Samsung Galaxy Z Flip FE : plus de puissance que ce que l'on imaginait

Le Samsung Galaxy Z Flip FE, selon les rumeurs, pourrait être équipé du chipset Exynos 2400

L'Exynos 2400 est également présent dans certaines versions régionales du Galaxy S24

Samsung n'a pas encore confirmé l'existence du Z Flip FE ni ses caractéristiques techniques

Le Samsung Galaxy Z Flip FE, dont les rumeurs circulent, pourrait être équipé du même processeur que certains modèles phares de la série Galaxy S24 de la marque.

Les dernières révélations du célèbre leaker Jukanlosreve suggèrent que le Galaxy Z Flip FE pourrait intégrer l’Exynos 2400 de Samsung, un processeur déjà présent dans une grande partie des Galaxy S24 vendus en Europe et en Asie.

En Amérique du Nord, le Galaxy S24 est doté du Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy, reconnu comme la référence en matière de processeurs Android.

Actuellement, la gamme pliable de Samsung est exclusivement équipée de processeurs Snapdragon, ce qui justifie en partie le prix élevé et le positionnement premium de ces appareils. En effet, le Galaxy Z Flip 6 et le Galaxy Z Fold 6 figurent parmi les meilleurs smartphones pliables et meilleurs modèles Samsung du marché.

Quant à l’utilisation d’un processeur Exynos pour le Z Flip FE, plusieurs raisons pourraient l’expliquer. Le Snapdragon 8 Gen 3 pourrait être trop onéreux pour un modèle pliable plus abordable, ou il serait simplement plus facile pour Samsung d’assurer un approvisionnement en puces Exynos.

Par ailleurs, cela pourrait être une stratégie similaire à celle d’Apple pour réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes. Jukanlosreve avance également que le Z Flip 7 pourrait lui aussi intégrer un processeur Exynos, potentiellement la version améliorée Exynos 2500.

Les smartphones pliables de Samsung : un retournement de situation

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 en bleu (Image credit: Philip Berne / Future)

Cela fait des mois que des rumeurs circulent autour d’un modèle Galaxy Z Flip plus abordable, et récemment, de nouvelles informations suggèrent que Samsung pourrait élargir sa gamme de smartphones pliables.

En mai dernier, il avait été rapporté qu’une version plus accessible du Galaxy Z Fold, de type livre, avait probablement été annulée, mais qu’une version FE du Z Flip restait envisageable.

Plus récemment, les bruits de couloir indiquent que le Z Flip FE pourrait être lancé en même temps que le Z Flip 7 ou qu’un tout nouveau modèle pliable de type tri-fold. Toutefois, aucune date de lancement précise n’a encore été confirmée.

Avec un prix de départ de 1 199,00 €, le Z Flip 6 reste actuellement le modèle pliable le plus accessible de Samsung, ce qui pourrait en faire le candidat idéal pour une version repensée et plus économique. Néanmoins, il serait optimiste d’attendre un prix bas selon les standards habituels.

Les fabricants imposent généralement une prime pour la fonctionnalité, la nouveauté et la complexité des appareils pliables. Ainsi, même une version plus abordable du Galaxy Z Flip pourrait coûter aussi cher, voire plus, qu’un modèle phare classique.

Pour l’heure, tout ceci repose sur des rumeurs non confirmées, et Samsung n’a pas encore donné d’explication officielle.