Xiaomi Mix Flip : le nouveau rival du Galaxy Z Flip 6

Xiaomi a lancé son téléphone pliable Mix Flip au Royaume-Uni, en Europe et sur d'autres marchés internationaux après deux mois d'exclusivité en Chine.

La société a révélé le Mix Flip lors d'une annonce surprise pendant l'événement de lancement de ses derniers smartphones de milieu de gamme, les Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro, axés sur la photographie.

Comme son nom l’indique, le Mix Flip adopte un design à clapet, popularisé par des modèles comme le Samsung Galaxy Z Flip 6 et le Motorola Razr 50.

Le téléphone dispose d’un écran externe de 4,01 pouces avec un ratio presque carré de 1:1.15, recouvrant presque toute la surface disponible, entourant les deux caméras arrière d'une manière similaire au Motorola Razr 50 Ultra.

Cet écran externe intègre plusieurs fonds d'écran interactifs avec des animaux animés, ainsi qu’un écran d’accueil réduit avec des applications et widgets personnalisables.

L’écran interne déplié est un panneau de 6,8 pouces – légèrement plus grand qu’un iPhone 16 Plus – avec une résolution de 2912 x 1224, un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120Hz, et une luminosité maximale de 3000 nits.

(Image credit: Xiaomi / Future)

Le téléphone est disponible en noir ou en violet, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le Xiaomi Mix Flip est équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, avec un processeur octa-core, un GPU Qualcomm Adreno et le moteur d'IA Qualcomm pour le traitement neuronal.

Côté intelligence artificielle, le Mix Flip intègre des fonctionnalités développées par Google et Xiaomi, telles que Google Gemini, Circle to Search, ainsi que des outils propriétaires de retouche d'images et de traduction.

Tout comme les Xiaomi 14T et 14T Pro, le système de caméra du Mix Flip a été développé en partenariat avec Leica et affiche des caractéristiques impressionnantes. Il est notamment doté d’une caméra principale de 50 MP et d’une caméra téléphoto de 50 MP, et permet d’enregistrer des vidéos en 8K à 24 images par seconde et en 4K à 60 images par seconde.

Le Mix Flip peut prendre des selfies avec les caméras arrière grâce à l’écran externe, mais il dispose également d’une caméra selfie de 32 MP en poinçon sur l’écran interne, qui peut enregistrer des vidéos en 4K (bien que limitées à 30 images par seconde).

Pour ce qui est de la batterie, celle du Mix Flip offre une capacité de 4780 mAh et supporte la charge filaire jusqu’à 67W, mais pas la charge sans fil.

Comme pour la plupart des autres téléphones Xiaomi, il est peu probable que le Mix Flip soit disponible aux États-Unis. En revanche, il est en vente en France au prix de 1 301 €, ainsi que dans d’autres marchés internationaux. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy Z Flip 6 démarre à 1 199 €.

Il sera intéressant de tester le Xiaomi Mix Flip pour voir s'il mérite une place parmi les meilleurs téléphones pliables et les meilleurs modèles de Xiaomi. Pour des mises à jour générales sur Xiaomi, consultez régulièrement notre couverture des téléphones Xiaomi.

Vous aimerez aussi