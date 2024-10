Le meilleur photophone au monde se dote d'un zoom 200MP

Le meilleur smartphone pour la photographie au monde pourrait devenir encore plus performant avec la mise à jour de l'année prochaine, si l'on en croit une nouvelle rumeur concernant le Xiaomi 15 Ultra.

D'après un rapport de GSMArena, un fil de discussion ouvert sur Weibo par le célèbre informateur Digital Chat Station contient de nouvelles spéculations sur les caractéristiques techniques de la caméra périscope de 200MP du Xiaomi 15 Ultra.

Plusieurs utilisateurs confirment ces rumeurs, indiquant que l'appareil photo proposerait un zoom optique 4,3x et serait doté d'un objectif f/2.6 avec une longueur focale équivalente à 100 mm.

Comme sur le Xiaomi 14 Ultra, on peut s'attendre à ce que la nouvelle caméra de 200MP du 15 Ultra soit accompagnée d'un téléobjectif plus petit, probablement une nouvelle fois un téléobjectif 50MP avec un zoom 3x. L'existence d'une caméra périscope de 200MP avait été suggérée pour la première fois par le leaker Ice Universe dans un bref post sur X en août dernier.

D'après PhoneArena, il est également prévu que le Xiaomi 15 Ultra soit équipé de la prochaine génération de processeur Snapdragon 8 de Qualcomm, offrant ainsi des capacités de traitement d'image accrues.

Améliorer ce qui se fait de mieux

Le Xiaomi 14 Ultra (Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Dans notre test du Xiaomi 14 Ultra, nous avions déclaré que ce téléphone ultra-premium « propose les meilleures caméras jamais vues sur un smartphone » – il n’est donc pas surprenant qu’il soit en tête de notre liste des meilleurs smartphones Xiaomi.

Malheureusement, il n'est pas possible d’inclure le Xiaomi 14 Ultra dans notre classement des meilleurs téléphones pour la photographie en raison de sa non-disponibilité aux États-Unis, mais ce téléphone reste néanmoins un exemple de ce que la photographie mobile moderne peut accomplir.

Le Xiaomi 14 Ultra est conçu autour de son ensemble de quatre caméras de 50MP : une caméra principale grand angle, une ultra-grand angle, un téléobjectif 3x, et un périscope 5x. La société propose même un kit de photographie qui confère au téléphone l'ergonomie d’un petit appareil photo compact (en espérant qu'un bouton type « Camera Control » soit ajouté au modèle de l’année prochaine).

Comme on pouvait s'y attendre, le Xiaomi 14 Ultra a surpassé tous nos tests de photographie, avec son capteur d’un pouce capturant plus de lumière et de détails que tout ce que nous avions jamais vu sur un appareil photo de smartphone. Le téléphone a obtenu une note de 5/5 pour ses capacités photographiques.

Bien que nous nous attendions à des améliorations logicielles et de traitement d'image lorsque le Xiaomi 15 Ultra sera officiellement annoncé (les rumeurs évoquent janvier), une caméra périscope de 200MP marquerait une amélioration tangible du système photo.

De plus, une nouvelle caméra de 200MP semble être une évolution réaliste, compte tenu du calibre habituel des mises à jour annuelles du système photo Ultra de Xiaomi. Par exemple, le Xiaomi 14 Ultra avait ajouté une ouverture variable à la caméra principale, tandis que le Xiaomi 13 Ultra avait fait passer toutes ses caméras à 50MP.

Cependant, pour l'instant, il ne s'agit que de rumeurs. Nous attendons avec impatience les annonces officielles concernant ce téléphone unique en son genre, alors assurez-vous de suivre notre couverture des téléphones Xiaomi pour rester informé des dernières mises à jour.