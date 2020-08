Les meilleurs smartphones pour adolescents : 8 modèles indispensables pour le collège et le lycée

Choisir le meilleur téléphone pour un collégien ou un lycéen en 2020 s’avère bien plus complexe que de sélectionner le photophone ou le smartphone gaming de vos rêves. En effet, lorsque nous évaluons les meilleurs smartphones premium, nous définissons comme principaux critères leur puissance, leur autonomie, la qualité de leurs photos / vidéos. En revanche, déterminer quel sera le meilleur smartphone pour un enfant ou un adolescent nous amènera à rechercher les modèles les plus sécurisés possible… avec un grand nombre de restrictions (accès internet, achat d’applications, contrôle parental, localisation…)

Pour beaucoup de parents, cela peut signifier limiter l'appareil aux seuls appels et SMS ; les plus cléments permettront à leur progéniture d’utiliser quelques applications populaires, tout en les mettant à l’abri de quelques dérives et du pire que l'internet puisse offrir.

Les constructeurs mobiles conçoivent des smartphones pour les plus jeunes de toutes formes et de toutes tailles. Autrement dit, nous ne pouvons pas n'en choisir qu'un seul : un téléphone qui convient parfaitement à un pré-ado de douze ans n'impressionnera pas votre lycéen de seize ans. Aussi, nous avons sélectionné les meilleurs smartphones pour adolescents, par tranches d'âge. En fonction non seulement du contrôle parental proposé, mais aussi de leur durabilité, du niveau d'autonomie et de leur prix.

Pour identifier les meilleurs téléphones pour chaque groupe d'âge, nous avons défini différents critères. Pour les plus jeunes, nous nous sommes concentrés sur des appareils extrêmement simples et robustes qui permettent aux parents de rester en contact ; pour les plus âgés, des téléphones qui couvrent l'essentiel sans exposer nos enfants aux limites du web. Nous avons pris soin, à chaque fois, de choisir les gammes de smartphones abordables et actuelles.

En règle générale, pour tout le monde, un smartphone fonctionnant sous iOS 13 ou Android 10 (ainsi que les versions ultérieures) est une valeur sûre. Ces deux systèmes d’exploitation disposent d'excellentes fonctions de contrôle parental qui permettent de maîtriser avec précision à peu près tout ce à quoi votre enfant a accès.

Pour le collège (11-15 ans)

Les meilleurs téléphones pour une rentrée au collège

(Image credit: Future)

Nous gardons un excellent souvenir du 3310 original, téléphone phare des années 2000. Un appareil si robuste que si vous le laissiez tomber, vous deviez acheter un nouveau sol ! Le nouveau Nokia 3310 3G s’avère moins solide, mais il reste rassurant et constitue un très bon téléphone pour les adolescents les plus jeunes. Il constitue même le premier smartphone idéal pour tout élève entrant au collège.

Le 3310 3G est doté d'une batterie quasi-increvable, avec une autonomie d'un mois en veille. Il comprend de même un écran clair et net (attention, il n’est pas tactile), un appareil photo tout juste pratique pour se prendre en selfie avec ses amis, ainsi qu’une interface personnalisable. Seul bémol de cette dernière : à notre connaissance, il n'est pas facile de supprimer les icônes Facebook et Twitter préinstallées.

Quoi qu’il en soit, vous disposez ici d’un téléphone intuitif livré avec une variété d'applications et de fonctionnalités de base. Comme l’historique des appels, la liste des contacts, une galerie photos, Internet, la messagerie, des playlists musicales et la radio, la météo, un bloc-notes, un agenda, une calculatrice, le réveil, un enregistreur vocal et un chronomètre. Il existe un magasin d'applications où vous pouvez télécharger essentiellement des jeux. A noter que le mythique Snake est déjà préinstallé.

(Image credit: Nokia)

2. Nokia 105 (2019) Simplicité et Snake pour presque rien. Poids : 73 g | Taille d'écran : 1,77 pouces | Résolution : 120 x 160 | Stockage : 1 Go | Batterie : 800 mAh | Autonomie : Jusqu’à un mois | Couleurs : Noir, bleu, rose No price information Check Amazon Vraiment bon marché Grande durée de vie Très, très basique 2G seulement

Difficile de faire plus « bon marché » que cette option Nokia mise à jour en 2019 et commercialisée, à ce jour, à moins de 25 €. Tarif auquel vous devrez bien sûr ajouter le prix d’une carte SIM.

Pour cette somme, vous obtenez un téléphone portable très simple d’emploi et présentant énormément de similarités avec le Nokia 3310 3G détaillé ci-dessus. Tout aussi résistant que ce dernier, il propose les mêmes applications dont la très prisée radio FM que votre enfant peut écouter avec son casque ou ses écouteurs filaires - il dispose d’une prise jack. Mais aussi une lampe torche LED et un pack de jeux Gameloft préinstallés, y compris Tetris, Nitro Racing et Danger Dash.

A la différence du 3310 leader de notre classement, la connexion du Nokia 105 est purement 2G - ce qui veut dire que son utilisateur ne pourra pas naviguer sur internet, par quelque manière que ce soit. Que peut-il faire en revanche ? L'essentiel : appeler, envoyer des SMS et jouer à Snake.

Sa batterie garantit 15 heures de conversations avant recharge, tandis qu’il est possible de le laisser en mode veille pendant un mois. En fonction des goûts de chacun, le 105 est disponible en noir, bleu ou rose.

(Image credit: HMD Global)

Pour le lycée (16-18 ans)

Les meilleurs smartphones pour une rentrée au lycée

(Image credit: Apple)

C'est le modèle qu'il vous faut si vous êtes à la recherche d’un smartphone performant qui vous durera quelques années (le temps du lycée et même un peu plus), sans besoin de souscrire à un crédit à la consommation. Ces performances sont correctes avec un bon appareil photo, suffisamment de puissance, une excellente boutique d'applications à piller, un design minimaliste et un gabarit bien plus léger que l'iPhone 11.

Son autonomie pourrait être meilleure, la technologie Retina de son écran commence à vieillir et la prise jack manquera à certains utilisateurs. Mais l’iPhone SE 2020 embarque une configuration remarquable pour son prix et en fait l’un des meilleurs rapports qualité-prix d’Apple à ce jour.

Si vous décidez de l’offrir à votre adolescent, pensez à acheter un étui en supplément, car sa construction en verre peut le fragiliser. Il existe des tonnes d'étuis et d'accessoires sur le marché, et il est livré avec des écouteurs dans la boîte. Si toute votre famille est équipée d'un iPhone, vos enfants pourront chatter entre eux via iMessage, et il est même possible de partager facilement des photos et d'autres fichiers via AirDrop.

(Image credit: Motorola)

5. Moto G8 Une valeur inestimable qui attendra le nombre des années. Poids : 188,3 g | Système d’exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 6,4 pouces | Résolution : 720 x 1560 | Processeur : Snapdragon 665 | RAM : 4 Go | Stockage : 64 Go | Batterie : 4 000 mAh | Caméra : 16 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx | Caméra frontale : 8 Mpx 200,16 € Voir at EBAY-FR No price information Check Amazon De bonnes performances Grande autonomie Pas de paiement sans contact L’équivalent d’un écran 720p

Avec le Moto G8, Motorola vous octroie quelques économies en plus d’un vrai smartphone connecté pour votre adolescent. Il se montre très performant, merci à son chipset Snapdragon 665 combiné à 4 Go de RAM. Son utilisateur peut lancer rapidement ses applications préférées, ses contenus vidéo, ainsi que des jeux tels que Call of Duty Mobile - qui restera tout de même moins fluide que sur un smartphone premium.

Il est doté d'un appareil photo à trois objectifs qui - macro mis à part - se révèle impressionnant pour prendre des paysages comme des portraits. Il y a aussi la possibilité d’enregistrer des vidéos Full HD, voire 4K, sans système de stabilisation cependant. L'écran se veut très grand, dommage que sa résolution se limite à du 720 x 1560 pixels. Le Moto G8 se rattrape avec un design plus haut de gamme que beaucoup de téléphones dans cette gamme de prix. Ainsi que d’une plus grande durée de vie de la batterie - environ un jour et demi d’utilisation sans recharge (grâce à sa capacité de 4 000 mAh).

(Image credit: Apple)

Il s'agit de l'iPhone le plus vendu d'Apple, et ce pour plusieurs bonnes raisons. Premièrement, il demeure fidèle à la taille d’écran la plus appréciée des utilisateurs d’Phone : 4,7 pouces. Ce qui lui permet d’être manipulable d’une seule main, quelle que soit la largeur de la paume de son utilisateur, tout en apportant un confort visuel appréciable. Deuxièmement, son prix est « excessivement » raisonnable pour un produit Apple. Tant et si bien que peu de fans de la marque ont osé passer aux générations suivantes.

Avec sa puce A11 Bionic, il marque les débuts du chargement sans fil et du chargement rapide dans l’écurie iPhone. Une fonctionnalité qui compense celles de son appareil photo, définitivement réduites par les prouesses de la série 11. L’iPhone 8 est toutefois un smartphone efficace pour des tâches sommaires, accessible pour un faible coût.

L'inconvénient est qu'il ne sera pas pris en charge pendant plus d'un ou deux ans, avec les mises à jour logicielles d’Apple. Si vous souhaitez bénéficier des dernières fonctionnalités iOS et d’une sécurité maximale pendant plus longtemps, essayez l'iPhone SE 2020.

(Image credit: TechRadar)

La série Moto E est traditionnellement la plus abordable de Motorola et l’une des plus compétitives sur le marché des entrées de gamme. Avec le E6 Plus, elle tente d’atteindre le niveau au-dessus en proposant une seconde caméra ainsi qu’un capteur d’empreintes digitales pour plus de sécurité.

Son écran se veut moins lumineux et coloré. Tout comme ses photos à la définition correcte mais qui ne peuvent être retouchées par manque de réglages.

Dans l'ensemble, le Moto E6 Plus coûte moins cher qu’il ne devrait. Son processeur et sa batterie sont de qualité supérieure et sa robustesse lui accorde une durabilité très enviée. Il s’avère de plus, et c’est l’essentiel, agréable à utiliser à une ou deux mains. Si vous le choisissez pour votre enfant, il se montrera rapidement utile pour gérer toutes les tâches basiques de communication, de navigation sur le web et de lecture multimédia.

(Image credit: Future)

Honor est un grand nom des smartphones à petit budget car il offre un excellent rapport qualité-prix. L'Honor 10 Lite ne fait pas exception à la règle, plusieurs opérateurs mobiles le proposant même gratuitement en contrepartie d’abonnements mensuels à tarif très bas.

Le principal point négatif n'est pas sa configuration matérielle, mais la décision de Google de suspendre Honor des futures mises à jour Android et des services essentiels comme Google Maps.

C'est dommage, car le téléphone lui-même est brillant. Il n'est ni trop grand, ni trop petit, il dispose d’une bonne capacité de stockage et d’un processeur décent avec 3 Go de RAM pour livrer à votre enfant des performances impressionnantes.

Il y a une protection d'écran préinstallée pour éviter les chutes, une grosse batterie et un appareil photo selfie de 24 mégapixels ; à l’arrière, nous avons également une combinaison intelligente à deux caméras de 13 mégapixels. Parfait pour se préparer un album scolaire souvenir.