Test de l'iPhone SE (2020)

C'est le modèle qu'il vous faut si vous êtes à la recherche d’un nouvel iPhone qui vous durera quelques années, sans besoin de souscrire à un crédit à la consommation. Ces performances sont correctes avec un bon appareil photo, suffisamment de puissance, une excellente boutique d'applications à piller, un design minimaliste et un gabarit bien plus léger que l'iPhone 11. Son autonomie pourrait être meilleure, la technologie Retina de son écran commence à vieillir et la prise jack manquera à certains utilisateurs. Mais l’iPhone SE 2020 embarque une configuration remarquable pour son prix et en fait l’un des meilleurs rapports qualité-prix d’Apple à ce jour.

L’iPhone SE 2020 en deux minutes chrono

L'iPhone SE 2020 a été conçu autour d'un objectif : proposer un nouvel iPhone pour le prix d’un smartphone milieu de gamme. Et il y parvient très bien. Pour seulement 489 €, vous disposerez de l’un des meilleurs iPhones jamais créés.

Le design du SE 2020 apparaîtra comme familier à tous ceux qui ont utilisé un iPhone récemment - à moins de ne pas avoir tenu de smartphone Apple depuis 2013, vous aurez déjà manipulé ce type d’écran de 4,7 pouces, avec capteur d'empreintes digitales intégré. Cette édition ultime est aujourd’hui considérée comme le « plus petit » des iPhone, compte tenu de la conception plein écran des modèles les plus récents. Elle est également bien plus légère et facile à transporter que n’importe quel colosse de la série iPhone 11.

Bien sûr, l’iPhone SE 2020 n’est pas exempt de défauts. Il ne possède pas de prise jack et, sa technologie d'affichage s’avérant légèrement dépassée, il peut souffrir de reflets trop vifs si vous essayez de regarder des vidéos sous le soleil.

Reste qu’Apple a conservé le meilleur du design de l'iPhone 8 et quelques-unes des performances de l’iPhone 11, grâce à l’intégration du nouveau chipset A13 Bionic. Celui-ci améliore vraiment les performances par rapport aux anciens modèles de 4,7 pouces. Nous ne sommes pas au niveau des iPhone introduits l'année dernière. Mais, nous n’en sommes pas loin non plus.

(Image credit: TechRadar)

Malgré la présence d’un seul objectif sur l'iPhone SE 2020, sa caméra prend des photos décentes et lumineuses qui plairont à la plupart des utilisateurs. Et ce, bien qu'il n'offre pas tout à fait la même reproduction des couleurs ou la même clarté que l'iPhone 11 Pro Max, par exemple. Le mode portrait, lui, manque de netteté. La faute à l’absence d’un second capteur ToF pour offrir de la profondeur et un splendide effet bokeh. Mais, en synthèse, cet appareil photo est tout à fait convenable pour un smartphone de milieu de gamme.

La durée de vie de la batterie est l'un des principaux problèmes que nous avons rencontrés sur l'iPhone SE 2020 - vous ne pourrez pas l’utiliser sur une journée entière à plein régime. Pensez à faire des pauses, si vous n’avez pas votre chargeur sur vous. Étant donné le nombre d'applications gourmandes qui tireront le meilleur parti du chipset A13, nous aurions aimé profiter d’une batterie plus volumineuse. Ce qui était faisable, même pour un prix aussi bas.

Cependant, cela n'enlève rien au fait que l'iPhone SE 2020 succède dignement au modèle de 2016, en vous offrant un nouvel iPhone sans trop de compromis. Et une option sensationnelle à saisir si vous souhaitez entrer dans l’écosystème Apple, sans vous ruiner.

L'iPhone SE 2020 est disponible en précommande depuis le 17 avril et en vente directe, à partir du 24 avril 2020. Trois coloris existent : noir, blanc et rouge.

Son prix de départ est de 489 €. Pour ce tarif, vous obtenez le modèle de base comprenant 64 Go de stockage. Les versions augmentées de 128 Go et de 256 Go coûtent respectivement 539 et 659 €.

En France, il est possible de financer votre achat sur deux ans, via un prêt Apple à 0%. Par exemple, pour l’iPhone SE 2020 64 Go, vous réglez 37,50 € par mois, à raison de 24 mensualités. La firme de Cupertino propose également un programme d’échange intéressant. Si vous possédez un iPhone SE de 2016 ou un iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus ou 8, vous pouvez les revendre à Apple et économisez jusqu’à 170 € sur le SE 2020. Cette offre est limitée dans le temps.

iPhone SE 2020 : Apple vous offre jusqu’à 170 euros de réduction

Design et écran de l’iPhone SE 2020

(Image credit: TechRadar)

L'iPhone SE 2020 reproduit le même design et le même écran 4,7 pouces que l'iPhone 8 de 2017. Un recyclage qui permet à Apple le coût de production de l'appareil aussi bas que possible, puisqu'il n'y a pas eu besoin d'investir dans un processus de fabrication innovant. Ce retour aux sources garantit un smartphone plus léger et sans encoche, un facteur de forme qui continue d’être apprécié par bon nombre d’utilisateurs. Qui se veulent à l’inverse réticent à un mastodonte plein écran comme l’iPhone 11 Pro Max.

Si vous passez directement de votre vieil iPhone de 2016/2017 à celui-ci, vous ne constaterez probablement pas de différence quant au poids et à la conception. A la limite, si vous composiez précédemment avec un iPhone SE de première génération, vous gagnerez un écran LCD plus grand - il passe de 4 à 4,7 pouces - avec un bouton d’accueil haptique.

(Image credit: TechRadar)

Une chose qui vous manquera certainement est la prise jack 3,5 mm. L'iPhone SE original embarquait cette fonction très utile pour les audiophiles peu sensibles aux casques et écouteurs sans fil. La plupart des acheteurs de smartphones modernes ont accepté cette disparition. Mais nous recensons aussi des irréductibles. Apple a inclus des écouteurs dans la boîte du SE, ils utilisent le connecteur Lightning de l’appareil, à la place de la prise jack. Si vous aimez vos écouteurs ou votre casque filaire, il faudra néanmoins investir 10 € supplémentaires dans un adaptateur Lightning vers mini-jack.

La résolution de l'écran du SE est bien moins nette que celle des iPhone récents, ou même d'un certain nombre de téléphones Android de milieu de gamme. Apple pèche ici sur les réglages propres à la luminosité. En effet, depuis le lancement de l'iPhone 8, la couleur et la vivacité des écrans mobiles se sont considérablement améliorées. Problème : sur les écrans plus anciens (celui du SE 2020 entre dans cette catégorie), il est nécessaire de forcer la luminosité pour obtenir le niveau de brillance idéale. Ce qui a un effet considérable et négatif sur la durée de vie de la batterie.

Performances de l’iPhone SE 2020

Le grand changement avec l'iPhone SE 2020 est son moteur amélioré. Alors que le design extérieur est pratiquement identique à celui de l’iPhone 8, Apple a suralimenté l'intérieur avec un chipset bluffant qui fait le spectacle. Le A13 Bionic présent dans la dernière série iPhone 11.

Sur le papier, cette puissance supplémentaire permettrait au nouvel iPhone SE de rivaliser avec l'iPhone 11 en termes de vitesse pour passer d'une application à une autre, pour éditer des photos et des vidéos, ou pour user et abuser de la caméra à l’arrière de l’appareil mobile.

(Image credit: TechRadar)

Nous avons comparé la puissance de calcul du SE 2020 à celle du 8 Plus plus ancien, au cours d’un test de compression et d’exportation d’une vidéo Full HD. L'iPhone SE 2020 a géré la tâche beaucoup plus rapidement. Même essai face à l’iPhone 11 Pro Max : notre cobaye a compressé une vidéo 1080p de quatre minutes et demie à une vitesse presque identique.

Si l'on veut pousser le SE 2020 dans ses retranchements, il faut l’amener à gérer des tâches supportées aisément par la génération iPhone 11. Nous avons ainsi joué à Pascal’s Wager, une sorte de Dark Souls très vorace en ressources. Le SE 2020 n’a pas tremblé ni perdu en performances. A vrai dire, nous avons subi très peu de ralentissement pendant notre période d’évaluation du nouveau SE. Si ce n’est en utilisant l’appareil photo, le smartphone se permettant de prendre deux secondes pour traiter chaque cliché capturé. Ce n'est pas un gros obstacle, mais si vous préférez voir instantanément vos dernières prises de vue, vous risquez une légère déception.

(Image credit: TechRadar)

Appareil photo de l’iPhone SE 2020

Selon nous, la caractéristique déterminante de l'iPhone SE 2020 - et donc le sujet principal de cette étude - est son appareil photo et ses performances au quotidien. Étant donné qu'il s'agit d'un composant « daté », Apple a fait le pari d'améliorer la qualité des photos en utilisant le traitement d'image du processeur A13 Bionic. Spoiler Alert : le pari est largement gagné. Le nouvel iPhone SE est en parfaite adéquation avec l'iPhone 11 Pro Max en termes de prise de vue générale, et ne lutte que dans certaines configurations spécifiques.

Avant d'entrer dans les détails, examinons le matériel en question : l'appareil photo de l'iPhone SE 2020 intègre le même pack hardware et le même nombre de mégapixels que l'iPhone 8, avec un capteur de 12 mégapixels, un objectif à six éléments et un couvercle en verre saphir offrant plus de solidité. Nous ne connaissons pas la référence exacte du capteur utilisé - Apple n’a pas précisé cet aspect - mais nous supposons qu’il s’agit d’un objectif grand angle de 12 Mpx avec ouverture f/1.8.

Si ces spécifications matérielles semblent identiques depuis l'iPhone 8, la société a considérablement amélioré la qualité des photos et nous laisse à penser que le processeur fait le gros du travail. Placez côte à côte des photos prises avec l'iPhone SE 2020 puis avec l'iPhone 8 Plus, et vous observerez instantanément une meilleure netteté, ainsi qu’une reproduction plus précise des couleurs. Que la photo soit prise en haute comme en basse luminosité. Le traitement suit clairement les traces de celui de la gamme iPhone 11, en favorisant une scène plus vive.

Image 1 sur 9 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 9 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 9 (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 9 (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 9 (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 9 (Image credit: TechRadar) Image 7 sur 9 (Image credit: TechRadar) Image 8 sur 9 (Image credit: TechRadar) Image 9 sur 9 (Image credit: TechRadar)

Si l'on compare avec le rendu des photos avec celles prises par un iPhone 11 Pro Max, le smartphone le plus complet jamais créé par Apple, alors oui, l'appareil photo de l’iPhone SE n’égale pas la qualité d’image du modèle original. Il est clair que le SE a tendance à surexposer des clichés dans certains scénarii, avec une partie de la couleur et de la vivacité perdues. L'un d'entre eux nous a notamment obligés à réduire massivement l'exposition d'une scène de nature prise en forêt. Malgré le cadre très sombre, l'image était beaucoup trop lumineuse - une compensation que nous avons fréquemment constaté via le viseur du SE et qui nous oblige à jouer constamment avec les paramètres d’exposition.

De même, l’analyse de la profondeur de champ par l'iPhone SE ne se veut pas aussi puissante que chez ses aînés (la raison est simple : il manque un capteur ToF indispensable). Cela signifie que le mode portrait est gâché par des bords plus flous, sur le sujet et non sur le cadre. Ce qui est d’autant plus problématique. Pire encore : lorsque vous utilisez des effets d’éclairage - prenons Stage Light Mono par exemple -, vous tomberez sur des résultats indésirables comme la disparition d’une partie de vos cheveux.

Image 1 sur 2 Avec l'appareil photo de l'iPhone SE 2020 - la luminosité globale se restreint dans la moitié inférieure de l'image (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 2 Avec l'appareil photo de l'iPhone 11 Pro Max - la statue devient le centre d'attention principal grâce à un meilleur éclairage (Image credit: TechRadar)

Dernier point plutôt négatif : les détails et la reproduction des couleurs en basse lumière se révèlent bien inférieurs à ceux du plus que précis iPhone 11 Pro Max.

En considérant que le nouvel iPhone SE coûte environ un tiers du prix du 11 Pro Max, il est facile de lui pardonner certaines de ces lacunes assez légères. Et d'être impressionné par la prouesse d’Apple qui a réussi à implémenter un moteur photo surpuissant dans un vieil iPhone.

Image 1 sur 14 Photo prise avec l'iPhone SE 2020 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 14 Même photo prise ici avec l'iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 14 Prise avec l'iPhone SE 2020 (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 14 Prise avec l'iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 14 Toujours l'iPhone SE 2020 (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 14 ... et l'iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Image 7 sur 14 Capture de nuit réalisée avec l'iPhone SE 2020 (Image credit: TechRadar) Image 8 sur 14 Capture de nuit réalisée avec l'iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Image 9 sur 14 Prise de vue via l'iPhone SE 2020 (Image credit: TechRadar) Image 10 sur 14 Prise de vue via l'iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Image 11 sur 14 Statue immortalisée par l'iPhone SE 2020 (Image credit: TechRadar) Image 12 sur 14 La même vue par l'iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Image 13 sur 14 Logo capturé par l'iPhone SE 2020 (Image credit: TechRadar) Image 14 sur 14 Et par l'iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar)

La caméra frontale, de son côté, nous offre une résolution de 7 Mpx, avec des capacités également plus intelligentes que sur l’iPhone 8 / 8 Plus, comme l’effet bokeh. Pas exceptionnel mais présent.

Il n'y a pas d'option « slofie » (comprendre « vidéo au ralenti »), et nous ne pouvons pas dire qu’elle nous manque. La qualité des images est bonne - elles sont nettes et propres, et ont même l'air correctes en basse lumière. Apple a bien appliqué ses algorithmes photo sur le devant de l’appareil, nous faisant offrande de selfies fluides et bien éclairés. Là encore, l'utilisation d’effets d’éclairage donne généralement des images recadrées bizarrement. Mais si vous vous dispensez de ces retouches, vos photos standards s’avéreront bien réussies.

Parlons vidéo pour conclure ce chapitre. La puissance globale de l'iPhone SE 2020 s’adapte parfaitement à l’enregistrement de films en 4K, à une vitesse allant jusqu'à 60 images par seconde. Cette vitesse optionnelle ne doit cependant être utilisée qu'en cas de bonne luminosité, car sinon les vidéos auront l'air sombre avec un contraste étrange (flou, un peu brumeux). Cela dit, enregistrer vos scènes en time-lapse à 60 ips donne ici un aspect plus pro à vos œuvres.

Image 1 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 6 (Image credit: TechRadar)

Autonomie de l’iPhone SE 2020

La capacité de la batterie de l'iPhone SE n'a pas été annoncée par Apple (elle ne révèle jamais cette spécification), mais nous savons que l'iPhone 8 était livré avec un bloc d'alimentation de 1821 mAh. Celui du SE 2020 est probablement identique. Et si c'est effectivement le cas, c'est un problème potentiel, l'iPhone 8 ne nous gratifiant pas d’une autonomie exceptionnelle - il peut tenir à peu près une journée en utilisation normale, le chargeur devant être à portée de main vers la fin de la soirée.

Le nouvel iPhone SE aurait dû, en théorie, composer avec une batterie plus durable puisqu’il est équipé d'un moteur plus optimal et qu’iOS 13.4 gère mieux la consommation d'énergie. Pourtant, Apple a affirmé que la batterie concernée afficherait une « durée à peu près égale à celle de l'iPhone 8 ». Soit, en comparaison de l’iPhone 11, une autonomie inférieure de 2 à 4 heures en utilisation normale. Et jusqu'à 25 heures de moins si l'on utilise l'iPhone uniquement en mode audio.

En pratique, nous avons constaté que l'autonomie du nouvel iPhone régressait par rapport à celle des impressionnants iPhone XR et iPhone 11. Nous avons dû régulièrement recharger l’appareil en soirée. Cependant, les jours de faible utilisation, où nous n'avons pas utilisé l'iPhone pour prendre de nombreuses photos ou naviguer sur le web, nous sommes parvenus à atteindre la fin de la journée avec plus de 30 % de charge restante. En outre, l’iPhone SE dévoile une faible consommation d'énergie durant la nuit, ce qui suggère des économies d’énergie appréciables en mode veille.

(Image credit: TechRadar)

Là encore, si vous venez d'un iPhone SE original ou d'un modèle plus ancien, la batterie de cette mise à niveau ne changera pas votre quotidien. Vous constaterez peut-être même une amélioration minime. Il n’en demeure pas moins une opportunité ratée, pour Apple, d’améliorer l’une des critiques les plus constantes faite au constructeur : l’autonomie passable de ses appareils (au moins jusqu’à la série X).

Une façon de remédier à ce problème est d'investir dans un chargeur rapide. Comme le chargeur USB-C fourni dans la boîte de l'iPhone 11 Pro et disponible pour un supplément de 35 €. Celui-ci reboostera votre SE 2020 à plus de 50% en 30 minutes environ.

La vitesse de charge globale est d'environ une heure et 50 minutes pour une recharge complète à 100 %, mais le chargeur de 5W fourni dans la boîte se montrera beaucoup plus lent. Nous vous suggérons donc de vous procurer un chargeur rapide pour iPhone auprès d'Apple ou d'Anker pour répondre à vos besoins de recharge plus rapide.

Vous pouvez également acheter un chargeur sans fil, car l'iPhone SE 2020 est compatible avec cette technologie. Prenez un ou deux chargeurs sans fil bon marché, pour la maison et éventuellement le travail. Vous ne serez dès lors plus jamais en rade de batterie.

Dois-je acheter l'iPhone SE ?

(Image credit: TechRadar)

Achetez-le si...

Vous recherchez un iPhone accessible sans passer par l’occasion ou le reconditionnement

Il s'agit sans nul doute du téléphone le plus économique jamais conçu par Apple. Non seulement c'est le modèle le moins cher, mais il est livré avec un capteur d’empreintes Touch ID, un moteur puissant qui le rend rapide et réactif, ainsi qu’un appareil photo décent. Le tout pour près de la moitié du prix d'un iPhone 11.

Vous allez le garder pendant quelques années

L'iPhone SE de 2016 était populaire parce qu'il offrait quelque chose de nouveau à l'époque : un produit Apple à « petit prix », capable de tenir pendant trois ou quatre ans. Grâce aux mises à jour et aux correctifs réguliers délivrés par iOS. L’édition 2020 est bien partie pour prendre la relève, au moins jusqu’en 2024.

Il vous faut un smartphone petit et léger

Le poids des iPhone récents vous rebute ? Tout comme la taille de leur écran ? Aucun problème : l’iPhone SE 2020 revient à une dalle à 4,7 pouces et sa légèreté vous amènera à l’oublier dans votre poche. Merci à sa batterie moins volumineuse (finalement) qui vous permet de le manipuler facilement avec une seule main. Contrairement aux modèles de la dernière gamme.

Ne l'achetez pas si...

Pour vous, iPhone rime avec qualité photo exceptionnelle

Bien que l'appareil photo de l'iPhone SE 2020 n’ait pas à rougir, il n'est pas à ranger parmi les plus puissants de la marque. Il éprouve même quelques difficultés à délivrer des niveaux d'exposition et une profondeur de champ convenables.

Vous ne laissez pas une seconde de répit à votre téléphone

Nous ne savons toujours pas pourquoi Apple a conservé la batterie obsolète de l'iPhone 8, mais c'est le cas. Alors que les nouveaux modèles sont capables de tenir une journée sans souci, même à plein régime… ici, il vous faudra délaisser votre appareil presque deux heures en soirée, le temps de sa recharge. Stéréotype d’une autre décennie.