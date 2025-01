Ik testte Motorola's eigen AI voor een maand: dit kan je er al mee

Elke premium telefoon heeft tegenwoordig wel een vorm van AI aan boord. Google heeft Gemini en Google AI, Apple heeft Apple Intelligence en Samsung heeft Galaxy AI. Ook de kleinere merken proberen aan boord van de AI-trein te klimmen door eigen functies te lanceren. Zo heeft Motorola aan het einde van 2024 de bèta van zijn eigen moto ai gelanceerd. Ik ging er een maand mee aan de slag om te weten te komen wat je er nu al mee kan doen.

Beperkingen van een bèta

Om te beginnen, moet ik benadrukken dat moto ai voorlopig alleen als bèta beschikbaar is op drie Motorola-smartphones en slechts in drie talen (Engels, Spaans en Portugees). Niet geheel toevallig zijn die drie smartphones de drie duurste modellen die Motorola in 2024 heeft gelanceerd, met name de Motorola edge 50 ultra, razr 50 en razr 50 ultra. Hoewel de bèta niet in het Nederlands beschikbaar is, kan je je wel gewoon aanmelden en van alle functies gebruikmaken.

Voorlopig heeft Motorola geen openbare roadmap voor de verdere uitrol van moto ai, al dan niet als bèta. We vermoeden dat de bèta uitsluitend voor de drie bovenstaande smartphones beschikbaar zal blijven en dat de openbare versie naar meerdere toestellen (wellicht de edge- en razr-serie) zal komen. Informatie over de ondersteuning van extra talen, waaronder Nederlands, is eveneens niet beschikbaar. Aangezien zelfs Samsung enkele maanden nodig had om Galaxy AI volledig in het Nederlands beschikbaar te maken, verwachten we niet dat Motorola hier erg snel mee zal zijn.

Verder zijn er geen specifieke criteria waaraan je moet voldoen om de bèta van moto ai te gebruiken. Onderaan de moto ai-webpagina kan je je aanmelden en vervolgens kan je de moto ai-app downloaden in de Google Play Store op je telefoon. Het hele registratieproces liep bij mij erg vlot en na een kwartiertje was moto ai geïnstalleerd op mijn Motorola edge 50 ultra.

Internetverbinding vereist

(Image credit: Motorola)

Waar Google, Apple en Samsung zoveel mogelijk AI-functies lokaal uitvoeren, vertrouwt Motorola in feite volledig op verwerking in de cloud. Het gevolg hiervan is dat moto ai waardeloos is zonder internetverbinding. Toen ik een commando gaf aan moto ai zonder actieve internetverbinding, kreeg ik als "antwoord" dat er niets kon gebeuren. Met internetverbinding wordt het gelukkig wat interessanter. Die vier functies van moto ai die eruit sprongen voor mij waren Catch Me Up, Pay Attention, Remember This en Magic Canvas.

Voor ik dieper in ga op de features van moto ai, leg ik eerst de algemene werking uit. Moto ai zelf is een soort van pop-up die je op gelijk welk moment kan openen. Je kan dit op verschillende manieren doen. Ofwel kan je instellen dat er permanent een moto ai-bubbel aan de zijkant van het scherm zweeft ofwel kan je instellen dat de pop-up geactiveerd wordt wanneer je twee keer op de achterkant van de telefoon tikt. De bubbel aan de zijkant stond voornamelijk in de weg voor mij en op een bepaald moment verschenen er plots twee moto ai-bubbels. De extra bubbel kreeg ik ook niet weg zonder de telefoon te herstarten. In die pop-up krijg je een lijst te zien met enkele moto ai-functies en een zoekvak waarin je gelijk wat kan typen.

Nuttige en minder nuttige functies

(Image credit: Motorola)

Catch Me Up is misschien wel de nuttigste functie (in theorie). Dit vat namelijk alle ongelezen berichten in je meldingen samen. Dit kan handig zijn als je plots een hele discussie in de groepschat mist en niet elk bericht wil lezen. Hoewel moto ai niet kan antwoorden in het Nederlands, kon het wel Nederlandse berichten samenvatten. De samenvatting staat dan wel in het Engels (of Spaans of Portugees). 100% nauwkeurig was die samenvatting niet, wat wellicht te maken heeft met het feit dat de Nederlandse berichten eerst automatisch naar het Engels vertaald moesten worden. Het grootste "probleem" is dat moto ai zich volledig baseert op je meldingen. Als je bijvoorbeeld de melding van de 30 ongelezen berichten in de groepschat wegdoet, zal hij niets kunnen samenvatten.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Pay Attention kan in de toekomst nuttig zijn, maar het gebrek aan ondersteuning voor Nederlands is hier een groter probleem. Dit start namelijk een spraakopname die na afloop automatisch getranscribeerd en samengevat wordt. Die transcriptie gaat er wel vanuit dat de gesproken taal hetzelfde is als de ingestelde taal van moto ai. Toen we een gesprek in het Nederlands voerden, kreeg ik daarna een geheel foute transcriptie en samenvatting in het Engels te zien.

(Image credit: Motorola)

Remember This werkt daarentegen wel prima hier. In de praktijk is dit een ietwat omslachtige manier om screenshots, foto's of notities te bewaren in de Journal-app van Motorola. Je kan meteen na het nemen van een screenshot of foto zelf een notitie toevoegen en moto ai voegt automatisch een eigen beschrijving toe op basis van wat er op de foto of het screenshot staat. Dit heb ik verrassend vaak gebruikt bij belangrijke screenshots die ik op een later moment snel wilde terugvinden zonder door de chaotische map met duizenden screenshots te scrollen.

Magic Canvas is generatieve AI waarmee je afbeeldingen kan creëren op basis van tekstinput. Ik had Magic Canvas al geprobeerd op de Motorola edge 50 neo en was daar vrij teleurgesteld door de resultaten. De afbeeldingen waren wazig, niet goed afgewerkt en waren zelfs als achtergrond niet echt bruikbaar. Opnieuw moet je de prompt in het Engels invoeren en vooraf aangeven of de afbeelding een verhouding van 1:1 of 16:9 moet hebben. Je kan ook een specifieke stijl kiezen voor de afbeelding. De resultaten waren hier altijd van goede kwaliteit en Magic Canvas begreep ook telkens wat ik bedoelde, zelfs als ik vroeg om een afbeelding een specifieke Pokémon (die niet Pikachu is). Houd er wel rekening mee dat je de afbeelding meteen moet downloaden, want moto ai bewaart uit zichzelf de resultaten niet en genereert nooit twee keer precies hetzelfde resultaat met dezelfde prompt.

Enkele kleine bugs

(Image credit: Motorola)

De grootste beperking van moto ai tegenover de AI van andere bedrijven is de harde vereiste van een actieve internetverbinding. Dit was meteen ook het onderdeel waar ik het meeste problemen/bugs ondervond. Magic Canvas zei bijvoorbeeld op sommige momenten dat het geen verbinding kon maken met de cloud en bijgevolg ook geen afbeelding kon genereren.

Op andere momenten had mijn telefoon gewoon een stabiele internetverbinding en toch dacht moto ai in zijn geheel daar toch anders over. Toen ik Remember This of Catch Me Up gebruikte, kreeg ik soms de melding dat er geen verbinding was en dat ik dit eerst moest oplossen. Meestal werkte het weer gewoon na een kwartiertje of een halfuurtje wachten, maar dat is niet erg handig als je echt op dat specifieke moment de features nodig hebt. De bèta van moto ai is in dat opzicht minder betrouwbaar dan de AI-assistenten van Google, Samsung en Apple.

Als laatste dook een specifiek probleem een paar keer op wanneer ik Catch Me Up wilde gebruiken. De melding luidde als volgt: "The input may be related to sensitive topics. Please rephrase your prompt and try again." De prompt in kwestie was hier gewoon de Catch Me Up-sneltoets en naar mijn mening stond er geen enkele keer gevoelige informatie in de berichten die ik wilde samenvatten. Het is me dus niet helemaal duidelijk wat hier misgaat, al kan het te maken hebben met het feit dat Nederlands nog geen ondersteunde taal is.