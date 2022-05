Motorola Moto G22 review

De Motorola Moto G22 is erg goedkoop, kent een sterk uithoudingsvermogen en komt met Android 12 uit de doos. Buiten dat zijn er weinig vlakken waarop deze smartphone uitblinkt. Het is een van de goedkopere smartphones op de markt, dus wellicht hoeft dat ook niet.

Review in een notendop

Als het tijd is om je smartphone te upgraden, dan zijn er genoeg mensen die op zoek gaan naar een toestel dat veel voor weinig biedt. Dat is traditioneel gezien hét terrein van Motorola-smartphones. De Moto G22 behoort tot een van de goedkopere smartphones die je kunt aanschaffen, met een adviesprijs van 179,99 euro.

In het verleden hebben we tal van Motorola-smartphones getest die meer geven dan wat je verwacht voor de prijs. Bij deze Moto G22 is dat iets minder het geval. Je krijgt min of meer exact waar je voor betaalt. Je merkt aan vrijwel alles dat je te maken hebt met een budgettoestel. Van de prestaties tot het display tot het camerasysteem. Voor veel consumenten is het een logische stap om toch net een paar tientjes meer uit te geven.

Niet alles is echter middelmatig. Zo is de batterijduur erg goed op dit toestel. Een enkele laadbeurt geeft je tot wel twee dagen uithoudingsvermogen. Misschien wel meer als je voorzichtig bent. Heb je behoefte aan een simpel toestel en voer je enkel wat telefoongesprekken en stuur je wat chats? Dan is de Moto G22 prima geschikt, zeker in combinatie met zijn uithoudingsvermogen.

Houd er rekening mee dat de prestaties wat te wensen over laten, zelfs met de nieuwste Android 12-software aan boord (op het moment van schrijven). Je merkt hier en daar wat haperingen en lag, zeker in veeleisende apps en games. We vrezen ervoor dat de prestaties over een jaar of twee nog een stukje minder zijn.

Bij het schieten van foto's en video's presteert de Moto G22 redelijk in goed belichte situaties, maar geldt dit niet voor andere lichtomstandigheden. Voeg daar de lage schermresolutie met zijn lage helderheidsniveau aan toe, en je weet waar Motorola (en eigenaar Lenovo) kosten op hebben bespaard.

Het probleem met de Moto G22 is dat er voldoende alternatieven zijn die iets beter presteren voor min of meer dezelfde prijs. Zo is er de Moto G31, welke uitgerust is met een veel mooier OLED-display. Of wat te denken van de Redmi Note 11, die ook een AMOLED-display kent en eveneens een uitstekend uithoudingsvermogen heeft.

Motorola Moto G22 prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 179,99 euro

Nu verkrijgbaar in de Benelux

Beschikbaar in Cosmic Black en Iceberg Blue

Op het moment van schrijven is de Motorola Moto G22 beschikbaar in diverse winkels en webshops. De adviesprijs van de smartphone bedraagt 179,99 euro, maar je kunt hem al voor enkele tientjes minder vinden.

De smartphone is in de Benelux verkrijgbaar in de kleuren Cosmic Black en Iceberg Blue. Er moet op termijn ook een Pearl White-versie komen, maar deze is vooralsnog niet beschikbaar.

Design

(Image credit: Future)

Plastic behuizing

Voelt degelijk aan

Geen IP-certificering

De Motorola Moto G22 is een vrij grove smartphone, maar dan wel met een prettige curve erin. Het geheel voelt ook lekker stevig aan. De afmetingen bedragen 164 x 75 x 8,5 millimeter. Met name de dikte is wat fors. Ter vergelijking: de iPhone 13 is 7,7 millimeter en de Galaxy S22 7,6 millimeter.

Alles is gemaakt van plastic, maar toch voelt het toestel niet heel goedkoop aan. Het Motorola-logo zit subtiel verwerkt in de achterzijde, en in de linkerbovenhoek vind je de camera-opzet terug. Deze steekt uit, maar we hebben ergere gevallen gezien.

Bij zowel de Cosmic Black- als de Iceberg Blue-versie van deze telefoon zit er een glinsterend effect verwerkt in de achterkant. Je ziet dit effect wanneer er licht op komt. Dit geeft het een klein doch mooi extraatje aan een verder vrij standaard uiterlijk.

Er is geen IP-certificering aanwezig, al claimt Motorola wel dat het toestel waterafstotend is. Een paar regendruppels lijken geen problemen te moeten veroorzaken, maar we raden een plons in het water af.

De volumeregelaar en aan/uit-knop zitten aan de rechterzijde. Aan de onderkant zien we een USB-C poort terug, terwijl de koptelefooningang ditmaal aan de bovenkant zit. In de aan/uit-knop zit een vingerafdrukscanner verwerkt. Deze werkt in de praktijk prima.

Display

(Image credit: Future)

6,5 inch IPS LCD-display

HD+ display

90Hz verversingssnelheid

We mogen wel stellen dat het 6,5 inch IPS LCD-display laat merken dat het hier gaat om een budgetsmartphone. De HD+-resolutie van 720 x 1600 pixels is zeker niet scherp, en het scherm is verder niet heel helder of levendig te noemen. Schrale troost: je krijgt een 90Hz verversingssnelheid tot je beschikking.

Rondom het scherm zijn de randen niet al te grof, alleen de kin is een tikkeltje groot. Aan de bovenzijde zit een gecentreerde frontcamera. Dat is meteen de enige uitsnede die in het display te vinden is.

Vraag je je af hoe Motorola smartphones in elkaar weet te zetten voor zo weinig geld, dan beantwoordt het scherm een deel van die vraag. Zelfs bij maximale helderheid is het lastig om het display af te lezen. Video's en foto's zien er glansloos uit op het scherm. Het is zeker niet de beste eigenschap van de Moto G22.

Camera's

(Image credit: Future)

Vier camera's

Groothoekcamera aanwezig

Oké plaatjes in goede lichtomstandigheden

Logischerwijs krijg je niet de beste camera-opzet in handen met de Motorola Moto G22. Toch zijn er de afgelopen tijd genoeg goedkopere smartphones op de markt gekomen die soms verrassend goede foto's weten vast te leggen. Bij de Moto G22 zijn de foto's best oké te noemen in de best mogelijke omstandigheden.

De Moto G22 maakt gebruik van een primaire 50MP camera, 8MP groothoekcamera, 2MP macrocamera en 2MP dieptesensor. Aan de voorzijde zit een 16MP frontcamera. Op softwarevlak kun je onder andere aan de slag met de ISO-waarde, witbalans en HDR.

Het is niet voor het eerst dat we melden dat een budgettoestel best aardige kiekjes kan maken in de juiste omstandigheden. Er zitten meer dan genoeg details in de foto's en er is sprake van een natuurlijke kleurbalans. De HDR-modus weet donkere en lichtere gedeeltes van een foto goed te balanceren, ook al zie je de resultaten niet in real-time via de viewfinder (maar alleen achteraf wanneer de foto is opgeslagen).

Zoals gebruikelijk zorgen situaties met weinig licht en bewegende objecten voor problemen. Er zit veel ruis in plaatjes en vaak haal je er niet een bruikbare afbeelding uit. Soms ook wel, mits er iets van licht aanwezig is en je jouw hand stabiel kunt houden. Er is ook een nachtmodus aanwezig, maar deze voegt weinig toe.

Voorbeeldfoto's camera

Afbeelding 1 van 14 In goede lichtomstandigheden zijn de plaatjes best aardig. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 14 De groothoekcamera aan het werk. (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 14 Veel kleur en details in deze foto. (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 14 HDR is over het algemeen redelijk goed, en weet donkere en lichtere gedeeltes goed weer te geven. (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 14 2x digitale zoom (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 14 Close-up foto's kunnen er soms best goed uitzien (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 14 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 14 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 14 In de avonduren zijn de prestaties een stuk minder. Dit is hetzelfde landschap als bij de vorige foto. (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 14 De nachtmodus helpt een beetje, maar niet veel. (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 14 Dezelfde foto met de Pixel 6 Pro genomen, om het verschil aan te geven. (Image credit: Future) Afbeelding 12 van 14 Deze foto met de nachtmodus van de Moto G22 is niet al te slecht... (Image credit: Future) Afbeelding 13 van 14 Ter vergelijking: de nachtmodus van de Pixel 6 Pro. (Image credit: Future) Afbeelding 14 van 14 Sommige details kunnen worden vastgelegd, maar foto's bij weinig licht zijn meestal wazig en met wat ruis. (Image credit: Future)

Prestaties en specificaties

Beperkte interne specs

Uitbreidbaar opslaggeheugen

Gemiddelde prestaties

De Motorola Moto G22 maakt gebruik van een MediaTek Helio G37-processor, 4GB RAM, en 64GB aan opslaggeheugen. Je kunt het geheugen uitbreiden aan de hand van een microSD-kaartje.

De specificaties komen in de buurt van het minimum wat je van een Android moet vragen vandaag de dag. Alles draait oké, maar je merkt af en toe wel een hapering of twee op bij het openen van menu's, wisselen tussen apps en het laden van websites.

In Geekbench 5 scoort de smartphone scores van 171 (single-core), 960 (multi-core) en 89 (Vulkan). Dat zijn scores die tot de laagste die we in de recente geschiedenis hebben gezien.

Dit is dan ook echt een toestel voor iedereen die niet meer dan de basics nodig heeft, én overweg kan met een relatief trage snelheid. Het is mogelijk om enigszins veeleisende games te spelen, maar verwacht geen soepele framerate.

Weet dat de Motorola Moto G22 zonder ondersteuning voor 5G komt. Dat is begrijpelijk gezien het prijspunt, en tot dusver voldoet 4G voor de meeste consumenten meer dan voldoende. Wel iets minder: er is geen ondersteuning voor Wi-Fi 6. Iets om in je achterhoofd te houden bij het upgraden naar een Wi-Fi 6-router.

Software

(Image credit: Future)

Vrijwel stock Android

Weinig bloatware

Handige Moto-functies

Je komt vrij dicht bij een stock Android-ervaring met de Moto G22. Dit in tegenstelling tot veel andere fabrikanten in het Android-spectrum. Wij geven de voorkeur aan de opvatting van Motorola.

Op deze smartphone tref je Android 12 aan met de gebruikelijke extra features van Motorola. Voorbeelden van handige Moto-functies zijn: het interactieve display, het schudden om de zaklamp te activeren, twee keer draaien om de camera te activeren en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Motorola heeft nog niet bevestigd of de Moto G22 een update mag verwachten naar Android 13. Wel mag je rekenen op twee jaar lang elk kwartaal een beveiligingsupdate voor de smartphone.

Batterijduur

(Image credit: Future)

5.000mAh accucapaciteit

Goed voor twee dagen gebruik

15W laadsnelheid

Een andere belangrijke feature van de Moto G22 is de sterke batterijduur. Met een accucapaciteit van 5.000mAh bij een budgettoestel zit dat meestal wel goed, en in combinatie met de lage schermresolutie van de G22 al helemaal. In de praktijk blijkt dit ook zeker het geval te zijn.

Een uur video's streamen op maximale helderheid en een laag volume brengt het accupercentage omlaag van 100 procent naar 95 procent, wat neerkomt op ongeveer 20 uur totaal. Dat is indrukwekkende te noemen. Bij regulier gebruik moet je het makkelijk twee dagen vol kunnen houden met de Moto G22. Bij voorzichtig gebruik moet een derde dag zelfs een optie kunnen zijn.

Helaas zijn we iets minder te spreken over de laadsnelheid. Motorola levert een 15W adapter mee. Het duurt 3 tot 4 uur voordat de smartphone volledig is opgeladen, en dat is een heel lange tijd.

Moet ik de Motorola Moto G22 kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je krap bij kas zit

Het grootste verkoopargument van de Moto G22 is zijn betaalbare prijskaartje. Voor minder dan 180 euro krijg je de basis, maar ook niet veel meer dan dat.

Je stock Android prefereert

Motorola solt niet veel met de originele Android-formule, en dat kunnen we waarderen. Daarnaast voegt Motorola enkele handige extra features toe.

Je een sterke batterijduur nodig hebt

De Motorola Moto G22 is uitgerust met 5.000mAh aan accucapaciteit. Gecombineerd met de lage schermresolutie kun je twee dagen of meer vooruit op één cyclus.

Koop hem niet als...

Je een sterke camerasmartphone zoekt

De Moto G22 schiet in goede lichtsituaties redelijke plaatjes, maar daarbuiten is het niet veel soeps.

Je een snelle smartphone zoekt

Android draait oké, maar het is wel het minimale voor 2022. Multitasken of veeleisende apps en games zijn de achilleshiel van deze smartphone.