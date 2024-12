Motorola lanceert vier nieuwe budgettelefoons

Prijs en beschikbaarheid De moto e15 en moto g05 zijn verkrijgbaar vanaf mid februari 2025 voor respectievelijk 109,99 euro en 129,99 euro. De moto g15 en moto g15 power zijn verkrijgbaar vanaf 6 januari 2025 voor respectievelijk 149,99 euro en 199,99 euro.

Motorola onhult vier nieuwe toestellen binnen de moto g- en moto e-series. De nieuwe toestellen bieden consumenten veelzijdigheid, betrouwbare prestaties, geavanceerde cameramogelijkheden en een batterij die lang meegaat. De nieuwe moto g15, moto g15 power, moto g05 en de moto e15 leveren de hoogste schermhelderheid in hun klasse en beschikken over onmisbare functies zoals Bass Boost en Quad Pixel-technologie.

Motorola moto g15

Op de moto g15 komen je favoriete series en films tot leven door de realistische helderheid. Het 6,7” Full HD+ display toont elk detail, terwijl de stereospeakers met ondersteuning voor Dolby Atmos een meeslepende geluidservaring bieden met meer diepte, helderheid en details. Dankzij Bass Boost levert het toestel bovendien twee keer krachtigere bas.

Met het 50MP-camerasysteem maak je kleurrijke foto’s, en daarnaast zorgt de Quad Pixel-technologie voor scherpere beelden bij elk soort licht. Met de ultragroothoeklens past er vier keer zoveel in het frame, zodat je creativiteit de vrije loop krijgt. Series streamen en naar playlists luisteren vraagt nauwelijks iets van de 5200mAh-batterij, daarnaast laden gebruikers hun toestel snel op dankzij TurboPower.

Motorola moto g15 power

Met de moto g15 power hoef je niet bang te zijn voor een lege batterij. De 6.000mAh-accu gaat tot 58 uur mee op één laadbeurt en met TurboPower 30 laad je razendsnel op, zodat je je oplader thuis kunt laten. Videochatten of bingewatching ziet er nog beter uit op een 6,7” Full HD+ scherm. De stereoluidsprekers produceren 2x krachtigere bassen, dankzij Bass Boost, en bieden ondersteuning voor Dolby Atmos. Daarnaast heeft het toestel ook een krachtig 50MP camerasysteem met Quad Pixel-technologie en een ultrabrede lens, waarmee je elk moment haarscherp en in schitterende details vastlegt.

Motorola moto g05

Of je nu media bekijkt of zelf content maakt, de moto g05 is de perfecte keuze voor een betaalbare prijs. Met het helderste scherm in zijn klasse en een verversingssnelheid van 90 Hz geniet je optimaal van video's of tv-streams. Dat komt omdat de stereoluidsprekers zijn uitgerust met Bass Boost en ondersteuning voor Dolby Atmos, wat zorg voor een meeslepende geluidservaring. Voor het maken van foto's die de moeite waard zijn om te delen, kunnen gebruikers een beroep doen op het 50MP camerasysteem met Quad Pixel-technologie. Met de AI-gestuurde Night Vision en Portretmodus maak je moeiteloos scherpe buitenfoto's of een professionele portretfoto. Tijdens het surfen op het web of het multitasken tussen apps ervaren gebruikers ultra-efficiënte prestaties. Dit is te danken aan de processor en RAM boost, waardoor consumenten meer kunnen doen zonder haperingen of een snel leeglopende batterij.

Motorola moto e15

Met het 90Hz-scherm van de moto e15 geniet je voor een klein budget van een geweldige kijkervaring. Dit scherm heeft het hoogste helderheidsniveau in zijn klasse, zodat je zelfs op de zonnigste dagen alles duidelijk kunt zien. De stereo-luidsprekers met Bass Boost en Dolby Atmos-ondersteuning tillen de entertainmentervaring verder omhoog. De AI-gestuurde 32MP Quad Pixel-camera maakt het eenvoudig om scherpe foto’s te maken. Daarnaast biedt de moto e15 tot 6GB RAM met RAM-boost, voor vloeiende prestaties zonder dat de batterij snel leeg raakt.