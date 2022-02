Prise en main du Samsung Galaxy S22 Ultra

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est le mariage parfait entre le Galaxy Note et le Galaxy S haut de gamme que l'entreprise s'efforce d'obtenir depuis quelques années. Les spécifications sont impressionnantes, le S Pen est intégré au smartphone, et il y a beaucoup de possibilités créatives à tester ici. Le prix est aussi remarquablement élevé, mais si vous êtes à la recherche d'un grand smartphone avec stylet, celui-ci sera probablement votre premier choix en 2022.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est le mariage parfait entre le Galaxy Note et le Galaxy S haut de gamme que l'entreprise s'efforce d'obtenir depuis quelques années. Les spécifications sont impressionnantes, le S Pen est intégré au smartphone, et il y a beaucoup de possibilités créatives à tester ici. Le prix est aussi remarquablement élevé, mais si vous êtes à la recherche d'un grand smartphone avec stylet, celui-ci sera probablement votre premier choix en 2022.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra ne ressemble pas conceptuellement à un membre de la nouvelle famille Galaxy S22. Une distinction que l’on doit à la volonté de l’entreprise de recycler le design qui a rendu la série Galaxy Note si populaire dans le passé.

Il s'agit de l'enfant chéri de tout ce qui a fait la grandeur des smartphones Galaxy S comme de ceux de la gamme Note. Alors que les tout nouveaux Samsung Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus représentent davantage des mises à niveau incrémentales par rapport à leurs prédécesseurs, le constructeur voit plus loin pour sa ligne Ultra.

En 2021, Samsung a abandonné sa série Galaxy Note, et bien que la société n'ait pas confirmé que ces produits spécifiques soient enterrés définitivement, le S22 Ultra est sans doute le dernier clou planté dans le cercueil du Note. Les dirigeants de Samsung le rappellent après tout : dorénavant, le Note est plus une "expérience" qu'un smartphone.

Le stylet S Pen et le design carré du Galaxy Note reviennent ici dans le Galaxy S22 Ultra. Vous obtenez donc un smartphone haut de gamme avec stylet, incontournable pour les créatifs en 2022.

(Image credit: Future)

Le Samsung Galaxy S22 Ultra sera un smartphone cher, mais pas plus que le modèle de l'année dernière. Il coûte le même prix que le S21 Ultra à son lancement. La version la moins chère, incluant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, coûte 1 259 €.

Il existe également des variantes avec 12 Go de RAM et davantage de stockage, qui vous coûteront beaucoup plus cher. Vous pouvez consulter l’intégralité des prix arrêtés ci-dessous.

Prix des smartphones Samsung Galaxy S22 Ultra RAM / Stockage Prix 8/128 Go 1 259 € 12/256 Go 1 359 € 12/512 Go 1 459 € 12GB/1 To 1 659 €

Vous pouvez précommander le Samsung Galaxy S22 Ultra dès maintenant, pour une livraison effective dès le vendredi 25 février. Date à laquelle vous le trouverez également en boutique pour un achat direct.

Design et écran

Image 1 sur 2 (Image credit: Future) Image 2 sur 2 (Image credit: Future)

Le design du Galaxy S22 Ultra ressemble beaucoup plus à celui d’un Galaxy Note qu'à un membre de la famille Galaxy S traditionnelle. Il présente des bords plats en haut et en bas de l'appareil mobile, avec un écran incurvé sur les côtés. La conception générale est plus massive que celle du Galaxy S22 ou du Galaxy S22 Plus.

Le contour de la caméra a également été abandonné ici, Samsung introduisant à la place des éléments individuels à l'arrière du téléphone. Ce dos s’expose en verre, avec une finition brossée qui garantit une sensation de qualité premium au toucher.

Vous disposez de quatre options de couleurs, qui sont le noir fantôme, le blanc fantôme, le bourgogne ou le vert. Cette dernière alternative apparaît comme une nuance sombre, et c'est un nouvel ajout subtil à la gamme de l'entreprise.

Plus marquant encore : vous devez prendre en compte que le Galaxy S22 Ultra est un smartphone gargantuesque. Si vous composez avec des paumes plus petites, nous vous recommandons d'en manipuler un avant de procéder à son achat.

Ses dimensions sont de 77,9 x 163,3 x 8,9 mm, ce qui signifie qu'il est un peu plus épais que les anciens Galaxy Note. Il pèse 229 grammes. Nous l'avons trouvé facile à utiliser - avec les deux mains -, mais il peut parfois sembler un peu lourd lorsque vous appliquez le stylet S Pen avec une main et le maintenez dans l’autre.

Ce stylet S Pen se glisse dans la bordure inférieure du smartphone, ce qui s’avère une première pour la série Galaxy S. Le Galaxy S21 Ultra de 2021 était compatible avec un S Pen, mais le stylet ne se glissait pas dans l'appareil lui-même.

L'écran AMOLED du S22 Ultra est particulièrement grand, avec 6,8 pouces et une résolution Quad HD Plus. Il dispose d'un taux de rafraîchissement variable allant jusqu'à 120 Hz - ce qui signifie que vous obtiendrez une image plus fluide lorsque vous jouez et que vous faites défiler les flux d’activité de vos comptes. Ce même taux de rafraîchissement étant réduit lorsque vous lisez du texte, afin d'économiser la batterie.

Nous n'avons pas encore évalué le smartphone assez longtemps pour délivrer un verdict objectif sur l'écran. Lors de nos premiers tests, nous avons trouvé qu'il était clair, réactif et suffisamment lumineux au quotidien. Sa taille est sûre de satisfaire tous ceux qui recherchent beaucoup d'espace pour le multitâche ou pour visionner des vidéos en mode binge-watching.

Il y a un scanner d'empreintes digitales intégré sous l'écran - que nous n'avons pas encore examiné. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons bientôt dans notre test complet.

Caméras

(Image credit: Future)

Sur le papier, la configuration de l'appareil photo du S22 Ultra est remarquablement similaire à celle du S21 Ultra. Il embarque une caméra principale de 108 Mpx f/2.2 avec un champ de vision grand angle de 85 degrés et une caméra ultra grand angle de 12 Mpx f/2.2 avec un champ de vision de 120 degrés.

Il y a également deux caméras de type téléobjectif de 10 Mpx chacune. Cela signifie que la fonction Space Zoom est de retour sur ce combiné, avec un zoom numérique poussant jusqu'à 100x. Dans nos tests, le zoom 100x est toujours exécutable, mais il est difficile d'obtenir une photo nette lorsque vous tenez le téléphone dans une main, et les résultats ne s’avèrent pas particulièrement publiables dans ce scénario.

Les autres fonctions zoom de l'appareil photo restent utiles, d'autant plus que vous pouvez facilement zoomer à n'importe quel niveau jusqu'à 100x. Nous avons trouvé que les photos étaient encore facilement exploitables avec un zoom 10x, par exemple. Au-delà, c'est le zoom numérique qui prend le pas, et non les fonctions de zoom optique du smartphone.

Nous n'avons pas encore fait le tour de ces caméras et de leurs possibilités étendues. Nous aurons une meilleure idée de leurs capacités dans les jours qui viennent. Restez à l'affût !

Il existe en outre un nouveau mode nuit, que la société appelle Advanced Nightography. Il utilise le nouveau capteur de pixels de 2,4 um de Samsung, qui capte davantage de lumière que les appareils photo précédents de la gamme Galaxy.

Sur la face avant du S22 Ultra, vous trouverez une caméra frontale de 40 Mpx, qui a semblé fournir de bons résultats lors de nos premiers essais. Nous avons testé les capacités de zoom du Samsung Galaxy S22 Ultra. Les résultats, notamment ceux du zoom optique 10x et du zoom spatial 30x, étaient incroyables.

Voici les meilleurs photophones de 2022

Performances et autonomie

La caméra arrière du Samsung Galaxy S22 Ultra comparée à celle du S22 Plus (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, vous obtiendrez une puce différente à l’intérieur du Samsung Galaxy S22 Ultra. Si vous vivez aux États-Unis, vous aurez droit au chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, tandis que ceux qui résident en Europe ou en Australie bénéficieront du chipset Exynos 2200 de Samsung.

Nous n'avons pas encore testé pleinement l'un ou l'autre de ces chipsets - ils sont tous deux tout nouveaux sur le marché - mais nous nous attendons à des vitesses et des performances haut de gamme. Les fuites de benchmarks ont suggéré que les deux puces n'offriront que des améliorations mineures par rapport à ce que nous avons pu apprécier dans la série Galaxy S21. Mais même si c'est le cas, il s’agit de deux smartphones extrêmement puissants qui peuvent charger n'importe quel jeu ou n’importe quelle application, presque instantanément.

Si vous optez pour la variante la moins chère du S22 Ultra, vous repartirez avec 8 Go de RAM, tandis que les modèles les plus chers sont livrés avec 12 Go ; Samsung a laissé tomber l'option de 16 Go de RAM qu'il mettait à disposition avec le S21 Ultra.

Il est peu probable que vous remarquiez une énorme différence entre ces modèles, mais si vous recherchez les meilleures performances absolues, vous voudrez peut-être investir dans ceux invoquant 12 Go de mémoire vive.

Le S22 Ultra basique de 8 Go propose aussi 128 Go de stockage, alors que les colosses de 12 Go ont le choix entre 256 Go, 512 Go ou 1 To d’espace - notez qu'il n'y a pas de support micro SD sur ces combinés, vous devrez donc choisir votre capacité de stockage judicieusement.

(Image credit: Future)

Nous n'avons pas encore utilisé le Galaxy S22 Ultra assez longtemps pour porter un jugement sur son niveau d'autonomie de sa batterie, mais nous pouvons d’ores et déjà vous signaler qu'il est alimenté par une batterie de 5 000 mAh. La même que sur le S21 Ultra.

Ce prédécesseur peut compter sur une bonne autonomie, bien que ce ne soit pas la meilleure du marché. Il peut tenir confortablement une journée entière, et nous attendons la même chose du S22 Ultra. Il reste néanmoins peu probable qu'il tienne deux jours après une charge complète.

Samsung a amélioré son système de charge rapide, et le S22 Ultra est compatible avec des chargeurs de 45W maximum. Nous n'avons pas encore entendu d'estimations sur le temps de charge intégrale de ce téléphone, mais il surpassera certainement celle des Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus reposant sur une charge de 25W.

Vous ne trouverez pas de chargeur dans la boîte de ce téléphone, vous devrez donc acheter un chargeur 45W séparément ou utiliser celui que vous possédez déjà. Il est également compatible avec la recharge sans fil jusqu'à 15W.

Pour conclure...

(Image credit: Future)

Le Samsung Galaxy S22 Ultra devrait répondre aux vœux de tous ceux qui ont absolument besoin d'un stylet S Pen, et qui se languissaient du look emblématique du Galaxy Note. Il offre tout ce que les Samsung Galaxy Note chérissaient… avec un nouveau nom.

Si vous possédez actuellement un Samsung Galaxy S20 Ultra ou un Galaxy S21 Ultra, il y a peu de raisons de le mettre à niveau. Mais si vous êtes à la recherche d’un smartphone haut de gamme prenant en charge un stylet remarquable et beaucoup d'autres spécifications excellentes, il est peu probable que vous trouviez une meilleure option cette année.