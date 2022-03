Xiaomi Redmi Note 11 review

De Redmi Note 11 is, zoals elke budgetsmartphone, een toestel van compromissen. Het design, de bouwkwaliteit, het scherm en de batterij zijn stuk voor stuk uitstekend. De camerakwaliteit en de algemene prestaties laten echter wat te wensen over en je merkt op welke punten geld is bespaard om de kosten laag te houden.

De Redmi Note 11 is, zoals elke budgetsmartphone, een toestel van compromissen. Het design, de bouwkwaliteit, het scherm en de batterij zijn stuk voor stuk uitstekend. De camerakwaliteit en de algemene prestaties laten echter wat te wensen over en je merkt op welke punten geld is bespaard om de kosten laag te houden.

In het kort

Met Redmi en Poco heeft Xiaomi twee merken waarmee het ons wil herinneren dat er meer opties zijn dan alleen topklasse smartphones. Het bedrijf brengt consequent scherp geprijsde toestellen uit die je meer bieden dan je misschien zou verwachten. We hebben dit genoeg gezien in het verleden en ook de Redmi Note 11 zet deze trend voort.

Ondanks dat het toestel vrij weinig kost, zo’n 229 euro in de Benelux, is het voorzien van prima batterijduur, een uitstekend scherm en indrukwekkende bouwkwaliteit. In dagelijks gebruik heb je niet door dat het hier om een budgetsmartphone gaat. Wellicht gaan jouw vrienden met premium toestellen zich afvragen waarom ze zo veel hebben betaald.

De specs van de Redmi Note 11 zijn echter niet zo indrukwekkend, maar dat is te verwachten. In onze tijd met het toestel merkten we niet veel vertragingen of bugs. Of het nu gaat om films kijken, games spelen, chatten of op social media scrollen, de smartphone is hier capabel genoeg voor. Op geen van deze fronten zul je teleurgesteld zijn.

Dankzij het felle AMOLED-scherm en de competente speakers is het afspelen van content een van de sterke punten van de Redmi Note 11. Als je een toestel zoekt die je goed kunt gebruiken met YouTube of verschillende streamingdiensten, dan is dit misschien wat je nodig hebt. Met een grootte van 6,43 inch heeft het scherm een perfect formaat voor het kijken van films en series.

Uiteraard zijn er ook de nodige tekortkomingen. Dat kun je verwachten als je een smartphone koopt voor dit bedrag. De camera valt tegen en levert geen geweldige kwaliteit bij het maken van foto’s of video’s, vooral als het donker wordt. Soms schiet je prima plaatjes, maar in moeilijke situaties zoals bij weinig licht of bij bewegende onderwerpen, wordt het moeilijk. Als fotoprestaties belangrijk voor je zijn, zijn er betere camerasmartphones te krijgen.

5G-ondersteuninig is ook niet aanwezig, wat ietwat ongebruikelijk is voor een smartphone tegenwoordig. Zelfs eentje die zo weinig kost als de Redmi Note 11. Of dit een probleem voor je is, heeft te maken met jouw eigen gebruik en de beschikbaarheid van 5G in jouw regio. 4G is nog steeds aardig rap.

Xiaomi Redmi Note 11: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 229 euro

Doet het goed in de prijsklasse

Niet beschikbaar in de VS

Met een instapprijs van 229 euro is de Redmi Note 11 een zeer betaalbaar toestel. Hij is beschikbaar vanaf 6 april en je kunt hem bestellen via de website van Xiaomi. De smartphone is niet te koop in de Verenigde Staten.

Design

Aantrekkelijk ontwerp

Slechts 8,1 mm dun

IP53-certificering

Op het oog ziet de Redmi Note 11 er niet uit als een budgetsmartphone. Hij voelt licht aan en de bouwkwaliteit is uitstekend. De matzwarte plastic achterkant ligt fijn in de hand en voelt beter dan verwacht. Zelfs het camerablok ziet er smaakvol uit.

Het toestel heeft een dikte van slechts 8,1 mm. Daarmee is hij dunner dan veel andere goedkopere toestellen. Alle curves en randen zien er smaakvol uit en zijn goed gepositioneerd. Het enige wat ietwat goedkoop oogt, is de ‘kin’ aan de onderkant. Die is wat aan de grote kant.

Onze reviewversie kwam in de kleur Graphite Gray, die het voor elkaar krijgt om subtiel doch opvallend tegelijkertijd te zijn. Als je liever een kleur hebt die er wat meer uitspringt, kun je ook kiezen uit Pearl White of Star Blue. Voor ons is de grijze tint echter het meest aantrekkelijk.

Het toestel heeft een 6,43 inch display, afmetingen van 159,9 x 73,9 x 8,1 mm en een gewicht van 179 gram. Wat je niet krijgt is volledige weerstand tegen water en stof, maar dat verwachten we ook niet voor een toestel met deze prijs. De IP53-certificering betekent dat de Redmi Note 11 tegen spatwater en stof kan, maar niet meer dan dat. Dus laat hem niet in de gootsteen vallen.

Onderop zit een 3,5mm-koptelefooningang voor je bedrade oortjes of koptelefoon. Daarnaast zit een USB-C-poort om op te laden. Draadloos opladen is geen optie. Aan de rechterkant zit de volumeregelaar en de aan/uitknop die is uitgerust met een vingerafdrukscanner.

Display

6,43 inch

Resolutie van 1.080 x 2.400

Felle, levendige kleuren

Xiaomi heeft zichzelf overtroffen met het 6,43 inch AMOLED-scherm op de Redmi Note 11. Het is een uitstekend display met een resolutie van 1.080 x 2.400 pixels, 1.000 nits helderheid en 90Hz-beeldverversing. Zowel browsen als het streamen van films en series gaat uitstekend. Er is geen HDR-ondersteuning aanwezig, maar dat is niet iets wat je zal missen.

De enige afleiding is de punch-hole-camera die aan de bovenkant van het scherm zit, al heb je hier weinig last van. De randen zijn mooi en dun, alleen de kin aan de onderkant laat zien dat het geen duurder vlaggenschip is.

Als je de displayopties induikt vind je verschillende features om uit te proberen. Je kunt kiezen uit een donkere of lichte modus en ook het kleurenschema is aan te passen. De levendige optie staat standaard aan, maar je kunt ook voor een meer verzadigde of een hybride optie kiezen. Ook de kleurtemperatuur kan worden aangepast.

Camera

Vier lenzen op de achterkant

Moeite bij weinig licht

Groothoekmodus

De Redmi Note 11 heeft een camerablok met vier lenzen, een 50MP-hoofdlens, 8MP-groothoeklens, 2MP-macrolens en een 2MP-dieptelens. Aan de voorkant zit een enkele selfiecamera van 13MP. Deze is goed genoeg voor een simpele selfie of een videogesprek.

De camera aan de achterkant doet wat hij moet doen, maar niet meer dan dat. Met genoeg licht kun je een prima plaatje schieten. Deze zijn meestal goed genoeg om te delen op sociale media. Soms lukt het je misschien zelfs om een vrij indrukwekkende foto te maken.

Het zijn vooral de details waarin de camera tegenvalt. De focus en HDR zijn niet zo goed als wat we gewend zijn van midrange en high-end toestellen die meer kosten. Zoals je ziet in de voorbeelden hieronder zien sommige gedeeltes er ietwat wazig en saai uit.

Budgettoestellen zijn over het algemeen niet geschikt om ’s nachts foto’s mee te maken. De Redmi Note 11 is geen uitzondering. Als er weinig licht is, krijg je waarschijnlijk niet het gewenste resultaat. Zelfs als je de nachtmodus aanzet. Als er een beetje licht is en je maakt een foto van een stilstaand object, kun je misschien nog iets bruikbaars krijgen.

De groothoekmodus is handig om wat meer in beeld te krijgen, maar daar is ook alles mee gezegd. De kleuren zien er niet natuurlijk uit en als je de foto’s van dichtbij bekijkt, lijkt alles wat wazig. We willen niet te negatief zijn over de camera’s, maar dit is simpelweg geen smartphone voor iemand die veel foto’s maakt.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 11 Als je niet meer zoekt dan een simpele camera doet de Redmi Note 11 het prima. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 11 Er is geen optische zoom aanwezig, maar de digitale zoom kan ermee door. (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 11 Close-ups zijn geen probleem voor dit toestel. (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 11 Met genoeg licht krijg je prima resultaten. (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 11 De meeste foto's zijn goed genoeg voor sociale media. (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 11 Donkere en lichte gedeeltes zijn er redelijk goed uit. (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 11 Er is een groothoekmodus, maar deze komt de kleuren niet ten goede. (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 11 Voor algemene fotografie doet de camera wat hij moet doen. (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 11 De prestaties in het donker zijn teleurstellend. (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 11 Zelfs het bankje is er vandoor. (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 11 Je kunt wel foto's maken 's nachts, maar deze zijn behoorlijk korrelig. (Image credit: Future)

Specificaties en prestaties

Snapdragon 680

Prestaties zijn over het algemeen prima

Android 11

De Redmi Note 11 is voorzien van specs die bij de prijs passen. Onder de motorkap vindt je een Qualcomm Snapdragon 680-chipset, 4GB of 6GB aan RAM en 64GB of 128GB aan opslag. We raden aan om voor 128GB te gaan, aangezien 64GB vrij snel opgebruikt is. Al is er wel een microSD-kaartslot aanwezig om de capaciteit uit te breiden.

Dit zijn vrij eenvoudige specs voor een moderne smartphone, maar het is genoeg om mee door te kunnen. We zijn geen grote problemen, vertragingen of glitches tegengekomen in ons dagelijks gebruik. Uiteraard is het wisselen tussen apps niet zo vlot als bij een iPhone 13 of bij een Samsung Galaxy S22, je betaalt er immers een stuk minder voor. Het ligt een beetje aan naar welke prijs/kwaliteitverhouding je op zoek bent.

De Redmi Note 11 kon alle apps en games gebruiken die we hebben geprobeerd met niet al te veel problemen. De benchmarktests leverden echter niet al te indrukwekkende scores op. Op Geekbench 5 scoort het apparaat 377 punten in de single-core-test, 1.625 multi-core en 442 in OpenGL.

Een belangrijke functie die je niet terug zult vinden, is 5G. Dat is enigszins teleurstellend, aangezien deze technologie in de meeste smartphones zit verwerkt. Zelfs budgettoestellen zijn er tegenwoordig mee uitgerust. Als je echter al een tijdje comfortabel leeft met 4G, dan is het misschien niet nodig om de overstap te maken.

Als het om software gaat is het toestel voorzien van Android 11 met de MIUI 13-schil van Xiaomi. Dit is prima, tot op zekere hoogte. Je kunt bepaalde acties doen door naar links, rechts of naar onderen te swipen, maar deze werken niet echt naar behoren. Ook zijn er soms wat extra stappen als je apps probeert te installeren. Al met al is de ervaring prima, maar het kan beter.

Batterijduur

Meer dan een dag aan batterijduur

5.000mAh

Geen draadloos laden

De prestaties van de Redmi Note 11 zijn misschien niet op en top, maar de batterijduur is dat wel. We kunnen gemakkelijk een volle dag met het toestel aan de slag en nog steeds dertig tot veertig procent accusap overhouden. Als je voorzichtig bent, kun je er waarschijnlijk enkele dagen mee door zonder op te laden.

We weten alleen niet hoe lang de batterij op zijn maximale capaciteit blijft. Daarvoor hebben we het toestel niet lang genoeg kunnen testen. De eerste tekenen zijn echter gunstig, de capaciteit van 5.000mAh is vrij ruim. Bij het streamen van een uur aan videocontent op laag volume en de maximale helderheid, ging de batterijduur maar met slechts vijf procent omlaag.

Zoals je kan verwachten van een goedkoper toestel, is draadloos laden geen optie met de Redmi Note 11. Al is werkt het 33W bedraad laden goed genoeg. Je kunt in ongeveer een uur tijd de batterij volledig opladen.

Moet je de Xiaomi Redmi Note 11 kopen?

Koop hem als…

Je geen groot budget hebt

Je kunt veel zeggen over de Redmi Note 11, maar vooraan staat dat het toestel goedkoop is. Wat je krijgt voor het geld, is zeker niet verkeerd.

Batterijduur belangrijk voor je is

Met een accu van 5.000mAh hou je het gemakkelijk een dag vol, misschien zelfs meer. Draadloos opladen is echter geen optie.

Je een goed scherm kan waarderen

Het 6,43 inch AMOLED-scherm is het paradepaartje van deze smartphone. De levendige kleuren zijn een genot om naar te kijken.

Koop hem niet als…

Je 5G nodig hebt

De afwezigheid van 5G is een grote misser op de Redmi Note 11. Vooral aangezien je niet veel extra hoeft te betalen om een toestel te krijgen die het wel ondersteunt.

Je een soepele software-ervaring wilt

De MIUI-schil is niet onze favoriete. Het is absoluut niet slecht, maar er zijn andere toestellen die je een betere software-ervaring zullen geven.

Je een goede camera nodig hebt

De camera’s waar de Redmi Note 11 mee is voorzien zijn prima, maar ook niet meer dan dat. Vooral ’s nachts vallen de prestaties tegen. Als je goede smartphonefoto’s nodig hebt, moet je verder kijken.

Voor het eerst getest in februari 2022.