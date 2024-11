NordVPN : deux audits indépendants prouvent son efficacité pour bloquer les sites dangereux

Deux audits indépendants confirment officiellement que NordVPN est bien plus qu’une simple application de VPN, même la meilleure du marché.

Les experts d’AV-TEST, un institut allemand spécialisé dans les tests de cybersécurité, ont récemment classé Threat Protection Pro, la nouvelle fonctionnalité de NordVPN, comme le meilleur outil pour bloquer les sites malveillants. Cette fonctionnalité a également obtenu la note la plus élevée dans une validation anti-malware menée par l’organisation technique West Coast Labs (WCL).

Deux médailles d'or pour la protection

En octobre, AV-TEST a évalué les capacités de cinq fournisseurs de VPN reconnus pour détecter différents types de liens malveillants.

L’analyse portait sur trois catégories spécifiques : les liens de phishing, les URLs exécutables portables (par exemple, les fichiers EXE) et les adresses web non exécutables (par exemple, les fichiers HTML et JavaScript). Les experts ont également examiné la capacité des VPN à éviter les faux positifs, c’est-à-dire à ne pas signaler à tort des liens légitimes comme malveillants.

NordVPN Threat Protection Pro a réussi à détecter et bloquer 83,42 % des liens malveillants, se plaçant en tête dans les trois catégories. À titre de comparaison, le deuxième meilleur résultat a capturé moins de la moitié (46,96 %).

Les experts d'AV-TEST ont utilisé 3 209 liens au total, dont 1 050 liens malveillants vers des fichiers PE, 1 031 liens vers d'autres types de fichiers malveillants (non PE) et 1 128 liens vers des sites d'hameçonnage. (Image credit: Nord Security)

Les tests de WCL se sont concentrés sur la protection contre les malwares. Dans ce cadre, NordVPN a obtenu un taux impressionnant de 99,8 % de détection pour les malwares les plus dangereux.

Le fournisseur a décroché la note AAA, la plus haute distinction, grâce à d’excellents résultats dans d’autres catégories. Parmi celles-ci figurent une expérience d’achat fluide, une installation simple et personnalisable, des applications intuitives et un service client fiable.

Ce n’est pas la première fois que NordVPN Threat Protection Pro démontre son efficacité auprès d’observateurs tiers. En août dernier, cette fonctionnalité a décroché la médaille de bronze parmi 35 concurrents comme l’un des meilleurs outils pour éviter les arnaques liées au shopping en ligne.

Domininkas Virbickas, responsable du développement de Threat Protection, précise que ces dernières évaluations viennent compléter celles menées par AV-Comparatives cet été, offrant ainsi une vision plus large des performances de cet outil.

Saviez-vous ? (Image credit: NordVPN) La dernière série de tests effectués par les évaluateurs de TechRadar en septembre a également confirmé que le fournisseur avait amélioré la protection contre les logiciels malveillants et le phishing.

Selon lui, « ces résultats valident notre engagement constant à fournir une protection complète contre un large éventail de menaces en ligne ».

Comme le souligne Virbickas : « Internet regorge d’escrocs. » Un simple clic sur un mauvais lien suffit pour qu’un attaquant s’empare d’un compte, de l’argent ou de l’identité d’un utilisateur.

C’est dans cette optique que l’équipe de NordVPN a décidé d’améliorer son outil de blocage des traceurs en juin dernier.

Ce qui était auparavant connu sous le nom de Threat Protection Lite – désormais simplement appelé Threat Protection – repose sur un filtrage DNS et reste disponible pour tous les utilisateurs de NordVPN sous Android, iOS, Linux, Windows, macOS et via les extensions de navigateur.

En revanche, Threat Protection Pro agit au niveau des URLs et du JavaScript pour éviter les traceurs, les tentatives de phishing, les arnaques, les malwares et les publicités gênantes. Ce service est actuellement réservé aux abonnements Standard, Plus, Complete, Ultimate et Ultra sur Windows et macOS uniquement.