une mise à niveau indispensable pour les propriétaires du S22. Quant aux propriétaires d'iPhone qui souhaiteraient basculer vers Android, nous aurions tendance à conseiller le S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Apple iPhone 14 Pro Apple iPhone 14 Plus OnePlus 11 5G Google Pixel 7 Pro Prix 959 € 1329 1169 € 849 € 899 € Dimensions : 70.86 x 146.3 x 7.62 mm 71.5 x 147.5 x 7.85mm 160.8mm x 78.1mm x 7.8mm 1631 x 74.1 x 8.53mm 162.9 x 76.6 x 8.9 mm Poids : 168g 206g 203g 205g 212g OS : Android 13 iOS 16 iOS 16 Android 13 Android 13 Taille de l'écran : 6.1 pouces 6.1 pouces 6.7 pouces 6.7 pouces 6.7 pouces Résolution : 1080 x 2316 2556 x 1179 2278 x 1284 3216 x 1440 3120 x 1440 CPU : Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy A16 Bionic A16 Bionic Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Tensor G2 RAM : 8GB 6GB (est) 6GB (est) 8GB 12GB Stockage: 128GB 128GB 128GB 128GB 128 GB Batterie : 3,900mAh 3,200mAh 4323 mAh 5,000mAh 5,000mAh Appareil photo arrière 50MP grand-angle, 12MP Ultra grand-angle, 10MP téléobjectif 48MP en grand angle (24mm f/2.8), 12MP en ultra grand angle (13mm f/2.2). Téléobjectif 12MP (77mm f/2.8) Objectif 12MP 26mm, f/1.5, 12MP 13mm, f/2.4 ultra grand-angle 50MP principal, 48MP ultra grand-angle et 32MP téléobjectif 50MP principal, 48MP zoom 5x, 12MP macro ultra grand-angle Appareil photo avant 12MP 12MP 12MP f/1.9 16MP f/2.45 10MP

Swipe to scroll horizontally Bulletin d'évaluation du Samsung Galaxy S23 Caractéristiques Commentaires Évaluation Rapport qualité/prix Samsung a augmenté la puissance tout en augmentant un peu ses prix. 4 / 5 Design Un look épuré qui conserve tout ce qu'il y a de bon dans le S22. 4 / 5 Affichage Magnifique, lumineux et harmonieux. Tout ce que vous voulez dans un écran de smartphone. 4.5 / 5 Appareil photo Une excellente gamme d'appareils photo soutenue par un excellent traitement de l'image pour des photos encore meilleurs... même si nous en voulions encore plus. 4.0 / 5 Performances Le meilleur silicium qu'un téléphone Galaxy S ait jamais eu. 4.5 / 5 Batterie Une autonomie qui ne vous laissera pas tomber. 4.5 / 5 Logiciel Une bonne plateforme qui n'entrave plus le meilleur logiciel de la plateforme Google Android. 4.5 / 5

Achetez-le si...

Un téléphone Android abordable mais puissant

À 959 €, le Samsung Galaxy S23 est un téléphone phare complet qui ne lésine pas sur la puissance, l'apparence ou les capacités.

Un téléphone adapté aux petites mains

La taille de 6,1 pouces est la solution idéale pour les smartphones, ni trop grande, ni trop petite, mais juste ce qu'il faut.

N'achetez pas si...

Vous possédez le Samsung Galaxy S22

Oui, vous bénéficiez d'un processeur plus puissant et d'une batterie plus grande, mais ces changements, ainsi que d'autres modifications bienvenues, ne sont pas suffisants pour vous pousser à passer à la génération suivante.

Vous exigez l'expérience ultime en matière d'appareil photo

Si vous êtes un fan de Galaxy mais que vous voulez le meilleur de la série S en matière de capacités photographiques, vous voudrez le S23 Ultra, avec son zoom 10x et son Space Zoom 100x.

Plus d'options Android

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Google Pixel 7

Si vous aimez l'idée d'obtenir un smartphone phare pour encore moins d'argent. Il n'a pas le grand écran (ou la batterie) du 7 Pro, mais il s'appuie sur l'IA pour ses pouvoirs de caméra. Il vous permet d'économiser plus, de prendre de superbes photos et d'avoir un look cool. Découvrez notre test du Google Pixel 7 (s'ouvre dans un nouvel onglet)

(s'ouvre dans un nouvel onglet) OnePlus 11

Le OnePlus 11 est un choix abordable pour les acheteurs qui veulent quelque chose d'unique et offre une prise de vue plus artistique de la photographie sur smartphone. Son manque de durabilité est un peu inquiétant, cependant. Découvrez notre test du OnePlus 11 (s'ouvre dans un nouvel onglet)