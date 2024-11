Un nouvel indice révèle que l’iPhone SE 4 pourrait arriver en mars 2025

Une nouvelle fuite laisse entrevoir la date de lancement de l'iPhone SE 4

Il pourrait être présenté en mars, trois ans après son prédécesseur

Les mises à jour internes pourraient inclure un modem Apple 5G

Tous les indices semblent indiquer une sortie en mars 2025 pour l’iPhone SE 4, le dernier modèle de la gamme plus abordable d’Apple. Un analyste de renom a d’ailleurs confirmé les précédentes prévisions concernant cette date de lancement.

Selon MacRumors, Tom O'Malley, analyste chez Barclays, et ses collègues se sont entretenus avec des sources issues de la chaîne d’approvisionnement en Asie. Dans leur rapport, il est « confirmé » que l’iPhone SE 4 devrait être présenté à la fin du premier trimestre 2025.

En ajoutant les précédentes rumeurs et en se basant sur la sortie de l’iPhone SE 3 – dévoilé en mars 2022 – il devient de plus en plus probable que mars 2025 soit une date à marquer d’une croix sur le calendrier.

Ce modèle ne devrait pas être le seul produit à faire son apparition à cette période : l’iPad 11e génération et l’iPad Air 7e génération sont également pressentis pour être annoncés au même moment. Tous embarqueraient évidemment des fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Rumeurs des caractéristiques

L'iPhone SE 3 lancé en 2022 (Image credit: Future)

Le rapport des analystes ne s’arrête pas là concernant l’iPhone SE 4. Il est mentionné que ce sera le premier iPhone équipé d’un modem 5G conçu par Apple (ce qui devrait, a priori, accélérer les débits de transfert de données). Une information déjà évoquée par le passé.

D’après les fuites actuelles, cet iPhone SE 4 s’annonce comme une belle évolution – ce qui semble logique après une pause de trois ans. Il serait apparemment le premier iPhone SE à abandonner le bouton d’accueil Touch ID pour adopter un design moderne avec Face ID.

Il est même prévu qu’il emprunte plusieurs composants à l’iPhone 14. Par ailleurs, des rumeurs indiquent que son processeur et sa RAM s’aligneraient sur ceux de l’iPhone 16, un prérequis pour la prise en charge des fonctionnalités Apple Intelligence.

Tout cela pourrait également entraîner une légère augmentation de prix, bien que cela reste à confirmer. En 2022, l’iPhone SE 3 était commercialisé à 529 €, un tarif déjà un peu plus élevé que celui de son prédécesseur.