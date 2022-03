Test iPhone SE (2022)

L'iPhone SE (2022) est plus rapide et mieux connecté que son prédécesseur, commercialisé au prix le plus attractif au sein du catalogue de smartphones 5G d’Apple. Cependant, si vous recherchez un iPhone plus puissant et plus grand, avec une configuration photo et une autonomie plus poussées, le nouveau SE n'est peut-être pas fait pour vous.

L’iPhone SE (2022) en résumé

Si vous recherchez un smartphone petit, abordable et avec une interface iOS, la nouvelle génération iPhone SE pourrait grandement vous séduire.

Il conserve le langage de conception de la série SE de 2017, tout comme de la gamme SE 2 de 2020. Un design hérité d’un autre modèle, aujourd’hui obsolète et délicieusement rétro : l’iPhone 8.

Tout ce que vous avez aimé de l'iPhone SE (2020) demeure dans l'iPhone SE (2022). Aucun changement n'a été apporté au corps fin et léger, aucune réintroduction de la prise casque de 3,5 mm, aucune suppression de Touch ID. L'écran Liquid Retina n'a pas été modifié. Les caméras - 12 Mpx à l'arrière et 7 Mpx à l'avant - sont également les mêmes.

La différence, et elle est plus importante que vous ne le pensez, est l’insertion de la puce A15 Bionic, la même que vous trouvez déjà dans la série iPhone 13. Il s'agit d'un puissant processeur mobile qui, à ce jour, bat même le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm (dans les scores Geekbench).

C'est beaucoup de puissance et de marge de manœuvre pour un minuscule smartphone dont l’écran mesure 4,7 pouces. Pourtant, l'A15 Bionic est prêt à tout, qu'il s'agisse de filmer et de monter des vidéos 4K ou de jouer à des jeux d'action intenses comme Call of Duty et PUBG.

L'A15 est un système sur une puce (SoC), ce qui signifie que le traitement graphique est intégré avec un meilleur traitement de l'image. Ainsi, même s'il est doté du même module photo que son prédécesseur, l'iPhone SE (2022) est capable de prendre des clichés de nuit en timelapse (mais vous aurez besoin d'un trépied).

Inévitablement, il y a des limites à ce qui est proposé ici, par rapport aux smartphones haut de gamme d'Apple. Tous les iPhones 13 équipés de l'A15 Bionic supportent le nouveau mode vidéo Cinématique (effet bokeh), alors que l’iPhone SE 3 ne dispose pas de ce type de contrôle avancé.

En parlant d’absence : l'iPhone SE (2022) suit la nouvelle stratégie d'emballage d'Apple. Plus d'adaptateur secteur ni d'écouteurs filaires dans la boîte. D'un point de vue environnemental, cela a beaucoup de sens. Il est toutefois regrettable que le prix ait augmenté de 40 euros pour atteindre 529 euros au plus bas. Si l'on tient compte de l'inflation, on peut toutefois considérer que ce tarif reste à peu près le même qu'il y a deux ans. Nous ne nous attendons pas à ce que cet argument soit repris partout, néanmoins.

L'autonomie est de 12 heures, ce qui s’avère remarquable compte tenu de la puce plus puissante et de la connectivité 5G - il ne joue toutefois pas dans la même ligue que l’iPhone 13 et encore moins que l’iPhone 13 Pro.

Il est difficile de recommander sans réserve l'iPhone SE 2022, alors que vous pouvez dépenser un peu plus à peine pour obtenir l’iPhone 13 mini. Modèle qui dispose d'un écran OLED Super Retina XDR plus grand, plus lumineux et plus fin, d'un capteur supplémentaire, de Face ID et d'un design plus frais.

Même ainsi, il y a toujours quelque chose d’attractif dans l'apparence et la sensation au toucher de cet ultime iPhone. Bénéficier de toutes ces performances et de la 5G pour moins de 550 euros n'est pas à dédaigner non plus. L'iPhone SE (2022) perpétue après tout une marque de premier plan qui a toujours su justifier ses coûts élevés.

Prix et disponibilité

Dos de l'iPhone SE 2022 (Image credit: Future)

Le prix de l'iPhone SE (2022) a augmenté par rapport à son prédécesseur, passant à 529 €. Il demeure pour autant le smartphone 5G le moins cher d'Apple. L'iPhone 13 mini est proposé en effet au prix de départ de 809 €, tandis que l’iPhone 12 mini coûte encore 689 €.

Il s’avère un peu frustrant qu'Apple insiste pour offrir un smartphone englobant 64 Go de stockage au minimum. Le SE 3 enregistre des vidéos 4K/60fps. Où sont censés être conservés tous ces fichiers volumineux ? La série iPhone 13 propose un premier seuil de 128 Go. C'est la norme qu'Apple aurait dû généraliser ici. Le problème est d'autant plus perturbant que l'iPhone SE (2022) offre une capacité de stockage maximale de 256 Go, à 699 € - contre 579 € pour la variante de 128 Go.



Le précédent iPhone SE était facturé à 489 €. Si demander un investissement peu plus conséquent pour un smartphone 5G incluant le tout dernier processeur mobile Apple n'est pas un gros sacrifice. Ses acheteurs remarqueront cependant que l'emballage est un peu plus petit et plus léger. L'environnement remerciera Apple, mais certains consommateurs pourraient être mécontents qu'il n'y ait plus d'écouteurs filaires ni d'adaptateurs secteur offerts avec l'appareil.

Les précommandes de l’iPhone SE (2022) ont commencé le 11 mars, pour des livraisons lancées dès le 18 mars.

iPhone SE 2022 - écran Liquid Retina (Image credit: Future)

Design

Vous avez déjà vu ce design auparavant

Touch ID l’emporte sur Face ID

Léger et très agréable à tenir

Il y a familier et familier. L'iPhone SE d'Apple (2022) a un look tellement bien rodé que nous l'avons instinctivement adopté, même si nous savons que son esthétique est passée de mode depuis un moment.

Le boîtier en aluminium se veut lisse, propre et, dans notre modèle de test, il brille à minuit. Il semble noir à l'intérieur, mais le bleu transparaît à la lumière du soleil.

Il est presque pittoresque de voir un seul capteur grand angle de 12 Mpx, relativement petit, à l'arrière, à l'ère des blocs photo toujours plus grands. La distance entre le couvercle de l'objectif en verre saphir et le dos de l'appareil se mesure en millimètres (peut-être deux).

Il n'y a presque pas d'arêtes sur l'ensemble du cadre. Sachez que certaines personnes se plaignent encore des arêtes vives de l'iPhone 13 et de la nouvelle gamme Samsung Galaxy S22 ; vous n'aurez pas de tels problèmes ici. Le long du flanc gauche se trouvent les boutons de volume et un interrupteur veille/silence, tandis que sur la droite se situent le bouton d'alimentation et l'emplacement SIM (qui prend également en charge l'eSIM). La base inférieure concentre les grilles des haut-parleurs, le microphone et le port Lightning.

Finesse de l'iPhone SE 2022 (Image credit: Future)

La face avant embarque le vieil écran Liquid Retina Display de 1 344 x 750 pixels, qui est très beau en soi, mais qui fait littéralement pâle figure par rapport - par exemple - à l'écran OLED Super Retina XDR de 5,4 pouces bord à bord de l'iPhone 13 mini.

Au-dessus de l'écran se trouve la caméra FaceTime et selfie de 7 Mpx, localisé à côté d'une grille de haut-parleur large et peu profonde.

En dessous de tout cela, il y a notre vieil ami : le capteur d’empreintes digitales Touch ID. Cela fait tellement longtemps que nous vivons avec des iPhones sans bouton d'accueil et incluant la reconnaissance faciale Face ID, que cette réintroduction se révèle quelque peu cahoteuse. Pour ce que cela vaut, Touch ID reste l'une des technologies d'autorisation biométrique les plus efficaces que nous ayons jamais utilisées. Enregistrez votre empreinte une fois et le lecteur la reconnaîtra à chaque fois - dans pratiquement toutes les situations.

iPhone SE - le bouton Touch ID (Image credit: Future)

L'iPhone SE (2022) s’avère également résistant à l'eau et à la poussière, avec une certification IP67. Nous avons fait tomber (accidentellement) le combiné dans une baignoire remplie et il a survécu.

Il n'y a pas de prise jack de 3,5 mm ici, mais il dispose d'un port de charge Lightning… qui pourrait accueillir une paire d'écouteurs compatibles. Ceux-ci ne sont pas inclus, malheureusement, vous devrez vous tourner vers des AirPods sans fil si vous en possédez. Il y a aussi un câble de chargement USB-C vers le port Lightning dans la boîte.

Ecran

Dalle de 4,7 pouces

Petit par rapport à ses contemporains

Bien protégé

Si vous passez d'un iPhone 5S à ce modèle, l'écran de 4,7 pouces de l'iPhone SE peut ressembler à une belle mise à niveau. Mais sur un marché désormais composé d'écrans monstrueux, de rapports de contraste de 2 000 000:1 et de taux de rafraîchissement adaptatifs, son éclat LCD à 60 Hz apparaît déphasé.

Comparer l'écran du SE aux meilleurs écrans existants est toutefois inutile : si vous voulez plus, vous paierez plus (sur n'importe quelle marque, de n'importe quel constructeur mobile). Cependant, pris isolément, l'écran se veut de bonne qualité - dans une grande variété de tâches, de la photographie, en passant par la navigation web, le jeu et le streaming vidéo, il se révèle de bonne qualité.

(Image credit: Future)

Nous avons vu des iPhones 8 tomber sur le sol et se fissurer plus vite que vous ne pouvez dire "écran". On pourrait penser que l'iPhone SE, qui partage une grande partie de l'ADN du 8, partagerait la même fragilité et on se tromperait lourdement. L'avant et l'arrière de l'iPhone SE (2022) sont fabriqués à partir du même verre que celui qui se trouve au dos de tous les modèles iPhone 13. Malheureusement, le SE ne bénéficie pas de la technologie Ceramic Shield d'Apple, donc si vous achetez ce téléphone, il est toujours judicieux d'opter pour une coque en silicone, afin de le préserver.

Caméras

L'objectif grand angle de 12 Mpx prend de belles photos

La caméra frontale de 7 Mpx n'est pas en reste non plus

Remerciez l'A15 Bionic

(Image credit: Future)

De nos jours, nos smartphones sont de plus en plus souvent des appareils photo, et toute configuration qui lésine sur ce point ne peut que poser des problèmes. Même si l'iPhone SE (2022) n'est doté que de deux objectifs identiques à ceux du SE 2020, il parvient à prendre des photos agréables à l'œil, aux couleurs précises et souvent magnifiques.

L'objectif arrière de 12 Mpx, f/1/8, est maintenant appuyé par le traitement d'image de la puce A15 Bionic, soutenu en complément par les standards haute qualité Smart HDR 4 et Deep Fusion.

Nous avons testé les caméras en extérieur, et nous avons été satisfaits non seulement de la qualité d'image qu'elles délivrent, mais aussi de leur rapidité. Grâce à la stabilisation optique de l'image, nous n'avons pas toujours eu besoin de planter nos pieds et de rester parfaitement immobiles pour prendre une belle photo (la vidéo est également prise en charge par la stabilisation optique de l'image).

En mode Portrait, vous pouvez ajuster un paramètre de fausse ouverture pour contrôler l'effet de profondeur de champ, en mettant plus ou moins au point l'arrière-plan derrière votre sujet. Nous sommes un peu frustrés, cependant, que le mode Portrait de l'iPhone SE soit toujours limité aux personnes - vous ne pouvez pas prendre de photos bokeh de chiens, de plantes ou de tout autre objet/sujet sans visage ovale.

Image 1 sur 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Mode Portrait Image 2 sur 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Image 3 sur 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Image 4 sur 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L'appareil prend en charge tous les autres styles de photos attendus, y compris le panorama et le timelapse. La nouveauté ici est Night Timelapse, que vous pouvez utiliser avec un trépied.

Côté vidéo, l'iPhone SE peut filmer jusqu'à une résolution 4K à 60 images par seconde. Les séquences sont splendides à lire depuis l'écran du smartphone, bien qu'une partie de la qualité reste évidemment perdue sur une définition de 1334x750 pixels.

Le smartphone Apple peut également filmer des ralentis fluides en 1080p, à 240 images par seconde. Nous avons poursuivi des pigeons et avons obtenu une image vraiment cinématographique. En parlant cinéma, même avec A15 Bionic, il n'y a pas assez de puissance pour supporter le mode vidéo Cinématique que vous trouverez sur toute la gamme iPhone 13.

La qualité du mode Portrait, pour les caméras avant et arrière, est meilleure que sur l'iPhone SE (2020). Il s’avère désormais capable de capter de minuscules détails, comme des mèches de cheveux, et de les séparer soigneusement de l'arrière-plan flou. Nous n'avons trouvé pratiquement aucune anomalie qui gâche cet effet.

Dans l'ensemble, la qualité photo de ce smartphone de milieu de gamme peut encore rivaliser avec celle des concurrents vendus presque deux fois plus cher.

Quelques photos prises avec l'iPhone SE (2022)

Image 1 sur 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Image 2 sur 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Image 3 sur 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Image 4 sur 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Image 5 sur 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Image 6 sur 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Image 7 sur 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Image 8 sur 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Image 9 sur 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Image 10 sur 12 (Image credit: Future) Image 11 sur 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Image 12 sur 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Performances

La puissance de l'iPhone 13 dans un modèle de milieu de gamme

Le chipset est économe en énergie

La 5G est un vrai plus

Grâce au contrôle total qu'Apple exerce sur ses processus de fabrication et ses lignes de composants, il est facile de prendre un élément de pointe de ses produits les plus récents et de l'intégrer parfaitement au sein d’une structure conçue il y a plus de trois ans.

L'A15 Bionic est le processeur mobile le plus puissant d'Apple, et le placer dans le minuscule châssis de l'iPhone SE revient à attacher des moteurs de fusée à un vélo.

Pour être clair, il ne s'agit pas d'une version lite de la puce d'Apple. Les données de Geekbench 5 mettent l'iPhone SE (2022) sur un pied d'égalité avec l'A15 Bionic de l'iPhone 13 mini. Il convient de noter que le smartphone dispose désormais de 4 Go de RAM, ce qui contribuera certainement aux performances.

En fait, tout ce qui est bon ou meilleur dans ce téléphone (tournage et montage de vidéos 4K, jeux de niveau console, photographie améliorée par l'IA) est optimisé grâce à l'A15 Bionic. Il repousse les limites de ce qui est possible dans les confins que dicte le design de 2017.

L'iPhone SE 2022 exécutant Netflix sous 5G (Image credit: Future)

L'iPhone SE (2022) accueille la série SE dans la famille iPhone 5G. Encore une fois, l'approche est complète, sans compromis. Nous avons pu désactiver le WiFi, télécharger des applications, exécuter des titres multijoueurs comme Call of Duty, et regarder Netflix en streaming HD sans la moindre latence.

Tout cela était tellement amusant que nous en avons presque oublié le trop petit écran de 4,7 pouces.

La 5G n'est toujours pas disponible dans certaines régions du monde et ses performances peuvent s’avérer très irrégulières. Au bureau, nos vitesses de téléchargement variaient de plus ou moins 60 Mbps d'un endroit à l'autre.

Dans certaines zones, nous devons nous consoler avec des vitesses 4G. Il n'en reste pas moins que c'est un peu fou d'avoir un iPhone abordable avec un degré de connectivité aussi impressionnant.

Autonomie

Tient sur une journée presque complète

La lourde consommation de la 5G est toujours compensée

Chargement sans fil bienvenu

(Image credit: Future)

Bien que nous ne connaissions pas la taille de la batterie de l'iPhone SE (Apple n'annonce jamais la capacité en mAh), il y a fort à parier qu'elle n'a pas beaucoup changé depuis l'iPhone SE (2020). Malgré cela, nous nous attendions à une sérieuse baisse du niveau d’autonomie, du fait de l’inclusion de l'A15 Bionic plus puissant et donc plus gourmand. Tout comme la prise en charge de la 5G.

En réalité, même avec la 5G fonctionnant toute la journée et une activité non-stop sur un large éventail de fonctions, nous avons obtenu 12 heures d'autonomie. Apple annonce 15 heures de lecture vidéo, et nous pouvons le croire aussi.

Lorsqu'il est temps de recharger, vous pouvez le faire avec le câble 18W intégré (allez trouver votre propre adaptateur secteur USB-C !) ou en le plaçant sur une base de chargement compatible Qi. En revanche, le smartphone ne se couple pas avec les nouveaux chargeurs MagSafe d'Apple.

Faut-il acheter l'iPhone SE (2022) ?

Apple iPhone SE 2022 (Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous voulez profiter d’une puce moderne et de la 5G

C'est un smartphone 5G qui ne lésine pas sur les performances ou la connectivité. Et ce malgré son prix plus abordable.

Vous détestez le changement

L’iPhone SE 3 dispose d’un design classique qui continue de tenir la route. Même la technologie Touch ID, aujourd’hui délaissée, est toujours aussi impressionnante.

Vous préférez les petits gabarits

Ce n'est pas seulement le smartphone le plus fin d'Apple, c'est aussi l’un des plus légers, au même titre que l'iPhone 13 mini - mais sans les bords imposants. Nous adorons tenir cet appareil en main.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez besoin d’un grand écran

L'iPhone SE (2022) est doté d'un écran de 4,7 pouces qui nous rappelle des temps révolus, et pas forcément dans le bon sens. Il est trop petit et résiste mal à la lumière directe du soleil. Si vous voulez du gros et du large, il n'est pas fait pour vous.

Vous faites plus confiance à la reconnaissance faciale

Touch ID signifie ce qu'il dit. Vous devez enregistrer vos empreintes digitales pour déverrouiller votre téléphone. Si vous optez pour Face ID au meilleur prix, tournez-vous vers l'iPhone 11.

Il vous faut plus d'objectifs

La photographie ici est bonne mais limitée. Pas de zoom, pas d'ultra grand angle, pas de portrait quali de votre chien.