Meilleurs appareils photo pour enfants : quel modèle choisir pour les initier à la photographie ?

Vous cherchez le meilleur appareil photo pour enfants ? Des simples instantanés aux caméras d'action robustes, nous avons testé toutes les options indispensables pour les photographes en herbe, qu'il s'agisse d'un enfant en bas âge ou d'un adolescent.



Il n'existe pas d'appareil photo universel pour les enfants. Ce qui convient à l'un d'entre eux ne conviendra pas forcément à un autre. Les plus jeunes utilisateurs, par exemple, apprécieront probablement un appareil photo simple, robuste et facile à manipuler. En revanche, pour les enfants plus âgés qui commencent à s'essayer à la photographie créative, il est préférable de composer avec un appareil doté de plusieurs modes et de commandes manuelles.

Certains des meilleurs appareils photo pour enfants sont dotés de caractéristiques physiques brillantes et tactiles pour intéresser les petits apprentis qui aiment ajouter des filtres ou retoucher leurs clichés - à l'instar du modèle myFirst Camera 3. D'autres, comme le Fujifilm XP140, sont étanches et résistants pour accompagner les jeunes aventuriers partout où ils vont.

Tous les appareils photo figurant dans la liste ci-dessous ont été recommandés parce qu'ils offrent une excellente première expérience en termes de prise de vue. Nous avons donc volontairement mis de côté les appareils photo "jouets" pouvant freiner leur initiation.

Notre premier choix est actuellement le Fujifilm Instax Mini 11. Il se veut accessible, abordable et doté d'un objectif réglable qui permet aux débutants de s'essayer à la macrophotographie. Il constitue un point d'entrée idéal pour les jeunes photographes et produit de superbes impressions instantanées. Qui plus est, les packs de films, souvent remplacés, ne s'avèrent pas très chers.

Voici les meilleurs appareils photo pour enfants disponibles en 2022 :

1. Fujifilm Instax Mini 11 Un premier appareil photo idéal Caractéristiques techniques Âge recommandé: 5-18 ans Type d'appareil photo: Instantané Format papier: Fujfilm Instax Mini (86x54 mm avec photo de 62x46 mm) Objectif: 60mm f/12,7 (équivalent à 34 mm) Viseur: Optique, fixe LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Cdiscount FR Voir à alternate FR Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + L'exposition automatique permet de limiter les prises de vue inutiles + Objectif réglable pour des prises de vue macro faciles + Packs de films à prix avantageux Pourquoi attendre - Exposition un peu trop forte au soleil - Boîtier glissant

Il n'y a toujours rien de tel que les films instantanés pour partager rapidement des clichés réussis et les conserver pendant des années. Voir la photo apparaître sur le papier, la garder ou l'offrir - on adore ! Si vous cherchez un premier modèle de qualité, vous tourner vers le Fujfilm Instax Mini 11 s'avère une excellente idée.

Remplaçant le Mini 9, vieux de trois ans, le Mini 11 a été lancé en 2020. Ses améliorations conceptuelles comprennent l'exposition automatique avec une vitesse d'obturation variable, ainsi qu'un objectif réglable intégré - parfait pour prendre des selfies appréciés. En bref, il y aura beaucoup moins d'impressions gaspillées.

Le design arrondi de l'appareil séduira sans doute les jeunes photographes. Il est disponible en cinq couleurs, avec des accessoires inclus et assortis à ces dernières - citons une dragonne et des boutons d'obturateur amovibles. Le papier "Instax Mini" utilisé par le Mini 11 est proposé avec de nombreux styles de bordure différents.

Si vous l'achetez en gros, il est encore moins cher. Et si votre enfant se montre créatif, c'est un point à prendre en compte, car il peut vous coûter cher en achat de films. Mais surtout, l'aspect et les couleurs obtenus avec le papier "Instax Mini" de Fujifilm s'avèrent tout simplement divins et pourraient transformer un passe-temps volatile en passion longue durée.

2. Lomography Konstruktor F Un charmant kit de modulaire à monter soi-même Caractéristiques techniques Âge recommandé: 9-18 ans Type d'appareil photo: Reflex, DIY Format papier: 35 mm Objectif: 50 mm f/10 Viseur: Twin-lens reflex LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Amazon 169 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Une modularité qui plait aux enfants + Incroyablement personnalisable + Prix raisonnable Pourquoi attendre - Plastique plus fragile - Le principe DIY nécessite un coup de main des adultes

Lomography est le maître des "appareils photo alternatifs" et l'un de ses meilleurs modèles est aujourd'hui un charmant kit DIY appelé Konstruktor F.

Le kit comprend tout ce dont vous avez besoin pour monter un appareil photo reflex 35 mm, ainsi que des stickers de personnalisation. Cette version actualisée "F" est compatible avec le flash, bien qu'il s'agisse de l'un des nombreux accessoires optionnels de la série "Konstruktor" livrés à prix raisonnable. Parmi les autres accessoires, citons un kit à double objectif pour la prise de vue rapprochée et un pack de films.

Notre assistant âgé de sept ans pourtant très habile a atteint ses limites avec ce kit complexe, dont le montage prend environ une à deux heures - il est sans doute plus adapté aux adolescents, selon les compétences et la patience de vos enfants.

Nous pensons que le Konstrucktor F est une option fantastique pour ceux qui aiment construire, voir comment les choses fonctionnent et apprécier le fruit de leur travail avec un charmant produit fini. Lomography propose aussi le kit LomoMod No.1, qui vaut clairement le coup d'œil.

3. myFirst Camera Insta 2 Un appareil photo instantané adapté aux plus petits Caractéristiques techniques Âge recommandé: 3-8 ans Type d'appareil photo: Instantané Taille du capteur: 1/2,3 pouces Résolution: 12 Mpx Vidéo: Full HD / 30 fps Écran: 2,4 pouces LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Design adorable et personnalisable + Prise en main amusante + Beaucoup de papier inclus Pourquoi attendre - Qualité d'image et d'impression basique - Peut se casser facilement

Disponible en bleu ou en rose, myFirst Camera Insta 2 est un appareil photo numérique avec une résolution de 12 Mpx qui imprime sur du papier thermique - ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin d'encre.

Comme il s'agit d'un appareil photo numérique, les photos prises à l'aide des caméras arrière et selfie sont composées sur l'écran arrière. A l'instar des autres modèles myFirst, il existe de nombreux modes permettant d'éditer facilement les clichés pris.

Après avoir pris une photo et sélectionné le cadre d'impression, l'image imprimée sort immédiatement sur le rouleau de papier thermique installé. Généreusement, deux rouleaux de papier (plus un rouleau de papier " autocollant ") sont inclus dans la boîte et peuvent chacun imprimer jusqu'à 60 feuilles.

L'Insta 2 est plus engageant pour les petits photographes, qui souhaitent créer notamment des autocollants photo. Il y a vraiment de quoi s'amuser.

4. myFirst Camera 3 Ceci n'est pas un jouet Caractéristiques techniques Âge recommandé: 2-5 ans Type d'appareil photo: Appareil photo numérique Taille du capteur: 1/2,3 pocues Résolution: 16 Mpx Ecran: 2 pouces Vidéo: 1080p LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Design attractif + Bonne taille pour les petites mains Pourquoi attendre - Les commandes peuvent être déroutantes au début - Caractéristiques limitées - Pas aussi durable qu'il n'y paraît

Si vous envisagez d'acheter un premier appareil photo à un enfant, il existe quelques options "jouets" chez V-Tech. Mais pour un appareil photo dédié, sans jeux superflus, myFirst propose également quelques jolis modèles, dont le myFirst Camera 3.

Notre testeur de sept ans a déclaré que ce minuscule appareil photo numérique était "bon pour les enfants de trois ans" à première vue. Il est certain que sa forme minuscule (disponible en bleu ou en rose) et son boîtier caoutchouté enfermé dans une "pochette antichoc" feront sourire. Toutefois, l'idéal serait d'éviter que cet appareil photo en plastique soit trop souvent jeté par terre.

Vous disposez ici d'une caméra arrière simple à objectif fixe de 16 Mpx qui dispose d'un mode macro, mais vous devrez montrer aux plus jeunes comment s'en servir. Il y a également une caméra frontale au-dessus de l'écran de 2 pouces pour les selfies. Maintenez le bouton de l'obturateur enfoncé pour obtenir des vidéos 1080p.

Une multitude de filtres numériques peuvent être ajoutés aux photos, ce qui est très divertissant, même si votre enfant peut se lasser en faisant défiler toutes les options disponibles. Cet appareil photo convient mieux aux enfants de moins de cinq ans.

5. DJI Osmo Pocket Une caméra de poche qui délivre des vidéos 4K fluides Caractéristiques techniques Âge recommandé: 9-18 ans Type d'appareil photo: Numérique, caméra d'action, vlogging Taille du capteur: 1/2,3 pouces Résolution: 12 Mpx Vidéo: 4K / 60 fps à 100 Mbps Ecran: 1 pouce, tactile LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Cdiscount FR Low Stock Voir à Macway FR Voir à Amazon 3 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Des vidéos d'une fluidité étonnante + Fonctions vidéo 4K solides Pourquoi attendre - Pas particulièrement résistant - Des accessoires coûteux

Les vidéos tremblantes appartiennent au passé avec cette caméra vidéo 4K portable de poche. La DJI Osmo Pocket est un minuscule appareil en forme de baguette, doté d'une caméra avec un cardan qui stabilise la vidéo et les résultats sont époustouflants.

La DJI Pocket 2 lui a succédé depuis, avec un capteur plus grand, mais nous pensons que la Pocket originale est plus que suffisante pour permettre à la plupart des enfants de se lancer dans une carrière de vlogueur (d'autant que son prix est désormais plus attractif).

Pour les déplacements ou les activités sportives, vous pouvez vous attendre à des vidéos 4K fluides jusqu'à 60 images par seconde, ce qui représente un ralenti très net. Il s'agit d'une caméra à emporter partout, adaptée aux enfants.

Un port intégré offre une connexion physique à un smartphone, grâce auquel vous pourrez visualiser la scène sur grand écran et contrôler la caméra via l'application DJI. Les transferts vidéo sont également rapides et fiables.

Le microphone est correct, mais nous vous recommandons de fixer un micro externe (en option) via un adaptateur USB-C vers 3,5 mm pour une meilleure qualité audio. Oui, il existe des accessoires supplémentaires qui ouvrent de nouvelles fonctions pour l'appareil photo, notamment une perche à selfie et une molette de contrôle pour obtenir des mouvements panoramiques et inclinés (idéal pour les time-lapses dynamiques).

Il s'agit d'un kit sophistiqué et vraiment portable qui permettra aux enfants plus âgés désirant se lancer dans la réalisation de films de s'initier à de nouvelles techniques vidéo.

6. Fujifilm XP140 Pour les jeunes aventuriers téméraires Caractéristiques techniques Âge recommandé: 5-18 ans Type d'appareil photo: Numérique Taille du capteur: 1/2,3 pouces Résolution: 16.4 Mpx Vidéo: 1080p / 60 fps, 4K / 15 fps Objectif: 28-140 mm f/3,9-4,9 Viseur: Absent Écran: Écran tactile de 3 pouces, 920K points LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Résiste à tout + Zoom optique 5x généreux + De bonnes caractéristiques pour un tel prix Pourquoi attendre - L'enregistrement vidéo 4K est décevant - L'écran pourrait être plus lumineux

Le Fujfilm XP140 est un appareil photo robuste à un prix raisonnable, conçu pour être emporté dans n'importe quelle expédition familiale. Comme il est entièrement étanche jusqu'à 25 m, résistant aux chutes jusqu'à 1,8 m, à la météo jusqu'à -10 °C et à la poussière, vous pouvez confier cet appareil photo pratiquement indestructible à un jeune enfant sans vous soucier de l'état dans lequel il reviendra.

Il est équipé d'un objectif stabilisé qui possède un généreux zoom optique 5x (28-140 mm) et produit des photos d'une résolution de 16,4 Mpx. Ce capteur est rétro-éclairé, ce qui permet de prendre des photos claires même sous l'eau.

La reconnaissance des sujets comprend l'AF par détection des yeux et un mode retardateur pour améliorer les portraits. L'appareil est annoncé comme permettant les enregistrements vidéo 4K mais la réalité se veut moins idyllique - il s'agit d'un caméscope Full HD 1080p beaucoup plus performant, avec des modes ralenti 4x et time-lapse.

Toutes les photos peuvent être localisées via l'utilisation d'un GPS et partagées sans fil sur votre smartphone par le biais de l'application Fujfilm - ou même sur une imprimante Fujfilm Instax Share (si vous en avez une). A noter que l'application permet également de contrôler l'appareil photo à distance. Dans l'ensemble, il s'agit d'une option budgétaire parfaite pour les enfants qui aiment s'amuser en extérieur.

Si vos budget est un peu plus généreux, l'Olympus Tough TG-6, plus cher, se montre plus performant.

7. Polaroid Go Un instantané compact, pratique pour les petites mains Caractéristiques techniques Âge recommandé: 5 ans et + Type d'appareil photo: Instantané Format du papier: Polaroid i-Type Go (66,6x53,9 mm avec photo de 47x46 mm) Objectif: 35 mm (équivalent) Viseur: Optique, fixe LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Cdiscount FR Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Simplicité de la prise de vue + Agréablement compact Pourquoi attendre - La mise au point fixe peut être délicate - Pas de mode gros plan

La photographie instantanée est idéale pour les petits apprentis et aucun appareil n'incarne mieux la simplicité de la prise de vue que le Polaroid Go. Il s'agit de l'appareil photo instantané le plus petit que vous puissiez acheter - sa forme compacte et mignonne se veut parfaite pour les petites mains.

Les commandes sont également simplifiées, avec juste quelques boutons sur la coque d'inspiration rétro, ainsi qu'un compteur de prises de vue numérique pour savoir combien de clichés le jeune photographe peut encore prendre. La mise au point fixe et l'absence de mode macro limitent la créativité, mais font de la prise de vue avec le Go une expérience simple et accessible pour les enfants de tous âges.

Au fur et à mesure qu'ils deviennent plus aventureux, nos mini-créatifs peuvent neutraliser le flash automatique du Go et expérimenter les doubles expositions. Les tirages de la taille d'une carte de crédit ne sont pas les plus grands, mais ils délivrent des tons pastel de rêve et des ombres sombres et contrastées, propres à la photographie instantanée.

Les recharges de film coûtent certes un peu cher, mais le Polaroid Go reste un moyen ludique, facile à utiliser et transportable pour que les enfants puissent s'amuser pleinement.

Appareils photo : quels sont les meilleurs compacts en 2021 ?

8. Insta360 Go 2 Une bonne option mains libres pour les vlogueurs en herbe Caractéristiques techniques Type d'appareil photo: Caméra d'action Taille du capteur: 1/2,3 pouces Résolution: 9,2 Mpx Longueur focale effective: 11,24 mm Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth Résolution vidéo maximale: 1440p Taille, poids: 52,9 x 23,6 x 20,7 mm, 26,5 g LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Cdiscount FR Voir à Amazon Voir à Darty FR Pourquoi l’acheter + Mode mains libres fantastique + Trépied intégré + Qualité d'image impressionnante pour sa taille Pourquoi attendre - Pas trop d'options audio - Pas de support vidéo 4K

Ce n'est pas le meilleur choix pour les jeunes enfants (en partie parce qu'il est facile à perdre), mais pour les jeunes adolescents qui veulent apprendre l'art du vlogging ou de la création de vidéos YouTube, l'Insta360 Go 2 est une nouvelle proposition intéressante.

La polyvalence est le point fort de cette petite caméra d'action, avec sa gamme d'accessoires qui la rend encore plus adaptable qu'une GoPro. Vous disposez d'un pendentif magnétique, qui permet à son propriétaire de "porter" la caméra sur ses vêtements, ainsi que d'un étui de chargement très utile qui fait office de trépied. Posez-la n'importe où pour filmer des séquences impromptues et rapides.

Malgré l'absence d'enregistrement vidéo 4K, les clips 1440p de la Go 2 sont très impressionnantes et suffisent amplement pour créer et animer une chaîne YouTube. Grâce à son boîtier, c'est aussi l'une des caméras d'action les plus faciles à conserver en bon état, et elle est aussi résistante à l'eau (même si elle n'est pas tout à fait capable de supporter un séjour en piscine).

Si votre enfant est un fan de Moi, moche et méchant, cela peut valoir la peine de payer le léger supplément pour l'excellente édition spéciale qu'Insta360 a réalisée avec le studio Illumination. Il s'agit exactement du même appareil, avec les mêmes caractéristiques, mais avec une charmante surcouche sur le thème des Minions.

9. Panasonic Lumix TZ90 Le meilleur appareil photo de voyage pour les jeunes publics Caractéristiques techniques Âge recommandé: 7-18 ans Type d'appareil photo: Appareil photo numérique Taille du capteur: 1/2,3 pouces Résolution: 20,3 Mpx Viseur: 1 166K points Écran: Écran tactile inclinable de 3 pouces, 1 040K points Autofocus: AF à 49 zones LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Cdiscount FR Voir à Cdiscount FR Vérifier Amazon 168 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Énorme portée du zoom + Excellente stabilisation de l'image + Large éventail de fonctions dans un petit boîtier Pourquoi attendre - Petit viseur - Plus fragile que les cams robustes

Lorsque les smartphones sont devenus performants sur le segment photo, le marché des compacts a été durement touché. Ainsi, les modèles de premier plan comme les Panasonic Lumix TZ90 ont dû améliorer leur jeu.

Un zoom de voyage est idéal pour ceux qui recherchent un petit appareil photo polyvalent. Un appareil photo dédié comme le TZ90 pourrait s'avérer une option meilleure et plus polyvalente pour votre enfant qu'un photophone avec toutes ses distractions.

Il s'agit d'un appareil photo minuscule doté de nombreuses fonctionnalités. Son principal argument de vente est son zoom optique 30x (24-720 mm) entièrement stabilisé. Les images peuvent être un peu floues sur les bords en cas de prise de vue large, mais il s'agit tout de même d'un niveau supérieur aux zooms que l'on trouve sur les meilleurs photophones actuels.

Parmi les autres caractéristiques, citons un écran tactile "selfie" inclinable à 180 degrés et l'enregistrement vidéo 4K. Les images peuvent également être composées à l'aide du petit viseur électronique (EVF), ce qui se veut rarissime sur un si petit appareil et pourrait susciter par la suite un intérêt pour des appareils photo plus sérieux.

10. Lomography Analogue Aqua Le meilleur appareil photo étanche à pellicule rechargeable Caractéristiques techniques Âge recommandé: 5-16 ans Type d'appareil photo: Analogique rechargeable Pellicule: 35 mm Objectif: 31 mm f/9 Viseur: Optique directe Écran: Absent Autofocus: Mise au point fixe LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + L'étui étanche est très apprécié + Les gels flash couleur sont amusants + Film simple à utiliser Pourquoi attendre - La qualité d'image n'est pas optimale - Coûts et délais de développement du film

Lomography propose une gamme d'appareils photo à pellicule 35 mm qui ressemblent beaucoup aux appareils jetables. La principale différence est que le film peut être rechargé. Pour aller encore plus loin, l'appareil photo Lomography Analogue Aqua est livré dans un boîtier étanche dédié.

Préchargé avec un film Color Negative 400 aux couleurs vives, vous pouvez utiliser cet appareil photo analogique de type "point-and-shoot" partout où vous le souhaitez, y compris sous l'eau jusqu'à une profondeur de 10 mètres. Comme les autres appareils photo analogiques rechargeables, vous recevez trois gels de couleur montés sur le flash. Ces gels peuvent être configurés pour un certain nombre de couleurs afin de créer des effets d'éclairage au flash amusants.

Les appareils photo analogiques rechargeables "simples d'utilisation" ont tous un prix abordable et sont disponibles en différentes couleurs et préchargés avec différents types de films. Bien que cette version "Aqua" coûte un peu plus cher, son boîtier étanche élargit les possibilités de prise de vue, tout en offrant une protection supplémentaire. Il s'agit de la photographie argentique dans sa forme la plus simple, et ses caractéristiques amusantes ainsi que son design susciteront l'intérêt de la plupart des enfants.