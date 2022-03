Test Xiaomi Redmi Note 11

Le Redmi Note 11, comme tout smartphone économique, est une affaire de compromis : le design, la qualité de fabrication, l'écran et l'autonomie se révèlent appréciables, mais c'est au niveau de la caméra arrière et des performances générales que vous remarquerez les sacrifices entrepris par Xiaomi pour conserver un prix décent.

Le Xiaomi Redmi Note 11 en résumé

(Image credit: Future)

Avec ses sous-marques Redmi et Poco, Xiaomi veut nous rappeler qu'il y a aussi un public pour les smartphones abordables et néanmoins performants. Nous l'avons constaté à plusieurs reprises dans le passé, la gamme vous donne davantage que ce que vous dépensez. Et le Redmi Note 11 en est un parfait exemple.

Bien qu'il ne coûte pas très cher - moins de 200 € en France -, ce smartphone se dote d'une autonomie décente, d'un excellent écran et d'une qualité de fabrication impressionnante. En prenant et en utilisant le Redmi Note 11, vous ne penserez pas nécessairement à un modèle d’entrée de gamme et il pourrait faire en sorte que vos amis propriétaires de flagships se demandent pourquoi exactement ils ont dépensé autant pour leur propre appareil mobile.

Les spécifications du Redmi Note 11 ne sont pas aussi impressionnantes, en revanche. Pour autant, durant toute la durée de notre évaluation, nous n'avons pas remarqué de problèmes majeurs en termes de ralentissements ou de bugs. Qu'il s'agisse de regarder des films, de lancer des jeux, d'envoyer des messages, de consulter les réseaux sociaux ou de naviguer sur le web, le smartphone reste parfaitement capable de tenir la distance au quotidien.

Grâce à un écran AMOLED lumineux et à des haut-parleurs stéréo compétents, la lecture multimédia est un domaine dans lequel le Redmi Note 11 se débrouille très bien. Si vous cherchez un smartphone pour visionner avant tout des contenus YouTube ou Netflix, alors c'est exactement celui qu'il vous faut. Avec 6,43 pouces de diagonale, cette dalle se situe à mi-chemin entre les plus petits et les plus grands écrans du marché.

Bien sûr, il y a des défauts, comme on peut s'y attendre d'un téléphone qui coûte si peu. Les photos et vidéos capturées par la caméra arrière ne sont pas brillantes, surtout lorsque la lumière disponible se raréfie. La plupart du temps, vous obtiendrez des clichés plutôt réussis, mais pour les situations difficiles (sujets en mouvement, photos de nuit), vous devrez envisager de dépenser plus pour un photophone bien mieux équipé.

Vous devrez aussi composer sans 5G ici, ce qui est inhabituel pour un smartphone récent. L'importance que cela revêt pour vous dépendra probablement de la présence ou non de la 5G dans votre région - après tout, la 4G reste encore un standard assez rapide.

Prix et disponibilité

Vendu à partir de 199,99 €

Rapport qualité-prix remarquable

Le prix de départ du Xiaomi Redmi Note 11 est de 199,99 € en France, ce qui en fait l'un des téléphones les moins chers du marché pour le moment. C’est globalement le même prix que les Vivo Y21s et Realme 8i concurrents.

En contrepartie de cet investissement, vous bénéficiez de la version basique incluant 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il existe une mise à niveau poussant à 128 Go d’espace disponible, moyennant un coût plus conséquent de 249,99 €.

Design

(Image credit: Future)

Ligne esthétique attrayante

Épaisseur de 8,1 mm

Protection IP53 contre les éclaboussures

Jetez un coup d'œil au Redmi Note 11, et vous ne penserez pas qu'il s'agit d'un téléphone économique. Il semble léger mais aisément manipulable et solide. Son support en plastique mat se montre confortable au toucher (et plus premium que ce à quoi nous nous attendions) - même la bosse de la caméra à l’arrière se dessine avec le plus grand soin.

Avec une épaisseur de seulement 8,1 mm, ce modèle apparaît plus svelte que beaucoup de smartphones économiques qui ont traversé notre laboratoire. Toutes ses courbes et bordures sont positionnées de manière réfléchie. C'est peut-être seulement le cadre inférieur légèrement plus épais sous l'écran qui trahit une conception se devant d’être bon marché, de par son prix final.

L'appareil mobile que nous avons testé était d'une couleur gris graphite splendide, qui réussit à être à la fois accrocheuse et subtile. Si vous préférez exhiber un téléphone qui saute un peu plus aux yeux, vous pouvez obtenir le Redmi Note 11 en azur étoilé ou en bleu crépuscule - mais pour nous, c'est la couleur grise qui demeure la plus séduisante.

Avec un écran de 6,43 pouces, les dimensions globales du smartphone sont de 159,9 mm x 73,9 mm x 8,1 mm, et il pèse 179 grammes. Ce que vous n'obtenez pas - et nous ne nous y attendions pas à ce prix - c'est une étanchéité totale à l'eau : avec un indice IP53, vous bénéficiez néanmoins d’une protection contre la poussière et les éclaboussures, mais pas plus, alors ne le faites pas tomber dans l'évier.

Il comprend une prise audio de 3,5 mm sur le dessus accueillant vos écouteurs filaires, et un emplacement USB-C en bas pour charger le téléphone ou transférer des données vers un autre appareil. La bascule de volume et le bouton d'alimentation sont disposés sur la droite lorsque vous regardez le smartphone, et il y a de même un capteur d'empreintes digitales intégré dans le bouton d'alimentation.

Ecran

(Image credit: Future)

Écran AMOLED de 6,43 pouces

Résolution de 1080 x 2400 pixels

Des couleurs vives et lumineuses

Xiaomi s'est surpassé avec l'écran AMOLED de 6,43 pouces du Redmi Note 11. Avec une résolution de 1080 x 2400 pixels, une luminosité maximale de 1000 nits et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, il est superbe pour tout, de la navigation en ligne au visionnage de films en streaming. Il ne prend pas en charge le HDR, mais ce n'est pas quelque chose qui vous manquera vraiment.

La seule distraction est la perforation au centre de l'écran, dans la partie supérieure, celle-ci dissimulant la caméra frontale du smartphone. Comme nous l'avons dit, les bords de l'écran se révèlent très fins, et cet élément reste l’unique indicatif d’un smartphone d’entrée de gamme.

Plongez dans les options d'affichage du téléphone et vous aurez quelques paramètres avec lesquels jouer : vous pouvez choisir entre un mode clair et un mode sombre, le schéma de couleurs peut être réglé sur vif (par défaut), saturé (pour que les couleurs soient toujours rehaussées) ou standard (un aspect plus naturel). La température des couleurs peut également être ajustée.

Caméras

(Image credit: Future)

Configuration photo arrière à quatre objectifs

Difficultés en basse lumière

Mode ultra grand angle disponible

Le Redmi Note 11 est équipé d'une caméra arrière à quatre lentilles composée d'un objectif large de 50 Mpx, d'un objectif ultra grand angle de 8 Mpx, d'un objectif macro de 2 Mpx et d'un capteur de profondeur de 2 Mpx. À l'avant, il y a un seul objectif large de 13 Mpx qui est assez bon pour immortaliser vos selfies et animer des appels vidéo via les applications compatibles.

La caméra arrière est correcte, jusqu'à un certain point, mais c'est l'un des appareils photo les plus faibles que nous ayons testés sur un smartphone ces derniers temps. Cela ne veut pas dire qu'il est mauvais. Dans un éclairage décent, vous obtiendrez des clichés qui sont plus que qualitativement raisonnables pour les partager sur vos comptes sociaux. Occasionnellement, vous obtiendrez même un ou deux clichés vraiment impressionnants.

C'est dans les détails que la configuration photo commence à s'essouffler, avec des fonctions comme la mise au point et le HDR qui ne sont pas aussi bonnes que sur les photophones de milieu de gamme ou premium pour lesquels vous devrez payer plus cher. Comme vous pouvez le voir sur les échantillons ci-dessous, certaines zones peuvent s’avérer boueuses et les couleurs paraissent un peu ternes - surtout lorsque vous prenez des photos en plein hiver.

Les smartphones économiques sont rarement capables de prendre de bonnes photos de nuit, et le Redmi Note 11 perpétue cette tradition : s'il n'y a pas ou très peu de lumière, vous peinerez à capturer une prise de vue honorable - même si le mode nuit est activé. S'il y a un peu de lumière et que vos sujets restent immobiles, vous pourrez potentiellement bluffer un peu après édition.

Quant au mode ultra grand angle, il est pratique pour faire entrer plus d’éléments dans le cadre, mais il a tendance à modifier les couleurs de la photo - et les détails commencent à avoir l'air un peu flous en y regardant de plus près. Nous ne voulons pas nous montrer trop négatifs sur les appareils photo du Redmi Note 11, mais ce n'est pas un téléphone conçu pour les photographes, y compris les plus néophytes.

Quelques exemples de photos prises avec le Xiaomi Redmi Note 11

Image 1 sur 11 En tant qu'appareil photo numérique, le Redmi Note 11 s'en sort bien. (Image credit: Future) Image 2 sur 11 Il n'y a pas de zoom optique, mais le zoom numérique est respectable. (Image credit: Future) Image 3 sur 11 Les gros plans ne posent aucun problème au Redmi Note 11. (Image credit: Future) Image 4 sur 11 La caméra arrière à quatre objectifs peut obtenir des résultats décents dans une bonne lumière. (Image credit: Future) Image 5 sur 11 La plupart des photos seront parfaites pour une utilisation sur les réseaux sociaux. (Image credit: Future) Image 6 sur 11 Les zones plus sombres et plus claires sont assez bien gérées par le HDR. (Image credit: Future) Image 7 sur 11 Un mode ultra grand angle est disponible, mais il a tendance à décaler les couleurs. (Image credit: Future) Image 8 sur 11 Pour la photographie d'usage général, c'est un bon élément. (Image credit: Future) Image 9 sur 11 Même avec le mode nuit activé, les photos en basse lumière sont décevantes. (Image credit: Future) Image 10 sur 11 Mec, où est passé mon banc ? (Image credit: Future) Image 11 sur 11 Vous pouvez obtenir quelques clichés nocturnes, mais ils sont très flous. (Image credit: Future)

Performances

(Image credit: Xiaomi)

Repose sur la puce Snapdragon 680

Les performances sont plutôt bonnes

Fonctionne sous Android 11

Le Redmi Note 11 affiche des spécifications dignes de son prix : sous le capot, vous disposez d’une puce Qualcomm Snapdragon 680, 4 Go de RAM, et 64 Go ou 128 Go de stockage interne. Nous vous recommandons d'adopter la variante de 128 Go, bien qu'il y ait également un emplacement pour carte micro SDXC afin d’augmenter la quantité d'espace indispensable pour conserver vos applications et fichiers préférés.

Ce sont des caractéristiques assez basiques pour un smartphone moderne, mais elles s’avèrent suffisantes pour un usage standard au quotidien. Nous n'avons pas eu de problèmes majeurs de glitchs ou de lags pendant que nous utilisions l'appareil. Bien sûr, le passage d'un menu et d'une application à l'autre ne sera pas aussi fluide que sur un iPhone 13 ou un Samsung Galaxy S22, mais là encore, vous payez beaucoup moins pour un matériel convenable.

Le Redmi Note 11 a été en mesure d'exécuter toutes les applications et les jeux que nous avons essayés, alors que les benchmarks n’apparaissent pas particulièrement impressionnants : sur Geekbench 5, l'appareil obtient 377 points (en monocoeur), 1625 points (en multicoeur), et 442 points (pour OpenGL).

Une fonctionnalité que vous n'obtenez pas ici est la prise en charge de la 5G, ce qui est une honte. La technologie de connectivité next-gen s’impose sur la plupart des smartphones aujourd'hui, même top-budget, et avec les antennes 5G devenant plus largement disponibles (dans les zones urbaines au moins), c'est une omission qui pourrait vous rebuter. D'un autre côté, nous continuons de naviguer aisément avec la 4G actuellement.

En termes d’interface, vous profitez de la surcouche MIUI 13 de Xiaomi - reposant sur Android 11 -, ce qui est appréciable jusqu'à un certain point. Elle présente quelques anomalies dérangeantes - comme l’imposition d’un écran supplémentaire lors de l'installation d'applications - mais dans l'ensemble, elle se montre relativement pratique et minimaliste.

Autonomie

(Image credit: Xiaomi)

Plus d'une journée sur une seule charge

Capacité de la batterie de 5 000 mAh

Pas de chargement sans fil

Si les performances ne sont pas tout à fait au sommet sur le Redmi Note 11, le niveau d’autonomie compte certainement parmi les meilleurs que nous ayons évalués sur un smartphone ces derniers temps. Nous avons facilement passé une journée d'utilisation entière avec 30-40% de batterie restante à l'heure du coucher. Avec un peu de gestion attentive, vous pourriez probablement passer quelques jours de plus avec ce téléphone allumé.

Nous ne pouvons pas vous dire si la durée de vie de la batterie se maintient dans le temps car nous n'avons l'appareil que depuis quelques semaines, mais les premiers signes sont prometteurs. Une batterie d'une capacité de 5 000 mAh est relativement généreuse, et ce n'est que si vous effectuez des tâches exigeantes comme la navigation GPS et les jeux que vous chercherez un chargeur activement. Nous avons regardé une heure de vidéo en streaming à un faible volume et avec une luminosité maximale, et cela n'a fait baisser la batterie que de 5 points de pourcentage, ce qui se révèle impressionnant.

Comme on peut s'y attendre de la part d'un téléphone abordable comme celui-ci, il n'y a pas de chargement sans fil avec le Redmi Note 11. La charge filaire de 33W est toutefois suffisante. Vous pouvez obtenir une recharge complète de 0 à 100% en un peu plus d'une heure avec ce modèle. En termes de charge et d'autonomie, il n'y a ainsi pas de quoi s'inquiéter.

Faut-il acheter le Xiaomi Redmi Note 11?

(Image credit: Xiaomi)

Achetez-le si...

Votre budget mobile est restreint

Quoi que nous puissions avancer sur le Xiaomi Redmi Note 11, il est indéniablement bon marché. Pour un investissement si limité, vous profitez d’un ensemble décent tant matériel que logiciel.

Le niveau d’autonomie est important pour vous

Avec une batterie d'une capacité de 5 000 mAh, vous devriez facilement passer une journée et même plus avant de devoir recharger le smartphone. Bien qu'il n'y ait pas de recharge sans fil à votre disposition.

Vous avez besoin d’un écran généreux

L'écran est un autre domaine dans lequel le Redmi Note 11 vous offre plus que ce à quoi vous pourriez vous attendre : la dalle AMOLED de 6,43 pouces est vive et nette, un vrai plaisir à regarder.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez passer à la 5G

L'absence de 5G est l'un des grands manques du Redmi Note 11 - d'autant plus que, de nos jours, vous n'avez pas à payer si cher pour obtenir la connectivité next-gen sur un smartphone.

Il vous faut une interface logicielle propre

La surcouche MIUI que Xiaomi impose sur ses smartphones n'est pas notre tasse de thé : elle se veut moins dynamique et fluide, d'autres smartphones Android vous offrent aujourd’hui une expérience logicielle plus fine.

Vous prenez régulièrement des photos avec votre smartphone

Les caméras attachées au Redmi Note 11 font un travail correct, mais vous donneront rarement satisfaction. Particulièrement en mode nuit. Donc si vous avez besoin de photos vraiment superbes, vous pourriez vouloir regarder ailleurs.