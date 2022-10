Les meilleurs outils anti-malware de 2022 : un véritable arsenal pour tous les budgets

Les logiciels de protection contre les malwares permettent de supprimer facilement les virus, les chevaux de Troie et les rançongiciels, préservant ainsi votre ordinateur ou votre smartphone contre de multiples infections.

Installer un logiciel antivirus de qualité est l'un des meilleurs moyens de se protéger contre les malwares. Toutefois, si votre machine a été infectée, ce guide vous fournira les meilleurs outils pour vous en débarrasser.

Que vous utilisiez un PC, un Mac, un smartphone Android ou même un iPhone, une vulnérabilité dans votre navigateur et/ou ses plugins peut servir de voie d'attaque pour un malware dans d'autres parties de votre système, même si ces parties ne sont normalement pas vulnérables aux attaques.

Bien que l'utilisation d'un VPN (Virtual Private Network) puisse contribuer à réduire les risques d'infection par des malwares, c'est en fin de compte à vous, en tant qu'utilisateur, de vous assurer que votre appareil ou votre machine - quel qu'il soit - est déjà sécurisé contre un large éventail d'attaques de malwares.

Heureusement, il existe de nombreuses solutions de sécurité pour vous aider à vous défendre contre les malwares, et beaucoup d'entre elles proposent des versions gratuites et payantes de leur logiciel anti-malware.

Si les versions gratuites font l'affaire, les versions payantes offrent plus d'options de protection et justifient souvent le prix symbolique qu'elles coûtent. Les logiciels classiques de sécurité Internet offrent généralement non seulement une protection contre les virus et autres malwares, mais aussi des options de suppression des malwares en cas d'infection.

Nous vous proposons ici une liste des meilleurs outils de suppression des malwares, qu'il s'agisse de suites de sécurité payantes pour la protection contre les malwares, ou de logiciels anti-malwares gratuits si vous souhaitez simplement disposer d'un outil pour dépanner.

Découvrez ci-dessous les logiciels anti-malwares les plus performants, ou passez à la rubrique des meilleurs logiciels de suppression des malwares gratuits.

Meilleurs logiciels anti-malware payants

(Image credit: Malwarebytes)

Si vous soupçonnez que vous êtes infecté par un malware, Malwarebytes (s'ouvre dans un nouvel onglet) doit être votre premier recours. Il est mis à jour quotidiennement, vous pouvez donc lui faire confiance pour identifier et supprimer les nouvelles menaces dès leur apparition.

La première fois que vous installez Malwarebytes Anti-Malware, vous bénéficiez d'une version d'essai de 14 jours de l'édition Premium, qui comprend des outils préventifs tels que l'analyse en temps réel et une protection spécifique contre les ransomwares. Après deux semaines, on revient à la version gratuite de base. Celle-ci doit être activée manuellement, mais reste un outil de sécurité de premier ordre. Nous vous conseillons de l'exécuter au moins une fois par semaine pour contrôler toute anomalie que vous n'auriez pas remarquée, ou si vous remarquez que votre navigateur Web a soudainement commencé à se comporter de manière étrange (probablement à cause d'un adware).

L'année dernière, Malwarebytes a acheté Adwcleaner, qui, comme son nom l'indique, cible et supprime les programmes gênants qui détournent votre navigateur en modifiant votre page d'accueil, en réinitialisant votre moteur de recherche par défaut ou en ajoutant des barres d'outils indésirables. Il est également disponible gratuitement et, avec Anti-Malware, il constitue un excellent complément à votre panoplie de protection.

Lire notre test complet (en anglais) : Malwarebytes Anti-Malware (s'ouvre dans un nouvel onglet).

(Image credit: Avast)

2. Avast Antivirus Protège contre les malwares et les supprime instantanément Les meilleures offres du jour Avast Free Antivirus (s'ouvre dans un nouvel onglet) Visiter le site (s'ouvre dans un nouvel onglet) à AVAST Software (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Antivirus et anti-malware + D'excellents taux de détection + Des mises à jour utiles Pourquoi attendre - Messages publicitaires

Avast (s'ouvre dans un nouvel onglet) propose l'une des suites de protection en ligne les plus compétentes du marché. Si la société est réputée pour ses logiciels antivirus gratuits, il convient de noter que ceux-ci sont désormais accompagnés d'une fonction anti-malware qui utilise la surveillance comportementale pour repérer les programmes malveillants.

Ce qui est encore mieux, c'est que non seulement les produits de base d'Avast sont gratuits, mais ils sont également disponibles pour les appareils mobiles ainsi que pour les ordinateurs de bureau, ce qui fait d'Avast un choix particulièrement idéal si vous avez plusieurs appareils à contrôler.

Si le service de base d'Avast est inégalé, la société propose également des logiciels anti-malware payants qui permettent de régler votre PC pour qu'il fonctionne mieux, de lutter contre les ransomwares et de détruire les fichiers en toute sécurité.

Pour les utilisateurs professionnels, il existe des options payantes qui couvrent un large éventail de besoins et d'options.

Pour les particuliers, l'antivirus gratuit d'Avast devrait protéger très efficacement votre PC, mais notez que vous serez régulièrement invité à effectuer une mise à jour pour l'un des autres services d'Avast.

Lire notre test complet (en anglais) : Avast antivirus (s'ouvre dans un nouvel onglet).

(Image credit: Kaspersky)

3. Kaspersky Anti-Virus Une solide protection contre les malwares pour les débutants comme pour les experts Les meilleures offres du jour VISIT SITE (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + L'un des logiciels de protection les plus performants + Extrêmement facile à utiliser Pourquoi attendre - La suite complète Kaspersky est plus avantageuse

Kaspersky Anti-Virus (s'ouvre dans un nouvel onglet) est un logiciel de protection simple qui se concentre sur les éléments essentiels de la sécurité : son filtrage Web bloque les URL dangereuses, un moteur précis détecte et supprime les menaces, des technologies de surveillance intelligentes suivent et annulent les actions malveillantes, et c'est à peu près tout.

Heureusement, ce que vous obtenez fonctionne bien. Incroyablement bien. Nous avons toujours constaté que Kaspersky est l'un des meilleurs pour bloquer les malwares et les supprimer d'un système infecté. Sans parler du fait que cet outil antivirus a régulièrement reçu les meilleures notes sur des sites comme AV-Comparatives.

Le programme est également facile à utiliser. Son interface impeccablement conçue comporte juste le bon nombre de boutons et d'options - pas trop basique, mais pas non plus compliqué ou intimidant - et il y a beaucoup d'instructions à l'écran pour expliquer comment tout fonctionne. Même un débutant se sentira tout de suite à l'aise.

Parmi les fonctions les plus remarquables, citons les analyses automatiques, la prévention des infections par cryptomining et la gestion simplifiée de la sécurité.

Si vous avez simplement besoin d'une protection précise, fiable et efficace contre les malwares, Kaspersky Anti-Virus vous conviendra parfaitement.

Lire notre test complet (en anglais) : Kaspersky anti-virus (s'ouvre dans un nouvel onglet).

(Image credit: Trend Micro)

4. Trend Micro Antivirus+ Security Un logiciel de protection efficace contre les malwares Les meilleures offres du jour VISIT SITE (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Prix abordable + Facile à utiliser + Protection solide Pourquoi attendre - Peut ralentir votre appareil - Options un peu limitées

Trend Micro Antivirus+ Security est une solution très performante et facile à utiliser, avec un anti-spam de niveau supérieur à la moyenne et un module "Folder Shield" efficace pour bloquer les ransomwares. Et il semble s'améliorer au fil du temps.

Que vaut-il concrètement ? Les principaux laboratoires d'essai lui accordent tous une note élevée en matière de protection, même si les avis sont partagés sur les détails. En particulier, AV-Comparatives indique qu'il donne un nombre élevé de faux positifs, ce qui peut être une véritable nuisance. D'un autre côté, AV-Test rapporte des niveaux élevés de précision et aucun problème de faux positifs.

Selon notre propre expérience de ce produit, les niveaux de protection sont similaires à ceux de Bitdefender, les faux positifs ne sont que marginalement plus élevés et le logiciel lui-même ne ralentit pas notre système de façon notable.

Parmi les fonctionnalités les plus remarquables, citons la protection contre les ransomwares, une intelligence artificielle avancée, la protection contre les escroqueries par e-mail et Pay Guard.

Nous vous recommandons d'utiliser la version d'essai pendant 30 jours avant d'acheter, pour voir si vous remarquez des problèmes. Toutefois, si vous n'êtes pas victime d'un problème, ses niveaux élevés de détection et ses excellentes fonctions supplémentaires font de Trend Micro un bon choix.

Lire notre test complet (en anglais) : Trend Micro Antivirus+ Security (s'ouvre dans un nouvel onglet)

(Image credit: F-Secure)

5. F-Secure SAFE Une protection simplifiée contre les malwares Les meilleures offres du jour VISIT SITE (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Très facile à utiliser + Bon rapport qualité-prix par rapport aux autres options Pourquoi attendre - Susceptible de donner des faux positifs

F-Secure SAFE (s'ouvre dans un nouvel onglet) est une excellente collection d'outils antivirus, et bien qu'il soit un peu plus cher que certains des autres logiciels antivirus de cette liste, le nombre de fonctionnalités que vous obtenez justifie certainement ce prix élevé.

Avec F-Secure SAFE, vous bénéficiez de l'excellent logiciel antivirus de F-Secure, d'une protection bancaire pour des achats en ligne en toute sécurité, d'outils de sécurité pour la famille et d'un outil de localisation des appareils qui vous permet de retrouver votre appareil Android ou iOS perdu et, si nécessaire, de le verrouiller ou de le supprimer à distance.

Ce logiciel reçoit généralement la note maximale en matière de protection de la part d'AV-Test et obtient généralement un score élevé auprès d'AV-Comparatives. Ils affirment également qu'il peut générer beaucoup plus de faux positifs que la plupart de ses concurrents, mais l'effet que cela aura sur vous dépendra de la façon dont vous utilisez votre ordinateur.

L'interface est un avantage majeur, car elle est extrêmement facile à utiliser, légère et, dans la plupart des cas, vous pouvez laisser l'application travailler seule pour s'occuper de votre PC. Le programme a un effet minimal sur les performances de votre système et, si vous devez intervenir, vous pouvez généralement résoudre les problèmes en quelques clics.

Disponible pour Windows, Mac et Android, F-Secure SAFE reste un logiciel attractif : rapide, léger et capable de fonctionner aux côtés de nombreux autres outils de sécurité sans conflit. Les fonctionnalités les plus remarquables sont la protection bancaire, les outils de sécurité pour la famille et la protection contre les ransomwares.

Lire notre test complet (en anglais) : F-Secure (s'ouvre dans un nouvel onglet).

Meilleurs logiciels anti-malware gratuits

(Image credit: Bitdefender)

1. Bitdefender Antivirus Free Edition Le meilleur anti-malware gratuit pour votre PC Les meilleures offres du jour Bitdefender Antivirus Free Edition (s'ouvre dans un nouvel onglet) Visiter le site (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Bitdefender (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Facile à utiliser + Interface propre et simple Pourquoi attendre - Pas d'options ni de paramètres

Bitdefender Antivirus Free Edition (s'ouvre dans un nouvel onglet)est du genre puissant et silencieux. Ce logiciel anti-malware ne pose même pas de questions lorsque vous l'installez - il se contente de se mettre tranquillement au travail pour identifier et éliminer tout ce qui représente un risque pour votre sécurité.

Il surveille les applications qui se comportent mal, analyse les liens sur le Web pour identifier les escroqueries, et dispose d'une analyse proactive des malware et des spyware qui peut détecter des menaces que personne n'a jamais rencontrées auparavant. De plus, l'application peut se vanter d'effectuer une analyse à chaque démarrage de votre PC.

Bitdefender Antivirus Free Edition est un excellent produit qui fonctionne rapidement et silencieusement pendant que vous vous consacrez à des tâches plus intéressantes.

Sa suite complète d'outils pour protéger votre PC fait de Bitdefender le meilleur logiciel anti-malware gratuit que vous pouvez télécharger aujourd'hui. C'est toute la protection dont vous avez besoin dans un seul produit très pratique.

Lire notre test complet (en anglais) : Bitdefender Antivirus Free Edition (s'ouvre dans un nouvel onglet).

(Image credit: Avira)

2. Avira Free Security Suite Toujours une protection efficace contre les malwares Les meilleures offres du jour Avira Free Antivirus (s'ouvre dans un nouvel onglet) Visiter le site (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Avira | Antivirus & Security (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Mise à jour du logiciel pour vous maintenir à jour + L'outil d'optimisation du PC est très pratique + VPN inclus + Gratuit Pourquoi attendre - Pas de solution anti-ransomware

La suite Avira Free Security (s'ouvre dans un nouvel onglet) fournit l'un des logiciels de sécurité gratuits les plus complets disponibles sur Internet.

En plus de la protection antivirus standard, le logiciel Avira Free Security Suite fournit également un dispositif de mise à jour des logiciels et analyse les vulnérabilités de votre réseau pour vous aider à les corriger.

Il y a aussi des fonctions de navigation et d'achat sécurisées, ainsi qu'un optimiseur de système pour accélérer votre PC, ce qui est normalement facturé dans d'autres packs.

Si cela ne suffit pas, un VPN gratuit est également inclus pour un maximum de 500 Mo par mois, ainsi qu'un gestionnaire de mots de passe et de paramètres de confidentialité.

Vous pouvez toutefois choisir les fonctions que vous souhaitez installer. C'est un grand avantage car, bien que la suite Avira soit généreuse, certains utilisateurs peuvent vouloir exécuter une ou plusieurs fonctions par le biais d'une autre suite.

Il existe bien sûr une version améliorée, mais son prix est fixé en fonction de l'installation sur 5 ou 25 appareils, et elle implique des fonctionnalités telles que la suppression de la limite VPN.

S'il y a un point négatif, c'est qu'il n'y a pas de protection anti-ransomware, mais à part cela, la suite Avira Free Security est un pack très généreux.

Lire notre test complet (en anglais) : Avira antivirus (s'ouvre dans un nouvel onglet).

(Image credit: AVG)

3. AVG AntiVirus Free Une autre bonne défense contre les malwares Les meilleures offres du jour AVG AntiVirus Free (s'ouvre dans un nouvel onglet) Visiter le site (s'ouvre dans un nouvel onglet) à AVG Technologies (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Assez configurable + Excellents résultats en ce qui concerne la protection contre les malwares Pourquoi attendre - Les analyses peuvent être assez lentes - Pas la meilleure protection contre le phishing

Si vous recherchez une protection contre les ransomwares qui soit discrète et qui ne vous perturbe pas dans votre travail, sachez qu'AVG Antivirus Free (s'ouvre dans un nouvel onglet) est assez bavard en matière de notifications et nous agace de temps en temps avec des fenêtres pop-up nous indiquant que nous avons fait quelque chose de fantastique en matière de sécurité en ligne.

Mais en tant que bouclier contre les ransomwares et application anti-malware, il est très bon. Le tableau de bord est intuitif, il offre une protection non seulement contre les menaces téléchargeables, mais aussi contre les liens douteux, et vous pouvez utiliser votre téléphone portable pour analyser votre PC à distance, ce qui est plutôt astucieux.

La version Pro, payante, offre plus d'options ( protection plus robuste pour les téléchargements, cryptage des données et pare-feu), mais la version gratuite offre une bonne défense pour la plupart des utilisateurs de PC.

Lire notre test complet (en anglais) : AVG Antivirus Free (s'ouvre dans un nouvel onglet).

(Image credit: SpyBot)

4. SpyBot Search & Destroy Un outil reconnu pour lutter efficacement contre les malwares Les meilleures offres du jour VISIT SITE (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Facile à utiliser + Outils d'immunisation Pourquoi attendre - Informations limitées concernant les menaces

SpyBot Search & Destroy (s'ouvre dans un nouvel onglet) est un vétéran de la guerre des logiciels malveillants, qui remonte au premier adware en 2000. Bien qu'il ne recherche pas les virus - ce qui est prévu dans la version Home - le logiciel gratuit fait un travail décent de recherche et de suppression des adwares, malware et spywares.

Cependant, il s'agit plus d'un outil de réparation que de protection du système, et vous devez faire attention à l'endroit où vous l'obtenez : il existe de fausses versions en circulation conçues pour causer des dommages et non les réparer. La version liée ici est la vraie.

Lire notre test complet (en anglais) : Spybot Search & Destroy (s'ouvre dans un nouvel onglet)

(Image credit: Emsisoft)

5. Emsisoft Emergency Kit Un outil focalisé sur la suppression des malwares Les meilleures offres du jour VISIT SITE (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Fonctionne comme une application portable + Option de ligne de commande pour les professionnels Pourquoi attendre - Pas aussi efficace qu'un outil résident

La plupart des logiciels de sécurité tentent d'empêcher les malware et les spyware de pénétrer dans votre système. Ce n'est pas le cas d'Emsisoft Emergency Kit (s'ouvre dans un nouvel onglet) : c'est l'appel d'urgence des logiciels de sécurité, l'application que vous utilisez lorsque votre PC a été touché par quelque chose de désagréable.

Il est conçu pour être portable - une application anti-malware que vous emportez avec vous sur une clé USB - et sa configuration requise est minuscule : seulement 200 Mo de RAM, ce qui lui permet de fonctionner sans problème sur tout PC doté d'au moins 1 Go de mémoire. Avec deux millions de signatures de malware, Emsisoft Emergency Kit peut restaurer la santé de presque tous les PC infectés.

Lire notre test complet (en anglais) : Emsisoft Emergency Kit (s'ouvre dans un nouvel onglet)