Test de l’iPhone 11 Pro

L'iPhone 11 Pro est à ce jour le smartphone le plus puissant d'Apple, avec une prise en main des plus agréables. Il sublime tous vos clichés et films vidéo grâce à un appareil photo à triple objectif, une variété de perspectives et un nouveau mode nuit pour améliorer vos prises de vue en basse luminosité. Nous pourrions mentionner ses nombreuses prouesses supplémentaires, à l’image de la durée de vie de sa batterie qui passe jusqu’à une journée et demie sans recharge. Ou encore les performances inégalées de son processeur A13 Bionic. Mais ce qu’il faut retenir avant tout, c’est qu’il est l’iPhone qui clôt à merveille une décennie résolument mobile.

L’iPhone 11 Pro en deux minutes chrono

Lorsque nous regardons l'iPhone 11 Pro pour la première fois, la question qui nous brûle les lèvres est « qu’est-ce qui a vraiment changé ? ». Car en apparence, le dernier smartphone d’Apple ressemble à l’iPhone Xs de la génération précédente. A s’y méprendre. Pourtant, il suffit d’utiliser l’appareil photo de l’iPhone 11 Pro quelques minutes pour que le doute s’estompe. Nous avons ici un produit différent. Un produit résolument meilleur.

Apple a déployé beaucoup d’ingéniosité et d'efforts dans sa caméra arrière à triple objectif. Offrant une résolution 12 mégapixels pour chaque unité, elle photographie des cadres aussi bien épurés que larges. Vous pouvez dire adieu aux panoramas segmentés en plusieurs prises et aux tentatives de portraits gâchés par une tête coupée !

Le mode Nuit, quant à lui, répond au plus grand reproche adressé par les utilisateurs d’iPhone au fil des années : il est impossible de prendre une bonne photo dans un lieu faiblement éclairé. Quand vous comparez vos instantanés pris dans un bar ou un restaurant avec ceux de vos amis disposant d’un (bon) smartphone Android, la honte peut vous submerger très rapidement. Heureusement pour vous, l'iPhone 11 Pro possède le meilleur capteur photo que nous ayons jamais testé sur un téléphone mobile, en conditions de basse lumière. Il détecte aisément ces dernières et applique automatiquement ce mode nocturne, envié par les photophones les plus récents de Samsung, Huawei et Google.

Moins remarquable, la qualité de la caméra frontale n’a pas évolué depuis l’iPhone Xs. Et l’enregistrement vidéo subit une mise à niveau salutaire avec l’adoption de la 4K et des films en slow motion. Apple transcende la créativité de ses usagers et les vidéos de vos cheveux au vent, flottant au ralenti, deviennent des œuvres d’art.

Bien sûr, l’évolution apportée par l’iPhone 11 Pro concerne majoritairement le traitement photo. Mais quelques points, déterminants pour la décision d’achat, ont également été améliorés en comparaison de l’iPhone Xs. Nous avons ainsi trouvé la batterie plus résistante, capable de supporter une utilisation intensive pendant plus d’une journée. Les finitions du 11 Pro sont mieux travaillées, assurant une prise en main moins glissante que ses prédécesseurs. Elles sont injustement peu admirées car fréquemment dissimulées par l’ajout d’une coque (ce que nous vous recommandons pour protéger votre smartphone).

Avec ses 5,8 pouces, le 11 Pro est l’iPhone qu’il vous faut si vous recherchez le téléphone Apple le plus avancé mais aussi le plus facilement manipulable. Une main vous suffira pour le contrôler là où vous occuperez obligatoirement les deux avec l’iPhone 11 de 6,1 pouces et le 11 Pro Max de 6,5 pouces. Attention : ne vous laissez pas tromper par sa taille, il se trouve bien plus cher que l'iPhone 11 d'« entrée de gamme », sans téléobjectif ni écran OLED.

Un prix que l’on peut difficilement justifier par son absence de fonctionnalités révolutionnaires et son design devenu commun. Reste que si vous recherchez le meilleur photophone Apple, vous l’avez devant vous. Et c’est plus important qu’un nouveau look ou que la prise en charge de la 5G. En 2020, en tout cas.

L'iPhone 11 Pro est-il le meilleur smartphone du moment ?

Quand sortira l'iPhone 12 ? A quel prix ?

Besoin de revendre votre téléphone ? Voici comment réinitialiser l'iPhone 11 Pro.

Comme les derniers iPhone, le 11 Pro est capable de survivre à une immersion grâce à son étanchéité indice IP68. (Image credit: Future)

L’iPhone 11 Pro a été lancé le 20 septembre 2019

Son prix de départ était de 1159 € (pour la version 64 Go)

Présenté officiellement lors de la keynote Apple du 12 septembre 2019, l'iPhone 11 Pro a été mis en rayon huit jours plus tard. En affichant une différence de prix de 350 € par rapport à l’iPhone 11. La version 64 Go coûte ainsi 1159 € contre 1329 € pour le modèle 256 Go 1559 € pour celui de 512 Go. Des tarifs d’autant plus déraisonnables qu’il n’y a pas ici de capacité de stockage extensible, comme sur les meilleurs smartphones Android.

Aujourd’hui, les prix des trois modèles sont stables et nous n’avons répertorié aucune promotion intéressante à ce jour. Surveillez toutefois notre tableau d’offres un peu plus haut sur cette page. Il remonte les prix les plus récents et les plus compétitifs associés à l’iPhone 11 Pro. Impossible pour vous, dès lors, de manquer une bonne affaire.

Sachez que pour tout achat d’un iPhone 11 Pro, vous bénéficiez actuellement d’un abonnement gratuit au service de streaming vidéo Apple TV+ pendant un an. L’occasion de découvrir quelques-unes des meilleures séries de l’année, comme « Servant » de M. Night Shyamalan.

(Image credit: Future)

Appareil photo de l’iPhone 11 Pro

S’il n’est pas le cœur du 11 Pro, il se définit en tout cas comme ce qui le fait battre. Nous livrerons ici un examen très approfondi, objectif par objectif, de l’appareil photo du nouvel iPhone. Avec une série de photos prises de jour comme de nuit, pour illustrer les performances de ses deux caméras ainsi que de son application dédiée.

La caméra arrière de l’iPhone 11 Pro intègre trois objectifs polyvalents : un grand angle et un téléobjectif à stabilisation optique, auxquels s’ajoute - pour la première fois - un Ultra grand angle. Une configuration qui permet au photographe amateur d’immortaliser son quotidien à n’importe quel moment et à partir d’un nombre correct de perspectives grâce à son zoom 2x.

Ci-dessous, vous pouvez observer une scène de liesse devant l’Apple Store de la 5e Avenue new-yorkaise, après le lancement de l’iPhone 11 Pro. Encerclés par la foule, nous avons utilisé le zoom du téléobjectif pour cadrer l’arrivée de Tim Cook, PDG d’Apple. Le résultat est net, lumineux. Nous ne constatons aucun flou cinétique malgré l’agitation du public et les déplacements du sujet. La définition s’avère très fidèle, aucun détail n’est perdu dans l’ombre ou invisibilisé par une lumière trop vive. Globalement, nous avons apprécié le réalisme des photos avec des tons plus chauds. Nous sommes loin des couleurs vives et saturées paramétrées par défaut sur les photophones Android, pour délivrer des prêts-à-publier Instagram.

Image 1 sur 5 (Image credit: Future) Image 2 sur 5 (Image credit: Future) Image 3 sur 5 (Image credit: Future) Image 4 sur 5 (Image credit: Future) Image 5 sur 5 (Image credit: Future)

Un mode Nuit lumineux

Le mode nuit est la principale raison de passer à la série iPhone 11. Il s’active automatiquement dès que vous lancez l’application caméra. Et non via les réglages séparés du téléphone, comme c’est régulièrement le cas chez les concurrents Android. Très pratique pour les néophytes qui oublient machinalement de sélectionner cette option avant de prendre des photos en basse lumière.

Ce mode spécial crée une lumière artificielle qui vous permet de reproduire tous les détails présents dans une scène avec autant de précision qui si vous preniez la photo en journée, tout du moins avec un bon éclairage. Bonus : vous avez également la possibilité de photographier le ciel étoilé avec une belle clarté. Même si vous n’égalerez pas le mode Astrophotographie du Google Pixel 4.

En mode nuit, la mise au point s’effectue entre 2 et 5 secondes selon le niveau de luminosité. Elle peut atteindre toutefois 30 secondes si votre iPhone est posé sur un trépied ou appuyé contre un mur. Il fonctionne parfaitement à partir de l’objectif grand angle de 12 mégapixels mais s’avère moins performant avec le téléobjectif et l’Ultra grand angle lorsque les sujets sont en mouvement. Une réunion festive dans un bar peu éclairé sera capturée avec une grande netteté, par contre abandonnez l’idée d’immortaliser l’ouverture de bal endiablée d’une cérémonie de mariage.

Image 1 sur 25 (Image credit: Future) Photo prise avec l'objectif Ultra grand angle de l'iPhone 11 Pro Image 2 sur 25 (Image credit: Future) Objectif principal de l'iPhone 11 Pro Image 3 sur 25 (Image credit: Future) Téléobjectif de l'iPhone 11 Pro Image 4 sur 25 (Image credit: Future) Objectif Ultra grand angle Image 5 sur 25 (Image credit: Future) Objectif principal avec le mode Nuit activé Image 6 sur 25 (Image credit: Future) Objectif principal sans le mode Nuit Image 7 sur 25 (Image credit: Future) Téléobjectif Image 8 sur 25 (Image credit: Future) Ultra grand angle Not to self: wash hands before touching iPhone 11 Pro with right hand Image 9 sur 25 (Image credit: Future) Objectif principal avec le Mode Nuit activé Image 10 sur 25 (Image credit: Future) Objectif principal sans mode Nuit Image 11 sur 25 (Image credit: Future) Objectif principal avec mode Nuit Image 12 sur 25 (Image credit: Future) Objectif principal sans mode Nuit Image 13 sur 25 (Image credit: Future) Téléobjectif Image 14 sur 25 (Image credit: Future) Objectif principal Image 15 sur 25 (Image credit: Future) Téléobjectif Image 16 sur 25 (Image credit: Future) Ultra grand angle Image 17 sur 25 (Image credit: Future) Objectif principal Image 18 sur 25 (Image credit: Future) Téléobjectif Image 19 sur 25 (Image credit: Future) Objectif principal avec mode Nuit Image 20 sur 25 (Image credit: Future) Objectif principal sans mode Nuit Image 21 sur 25 (Image credit: Future) Objectif principal avec mode Nuit Image 22 sur 25 (Image credit: Future) Objectif principal sans mode Nuit Image 23 sur 25 (Image credit: Future) Objectif principal avec mode Nuit Image 24 sur 25 (Image credit: Future) Objectif principal sans mode Nuit Image 25 sur 25 (Image credit: Future) Caméra frontale de l'iPhone 11 Pro

L’image très haute définition sinon rien



Il est fascinant de voir jusqu'où la définition de l’appareil photo a progressé depuis la génération précédente. La caméra frontale, généralement laissée pour compte d’un modèle à l’autre, est passée de 7 à 12 millions de pixels. Soit une résolution égale à chaque autre objectif présent au verso du 11 Pro. Le niveau de détails des selfies enchaînés avec cette caméra est remarquable. La luminosité est légèrement plus faible et il est nécessaire d’atténuer les couleurs chaudes en éditant les photos concernées. Mais, dans l’ensemble, il s’agit d’une mise à niveau impressionnante.

Qu’il s’agisse de la caméra arrière comme de la caméra frontale, les deux peuvent enregistrer des vidéos 4K à 60 images par seconde et filmer en slow motion s’avère enfin accessible sur la caméra « selfie ». Rien d’indispensable mais cette option ouvre des pistes créatives insoupçonnées pour les utilisateurs d’iPhone, avec des plans filmés au ralenti à 120 images par seconde et en Full HD.

Plus essentiel, l’enregistrement vidéo se dote de deux avancées majeures : la stabilisation vidéo et le zoom audio qui accentue les voix ou les sons émis par les sujets éloignés lorsque vous zoomez. Une fonction mise en avant sur le Samsung Galaxy Note 10 mais qui se veut bien plus qualitative ici.

Enfin, le mode Deep Fusion garantie des photos sans aucun défaut en prenant en rafale neuf prises de vue avant de fusionner les meilleurs partie de chacune en un seul et unique cliché parfait.

(Image credit: Future)

L’application photo repensée

Apple a apporté de multiples améliorations à son application caméra. Notamment la possibilité, en premier lieu, de passer du 4:3 au 16:9 facilement en rendant visible les éléments hors champ. Une véritable avancée pour l’utilisateur qui n’aura plus à recadrer ses photos a posteriori.

Autre simplification : vous pouvez transiter entre la prose de photo et l’enregistrement d’une vidéo en maintenant votre pouce sur l’écran quelques secondes. Comme vous le feriez sur Instagram et Snapchat. De même, il est toujours possible de prendre des photos en rafale en faisant glisser le déclencheur vers la gauche ou continuer à enregistrer la vidéo en le faisant glisser vers la droite. Le tout avec une seule main !

Grâce à iOS 13, vous disposez de meilleures performances pour contrôler la netteté, la définition et la saturation de vos photos. La qualité des outils d'édition photo et vidéo Apple n’étant plus à démontrer. Une raison de moins, donc, de lancer Adobe Lightroom.

Mais l’application photo n’est pas parfaite pour autant et quelques défauts persistent. La mise au point du mode Nuit peut parfois s’avérer capricieuse, lorsque la foudre s’invite dans votre cadre par exemple. Plus capricieux se veut alors la modification du temps d’exposition dans l’application, son emplacement n’est en rien intuitif et il vous faudra placer votre pouce en haut de l’application pour paramétrer l’option en question. A vrai dire, le problème se pose pour l’ensemble des modes de l’application : vous devez balayer votre doigt vers le bas de l’écran pour qu’ils s’affichent, vers le haut ensuite pour gérer les réglages.

Ce qui manque à l’appareil photo de l’iPhone 11 Pro

Même si les performances photo de l’iPhone 11 Pro sont indéniables et surpassent, à nos yeux, l’ensemble des photophones en circulation, l’usage de l’appareil photo manque parfois d’intuitivité. Comme nous l’avons vu avec les limites de l’application photo.

Dans les améliorations évidentes, l’iPhone 11 Pro aurait ainsi bien besoin d’un mode de basculement plus évident entre les caméras arrière et frontale. Mais aussi entre les résolutions Full HD et 4K.

(Image credit: Future)

Design de l’iPhone 11 Pro

Caractéristiques techniques Poids : 188 g

Dimensions : 144 x 71.4 x 8,1 mm

Système d'exploitation : iOS 13

Taille d'écran : 5,8 pouces

Résolution : 2436 x 1125

Processeur : A13 Bionic

Stockage : 64 / 256 / 512 Go

Autonomie : 4 heures de plus que le XS

Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx

Caméra frontale : 12 Mpx

Etanchéité : IP68

Prise jack : Non

Nous l’avions fortement souhaité. Hélas, le nouvel iPhone ne vous surprendra pas par son design bluffant et révolutionnaire. Il semble quasi-identique à l’iPhone Xs qui était lui-même le presque jumeau de l’iPhone X.

Il dispose, cependant, d’un nouveau revêtement mat qui cache toutes les traces de doigts et de finitions en verre ultra-lisse qui rendent sa prise en main plus abordable que sur bon nombre de smartphones récents. Mais avec l’ajout de verre, pas de miracle : l’iPhone 11 Pro est plus lourd (188 grammes, soit 11 de plus que le Xs).

L’élégance de cet iPhone vous fera hésiter longuement avant de choisir une coque de protection. Ne faites pas l’impasse sur celle-ci, car qui dit verre, dit dégâts. Privilégiez le modèle transparent proposé par Apple pour admirer sa grande variété de coloris : vert nuit, argent, or, gris sidéral.

L'encoche de la caméra TrueDepth est-elle toujours là? Oui. La forme de la caméra arrière à triple objectif fait-elle OVNI ? Oui aussi. Mais, ce sont de bien infimes détails en en échange de bien meilleures photos.

L'iPhone 11 Pro tient sans problème dans la paume de votre main (Image credit: Future)

Ecran de l’iPhone 11 Pro

Laissons de côté sa taille d'écran inchangée de 5,8 pouces, l'écran de l'iPhone 11 Pro a surtout été retravaillé pour ne plus vous éblouir, à l'extérieur par temps ensoleillé. Sa luminosité maximale est de 800 nits en navigation standard, elle atteint jusqu’à 1200 nits lorsque vous visualisez des contenus vidéo HDR. Qui plus est, cet écran OLED - nommé « Super Retina XDR » - supporte les normes Dolby Vision et HDR10, vous garantissant un niveau de détails excellent et des couleurs d’un noir profond à chaque visionnage de films et de séries via iTunes. Associez à ce confort de projection, la prise en charge de la technologie Dolby Atmos avec un son surround immersif, et vous obtenez un mini « Home Cinema » très appréciable dans les transports en commun.

Evidemment, vous pourriez préférer l’immense iPhone 11 Pro Max et ses 6,5 pouces qui offrent une bien meilleure expérience visuelle. Mais l’avantage non négligeable des 5,8 pouces, c’est qu’ils peuvent tenir dans une main. Sans risque de glissade malencontreuse.

Le mode sombre embellit iOS 13 (Image credit: Future)

iOS 13 et performances de l’iPhone 11 Pro

Implémenté le 19 septembre 2019, iOS 13 a ajouté moult fonctionnalités sur les nouveaux iPhone, à commencer par la mise à niveau de l’application caméra mentionnée plus haut. L’arrivée du mode sombre permet également de réduire la fatigue oculaire en inversant les couleurs de l’interface, de blanc brillant et gris clair à gris et noir foncés.

L’application Plans, de son côté, ressemble enfin à Google Maps. L’utilisateur peut zoomer sur une rue particulière et accéder aux informations relatives à cette dernière. A noter qu’iOS 13 réduit de moitié les paquets d’installation des applications en général. C'est une raison suffisamment convaincante pour changer de modèle si vous vous avérez bloqué(e) sur l'iPhone 5S ou l’iPhone 6… qui ne seront pas mis à jour au-delà d'iOS 12.4.1.

La puce A13 Bionic d'Apple offre de même des performances que vous ne trouverez pas sur les smartphones Android. Notre score benchmark Geekbench 5 (3431 points) nous indique qu'il s'agit du téléphone le plus rapide du moment - ex aequo avec l'iPhone 11 Pro Max. L'édition et le partage de vidéos, elles, sont sensiblement plus rapides sur le 11 Pro.

L'iPhone 11 Pro est livré avec un chargeur 18 W (Image credit: Future)

Autonomie de l’iPhone 11 Pro

Pendant nos tests, l'iPhone 11 Pro a souvent tenu un peu plus d’un jour sans recharge, en usage intensif. Presque un jour et demi en activant le mode basse consommation d’iOS 13. Apple a affirmé que la durée de vie de la batterie du 11 Pro (3190 mAh) surpasse de quatre heures celle de l'iPhone Xs (2658 mAh), et il est vrai que nous avons constaté une augmentation notable par rapport à la génération antérieure.

La consommation d’énergie a été réduite d’un tiers par le biais d’iOS 13 et la suppression de la fonctionnalité 3D Touch - l’équivalent du clic droit informatique - très gourmande en ressources.

Le pack iPhone 11 Pro inclut un câble Lightning vers USB-C ainsi qu’un chargeur de 18 W qui augmente l’autonomie de moitié en 30 minutes à peine. La recharge sans fil est proposée, reste que nous sommes toujours confrontés à des vitesses de charge sans fil lentes de 7,5 W. La recharge inversée n’est pas disponible sur ce modèle ; il faudra probablement attendre l’iPhone 12 pour avoir la capacité de recharger votre Apple Watch ou vos Airpods sur le dos de votre smartphone.

Achetez-le si…

Vous recherchez le meilleur iPhone de taille standard

Nous avons adoré le fait de regagner une main libre en manipulant cet iPhone de 5,8 pouces… qui propose toute la puissance de son grand frère, le 11 Pro Max.

Vous aimez tirer les portraits (et pas que le vôtre)

Le téléobjectif du 11 pro prend les plans serrés comme aucun autre modèle de photophone. Il vous permet de capturer les sujets même éloignés avec de bons niveaux de détails. Sa caméra frontale a aussi été optimisée pour délivrer des selfies avec une résolution de 12 millions de pixels… et la possibilité de se filmer en slow motion.

Vos photos de nuit ont toujours l'air lugubre

Le mode Nuit du dernier smartphone Apple est tout simplement bluffant, ajoutant de la lumière là où il n’y en a pas. Mieux que ça : vous n’avez pas besoin de le paramétrer, il s’applique automatiquement.

Ne l'achetez pas si...

Vous possédez déjà un appareil photo sans miroir

Si vous avez investi plus ou moins récemment dans un appareil photo numérique de type reflex ou sans miroir, alors vous pourrez très bien vous passer du 11 Pro. Dont le développement a pratiquement tout misé sur le traitement photo. Même remarque si vous n’êtes pas du tout passionné(e) de photographie. Un iPhone 7, 8 ou X fera parfaitement l’affaire.

Vous ne lâchez jamais votre smartphone

Apple a clairement amélioré la durée de vie de ses batteries et, durant notre test intensif, l'iPhone 11 Pro a survécu à toute recharge pendant plus de 24 heures. C'est déjà sensationnel mais vous bénéficierez d’une meilleure autonomie sur le 11 Pro Max. Si vous êtes un gamer invétéré, ça compte.